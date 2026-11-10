انتخاب جيم جوردان حليف ترمب المقرب زعيماً للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي

انتُخب جيم جوردان، حليف الرئيس دونالد ترمب والمعروف بمواقفه المتشددة، زعيمًا للجمهوريين في مجلس النواب الثلاثاء، متغلبًا على منافسه المحافظ ستيف سكاليس، في وقت لا يزال الحزب يعاني تداعيات الهزيمة القاسية في انتخابات منتصف الولاية.

وتغلب جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب والسياسي المعروف بأسلوبه الهجومي، على منافسه بأغلبية 106 أصوات مقابل 73 صوتًا في اقتراع سري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، ما يعني أنه سيتولى قيادة المعارضة الجمهورية في مواجهة الأغلبية الديموقراطية خلال العامين المقبلين.

وسيخلف عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تنحى عن منصبه كزعيم للجمهوريين بعدما فقد حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات الأسبوع الماضي.

وفي مجلس الشيوخ الأميركي، أعاد الجمهوريون انتخاب جون ثون زعيمًا لهم، رغم مطالبة بعض الأعضاء المحافظين بالمحاسبة على خلفية الخسارة الأخيرة.

وكان جوردان طرح نفسه بوصفه «مقاتلًا» يحتاج إليه الجمهوريون لمواجهة الديموقراطيين خلال العامين الأخيرين من ولاية ترمب.

وجاء انتخابه زعيمًا للجمهوريين بعدما عطل المشرعون المحافظون الإجراءات مؤقتًا، مطالبين باستراتيجية أكثر وضوحًا لمواجهة الأغلبية الديموقراطية القادمة.

وقال ثون، في بيان، «أقدر أنه أتيحت لي فرصة إجراء حوار مفتوح وصادق وشفاف مع زملائي اليوم»، مضيفًا أنه يتشرف بدعمهم.

وتعهد ثون، الذي سيصبح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني)، العمل مع ترمب ومواجهة مساعي الديموقراطيين لتنفيذ «أجندتهم الليبرالية اليسارية المتطرفة».