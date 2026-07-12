الجيش الأميركي يشن ضربات ضد إيران رداً على استهداف سفينة في مضيق هرمز

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، أنه بدأ بشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، في أعقاب هجوم إيراني على سفينة حاويات في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

في الساعة 7:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية في شن الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، وذلك بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإسلامي هجوماً مُباشراً على السفينة جي أف أس غالاكسي GFS Galaxy، وهي سفينة حاويات ترفع... — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 12, 2026

وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان أن هذه الجولة هي الثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع، وذلك «بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإسلامي هجوما سافرا على سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز».

وأضافت أن «الولايات المتحدة تفرض ثمنا باهظا من خلال مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية"، مشيرة إلى أن «تنفيذ هذه الضربات يتم بتوجيه من القائد العام«.

وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في تدوينة مقتضبة السبت، أن «ايران اتخذت خيارا سيئا« بإطلاقها النار على سفينة في مضيق هرمز، و«ها هي الآن تدفع الثمن«.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه أغلق مضيق هرمز «حتى إشعار آخرر، وفق ما أفادت وكالة «إرنا« الرسمية الإيرانية للأنباء.

ويعد مستقبل مضيق هرمز عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ تصر طهران على السيطرة على حركة الملاحة فيه، في حين تطالب واشنطن بحرية الملاحة دون قيود.