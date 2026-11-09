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العالم الولايات المتحدة​

عودة الكونغرس الأميركي للانعقاد في فترة «البطة العرجاء»

على وقع معارك القيادة والتمويل وعزل وزير الحرب

مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
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عودة الكونغرس الأميركي للانعقاد في فترة «البطة العرجاء»

مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

لأول مرة بعد زلزال الانتخابات النصفية، يعود الكونغرس الأميركي للانعقاد بنسخته الحالية اليوم (الاثنين)، قبل تسلّم الديمقراطيين الأغلبية في مجلسيه مطلع العام المقبل. وتتزامن هذه العودة مع واقع سياسي مختلف تماماً؛ فالجمهوريون يستعدون للانتقال إلى مقاعد الأقلية، فيما يسعى الديمقراطيون لاستثمار انتصارهم الانتخابي في مواجهة الرئيس دونالد ترمب. وتتصدر جدول الأعمال في هذه الفترة التي تسمى فترة «البطة العرجاء»، بنود كثيرة بدءاً من الصراع على قيادة الحزبين، مروراً باحتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية بسبب الخلاف على تمويل الحرب مع إيران، وصولاً إلى التحرك لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث.

الصراع على القيادة

الجمهوريان جيم جوردان وستيف سكاليز في الكونغرس - 8 يونيو 2022 (أ.ب)

يواجه الجمهوريون الذين يستعدون للانتقال إلى مقاعد الأقلية، خلافات داخلية بشأن مستقبل قيادتهم، وتبرز هذه الانقسامات في مجلس النواب مع احتدام المنافسة بين زعيم الأغلبية الحالي ستيف سكاليز، والنائب جيم جوردان على منصب زعيم الأقلية، بعد قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون عدم الترشح لهذا المنصب بعد الخسارة الانتخابية.

أما في المعسكر الديمقراطي فيبدو زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظاً لرئاسة المجلس المقبل، لكنه يواجه تحفظات من بعض النواب التقدميين الجدد الذين يطالبون بالتزامات واضحة بشأن أجندة الحزب، خصوصاً الرعاية الصحية الشاملة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ورغم أن هذه التحفظات لا تهدد فرص جيفريز جدياً، فإنها تعكس خلافات داخل الحزب بشأن الأولويات التشريعية وكيفية استخدام الأغلبية الجديدة.

حرب إيران والتمويل الحكومي

الزعيمان الديمقراطيان حكيم جيفريز وتشاك شومر امام الكونغرس في 21 مايو 2026 (رويترز)

كان من المفترض لفترة «البطة العرجاء» أن تشهد محاولة جمهورية لتمرير ما أمكن من أولويات ترمب التشريعية، لكنها تحولت بعد نتائج الانتخابات إلى ساحة مواجهة؛ بين رئيس أضعفته صناديق الاقتراع وديمقراطيين يستعدون لتسلّم زمام السلطة التشريعية. وأولى هذه المواجهات قد تكون حول تمويل الحكومة الفيدرالية، مع اقتراب مهلة 11 ديسمبر (كانون الأول)، لإقرار التمويل وتجنّب الإغلاق الحكومي؛ فقد عزز الانتصار الديمقراطي، الذي أسهمت المعارضة للحرب مع إيران في تحقيقه، الأصوات المطالبة باستخدام ورقة التمويل للضغط على الإدارة ووقف الإنفاق على العمليات العسكرية.

ومن المتوقع أن يجتمع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ونظيره في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأسبوع الحالي، للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة. لكن القرار ليس سهلاً، خصوصاً بالنسبة إلى شومر الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من الجناح التقدمي داخل حزبه؛ فبعض التقدميين يطالبون بإبعاده عن القيادة، وإن كانت فرص نجاح هذه المساعي ضئيلة. ويضع هذا شومر أمام اختبار سياسي حساس بين المواجهة مع ترمب ولو أدت إلى إغلاق الحكومة، وتجنب التصعيد في وقت أعلن فيه بعض الديمقراطيين أنهم لن يصوتوا لصالح أي حزمة تمويل تتضمن تمويلاً لحرب إيران.

عزل هيغسيث

وزير الحرب بيت هيغسيث مع كبير الموظفين في البيت الأبيض ستيفن ميلر في البنتاغون (أ.ف.ب)

وفي تطور سيزيد تعقيد المشهد، يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي، لتفعيل إجراء برلماني يفرض التصويت على قرار بعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، بحلول يوم الأربعاء. ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب على القرار مع بروز أصوات جمهورية داعمة له، ما يمهد لمحاكمة في مجلس الشيوخ. وإذا تحقق ذلك، فسيجد ترمب نفسه أمام مواجهة سياسية لا يقودها الديمقراطيون وحدهم؛ بل يشارك فيها أيضاً أعضاء من حزبه. ويكتسب هذا التحرك أهمية إضافية في ظل الجدل بشأن الحرب مع إيران؛ إذ قد تتحول مساءلة وزير الحرب إلى مواجهة أوسع حول إدارة الحرب وصلاحيات السلطة التنفيذية.

أرقام الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض - 8 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

وبينما تنشغل واشنطن بحسابات المرحلة المقبلة، لا تزال صورة الانتصار الديمقراطي غير مكتملة، مع استمرار فرز الأصوات في سباقين لمجلس الشيوخ و19 سباقاً لمجلس النواب؛ فقد ضمن الديمقراطيون حتى الآن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، فيما لا يزال عدّ الأصوات جارياً في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا مع فوارق ضئيلة قد توسّع الأغلبية الديمقراطية. وفي مجلس النواب، ضمن الديمقراطيون 254 مقعداً على الأقل، ويتقدمون في 6 من السباقات الـ19 التي لم تُحسم بعد، مع احتمال إعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر بفلوريدا وكارولاينا الشمالية.

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ترمب يعزو الفشل الانتخابي إلى «رسائل خاطئة» حول الاقتصاد والحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية عائداً من زيارة لولاية فلوريدا الأحد (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية عائداً من زيارة لولاية فلوريدا الأحد (رويترز)
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ترمب يعزو الفشل الانتخابي إلى «رسائل خاطئة» حول الاقتصاد والحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية عائداً من زيارة لولاية فلوريدا الأحد (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية عائداً من زيارة لولاية فلوريدا الأحد (رويترز)

عزا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس إلى «رسائل خاطئة» من إدارته بشأن القضايا الاقتصادية، وإلى عدم شعبية الحرب مع إيران، وإلى «تشدد مفرط» في التعامل مع المهاجرين، متجنباً الخوض في التحركات التي بدأت تظهر في صفوف الطامحين الجمهوريين إلى خلافته في انتخابات الرئاسة لعام 2028.

وكان ترمب يتحدث عبر برنامج «60 دقيقة» لشبكة «سي بي إس نيوز» للتلفزيون. وحين سئل عن قراءته لنتائج الانتخابات، فأجاب أن الناخبين «لم يرضوا عن الحرب» مع إيران ولا عن ارتفاع أسعار البنزين الناجم عنها، لكنه أصر على أن السبب الرئيسي هو «عدم ترشحي»، علماً أنه حض أنصاره قبل يوم الاقتراع على «تخيل أن اسمي مدرج في ورقة الاقتراع». وأضاف: «أعتقد أنهم في بعض الحالات لم يعجبهم المرشحون»، في إشارة إلى ترشحه لمجلس الشيوخ المدعي العام لتكساس كين باكستون، وكذلك السناتورة دارلين غراهام، التي عينت لشغل مقعد شقيقها الراحل ليندسي غراهام عن ساوث كارولينا.

ودافع ترمب عن إدارته للاقتصاد في مقابلة جاءت بعد ساعات من صدور تقرير وظائف أقوى من المتوقع، قائلاً: «الأرقام استثنائية (...) نحقق أرقاماً لم يسبق لها مثيل». وإذ قيل له إن الناخبين أبدوا قلقاً خاصاً من أسعار البنزين والغذاء والمرافق والرعاية الصحية، وإن سياسات ترمب الجمركية تضر باقتصاد البلاد، رأى أن المشكلة تكمن في «عدم قدرتنا على إيصال الرسالة بوضوح»، مضيفاً: «أعتقد أن الرسائل كانت سيئة، ربما من جانبي، لكنني كنت أتحدث عنها باستمرار». وتوقع أن يلمس الأميركيون «التحسن خلال الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة»، مؤكداً أن سياساته ستؤدي إلى انتعاش وظائف التصنيع.

التشدد مع المهاجرين

وفي اعتراف لافت، أقر ترمب بأن سياساته المتشددة في ملف الهجرة ربما أضرت بالجمهوريين، وبأن نهجه في عمليات الترحيل تحديداً كان «متشدداً للغاية»، وقال: «أعتقد أنها أفادت وأضرت في آن واحد. أعتقد أنني حصلت على علامة امتياز لإغلاق الحدود (...) وأحصل على علامات عالية جداً لترحيل الأشخاص غير المرغوب فيهم، لكنني تضررت لأننا قبضنا أيضاً على أشخاص ذوي وظائف جيدة، ارتكبوا مخالفة واحدة فقط، وهي دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية». وعبّر عن اعتقاده أن سياسة الترحيل «قد تكون قاسية للغاية، نعم... هذا الأمر أضر بي». وكذلك أقر بوجود مجموعة «من اليمين المتطرف» «يريدون التخلص من الجميع»، وبينهم أشخاص داخل إدارته، ورأى أن التوصل إلى اتفاق في شأن الهجرة مع الديمقراطيين «أمر ممكن بالفعل».

لكن هذا الاعتراف من ترمب تزامن مع تعيين ستيفن ميلر، وهو أحد أكثر المتشددين في قضايا الهجرة، كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لمساعدته ومخططته الاستراتيجية المخضرمة سوزي وايلز، التي حمّلها ترمب جزءاً من مسؤولية الخسائر، في إشارة إلى استعداده لمواصلة الأجندة المتشددة.

وسئل ترمب عما إذا كان نائب الرئيس جي دي فانس سأله مسبقاً عما كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي من أن «السبب الحقيقي لهزيمتنا واضح للجميع تقريباً»، وهو الحرب مع إيران، فقال ترمب إن فانس أبلغه مسبقاً بنيته نشر ذلك، فأجابه: «اكتب ما تشاء»، مضيفاً أنه «لا يختلف» مع هذا التشخيص «باستثناء أمر واحد»: «لو أُتيحت لك الفرصة لإعادة الأمور إلى نصابها، هل كنت ستهاجم إيران؟». وأجاب عن سؤاله بـ«نعم قاطعة» بغية إخراج البرنامج النووي من المعادلة. وقال: «أعتقد أن هذا سيكون قراراً صائباً للغاية من الناحية التاريخية (...) لو امتلكوا سلاحاً نووياً خلال فترة رئاستي، لتعرضت لانتقادات أشد كثيراً». وإذ كرر أن إيران قريبة من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «لا أسعى لذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب» للتصعيد.

الرئاسة في 2028

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال تجمع انتخابي في سوانتون بأوهايو (رويترز)

وبينما تجنّب ترمب الحديث عن 2028، كانت الهزيمة قد أشعلت بالفعل طموحات جمهوريين يراقبون فانس عن كثب. وشن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملة إعلامية مكثفة في الأيام الأخيرة استعداداً لترشح محتمل، بحسب 3 مصادر مطلعة على خططه، بينما قال مصدر مطلع إن حاكم جورجيا براين كيمب يدرس الترشح. وأفاد مصدران بأن السناتور تيد كروز يعتزم التعاون مع مستشاره المخضرم جيف رو من شركة «أكسيوم ستراتيجيز» إذا قرر خوض السباق.

ولم يحسم فانس أمره بعد، لكنه سارع إلى النأي بنفسه علناً عن الحرب مع إيران وعن نهج الإدارة في قضية غلاء المعيشة، وهي خطوة يراها حلفاؤه أساسية لبقائه مرشحاً قوياً. ويتصدر فانس استطلاعات الرأي المبكرة للتمهيديات الجمهورية، وجمع تبرعات كبيرة بصفته رئيساً للجنة المالية في اللجنة الوطنية الجمهورية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتمعت في تكساس شبكة «روك بريدج» المانحة التي شارك في تأسيسها، وكان مستقبله السياسي بين المواضيع المطروحة رغم غيابه.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مانحين يحضون وزير الخارجية ماركو روبيو على الترشح. أما المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية تولسي غابارد فترغب في لعب دور في 2028، لكن ليس كمرشحة إذا ترشح فانس، بل تريد التعاون معه. ولاحظت أن السناتورين ريك سكوت وجون كينيدي جالا في ولايات التمهيديات المبكرة دعماً لمرشحي الحزب، بينما يُنظر إلى حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز وحاكم فيرجينيا السابق غلين يونغكين ونائب الرئيس السابق مايك بنس كمرشحين محتملين.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى توجهه إلى فرنسا من قاعدة هومستيد الجوية في فلوريدا (أ.ب)

ونقلت عن أحد الاستراتيجيين العاملين مع مرشح محتمل أن الخطوط المعتادة بين مرشحي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» والمحافظين المعارضين لترمب يمكن أن تتبدل، مضيفاً: «عندما نخسر انتخابات حاكم تكساس، وعندما نخسر انتخابات مجلس الشيوخ في ميسيسيبي، فإن أموراً غريبة تحدث مع الناخبين حالياً». ورجّح أن يدخل المرشحون الجادون السباق بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2027.

ويسعى كروز، الذي تبادل الانتقادات مع فانس أخيراً، إلى تقديم نفسه مرشحاً مؤيداً لإسرائيل، بينما يحاول ديسانتيس ترسيخ صورته معارضاً للحرب الإيرانية ومؤيداً لقيود حازمة على مراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي. وكتب ديسانتيس، الجمعة، أنه «لم يتواصل مع أي شخص بشأن الترشح لأي منصب».

أما كيمب، الذي هزم منافسه المدعوم من ترمب بأكثر من 50 نقطة عام 2022، فقام بحملة في ساوث كارولينا لصالح آلان ويلسون الذي فاز بمنصب الحاكم، ويفكر أيضاً في الترشح لمجلس الشيوخ عام 2028.

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العالم الولايات المتحدة​

عودة الكونغرس الأميركي للانعقاد في فترة «البطة العرجاء»

مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
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عودة الكونغرس الأميركي للانعقاد في فترة «البطة العرجاء»

مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
مجموعة من النواب الديمقراطيين أمام الكونغرس - 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

لأول مرة بعد زلزال الانتخابات النصفية، يعود الكونغرس الأميركي للانعقاد بنسخته الحالية اليوم (الاثنين)، قبل تسلّم الديمقراطيين الأغلبية في مجلسيه مطلع العام المقبل. وتتزامن هذه العودة مع واقع سياسي مختلف تماماً؛ فالجمهوريون يستعدون للانتقال إلى مقاعد الأقلية، فيما يسعى الديمقراطيون لاستثمار انتصارهم الانتخابي في مواجهة الرئيس دونالد ترمب. وتتصدر جدول الأعمال في هذه الفترة التي تسمى فترة «البطة العرجاء»، بنود كثيرة بدءاً من الصراع على قيادة الحزبين، مروراً باحتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية بسبب الخلاف على تمويل الحرب مع إيران، وصولاً إلى التحرك لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث.

الصراع على القيادة

الجمهوريان جيم جوردان وستيف سكاليز في الكونغرس - 8 يونيو 2022 (أ.ب)

يواجه الجمهوريون الذين يستعدون للانتقال إلى مقاعد الأقلية، خلافات داخلية بشأن مستقبل قيادتهم، وتبرز هذه الانقسامات في مجلس النواب مع احتدام المنافسة بين زعيم الأغلبية الحالي ستيف سكاليز، والنائب جيم جوردان على منصب زعيم الأقلية، بعد قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون عدم الترشح لهذا المنصب بعد الخسارة الانتخابية.

أما في المعسكر الديمقراطي فيبدو زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظاً لرئاسة المجلس المقبل، لكنه يواجه تحفظات من بعض النواب التقدميين الجدد الذين يطالبون بالتزامات واضحة بشأن أجندة الحزب، خصوصاً الرعاية الصحية الشاملة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ورغم أن هذه التحفظات لا تهدد فرص جيفريز جدياً، فإنها تعكس خلافات داخل الحزب بشأن الأولويات التشريعية وكيفية استخدام الأغلبية الجديدة.

حرب إيران والتمويل الحكومي

الزعيمان الديمقراطيان حكيم جيفريز وتشاك شومر امام الكونغرس في 21 مايو 2026 (رويترز)

كان من المفترض لفترة «البطة العرجاء» أن تشهد محاولة جمهورية لتمرير ما أمكن من أولويات ترمب التشريعية، لكنها تحولت بعد نتائج الانتخابات إلى ساحة مواجهة؛ بين رئيس أضعفته صناديق الاقتراع وديمقراطيين يستعدون لتسلّم زمام السلطة التشريعية. وأولى هذه المواجهات قد تكون حول تمويل الحكومة الفيدرالية، مع اقتراب مهلة 11 ديسمبر (كانون الأول)، لإقرار التمويل وتجنّب الإغلاق الحكومي؛ فقد عزز الانتصار الديمقراطي، الذي أسهمت المعارضة للحرب مع إيران في تحقيقه، الأصوات المطالبة باستخدام ورقة التمويل للضغط على الإدارة ووقف الإنفاق على العمليات العسكرية.

ومن المتوقع أن يجتمع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ونظيره في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأسبوع الحالي، للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة. لكن القرار ليس سهلاً، خصوصاً بالنسبة إلى شومر الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من الجناح التقدمي داخل حزبه؛ فبعض التقدميين يطالبون بإبعاده عن القيادة، وإن كانت فرص نجاح هذه المساعي ضئيلة. ويضع هذا شومر أمام اختبار سياسي حساس بين المواجهة مع ترمب ولو أدت إلى إغلاق الحكومة، وتجنب التصعيد في وقت أعلن فيه بعض الديمقراطيين أنهم لن يصوتوا لصالح أي حزمة تمويل تتضمن تمويلاً لحرب إيران.

عزل هيغسيث

وزير الحرب بيت هيغسيث مع كبير الموظفين في البيت الأبيض ستيفن ميلر في البنتاغون (أ.ف.ب)

وفي تطور سيزيد تعقيد المشهد، يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي، لتفعيل إجراء برلماني يفرض التصويت على قرار بعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، بحلول يوم الأربعاء. ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب على القرار مع بروز أصوات جمهورية داعمة له، ما يمهد لمحاكمة في مجلس الشيوخ. وإذا تحقق ذلك، فسيجد ترمب نفسه أمام مواجهة سياسية لا يقودها الديمقراطيون وحدهم؛ بل يشارك فيها أيضاً أعضاء من حزبه. ويكتسب هذا التحرك أهمية إضافية في ظل الجدل بشأن الحرب مع إيران؛ إذ قد تتحول مساءلة وزير الحرب إلى مواجهة أوسع حول إدارة الحرب وصلاحيات السلطة التنفيذية.

أرقام الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض - 8 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

وبينما تنشغل واشنطن بحسابات المرحلة المقبلة، لا تزال صورة الانتصار الديمقراطي غير مكتملة، مع استمرار فرز الأصوات في سباقين لمجلس الشيوخ و19 سباقاً لمجلس النواب؛ فقد ضمن الديمقراطيون حتى الآن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، فيما لا يزال عدّ الأصوات جارياً في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا مع فوارق ضئيلة قد توسّع الأغلبية الديمقراطية. وفي مجلس النواب، ضمن الديمقراطيون 254 مقعداً على الأقل، ويتقدمون في 6 من السباقات الـ19 التي لم تُحسم بعد، مع احتمال إعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر بفلوريدا وكارولاينا الشمالية.

مواضيع
الكونغرس دونالد ترمب البيت الأبيض انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا إيران
العالم الولايات المتحدة​

زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب جيفريز يؤيد مساءلة هيغسيث تمهيداً لعزله

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
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زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب جيفريز يؤيد مساءلة هيغسيث تمهيداً لعزله

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)

أيد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، مؤكداً أنه سيصوت «بالتأكيد لصالح» إجراء قد يتم طرحه في الأسبوع الجاري.

وقال جيفريز في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» إن «ما يسمى بوزير الدفاع أساء استخدام سلطته، وقوض أمننا القومي، ودبر هذه الحرب الطائشة والمكلفة في إيران، التي اختار خوضها، مما تسببت في ارتفاع الأسعار بشدة بالنسبة للشعب الأميركي، وجعلت البلاد أقل أمناً».

وأضاف أن الديمقراطيين في مجلس النواب يعتزمون مناقشة مشروع القرار المحتمل بعد غد الثلاثاء، عندما يجتمعون للمرة الأولى منذ فوزهم بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

واكتسبت مساعي إقالة وزير الدفاع زخماً لدى الحزبين منذ انتخابات التجديد النصفي، حيث أسهمت حرب إيران، التي تبناها هيغسيث، في إلحاق هزيمة واسعة بالجمهوريين في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، الذي سيغادر الكونغرس بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام منافس مدعوم من الرئيس دونالد ترمب، قوله، الأسبوع الماضي، إنه سيعيد «بالتأكيد» تقديم مواد اتهام لمساءلة هيغسيث تمهيداً لعزله عندما يستأنف مجلس النواب جلساته.

وكان ماسي، الذي يوجه انتقادات متكررة لترمب، قد حاول مساءلة هيغسيث تمهيداً لعزله في بداية الصراع بسبب شن الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس. وقال ترمب إنه لا يعتزم استبدال هيغسيث، مشيراً إلى أن الوزير أدى «عملاً جيداً».

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