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العالم الولايات المتحدة​

انتخاب جيم جوردان حليف ترمب المقرب زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي

الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)
الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)
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انتخاب جيم جوردان حليف ترمب المقرب زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي

الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)
الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)

انتُخب جيم جوردان، حليف الرئيس دونالد ترمب والمعروف بمواقفه المتشددة، زعيمًا للجمهوريين في مجلس النواب الثلاثاء، متغلبًا على منافسه المحافظ ستيف سكاليس، في وقت لا يزال الحزب يعاني تداعيات الهزيمة القاسية في انتخابات منتصف الولاية.

وتغلب جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب والسياسي المعروف بأسلوبه الهجومي، على منافسه بأغلبية 106 أصوات مقابل 73 صوتًا في اقتراع سري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، ما يعني أنه سيتولى قيادة المعارضة الجمهورية في مواجهة الأغلبية الديموقراطية خلال العامين المقبلين.

وسيخلف عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تنحى عن منصبه كزعيم للجمهوريين بعدما فقد حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات الأسبوع الماضي.

وفي مجلس الشيوخ الأميركي، أعاد الجمهوريون انتخاب جون ثون زعيمًا لهم، رغم مطالبة بعض الأعضاء المحافظين بالمحاسبة على خلفية الخسارة الأخيرة.

وكان جوردان طرح نفسه بوصفه «مقاتلًا» يحتاج إليه الجمهوريون لمواجهة الديموقراطيين خلال العامين الأخيرين من ولاية ترمب.

وجاء انتخابه زعيمًا للجمهوريين بعدما عطل المشرعون المحافظون الإجراءات مؤقتًا، مطالبين باستراتيجية أكثر وضوحًا لمواجهة الأغلبية الديموقراطية القادمة.

وقال ثون، في بيان، «أقدر أنه أتيحت لي فرصة إجراء حوار مفتوح وصادق وشفاف مع زملائي اليوم»، مضيفًا أنه يتشرف بدعمهم.

وتعهد ثون، الذي سيصبح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني)، العمل مع ترمب ومواجهة مساعي الديموقراطيين لتنفيذ «أجندتهم الليبرالية اليسارية المتطرفة».

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انتخاب جيم جوردان حليف ترمب المقرب زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي

الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)
الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)
TT
TT

انتخاب جيم جوردان حليف ترمب المقرب زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي

الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)
الجمهوري جيم جوردان عقب انتخابه زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب (ا.ب)

انتُخب جيم جوردان، حليف الرئيس دونالد ترمب والمعروف بمواقفه المتشددة، زعيمًا للجمهوريين في مجلس النواب الثلاثاء، متغلبًا على منافسه المحافظ ستيف سكاليس، في وقت لا يزال الحزب يعاني تداعيات الهزيمة القاسية في انتخابات منتصف الولاية.

وتغلب جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب والسياسي المعروف بأسلوبه الهجومي، على منافسه بأغلبية 106 أصوات مقابل 73 صوتًا في اقتراع سري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، ما يعني أنه سيتولى قيادة المعارضة الجمهورية في مواجهة الأغلبية الديموقراطية خلال العامين المقبلين.

وسيخلف عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تنحى عن منصبه كزعيم للجمهوريين بعدما فقد حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات الأسبوع الماضي.

وفي مجلس الشيوخ الأميركي، أعاد الجمهوريون انتخاب جون ثون زعيمًا لهم، رغم مطالبة بعض الأعضاء المحافظين بالمحاسبة على خلفية الخسارة الأخيرة.

وكان جوردان طرح نفسه بوصفه «مقاتلًا» يحتاج إليه الجمهوريون لمواجهة الديموقراطيين خلال العامين الأخيرين من ولاية ترمب.

وجاء انتخابه زعيمًا للجمهوريين بعدما عطل المشرعون المحافظون الإجراءات مؤقتًا، مطالبين باستراتيجية أكثر وضوحًا لمواجهة الأغلبية الديموقراطية القادمة.

وقال ثون، في بيان، «أقدر أنه أتيحت لي فرصة إجراء حوار مفتوح وصادق وشفاف مع زملائي اليوم»، مضيفًا أنه يتشرف بدعمهم.

وتعهد ثون، الذي سيصبح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني)، العمل مع ترمب ومواجهة مساعي الديموقراطيين لتنفيذ «أجندتهم الليبرالية اليسارية المتطرفة».

مواضيع
الكونغرس أميركا
العالم الولايات المتحدة​

بايدن: ترمب ألحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والعالم

الرئيسان بايدن وترمب وزوجتاهما جيل وميلانيا أمام البيت الأبيض 20 يناير 2025 (أ.ب)
الرئيسان بايدن وترمب وزوجتاهما جيل وميلانيا أمام البيت الأبيض 20 يناير 2025 (أ.ب)
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بايدن: ترمب ألحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والعالم

الرئيسان بايدن وترمب وزوجتاهما جيل وميلانيا أمام البيت الأبيض 20 يناير 2025 (أ.ب)
الرئيسان بايدن وترمب وزوجتاهما جيل وميلانيا أمام البيت الأبيض 20 يناير 2025 (أ.ب)

اتهم الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، خلفه دونالد ترمب، بإلحاق أضرار جسيمة بالولايات المتحدة والعالم من خلال إدارة مصممة على «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية».

وجاء هذا الاتهام الشامل في أول مقتطف من كتاب بايدن «عِديني يا أميركا» (Promise Me، America) الذي يسرد فيه مذكراته في البيت الأبيض، والمقرر صدوره في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، متحدثاً عن الهجوم الذي شنه أنصار ترمب أثناء انعقاد الكونغرس للتصديق على نتائج انتخابات 2020: «لقد قاد ترمب تمرداً، وكان هدفه البقاء في السلطة بعدما صَوّت الشعب الأميركي لإخراجه من منصبه... ما فعله ترمب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 يجب ألا يُنسى أبداً».

وكتب بايدن أيضاً أن الأسابيع الأولى من ولاية ترمب أكدت مخاوفه بشأن قيام «حكومة أكثر قسوة» تسعى إلى «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية»، ورئيس «تعامل مع تقاليدنا كما لو كان يهدمها بكرة تحطيم ضخمة».

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العالم الولايات المتحدة​

القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
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القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لثلاثة «عملاء إيرانيين» بالتخطيط لـ«حملة إرهابية» تضم ما يقرب من 20 هجوماً تستهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية البريطانية «قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد».

وقد تم توضيح التهم الموجهة إلى محمد باقر سعد داود السعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، ومحسن مهاجري، الإيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، العراقي الجنسية، في لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الاتحادية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المدعي العام الأميركي جيمي ماكدونالد في نيويورك، في بيان صحافي، إن «السعدي الذي ألقي القبض عليه في الربيع، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بالمملكة المتحدة، حيث كانت تتمركز قاذفات القنابل والقوات الأميركية.

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