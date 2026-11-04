الأجواء في البيت الأبيض «تتسم بالتحدي» رغم مكاسب الديمقراطيين

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، هجوماً على قناة «فوكس نيوز» المحافظة، في ظل تصاعد إحباطه مع بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي يتابعها من البيت الأبيض.

ونشر ترمب ثلاث رسائل غاضبة على منصته «تروث سوشال»، حمّل فيها القناة مسؤولية تراجع نسب المشاهدة، عازياً ذلك إلى ما وصفه بضعف ولائها له.

وقال ترمب في إحدى رسائله: «تشهد فوكس تراجعاً كبيراً، ليس بسببي، بل لأنها تقف ضدي!».

وفي منشور آخر، وصف أحد مقدمي البرامج في القناة بأنه «غبي جداً»، فيما هاجم في منشور ثالث استطلاعاً انتخابياً أجرته القناة، واصفاً إياه بأنه «الأسوأ».

وكتب أيضاً: «تتراجع نسب مشاهدة فوكس بقوة (27%) لأنها تمضي وقتاً طويلاً جداً في تغطية أخبار الديمقراطيين المهووسين بترمب!».

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية حاسمة لما تبقى من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، إذ يواجه الجمهوريون احتمال فقدان أغلبيتهم في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، ما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات الرئيس.

وجاءت تصريحات ترمب قبل وقت قصير من استضافته سهرة لمتابعة نتائج الانتخابات، بحضور أعضاء حكومته ومسؤولين في إدارته، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية: «بذل الرئيس كل ما في وسعه على الأرض وقام بكل ما يلزم»، مؤكداً أن الجمهوريين باتوا «في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربعة أسابيع».

وكان ترمب قد نظم تجمعات انتخابية شبه يومية خلال الشهر الذي سبق الانتخابات، داعياً الجمهوريين إلى «التصرف كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع»، رغم تراجع معدلات تأييده إلى مستويات قياسية منخفضة.

لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الديمقراطيين لديهم فرصة جيدة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، في ظل استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

ولوّح ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي بي إس»، الثلاثاء، بأنه سيتحول إلى «السيد فيتو»، متعهداً بعرقلة أي تشريع يطرحه الديمقراطيون في حال فوزهم بالأغلبية.