موقع إلكتروني يسرب بيانات أكثر من 40 ​ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركي

قال موقع «ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس» المعني بتسريب المعلومات، اليوم، إنه نشر بيانات تخص أكثر من 40 ​ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة مثل المراقبة والمخابرات البشرية.

ويمثل هذا الكشف، الذي يقول الموقع غير الربحي إنه يستند إلى معلومات حصل عليها كيان يسمي ‌نفسه «وزارة السلام»، ثالث ‌أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر ​عناوين ‌الأخبار ⁠خلال ​الشهر الماضي.

وقالت ⁠مجموعة المتسللين الإلكترونيين «شايني هانترز» في سبتمبر (أيلول)، إنها سرقت كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، بما في ذلك تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين في المكتب. وواجهت وزارة الدفاع في الأسبوع الماضي دعوى قضائية ⁠جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات ‌تتعلق بملايين الأفراد العسكريين ‌الحاليين والسابقين.

وتتضمن بيانات وزارة الأمن ​الداخلي أسماء موظفين ‌وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في وكالات منها ‌إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها من وكالات الوزارة.

كما تضمنت البيانات المسربة المسميات الوظيفية ‌ومجموعات البريد الإلكتروني، وهي تفاصيل أظهرت، بين أمور أخرى، العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ⁠ومهام المراقبة ⁠والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

وقال الكيان المعروف باسم «وزارة السلام» في بيان مرفق مع البيانات المسربة، إن موظفي وزارة الأمن الداخلي «لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم»، وإنه يأمل أن تُستخدم البيانات «للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك».

وأعلن هذا الكيان في مارس (آذار) ​مسؤوليته عن اختراق ​وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.