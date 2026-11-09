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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها ولا أمانع وضع ضوابط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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ترمب: مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها ولا أمانع وضع ضوابط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها، لكنه أبدى استعداداً لوضع تدابير وقائية، إذ صرح لبرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» بأنه «لا مانع لديه في وجود ضوابط».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تقبل مخاطر الذكاء الاصطناعي من أجل الحفاظ على تفوقها على الصين، قال ترمب إن هذه المخاطر يمكن التحكم فيها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين بشأن وضع تدابير وقائية.

وقال: «لا أمانع وضع ضوابط»، مضيفاً أنه لا يريد أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى وضع الولايات المتحدة في «مركز ثانٍ متأخر» خلف الصين، التي قال إنها لا تفرض مثل هذه القيود.

وكان ترمب قد أبدى في السابق تفضيله لترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها بنفسها بدلاً من فرض قيود حكومية شاملة. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تشير تعليقاته الأحدث إلى بعض الانفتاح تجاه وضع ضمانات، وإن كان لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى.

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ترمب: مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها ولا أمانع وضع ضوابط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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TT

ترمب: مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها ولا أمانع وضع ضوابط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها، لكنه أبدى استعداداً لوضع تدابير وقائية، إذ صرح لبرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» بأنه «لا مانع لديه في وجود ضوابط».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تقبل مخاطر الذكاء الاصطناعي من أجل الحفاظ على تفوقها على الصين، قال ترمب إن هذه المخاطر يمكن التحكم فيها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين بشأن وضع تدابير وقائية.

وقال: «لا أمانع وضع ضوابط»، مضيفاً أنه لا يريد أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى وضع الولايات المتحدة في «مركز ثانٍ متأخر» خلف الصين، التي قال إنها لا تفرض مثل هذه القيود.

وكان ترمب قد أبدى في السابق تفضيله لترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها بنفسها بدلاً من فرض قيود حكومية شاملة. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تشير تعليقاته الأحدث إلى بعض الانفتاح تجاه وضع ضمانات، وإن كان لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى.

مواضيع
دونالد ترمب أخبار أميركا الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يرجح لقاء بوتين وشي الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)
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ترمب يرجح لقاء بوتين وشي الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إنه من المرجح أن يجتمع مع الرئيسَين الروسي والصيني الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترمب لصحافيين إنه يتوقع لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في مدينة شينجن في الصين يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

وصرح «حسنا، سأتوجه إلى الصين، وأعتقد أن أحد الاجتماعات سيكون مع الرئيس بوتين والرئيس شي، وسيكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام» مضيفا «سنناقش أمورا كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي، لكننا سنتناول العديد من القضايا الأخرى. نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران».

وذكر الكرملين في 21 أكتوبر (تشرين الأول) أن هذا الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه، «يجري الإعداد له». وجاء ذلك عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن بوتين يسعى من خلال المحادثات الثلاثية إلى التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يصب في مصلحة موسكو التي غزت أوكرانيا عام 2022.

ويُعد استعداد ترمب للقاء بوتين دليلا إضافيا على المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي لإنهاء العزلة الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

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دونالد ترمب فلاديمير بوتين شي جينبينغ أميركا روسيا الصين إيران
العالم الولايات المتحدة​

روبيو: تقدم في الترتيبات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا بعد الحرب

روبيو في فلوريدا مدليا بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع (أ.ب)
روبيو في فلوريدا مدليا بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع (أ.ب)
TT
TT

روبيو: تقدم في الترتيبات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا بعد الحرب

روبيو في فلوريدا مدليا بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع (أ.ب)
روبيو في فلوريدا مدليا بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد إحراز تقدم في ما يتعلق بـ«الهيكلية الأمنية» لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب بين موسكو وكييف، متوقعا إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المقررة في أبوظبي هذا الأسبوع.

وأدلى روبيو بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع يتزامن مع محادثات روسية أوكرانية برعاية أميركية في أبوظبي الثلاثاء والأربعاء.

وإذ أكد روبيو في حديث إلى الصحافيين أن «الحصول على ضمانات أمنية هو مطلب يتكرر في المباحثات الرامية إلى إنهاء الصراع»، اعتبر أن السؤال الأساسي هو «كيف ستبدو الهيكلية الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وللقارة الأوروبية على نطاق أوسع؟». وتابع أن «هذا ما يتحدث عنه على الأرجح الرئيس (دونالد) ترمب، أي الشكل الذي ستتخذه هذه الهيكلية بعد انتهاء الصراع».

والخميس، توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق «مهم جدا» مع روسيا لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا بل يشمل «أوروبا بأكملها»، في تصريحات أججت مخاوف أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من أن يتم استبعادهم من أي صفقة مستقبلية.

وأكد ماركو روبيو الأحد أنه «لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بعد»، مشيرا إلى أن «محادثات أبوظبي قد تسفر عن تقدم». ويمثل مبعوثا ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو صهره أيضا، الجانب الأميركي في المحادثات المرتقبة في أبوظبي.

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الأميركي، إن ترمب شن الحرب ضد إيران، حتى لو لم تكن «شعبية بالضرورة»، من أجل حماية العالم من الطموحات النووية لهذا البلد.

ولم يعلق بشكل مباشر على الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت بمثابة توبيخ شعبي لسياسات ترمب. وقد ساهمت عدم شعبية الحرب على إيران وتأثيرها على أسعار الوقود وجوانب أخرى من الاقتصاد في تمكين الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس.

ورداً على سؤال حول منشور نائب الرئيس جي دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ألقى فيه باللوم بشكل كبير على الحرب في خسائر الحزب الجمهوري، قال روبيو للصحفيين إن ترمب «حدد تهديداً حقيقياً للغاية» في إيران وعمل على منعها من السعي للحصول على سلاح نووي.

ودافع كبير الدبلوماسيين الأميركيين دفاعًا قويًا عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حتى في الوقت الذي ألقى فيه الناخبون باللوم على سياسات ترمب في الضرر الذي لحق بميزانياتهم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن اضطرابات الشحنات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب.

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