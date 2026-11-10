دانا وايت يرفض عرض ترمب تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339542-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
دانا وايت يرفض عرض ترمب تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
دانا وايت رئيس منظمة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
استبعد دانا وايت، رئيس منظمة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة، تولي منصب المتحدث الصحافي المقبل باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منهياً أياماً من التكهنات بشأن احتمال تعيينه في المنصب.
وسأل ترمب وايت خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، أمس (الاثنين): «هل ترغب في أن تصبح المتحدث الصحافي باسم الولايات المتحدة الأميركية... أم تفضل البقاء مع منظمة (يو إف سي) المثيرة للسخرية هذه؟».
وضحك وايت، وشكر ترمب على العرض قبل أن يرفضه، قائلاً: «لا أريد العمل في السياسة»، بعدما أوضح في وقت سابق: «ليست لدي أي طموحات سياسية على الإطلاق».
وخلال الظهور الذي جرى الترتيب له على عجل، وقف وايت خلف المنصة، وأجاب عن أسئلة الصحافيين.
وقال ترمب إن صديقه القديم يحب البلاد، وسيؤدي عملاً رائعاً بوصفه متحدثاً صحافياً باسم البيت الأبيض، لكنه أضاف أن لديهما أموراً أخرى يتعين عليهما الاهتمام بها.
وأثار الرئيس تكهنات خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما قال إنه يريد أن يتولى وايت المنصب، قبل أن يعود لاحقاً ويصف إعلانه بأنه مجرد مزحة.
وقال وايت إنه كان في لندن لحضور نزال عندما اتصل به ترمب لإبلاغه بالإعلان، مضيفاً: «كانت الساعات الأربع والعشرون الماضية من حياتي جنونية».
ويرتبط وايت بصداقة مع ترمب منذ سنوات، كما أيده خلال حملاته الانتخابية. ويحضر الرئيس بانتظام فعاليات منظمة «يو إف سي»، كما خاض مقاتلون نزالات في حديقة البيت الأبيض في يونيو (حزيران)، احتفالاً بعيد ميلاد ترمب الثمانين، وهو حدث أثار انتقادات واسعة.
وكانت كارولاين ليفيت، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، قد تركت منصبها في أغسطس (آب). أما خليفتها، كاتي زكريا، التي عينت في أكتوبر (تشرين الأول)، فقد غادرت المنصب بعد بضعة أيام فقط.
أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339564-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%9F
علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟
جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» برفقة امرأة أكد مصدر لوكالة «رويترز» أنها أليس هوانغ وذلك في تايبيه بتايوان (رويترز)
تقع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة متخصصة في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في قلب فضيحة تجسس صيني مشتبه بها، بعدما أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وتتركز التحقيقات الأميركية على احتمال استغلال هذه العلاقة للوصول إلى معلومات حساسة عن الشركة، وتقنياتها المتقدمة، في ظل احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين على ريادة الذكاء الاصطناعي.
فمن هي أليس هوانغ؟ وما خلفيتها المهنية؟ وما طبيعة صلاتها بجينسن هوانغ وشركة «إنفيديا»؟
جينسن هوانغ يقرّ بعلاقته بأليس هوانغ
أقرّ جينسن هوانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في رسالة وجّهها إلى موظفي «إنفيديا»، بأنه أقام علاقة عاطفية مع امرأة يُشتبه في أنها «جاسوسة صينية».
ورغم أنه لم يذكر اسم أليس هوانغ، فإن رسالته جاءت بعدما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» للمرة الأولى، في أكتوبر (تشرين الأول)، بأن «السلطات الأميركية تعتقد أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين».
كما أظهرت صور التُقطت في عامي 2024 و2025 أليس وجينسن هوانغ معاً.
ورغم حملهما اسم العائلة نفسه، فإن أليس هوانغ وجينسن هوانغ ليسا قريبين، ولا تربطهما علاقة زواج. وجينسن هوانغ متزوج من لوري هوانغ منذ 40 عاماً، بحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس».
تحقيق أميركي يبحث صلات أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية
لا يُعرف سوى القليل عن أليس هوانغ. فقد تولّت إدارة شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» (Megaspeed International)، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتعمل في مجال الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأصبحت من كبار عملاء «إنفيديا»، بمشتريات بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وفق موقع «أكسيوس».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين، بأن وزارة التجارة الأميركية كانت تقود التحقيق في شركة «ميغاسبييد»، قبل إحالة الملف إلى وزارة العدل، بعدما تواصلت «إنفيديا» مع السلطات بشأن القضية.
من هي أليس هوانغ؟ وما خلفيتها المهنية؟
هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، مواطنة صينية، ولديها خلفية مهنية يُقال إنها تشمل العمل في الصحافة، والقطاع المالي، بحسب «أكسيوس».
وخلص تحقيق أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى العثور على ملف تعريفي منشور على الإنترنت يشير إلى أنها عملت سابقاً في شركة الخدمات المالية «إتش إس بي سي»، وكذلك في هيئة التلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، وقناة «هونان تي في».
لكن الوكالة قالت إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.
هل جنّدت الاستخبارات الصينية أليس هوانغ لجمع معلومات عن «إنفيديا»؟
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدت أليس هوانغ لجمع معلومات عن جينسن هوانغ، والتأثير في موقفه من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية.
لكن لا يزال من غير الواضح نوع المعلومات التي قدمتها إلى بكين، وما إذا كانت قد حصلت على أي معلومات من جينسن هوانغ.
وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه لا يملك ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أليس هوانغ حصلت على أسرار تجارية للشركة. كما نفت الصين الاتهامات.
شركة «ميغاسبييد»... من ألعاب الفيديو إلى الحوسبة بالذكاء الاصطناعي
وأشار تقرير «أكسيوس» إلى أن أليس هوانغ كانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال»، التي تؤجر قدرات حوسبية تعتمد على معالجات متطورة من «إنفيديا»، ما يتيح للعملاء تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق بأنفسهم.
وقبل تغيير اسمها إلى «ميغاسبييد»، كانت الشركة تُعرف باسم «7Road International»، وهي شركة تابعة لمجموعة «7Road Holdings» الصينية البارزة في مجال تطوير ألعاب الفيديو. وقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت منتجات «إنفيديا» تُستخدم بصورة أساسية في صناعة ألعاب الفيديو.
وخلال العقد الثاني من الألفية، عملت أليس في شركة «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمارات» (Shanghai Hexi Investment Management)، التي كانت تربطها علاقات استثمارية بشركة ألعاب الفيديو «7Road». كما باعت نشاطاً تجارياً في مجال الحوسبة السحابية إلى «7Road» عام 2019، وفقاً لوثائق جمعتها شركة «تيساري إيه آي» (Tesari AI)، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالأمن القومي.
وتحوّلت «7Road International»، وهي الشركة التابعة لمجموعة «7Road Holdings» في سنغافورة، إلى «ميغاسبييد» في مارس (آذار) 2023، وأصبحت أليس هوانغ مديرتها الإدارية، بحسب وثائق «تيساري إيه آي». كما أصبحت شركتها «هوانغ لي ليمتد» (Huang Le Limited) المالك الوحيد لـ«ميغاسبييد».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استحوذت شركة تُدعى «سويفت داتا» (Swiftdata) على «ميغاسبييد»، وسرعان ما استقالت أليس هوانغ ومدير آخر يُدعى كانغ يانغ من الشركة.
وفي أكتوبر 2025 خضعت الشركة لتحقيق أجرته الشرطة السنغافورية على خلفية شبهات تتعلق بانتهاك القوانين المحلية، لكن لم يُعلن عن طبيعة المخالفات المحددة.
وأفاد موظفون لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن أليس هوانغ واصلت إدارة النشاط التجاري بعد استقالتها من منصبها.
وقال أحد الموظفين لمؤسسة «كولبر ريسيرش» (Culper Research)، التي نشرت تحقيقاً عن أعمال «إنفيديا» في الصين في مايو (أيار) 2026 «إن أليس هوانغ لا تزال في الواقع مديرتنا».
كيف ارتبطت شركة «ميغاسبييد» برقائق «إنفيديا»؟
أصبحت «ميغاسبييد» شريكاً رسمياً لـ«إنفيديا» في مجال الخدمات السحابية عام 2023، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، واشترت رقائق من الشركة الأميركية تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار خلال نحو عامين، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تفاخرَت أليس هوانغ بعلاقاتها مع جينسن هوانغ، وإمكانية وصولها إليه، وبصلاتها بشركة «إنفيديا»، من أجل جمع التمويل لمشروعاتها التجارية.
كما قال أحد موظفي «ميغاسبييد» لمؤسسة «كولبر» إن جينسن هوانغ كان يزور الشركة أحياناً، مضيفاً أن العلاقة بينه وبين أليس كانت «وثيقة للغاية».
نمو أصول «ميغاسبييد» إلى 3 مليارات دولار يثير التساؤلات
وتضخّم حجم الميزانية العمومية لشركة «ميغاسبييد» من 33 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى نحو 3 مليارات دولار بعد عام واحد، وفقاً لسجلات الشركات التي فحصتها مؤسسة «كولبر»، وهي شركة استثمارية تتبنى مراكز مالية تستفيد من انخفاض قيمة أسهم «إنفيديا».
وعزت المؤسسة جزءاً كبيراً من هذا النمو إلى ودائع قابلة للاسترداد بلغت نحو 2.9 مليار دولار، وردت من مصدر لم يُكشف عن هويته.
وأثار هذا التمويل تساؤلات إضافية بشأن طبيعة علاقات «ميغاسبييد» مع الشركات الصينية.
وفي تطور أحدث، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه في مطلع عام 2025 أبلغت أليس هوانغ وشريكها التجاري كانغ وي المستثمرين بأنهما «لا يواجهان أي مشكلة في تأمين وحدات معالجة الرسومات»، كما أشادا بشركة «علي بابا» بوصفها عميلاً لمشروع جديد لمركز بيانات.
ما الذي تحقق فيه السلطات الأميركية بشأن «إنفيديا» والصين؟
تحقق السلطات الأميركية، بما فيها وزارتا التجارة والعدل، فيما إذا كانت شركة «ميغاسبييد» قد ساعدت شركات صينية في الحصول على معالجات متطورة من «إنفيديا»، وما إذا كان ذلك يشكل انتهاكاً للقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأميركية.
وكانت الشركة قد نفت، في ديسمبر (كانون الأول) 2025، نقل الرقائق بصورة غير قانونية، وأعلنت أنها تعتزم التعاون مع السلطات الأميركية في التحقيق.
الكونغرس الأميركي يطلب إحاطة مغلقة من جينسن هوانغ
وطلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأميركي، ينتمون إلى «الحزب الجمهوري»، عقد إحاطة مغلقة مع جينسن هوانغ في 18 نوفمبر، لمناقشة اتصالاته بأليس هوانغ، والإجراءات التي تتخذها «إنفيديا» لحماية نفسها من التهديدات الأجنبية.
كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339562-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%9F
كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ يصل قبيل مأدبة رسمية أقيمت على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين بتاريخ 14 مايو 2026 (أ.ف.ب)
أقر الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، يُقال إنها كانت مع مسؤولة تنفيذية صينية في شركة مقرها سنغافورة، حيث تشتبه الولايات المتحدة في تورطها في تهريب رقائق إلكترونية مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وسلطت الفضيحة الضوء على كيفية حصول الصين، وهي قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، على الرقائق المتطورة، رغم القيود الأميركية على التصدير.
لماذا تحظى رقائق «إنفيديا» بهذه الأهمية؟
تصمم «إنفيديا» مكونات متطورة طُورت في الأصل لمعالجة الرسوميات ثلاثية الأبعاد في ألعاب الفيديو، وتُعرف باسم وحدات معالجة الرسوميات (GPU).
وتتميز هذه الوحدات بقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات الرقمية، ولذلك تُستخدم على نطاق واسع أيضاً في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشغيلها، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأظهر إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022 الإمكانات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، ما أشعل سباقاً استثمارياً محموماً، مع تسابق الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة على تطوير هذه التقنية.
ومع تدفق طلبات شراء الرقائق، ارتفعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى 4.5 تريليون دولار، لتصبح حالياً، إلى جانب «أبل»، الشركتين الأعلى قيمة في العالم.
ما الرقائق التي تفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها؟
تحظر واشنطن تصدير وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تطوراً من «إنفيديا»، وهي «بلاكويل» (Blackwell)، و«روبين» (Rubin)، إلى الصين، مستندة إلى مخاوف أمنية، نظراً إلى الاستخدامات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي المتقدم. كما تتيح هذه السياسة للمختبرات الأميركية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الحفاظ على تفوقها العالمي.
وكثف هوانغ ضغوطه على الحكومة الأميركية للسماح ببيع رقائق «إنفيديا» للصين، محذراً من أن القيود المفروضة تعزز صعود البدائل المحلية المنافسة.
وخلال العام الحالي خففت واشنطن القيود على شريحة «H200» الأقل قوة، والتي كانت محظورة سابقاً، على أن تحصل الولايات المتحدة على 25 في المائة من عائدات مبيعاتها، لكن الشروط الأميركية جعلت الموافقة على شحنات هذه الرقائق أمراً صعباً، في حين أفادت تقارير بأن بكين مترددة أيضاً في شراء رقائق «H200»، مع اكتساب صناعة الرقائق المحلية زخماً متزايداً.
كيف تحصل الصين على الرقائق؟
أدت الإطلاقات الحديثة لنماذج عالية الأداء من شركات صينية ناشئة، من بينها «مونشوت إيه آي» (Moonshot AI)، و«زد إيه آي» (Z.ai) و«ديب سيك» (DeepSeek)، إلى زيادة الضغط على المنافسين الأميركيين.
وقال ليان جاي سو، كبير المحللين في شركة «أومديا» (Omdia)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال الموردون الصينيون يستخدمون رقائق (إنفيديا) المتطورة لتدريب نماذجهم»، رغم القيود المفروضة.
وقد تُهرّب الرقائق إلى داخل الصين، أو تحصل عليها الشركات الصينية عبر ثغرة تسمح لها باستئجار قدرات حوسبة في مراكز بيانات مزودة برقائق «إنفيديا» في دولة ثالثة، غالباً ما تكون في جنوب شرقي آسيا.
وأوضح ستيفن وو، مؤسس صندوق «كارثيدج كابيتال» الاستثماري: «تفرض ضوابط التصدير الأميركية قيوداً على المكان الذي تُشحن إليه الشريحة، وليس على الجهة التي تستخدمها». وهذا يعني أن وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا» يمكن أن تكون موجودة في منطقة جوهور الماليزية، على سبيل المثال، «في امتثال كامل للقواعد، بينما يسجل عميل في شنتشن الدخول إليها»، وفقاً لوو.
وقال مستشار البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، في الصيف الحالي، إن شركة «مونشوت إيه آي» تمكنت من الوصول إلى رقائق متطورة من «إنفيديا» في تايلاند. واتهمت واشنطن أيضاً مختبرات صينية للذكاء الاصطناعي بتدريب أنظمتها على محاكاة قدرات النماذج الأميركية.
وقالت منصة «ذا إنفورميشن» التقنية في ديسمبر (كانون الأول) إن شركة «ديب سيك» طورت نموذجها الجديد باستخدام آلاف الرقائق التي فُككت في الخارج ونُقلت إلى الصين.
ولم ترد «ديب سيك» في ذلك الوقت على طلب للتعليق. أما «إنفيديا» فقالت لـ«ذا إنفورميشن» إنها لم ترَ أدلة على عمليات التهريب هذه، ووصفتها بأنها «مستبعدة إلى حد بعيد».
ماذا عن الرقائق الصينية؟
قال بو تشاو، مؤسس منصة التحليل «هيلو تشاينا تيك» (Hello China Tech): «لا تزال رقائق (إنفيديا) تجعل إنجاز أعمال الذكاء الاصطناعي المتقدمة أسرع وأسهل، لكنها لم تعد الطريق الوحيد».
وأضاف أن «السؤال المفتوح هو التكلفة»، إذ إن «التدريب باستخدام الرقائق الصينية يستغرق عادة وقتاً أطول، ويتطلب جهداً هندسياً أكبر».
وتُعد «هواوي» أبرز منافس صيني لـ«إنفيديا»، رغم تخلفها عن الشركة الأميركية العملاقة. وأفادت تقارير بأن «ديب سيك» ستدرب نموذجها الرئيس المقبل باستخدام رقائق «هواوي».
وقال سو إن «الرقائق المصنعة في الصين تتحسن بسرعة»، متوقعاً مزيداً من التعاون في هذا المجال.
وأعلنت «هواوي» في سبتمبر (أيلول) أن شريحتها الجديدة للذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2027، أي قبل الموعد المخطط له بثلاثة أرباع.
وقال وو إن تعزيز قدرات الرقائق المصنعة في الصين يتطلب من شركات الذكاء الاصطناعي استخدام أعداد أكبر منها. وأضاف: «إنهم يدفعون ثمن ذلك في استهلاك الطاقة، والتكلفة، لكنهم قادرون على تحمل ذلك، لأن الكهرباء في الصين رخيصة، ولأن الرقائق تحظى بدعم حكومي».
ترمب: «إف بي آي» ينظر في علاقة رئيس «إنفيديا» بجاسوسة صينية مزعومة
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ينظر في علاقة تربط جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بشخصية يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.
ومع ذلك، أشار ترمب إلى أنه لا يعتقد أن هوانغ لديه ما يدعو إلى القلق.
وحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد قال ترمب خلال إيجاز صحافي في البيت الأبيض: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر في سياق مختلف، وأعتقد أن وضعه سيكون جيداً».
وقد أحدث الكشف المفاجئ عن علاقة هوانغ العاطفية بهذه السيدة صدمة في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأميركي، ما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمالية وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة التي تصممها «إنفيديا»، والتي تُعد المحرك الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وتجمع ترمب علاقة ودية بهوانغ.
وقال الرئيس الأميركي، خلال الإيجاز الصحافي، أمس: «لقد تحدثت مع هوانغ اليوم لأطمئن عليه وعلى أحواله. وقد أكد لي أنه لم يكن لديه أدنى فكرة بأن المرأة المعنية جاسوسة».
وكان هوانغ -وهو شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا وأحد أغنى أفراد العالم- قد أقر بوجود هذه العلاقة، مقدماً اعتذاراً إلى زوجته وإلى الشركة عبر رسالة مفتوحة نُشرت على الموقع الإلكتروني لشركة «إنفيديا».
وجاء في رسالة هوانغ: «أنا أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أنا أحب بلادنا وشركتنا، وملتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».
وكانت «إنفيديا» قد أعلنت، يوم الأحد، أنها تجري تحقيقاً مستقلاً حول تقارير تفيد بأن هوانغ كان «هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى أن المرأة كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأشارت إلى أنها تُدعى أليس هوانغ، وكانت تدير شركة واجهت العام الماضي اتهامات بشحن رقائق حاسوب متطورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير مشروعة.
وامتدت تداعيات القضية إلى الكونغرس الأميركي، إذ صرّح اثنان من كبار الديمقراطيين، هما السيناتور مارك وارنر وعضو مجلس النواب حكيم جيفريز يوم الاثنين، بأنهما يعتزمان إجراء تحقيق أوسع حول الأمر.
وأوضح جيفريز أن القضية طُرحت خلال جلسة مغلقة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومدير الاستخبارات الوطنية، كانت مخصصة في الأساس لمناقشة الشأن الإيراني.
في المقابل، نفت الصين أي تورط لها في محاولة استهداف رئيس الشركة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، الاتهامات بأنها «لا أساس لها من الصحة، وليست سوى افتراءات ضد الصين».
ومن المقرر أن يلتقي ترمب مع الزعيم الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، لكن ترمب لم يبدِ التزاماً واضحاً بطرح هذه المسألة خلال اللقاء.
وقال ترمب: «لا أعتقد ذلك. لكنني متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن هوانغ جيداً، وأعتقد أنه رجل شريف للغاية».
وقد أسهم هوانغ في إقناع ترمب بتبني نهج أكثر مرونة تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، بحجة أن القوانين القائمة كافية لمعالجة أي مخاوف أمنية قد تنشأ عن هذه التكنولوجيا، وأن على الشركات نفسها التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالمنتجات التي تطورها وتطرحها في الأسواق.
كما نجح في الحصول على موافقة ترمب هذا العام على بيع رقائق من طراز «إتش 200» إلى السوق الصينية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقائق بكميات كبيرة.
وفي وثيقة تنظيمية قُدِّمت في أغسطس (آب)، ذكرت «إنفيديا» أنها لم تبع سوى كمية محدودة للصين، نظراً إلى أن هذه المبيعات تخضع لقيود تفرضها الحكومة الصينية.