شرطة أوهايو تبحث عن مشتبه بهم بعد وقوع ضحايا إطلاق نار قرب مهرجان محلي

تبحث السلطات في ولاية أوهايو الأميركية عن مشتبه بهم عقب إطلاق نار قرب مهرجان أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وفق ما أعلنت الشرطة.

ونشرت شرطة توليدو على منصة «إكس» بيانا جاء فيه «عثر شرطيون على عدد من ضحايا إطلاق نار» قرب مهرجان أولد ويست إند عقب ورود بلاغات عن عملية إطلاق نار، دون تقديم تفاصيل محددة عن عدد الضحايا أو حالتهم.

At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby... pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f — Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026

وأضافت «نقل العديد من الضحايا إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج. تجري شرطة توليدو بحثا مكثفا عن المشتبه به أو المشتبه بهم» في إطلاق النار ودعت السكان والزوار إلى تجنب المنطقة.

وتنتشر الأسلحة النارية بكثرة في الولايات المتحدة ويموت آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد متأثرين بجروح ناجمة عن إطلاق النار كل عام.