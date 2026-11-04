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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يهاجم «فوكس نيوز» مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
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ترمب يهاجم «فوكس نيوز» مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، هجوماً على قناة «فوكس نيوز» المحافظة، في ظل تصاعد إحباطه مع بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي يتابعها من البيت الأبيض.

ونشر ترمب ثلاث رسائل غاضبة على منصته «تروث سوشال»، حمّل فيها القناة مسؤولية تراجع نسب المشاهدة، عازياً ذلك إلى ما وصفه بضعف ولائها له.

وقال ترمب في إحدى رسائله: «تشهد فوكس تراجعاً كبيراً، ليس بسببي، بل لأنها تقف ضدي!».

وفي منشور آخر، وصف أحد مقدمي البرامج في القناة بأنه «غبي جداً»، فيما هاجم في منشور ثالث استطلاعاً انتخابياً أجرته القناة، واصفاً إياه بأنه «الأسوأ».

وكتب أيضاً: «تتراجع نسب مشاهدة فوكس بقوة (27%) لأنها تمضي وقتاً طويلاً جداً في تغطية أخبار الديمقراطيين المهووسين بترمب!».

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية حاسمة لما تبقى من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، إذ يواجه الجمهوريون احتمال فقدان أغلبيتهم في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، ما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات الرئيس.

وجاءت تصريحات ترمب قبل وقت قصير من استضافته سهرة لمتابعة نتائج الانتخابات، بحضور أعضاء حكومته ومسؤولين في إدارته، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية: «بذل الرئيس كل ما في وسعه على الأرض وقام بكل ما يلزم»، مؤكداً أن الجمهوريين باتوا «في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربعة أسابيع».

وكان ترمب قد نظم تجمعات انتخابية شبه يومية خلال الشهر الذي سبق الانتخابات، داعياً الجمهوريين إلى «التصرف كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع»، رغم تراجع معدلات تأييده إلى مستويات قياسية منخفضة.

لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الديمقراطيين لديهم فرصة جيدة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، في ظل استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

ولوّح ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي بي إس»، الثلاثاء، بأنه سيتحول إلى «السيد فيتو»، متعهداً بعرقلة أي تشريع يطرحه الديمقراطيون في حال فوزهم بالأغلبية.

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ترمب يهاجم «فوكس نيوز» مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
TT
TT

ترمب يهاجم «فوكس نيوز» مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، هجوماً على قناة «فوكس نيوز» المحافظة، في ظل تصاعد إحباطه مع بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي يتابعها من البيت الأبيض.

ونشر ترمب ثلاث رسائل غاضبة على منصته «تروث سوشال»، حمّل فيها القناة مسؤولية تراجع نسب المشاهدة، عازياً ذلك إلى ما وصفه بضعف ولائها له.

وقال ترمب في إحدى رسائله: «تشهد فوكس تراجعاً كبيراً، ليس بسببي، بل لأنها تقف ضدي!».

وفي منشور آخر، وصف أحد مقدمي البرامج في القناة بأنه «غبي جداً»، فيما هاجم في منشور ثالث استطلاعاً انتخابياً أجرته القناة، واصفاً إياه بأنه «الأسوأ».

وكتب أيضاً: «تتراجع نسب مشاهدة فوكس بقوة (27%) لأنها تمضي وقتاً طويلاً جداً في تغطية أخبار الديمقراطيين المهووسين بترمب!».

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية حاسمة لما تبقى من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، إذ يواجه الجمهوريون احتمال فقدان أغلبيتهم في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، ما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات الرئيس.

وجاءت تصريحات ترمب قبل وقت قصير من استضافته سهرة لمتابعة نتائج الانتخابات، بحضور أعضاء حكومته ومسؤولين في إدارته، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية: «بذل الرئيس كل ما في وسعه على الأرض وقام بكل ما يلزم»، مؤكداً أن الجمهوريين باتوا «في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربعة أسابيع».

وكان ترمب قد نظم تجمعات انتخابية شبه يومية خلال الشهر الذي سبق الانتخابات، داعياً الجمهوريين إلى «التصرف كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع»، رغم تراجع معدلات تأييده إلى مستويات قياسية منخفضة.

لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الديمقراطيين لديهم فرصة جيدة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، في ظل استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

ولوّح ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي بي إس»، الثلاثاء، بأنه سيتحول إلى «السيد فيتو»، متعهداً بعرقلة أي تشريع يطرحه الديمقراطيون في حال فوزهم بالأغلبية.

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دونالد ترمب أخبار أميركا أميركا
العالم الولايات المتحدة​

أميركا: اتهام رجل بإرسال «مسحوق مجهول» لمسؤولين قبل الانتخابات

وزارة العدل الأميركية (رويترز)
وزارة العدل الأميركية (رويترز)
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أميركا: اتهام رجل بإرسال «مسحوق مجهول» لمسؤولين قبل الانتخابات

وزارة العدل الأميركية (رويترز)
وزارة العدل الأميركية (رويترز)

وجهت السلطات الاتحادية الأميركية اتهامات إلى رجل من مدينة أوكلاهوما، على خلفية إرساله مئات الرسائل البريدية التي تحتوي على مسحوق أبيض، وتتضمن تحذيرات بشأن الخيانة، إلى مسؤولين حكوميين، وذلك قبيل انتخابات عامي 2024 و2026.

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي، في وثيقة قضائية كُشف عنها الثلاثاء، أن الفحوص الأولية أظهرت أن المادة المسحوقة غير خطرة، إذ تبيّن أنها طحين أو خميرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاختبارات لم تُستكمل بعد على جميع الرسائل المضبوطة.

ويواجه المتهم، روبن مارتن (67 عاماً)، تهمتين، هما: «تلفيق بلاغ كاذب وإثارة الفزع»، و«إرسال تهديدات عبر البريد».

وكانت السلطات قد ألقت القبض عليه الاثنين، ومثُل الثلاثاء أمام المحكمة الاتحادية في أوكلاهوما، قبل أن تقرر المحكمة حبسه بانتظار جلسة للنظر في أمر احتجازه مقررة الأسبوع المقبل.

من جانبه، أعلن مكتب محامي الدفاع الاتحادي المكلّف بالدفاع عن مارتن امتناعه عن التعليق على الاتهامات، كما رفضت ابنته، آفا مارتن، الإدلاء بأي تصريح بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

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أميركا
العالم الولايات المتحدة​

صناديق الاقتراع ترسم حدود نفوذ ترمب

ناخبون يدلون بأصواتهم في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس (أ.ف.ب)
ناخبون يدلون بأصواتهم في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس (أ.ف.ب)
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صناديق الاقتراع ترسم حدود نفوذ ترمب

ناخبون يدلون بأصواتهم في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس (أ.ف.ب)
ناخبون يدلون بأصواتهم في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس (أ.ف.ب)

أدلى الأميركيون، أمس (الثلاثاء)، بأصواتهم في انتخابات نصفية حاسمة للكونغرس، ستحدّد موازين القوى في واشنطن وهامش تحرّك الرئيس دونالد ترمب خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية.

وتحوّل الاقتراع إلى اختبار شعبي لسياسات ترمب ونفوذه، في ظل استياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الهجرة والحرب مع إيران.

وفيما يراهن الديمقراطيون على انتزاع السيطرة على الكونغرس لتقييد أجندة الرئيس، فإنهم يواجهون معضلة تحويل المعارضة الشعبية لترمب إلى برنامج تشريعي يلبّي تطلعات الناخبين، وسط تباين متصاعد في أولوياتهم الداخلية.

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