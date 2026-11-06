ترمب يعيّن مستشاره المقرب ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن ستيفن ميلر سيحل محل سوزي وايلز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بعد أيام فقط من خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وأشاد ترمب، في موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، بوايلز وقال إنها ستواصل العمل في منظمته السياسية.

وميلر، الذي كان لفترة طويلة عضواً رئيسياً في الدائرة المقربة من ترمب، هو مهندس أساسي لسياسات الإدارة المتشددة في مجال الهجرة.

وكانت وايلز، المشغّلة السياسية الصلبة والمستشارة القديمة لترمب، أول امرأة تتولى هذا المنصب على الإطلاق.

ويأتي رحيل وايلز مباشرة تقريباً بعد الهزيمة الساحقة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء. وسيحل محلها ستيفن ميلر، المساعد الموثوق منذ فترة طويلة لترمب.

ترمب يتحدث للصحافيين وخلفه سوزي وايلز وسط تسريبات عن تحميله كبار مستشاريه مسؤولية تراجع حظوظ الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بأغلبيته في الكونغرس (أ.ب)

وجاء الرحيل أيضاً بعد أشهر من إعلان وايلز أنها لم تعد مصابة بسرطان الثدي، بعد خضوعها لعلاج استمر أشهراً من المرض، وهو تشخيص أعلنته علناً في مارس (آذار) 2026.

ووايلز هي أطول من شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب، الذي تعاقب عليه أربعة أشخاص خلال ولايته الأولى التي استمرت أربع سنوات.