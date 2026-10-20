الصين تتعهد بحماية شركاتها بعد إجراء أميركي بشأن «ديب سيك»

أمرت الحكومة الأميركية، يوم الاثنين، وكالاتها بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، فيما أكدت الصين ​أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، في ظلّ التنافس المحموم بين البلدين على الهيمنة في هذا القطاع سريع التطور.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي حظر المنتجات التي طورتها «ديب سيك»، والأدوات التي أنشأتها جهات خارجية باستخدام هذه التقنية الصينية، مؤكداً ضرورة إزالتها من الأجهزة التقنية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

الوزارة مخوّلة بإصدار توجيهات إلى الوكالات المدنية، ولكن ليس للجيش، أو أجهزة الاستخبارات. ولم تستجب وزارة الدفاع الأميركية لطلب «وكالة الصحافة الفرنسية» للتعليق.

وجاء في وثيقة مرفقة ببيان يوم الاثنين: «تحمل نماذج (ديب سيك) نقاط ضعف متعددة».

وحذّرت الوزارة من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من «ديب سيك» «قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين في حال استخدامها من جانب موظفي الحكومة الأميركية، أو مورديها».

وأشارت الوزارة إلى أن خوادم الشركة موجودة في الصين، حيث يمنح النظام القانوني الحكومة «سلطة واسعة» للوصول إلى البنية التحتية للشركات الخاصة.

الصين ستحمي بحزم حقوق ومصالح شركاتها

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة ‌الخارجية الصينية، ماو نينغ، ​اليوم (الثلاثاء)، أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

ورداً على سؤال حول ⁠الخطوة ⁠الأميركية، قالت المتحدثة إن بكين تعارض باستمرار التوسيع المفرط لمفهوم الأمن القومي، وكذلك تسييس مسائل العلوم والتكنولوجيا والتجارة.

وأحدثت شركة «ديب سيك»، أحد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي في الصين، ثورة في هذا المجال خلال يناير (كانون الثاني) 2025 بإطلاقها روبوت محادثة عالي الأداء، ومنخفض التكلفة، متجاوزة بذلك افتراضات هيمنة الولايات المتحدة.

وأصدرت الشركة في أبريل (نيسان) الماضي نموذجها الجديد «في 4» الذي طال انتظاره، وعمدت هذا الشهر إلى تحديثه عبر إطلاق نسخة أسرع، وأخف وزناً.

واتهمت الولايات المتحدة شركة «ديب سيك» وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة بسرقة قدرات النماذج المتطورة التي طوّرتها الشركات الأميركية المنافسة بشكل ممنهج.

ورغم المنافسة الشديدة بينهما في هذا المجال، اتفقت الصين والولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي على إنشاء «قناة اتصال» لحوادث الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يُثار هذا الموضوع مجدداً خلال قمة قادة البلدَين الشهر المقبل في مدينة شنتشن الصينية.