زوجة رئيس «إنفيديا» قد تحصل على 75 مليار دولار في حال الطلاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339650-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
زوجة رئيس «إنفيديا» قد تحصل على 75 مليار دولار في حال الطلاق
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وزوجته لوري هوانغ (رويترز)
أثار اعتراف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج تكهنات واسعة بشأن احتمالات انفصاله عن زوجته لوري هوانغ، وسط تساؤلات حول مصير ثروته الضخمة التي تُقدر بنحو 155.2 مليار دولار، وإمكانية حصول زوجته على نصفها في حال وقوع الطلاق.
ويُعد هوانغ واحداً من أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقاً لتقديرات مجلة «فوربس»، رغم أنه خرج لفترة وجيزة من قائمة العشرة الأوائل يوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركته.
وكان هوانغ قد اعترف في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، الأحد، بأنه «لم يكن مخلصاً لزوجته»، وذلك عقب تقارير تحدثت عن إقامته علاقة مع سيدة تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.
وتعود علاقة جنسن هوانغ بزوجته إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل تأسيسه شركة «إنفيديا» بسنوات.
وسبق للرئيس التنفيذي أن أشاد بدور زوجته في مسيرته المهنية، قائلاً إنها «كانت جزءاً من (إنفيديا) في كل خطوة».
وفي اعتذاره لزوجته وأسرته، أقر هوانغ بأن تصرفاته تسببت في إيذائهما، قائلاً: «لقد آذيت زوجتي وأطفالي»، ومضيفاً: «أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه».
وتابع: «أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته»، معرباً عن أمله في أن تتمكن أسرته من تجاوز الأزمة، قائلاً: «آمل أن تتعافى أسرتنا، وأن أتمكن بمرور الوقت من استعادة ثقتكم».
ورغم هذه الاعتذارات، لم تصدر لوري هوانغ أي تعليق علني بشأن الواقعة، كما لم تكشف عن موقفها من استمرار الزواج أو احتمالات الانفصال.
نصيب لوري هوانغ من ثروة زوجها
وتتصاعد التساؤلات بشأن نصيب الزوجة المحتمل من ثروة زوجها، خصوصاً أن ولاية كاليفورنيا الأميركية تُطبق نظام الملكية المشتركة بين الزوجين، الذي يقضي بتقسيم الأصول التي جرى اكتسابها خلال فترة الزواج، مثل الأسهم والعقارات والدخل والحسابات التقاعدية والحصص في الشركات والممتلكات الشخصية، مناصفة عند الطلاق، ما لم توجد اتفاقات قانونية تنص على خلاف ذلك.
وبموجب هذا النظام، قد تصبح حصة هوانغ في شركة «إنفيديا»، إلى جانب العوائد والأموال التي جمعها خلال سنوات الزواج، ضمن الأصول القابلة للقسمة، وهو ما قد يمنح زوجته ما لا يقل عن 75 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المتداولة، والتي نشرتها مجلة «فوربس» إذا جرى الطلاق وانطبقت قواعد الملكية المشتركة على هذه الأصول.
لكن المبلغ النهائي يظل غير محسوم، إذ يتوقف على طبيعة الملكية الفعلية للأصول، وما إذا كان الزوجان قد وقَّعا اتفاقاً قبل الزواج أو بعده يُحدد الممتلكات المنفصلة عن الملكية المشتركة.
وتشير الوثائق الرسمية للشركة لعام 2026 إلى أن معظم الأسهم المنسوبة إلى جنسن هوانغ محفوظة في صناديق ائتمانية يتولى الزوجان إدارتها بصفتهما من الأمناء المشتركين، وهو ما قد يعني امتلاكهما مصلحة مشتركة فيها.
كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هوانغ تحدث مؤخراً إلى زملائه عن الدور الكبير الذي تؤديه زوجته في حياته، مشيراً إلى أنها تتولى كثيراً من شؤونه، بما في ذلك توقيع الأوراق وإدارة الأموال، بل مازح قائلاً إنه «لا يعرف عنوان منزله، ولا يدفع أياً من فواتيره».
ويمتلك هوانغ أكثر من 3.5 في المائة من أسهم «إنفيديا»، ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، وقد تصبح هذه الحصة من أبرز الأصول المطروحة للقسمة إذا انتهى الزواج بالطلاق.
وفي حال حصول لوري هوانغ على نصف ثروة زوجها، فقد تتجاوز قيمة تسويتها المالية ما حصلت عليه بعض زوجات المليارديرات بعد الانفصال، إذ حصلت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، على حصة في الشركة بلغت قيمتها نحو 36 مليار دولار وقت الطلاق.
كما حصلت ميليندا فرينش غيتس، عقب انفصالها عن مؤسس «مايكروسوفت»، بيل غيتس، عام 2021، على مليارات الدولارات، من بينها 12.5 مليار دولار على الأقل لدعم مشروعاتها الخيرية، إلى جانب نقل أسهم وأصول مالية أخرى إليها.
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأن «إف بي آي» ينظر في علاقة تربط الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بجاسوسة صينية.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
زوجة رئيس «إنفيديا» قد تحصل على 75 مليار دولار في حال الطلاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339650-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
زوجة رئيس «إنفيديا» قد تحصل على 75 مليار دولار في حال الطلاق
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وزوجته لوري هوانغ (رويترز)
أثار اعتراف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج تكهنات واسعة بشأن احتمالات انفصاله عن زوجته لوري هوانغ، وسط تساؤلات حول مصير ثروته الضخمة التي تُقدر بنحو 155.2 مليار دولار، وإمكانية حصول زوجته على نصفها في حال وقوع الطلاق.
ويُعد هوانغ واحداً من أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقاً لتقديرات مجلة «فوربس»، رغم أنه خرج لفترة وجيزة من قائمة العشرة الأوائل يوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركته.
وكان هوانغ قد اعترف في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، الأحد، بأنه «لم يكن مخلصاً لزوجته»، وذلك عقب تقارير تحدثت عن إقامته علاقة مع سيدة تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.
وتعود علاقة جنسن هوانغ بزوجته إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل تأسيسه شركة «إنفيديا» بسنوات.
وسبق للرئيس التنفيذي أن أشاد بدور زوجته في مسيرته المهنية، قائلاً إنها «كانت جزءاً من (إنفيديا) في كل خطوة».
وفي اعتذاره لزوجته وأسرته، أقر هوانغ بأن تصرفاته تسببت في إيذائهما، قائلاً: «لقد آذيت زوجتي وأطفالي»، ومضيفاً: «أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه».
وتابع: «أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته»، معرباً عن أمله في أن تتمكن أسرته من تجاوز الأزمة، قائلاً: «آمل أن تتعافى أسرتنا، وأن أتمكن بمرور الوقت من استعادة ثقتكم».
ورغم هذه الاعتذارات، لم تصدر لوري هوانغ أي تعليق علني بشأن الواقعة، كما لم تكشف عن موقفها من استمرار الزواج أو احتمالات الانفصال.
نصيب لوري هوانغ من ثروة زوجها
وتتصاعد التساؤلات بشأن نصيب الزوجة المحتمل من ثروة زوجها، خصوصاً أن ولاية كاليفورنيا الأميركية تُطبق نظام الملكية المشتركة بين الزوجين، الذي يقضي بتقسيم الأصول التي جرى اكتسابها خلال فترة الزواج، مثل الأسهم والعقارات والدخل والحسابات التقاعدية والحصص في الشركات والممتلكات الشخصية، مناصفة عند الطلاق، ما لم توجد اتفاقات قانونية تنص على خلاف ذلك.
وبموجب هذا النظام، قد تصبح حصة هوانغ في شركة «إنفيديا»، إلى جانب العوائد والأموال التي جمعها خلال سنوات الزواج، ضمن الأصول القابلة للقسمة، وهو ما قد يمنح زوجته ما لا يقل عن 75 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المتداولة، والتي نشرتها مجلة «فوربس» إذا جرى الطلاق وانطبقت قواعد الملكية المشتركة على هذه الأصول.
لكن المبلغ النهائي يظل غير محسوم، إذ يتوقف على طبيعة الملكية الفعلية للأصول، وما إذا كان الزوجان قد وقَّعا اتفاقاً قبل الزواج أو بعده يُحدد الممتلكات المنفصلة عن الملكية المشتركة.
وتشير الوثائق الرسمية للشركة لعام 2026 إلى أن معظم الأسهم المنسوبة إلى جنسن هوانغ محفوظة في صناديق ائتمانية يتولى الزوجان إدارتها بصفتهما من الأمناء المشتركين، وهو ما قد يعني امتلاكهما مصلحة مشتركة فيها.
كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هوانغ تحدث مؤخراً إلى زملائه عن الدور الكبير الذي تؤديه زوجته في حياته، مشيراً إلى أنها تتولى كثيراً من شؤونه، بما في ذلك توقيع الأوراق وإدارة الأموال، بل مازح قائلاً إنه «لا يعرف عنوان منزله، ولا يدفع أياً من فواتيره».
ويمتلك هوانغ أكثر من 3.5 في المائة من أسهم «إنفيديا»، ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، وقد تصبح هذه الحصة من أبرز الأصول المطروحة للقسمة إذا انتهى الزواج بالطلاق.
وفي حال حصول لوري هوانغ على نصف ثروة زوجها، فقد تتجاوز قيمة تسويتها المالية ما حصلت عليه بعض زوجات المليارديرات بعد الانفصال، إذ حصلت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، على حصة في الشركة بلغت قيمتها نحو 36 مليار دولار وقت الطلاق.
كما حصلت ميليندا فرينش غيتس، عقب انفصالها عن مؤسس «مايكروسوفت»، بيل غيتس، عام 2021، على مليارات الدولارات، من بينها 12.5 مليار دولار على الأقل لدعم مشروعاتها الخيرية، إلى جانب نقل أسهم وأصول مالية أخرى إليها.
«سأقف بجانبه»... ترمب يدافع عن هيغسيث وسط مساعٍ لعزلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339567-%D8%B3%D8%A3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87
«سأقف بجانبه»... ترمب يدافع عن هيغسيث وسط مساعٍ لعزله
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث فيما يستمع وزير دفاعه بيت هيغسيث في البنتاغون خلال ذكرى 11 سبتمبر الأخيرة (أ.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه لوزير الدفاع بيت هيغسيث الذي يواجه إجراءات عزل، قائلاً إنه أدى «عملاً جيداً جداً»، وإنه «انتصر» في حربَين في فنزويلا وإيران.
وبعد ساعات من إطلاق نائب جمهوري الاثنين إجراءات لعزل هيغسيث، دافع عنه ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قائلاً: «نعم، سأقف بجانبه... لقد انتصر في حربين. كان هو صاحب القرار».
وأطلق النائب الجمهوري توماس ماسي الاثنين إجراء لعزل هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أنه قد لا يؤدي إلى إقصائه حتى بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إثر فوزهم في الانتخابات النصفية.
وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وإساءة استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.
ويمكن لمجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- أن يبدأ التصويت على إجراء العزل اعتباراً من الأربعاء. وقال عدد من نواب «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي إنهم قد يؤيدون عزل وزير الدفاع الذي يتولى هذا المنصب منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع 2025.
كما دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن هيغسيث الاثنين أثناء زيارته باريس، وقال في تصريح لصحافيين: «أعتقد أن هذا غير عادل. أعتقد أن بيت قام بعمل جيد»، مشيداً بزميله، وواصفاً إياه بأنه «مجتهد، وذكي للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ونسب روبيو إلى هيغسيث الفضل في المساعدة على بناء شراكات لمواجهة عصابات المخدرات في الأميركتين، وإضعاف الجيش الإيراني بشكل كبير، والإشراف على العملية التي اعتقل خلالها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.
وسيكون التصويت لصالح العزل نكسة لإدارة ترمب، تضاف إلى الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ما أتاح لهم السيطرة على الكونغرس بمجلسيه (النواب، والشيوخ) في ظل حالة من الغضب الشعبي إزاء الحرب في إيران، وارتفاع أسعار الوقود.
رغم ذلك، لن يؤدي العزل إلى إطاحة هيغسيث تلقائياً، إذ إن ذلك يتطلب خضوعه لمحاكمة، وإدانته من قبل ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ، وهما عقبتان يصعب تخطيهما، حتى بعد تنصيب الأعضاء الجدد في الكونغرس مطلع سنة 2027.
«يجب أن يرحل»
ولجأ ماسي، وهو من منتقدي ترمب وكان قد خسر الانتخابات التمهيدية أمام مرشح يحظى بدعم الرئيس، إلى إجراء خاص يلزم مجلس النواب النظر في قراره خلال يومين تشريعيين.
وقال ماسي إن «الوزير هيغسيث تصرّف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له كوزير للدفاع... ملحقاً ضرراً جسيماً بقضية الحق، والعدالة، وعلى حساب مصلحة الشعب الأميركي».
واتهم ماسي هيغسيث بانتهاك القانون من خلال شنّ الحرب على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس، إضافة إلى «تجاهل القوانين الرامية إلى الحدّ من عدد الضحايا المدنيين»، مركزاً على قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بجنوب إيران في مستهل الحرب، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 طفلاً، بحسب السلطات الإيرانية.
كذلك انتقد النائب الجمهوري وزير الدفاع على خلفية «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء»، ربطاً بشنّ الجيش الأميركي ضربات استهدفت قوارب يُشتبه أنها تعود إلى مهرّبي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ.
ورفض البنتاغون تلك الاتهامات.
وقال حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب والذي يُتوقع أن يتولى منصب رئيس المجلس في يناير (كانون الثاني)، يوم الأحد إنه يؤيد إجراءات العزل.
وصرح جيفريز لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «لقد أساء الذي يدعى وزير الدفاع استخدام سلطته، وقوّض أمننا القومي، ودبّر هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة في إيران».
وأضاف «يجب أن يرحل بيت هيغسيث».
ويبدي بعض الجمهوريين تردداً. فقد صرح عضو الكونغرس عن ولاية أركنسو فرينش هيل بأنه يرغب في الاستماع إلى النقاش قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الاتهامات تستوجب إجراءات عزل.
وبموجب الدستور، يمكن لمجلس النواب توجيه اتهامات بهدف العزل بأغلبية بسيطة. وبعد ذلك، يعقد مجلس الشيوخ محاكمة، حيث تتطلب إدانة المسؤول وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.
وسيحتاج الديمقراطيون إلى دعم كبير من الجمهوريين حتى بعد حصولهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ. ففي تاريخ الولايات المتحدة لم يخضع لإجراءات العزل سوى وزيرين في الحكومة، ولم يقم مجلس الشيوخ بإقالة أي منهما.
من جهته، وصف هيغسيث مسعى ماسي بأنه «ملفق»، واصفاً إياه بأنه عضو في الكونغرس «متذمّر». من جهتها، حددت وزارة الدفاع موعداً لعقد مؤتمر صحافي لهيغسيث الثلاثاء، فيما تعهد ترمب علناً إبقاءه في منصبه.
من جهته، أعلن ترمب الاثنين دعمه لهيغسيث قائلاً إنه أدى «عملاً جيداً جداً»، وإنه «انتصر» في حربَين في فنزويلا وإيران.
وشكك النائب الجمهوري دون بيكون في منطق ماسي، لكنه قال إن هيغسيث يستحق العزل بسبب حجبه المساعدات عن أوكرانيا، وإقصائه نحو 80 ضابطاً عسكرياً رفيعي المستوى، أو عرقلة ترقياتهم.
وصرّح بيكون لشبكة «سي إن إن»: «هناك مجموعة منا يتحدثون في هذه المسألة»، داعياً هيغسيث إلى الاستقالة.
علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339564-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%9F
علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟
جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» برفقة امرأة أكد مصدر لوكالة «رويترز» أنها أليس هوانغ وذلك في تايبيه بتايوان (رويترز)
تقع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة متخصصة في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في قلب فضيحة تجسس صيني مشتبه بها، بعدما أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وتتركز التحقيقات الأميركية على احتمال استغلال هذه العلاقة للوصول إلى معلومات حساسة عن الشركة، وتقنياتها المتقدمة، في ظل احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين على ريادة الذكاء الاصطناعي.
فمن هي أليس هوانغ؟ وما خلفيتها المهنية؟ وما طبيعة صلاتها بجينسن هوانغ وشركة «إنفيديا»؟
جينسن هوانغ يقرّ بعلاقته بأليس هوانغ
أقرّ جينسن هوانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في رسالة وجّهها إلى موظفي «إنفيديا»، بأنه أقام علاقة عاطفية مع امرأة يُشتبه في أنها «جاسوسة صينية».
ورغم أنه لم يذكر اسم أليس هوانغ، فإن رسالته جاءت بعدما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» للمرة الأولى، في أكتوبر (تشرين الأول)، بأن «السلطات الأميركية تعتقد أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين».
كما أظهرت صور التُقطت في عامي 2024 و2025 أليس وجينسن هوانغ معاً.
ورغم حملهما اسم العائلة نفسه، فإن أليس هوانغ وجينسن هوانغ ليسا قريبين، ولا تربطهما علاقة زواج. وجينسن هوانغ متزوج من لوري هوانغ منذ 40 عاماً، بحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس».
تحقيق أميركي يبحث صلات أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية
لا يُعرف سوى القليل عن أليس هوانغ. فقد تولّت إدارة شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» (Megaspeed International)، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتعمل في مجال الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأصبحت من كبار عملاء «إنفيديا»، بمشتريات بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وفق موقع «أكسيوس».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين، بأن وزارة التجارة الأميركية كانت تقود التحقيق في شركة «ميغاسبييد»، قبل إحالة الملف إلى وزارة العدل، بعدما تواصلت «إنفيديا» مع السلطات بشأن القضية.
من هي أليس هوانغ؟ وما خلفيتها المهنية؟
هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، مواطنة صينية، ولديها خلفية مهنية يُقال إنها تشمل العمل في الصحافة، والقطاع المالي، بحسب «أكسيوس».
وخلص تحقيق أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى العثور على ملف تعريفي منشور على الإنترنت يشير إلى أنها عملت سابقاً في شركة الخدمات المالية «إتش إس بي سي»، وكذلك في هيئة التلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، وقناة «هونان تي في».
لكن الوكالة قالت إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.
هل جنّدت الاستخبارات الصينية أليس هوانغ لجمع معلومات عن «إنفيديا»؟
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدت أليس هوانغ لجمع معلومات عن جينسن هوانغ، والتأثير في موقفه من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية.
لكن لا يزال من غير الواضح نوع المعلومات التي قدمتها إلى بكين، وما إذا كانت قد حصلت على أي معلومات من جينسن هوانغ.
وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه لا يملك ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أليس هوانغ حصلت على أسرار تجارية للشركة. كما نفت الصين الاتهامات.
شركة «ميغاسبييد»... من ألعاب الفيديو إلى الحوسبة بالذكاء الاصطناعي
وأشار تقرير «أكسيوس» إلى أن أليس هوانغ كانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال»، التي تؤجر قدرات حوسبية تعتمد على معالجات متطورة من «إنفيديا»، ما يتيح للعملاء تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق بأنفسهم.
وقبل تغيير اسمها إلى «ميغاسبييد»، كانت الشركة تُعرف باسم «7Road International»، وهي شركة تابعة لمجموعة «7Road Holdings» الصينية البارزة في مجال تطوير ألعاب الفيديو. وقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت منتجات «إنفيديا» تُستخدم بصورة أساسية في صناعة ألعاب الفيديو.
وخلال العقد الثاني من الألفية، عملت أليس في شركة «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمارات» (Shanghai Hexi Investment Management)، التي كانت تربطها علاقات استثمارية بشركة ألعاب الفيديو «7Road». كما باعت نشاطاً تجارياً في مجال الحوسبة السحابية إلى «7Road» عام 2019، وفقاً لوثائق جمعتها شركة «تيساري إيه آي» (Tesari AI)، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالأمن القومي.
وتحوّلت «7Road International»، وهي الشركة التابعة لمجموعة «7Road Holdings» في سنغافورة، إلى «ميغاسبييد» في مارس (آذار) 2023، وأصبحت أليس هوانغ مديرتها الإدارية، بحسب وثائق «تيساري إيه آي». كما أصبحت شركتها «هوانغ لي ليمتد» (Huang Le Limited) المالك الوحيد لـ«ميغاسبييد».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استحوذت شركة تُدعى «سويفت داتا» (Swiftdata) على «ميغاسبييد»، وسرعان ما استقالت أليس هوانغ ومدير آخر يُدعى كانغ يانغ من الشركة.
وفي أكتوبر 2025 خضعت الشركة لتحقيق أجرته الشرطة السنغافورية على خلفية شبهات تتعلق بانتهاك القوانين المحلية، لكن لم يُعلن عن طبيعة المخالفات المحددة.
وأفاد موظفون لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن أليس هوانغ واصلت إدارة النشاط التجاري بعد استقالتها من منصبها.
وقال أحد الموظفين لمؤسسة «كولبر ريسيرش» (Culper Research)، التي نشرت تحقيقاً عن أعمال «إنفيديا» في الصين في مايو (أيار) 2026 «إن أليس هوانغ لا تزال في الواقع مديرتنا».
كيف ارتبطت شركة «ميغاسبييد» برقائق «إنفيديا»؟
أصبحت «ميغاسبييد» شريكاً رسمياً لـ«إنفيديا» في مجال الخدمات السحابية عام 2023، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، واشترت رقائق من الشركة الأميركية تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار خلال نحو عامين، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تفاخرَت أليس هوانغ بعلاقاتها مع جينسن هوانغ، وإمكانية وصولها إليه، وبصلاتها بشركة «إنفيديا»، من أجل جمع التمويل لمشروعاتها التجارية.
كما قال أحد موظفي «ميغاسبييد» لمؤسسة «كولبر» إن جينسن هوانغ كان يزور الشركة أحياناً، مضيفاً أن العلاقة بينه وبين أليس كانت «وثيقة للغاية».
نمو أصول «ميغاسبييد» إلى 3 مليارات دولار يثير التساؤلات
وتضخّم حجم الميزانية العمومية لشركة «ميغاسبييد» من 33 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى نحو 3 مليارات دولار بعد عام واحد، وفقاً لسجلات الشركات التي فحصتها مؤسسة «كولبر»، وهي شركة استثمارية تتبنى مراكز مالية تستفيد من انخفاض قيمة أسهم «إنفيديا».
وعزت المؤسسة جزءاً كبيراً من هذا النمو إلى ودائع قابلة للاسترداد بلغت نحو 2.9 مليار دولار، وردت من مصدر لم يُكشف عن هويته.
وأثار هذا التمويل تساؤلات إضافية بشأن طبيعة علاقات «ميغاسبييد» مع الشركات الصينية.
وفي تطور أحدث، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه في مطلع عام 2025 أبلغت أليس هوانغ وشريكها التجاري كانغ وي المستثمرين بأنهما «لا يواجهان أي مشكلة في تأمين وحدات معالجة الرسومات»، كما أشادا بشركة «علي بابا» بوصفها عميلاً لمشروع جديد لمركز بيانات.
ما الذي تحقق فيه السلطات الأميركية بشأن «إنفيديا» والصين؟
تحقق السلطات الأميركية، بما فيها وزارتا التجارة والعدل، فيما إذا كانت شركة «ميغاسبييد» قد ساعدت شركات صينية في الحصول على معالجات متطورة من «إنفيديا»، وما إذا كان ذلك يشكل انتهاكاً للقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأميركية.
وكانت الشركة قد نفت، في ديسمبر (كانون الأول) 2025، نقل الرقائق بصورة غير قانونية، وأعلنت أنها تعتزم التعاون مع السلطات الأميركية في التحقيق.
الكونغرس الأميركي يطلب إحاطة مغلقة من جينسن هوانغ
وطلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأميركي، ينتمون إلى «الحزب الجمهوري»، عقد إحاطة مغلقة مع جينسن هوانغ في 18 نوفمبر، لمناقشة اتصالاته بأليس هوانغ، والإجراءات التي تتخذها «إنفيديا» لحماية نفسها من التهديدات الأجنبية.