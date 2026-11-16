عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:57 دقيقه
العالم أوروبا

تقرير: جنود فرنسيون في مهمة تدريب وصيانة بأوكرانيا منذ أشهر

جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)
جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)
TT
TT

تقرير: جنود فرنسيون في مهمة تدريب وصيانة بأوكرانيا منذ أشهر

جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)
جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)

تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين منذ أشهر في أوكرانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين والمشاركة في صيانة معدات، من غير أن تشمل مهامهم أي أعمال قتالية، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وقال المصدر، مؤكداً معلومات كشفتها «إذاعة فرنسا الدولية» في وقت سابق: «يتناوب مدربون فرنسيون على تدريب الأوكرانيين في فرنسا وبولندا وأحياناً في أوكرانيا. لكننا لسنا في إطار عملية عسكرية، وليست هناك أي نية للمشاركة في أعمال تنطوي على استخدام القوة».

ولم تعلّق هيئة أركان الجيوش الفرنسية رداً على سؤال بهذا الشأن.

وتحمل هذه المهمة السرّية التي يقودها جنرال فرنسي اسم «فوليا» (Volia)، وتعتمد على تشكيل يقوم على «أعداد محدودة لمهمات قصيرة»، بحسب مصادر تحدّثت إلى «إذاعة فرنسا الدولية»، طالبة عدم كشف هوياتها. ويُعتقد أن هؤلاء العسكريين موجودون في أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل.

ولا يشارك رسمياً أي جنود من دول ثالثة في القتال إلى جانب أوكرانيا.

أما في الجانب الروسي، فأرسلت كوريا الشمالية عسكريين للمشاركة في المعارك في منطقة كورسك داخل روسيا.

وأعلنت المملكة المتحدة من جانبها في مارس (آذار) أن لديها منشآت لصيانة المعدات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، في إطار مهمات غير قتالية مماثلة لتلك التي يعتقد أن العسكريين الفرنسيين يؤدّونها.

مخاوف من الانخراط في الحرب

وتدرّب فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ولديها أيضاً مدرّبون عسكريون في بولندا، في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي يستمرّ تفويضها حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2028.

ومنذ عام 2023، تلقّى 25 ألف جندي أوكراني تدريباً في فرنسا وبولندا في هذا الإطار. لكن نشر عسكريين غربيين على الأراضي الأوكرانية يظلّ مسألة حساسة.

فالكرملين، المتهم بتكثيف عملياته السرية خلال الأشهر الماضية ضد الدول الأوروبية الداعمة لكييف، حذر مراراً من أنه يعدّ إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا خطاً أحمر.

وفي أوروبا، تحذر شخصيات سياسية تعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا باستمرار من خطر التحول إلى «طرف مشارك في الحرب».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن من يريدون الحدّ من الموارد المتاحة لأوكرانيا إنما يسعون إلى «إرغامها على القبول بسلام غير عادل»، ما يهدّد بـ«إضعاف أوروبا بأسرها على المدى الطويل».

ويأتي تصريح ماكرون فيما تسعى مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلى إعادة النظر في المساعدات لكييف.

وصرح الرئيس الفرنسي، في رسالة عبر منصة «إكس»، بأن «هذا ما يمهّد للحرب المقبلة. لا يمكن أن يكون هذا موقف فرنسا».

وأطلقت باريس ولندن «تحالف الراغبين» الذي يضم 35 دولة، ويعتزم نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا لتنفيذ ضمانات أمنية بعد التوصل بالتفاوض إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

واقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا للمرة الأولى التخلّي عن أراض في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت السبت، عقب محادثات ثلاثية جرت خلال الأيام الماضية.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا فرنسا أوكرانيا روسيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة محتملة بطائرة مسيرة

أوروبا طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة محتملة بطائرة مسيرة

غرقت سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا إثر هجوم محتمل بطائرة مسيرة حسبما قال أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، في أحدث تداعيات الحرب في أوكرانيا في منطقة البحر الأسود.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
أوروبا تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
أوروبا

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا كيم، مالكة «وايلدبيريز»، أهم موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل (بلجيكا))
العالم شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
العالم

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

تتفاوت القيود التي تفرضها دول على «تلغرام» بين الحجب ومنع استخدامه على أجهزة العمل، فيما تتنوع مبرراتها بين مخاوف أمنية وحماية بيانات المستخدمين.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)
الولايات المتحدة​

ترمب عن لقاء شي وبوتين: سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إنه يعتزم التحدث عن حرب روسيا في أوكرانيا وملف إيران خلال لقائه نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي بوتين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا هيكل «الاحتواء الآمن الجديد» (NSC) يغطي التابوت الخرساني القديم الذي يحوي بقايا المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وذلك في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا في منطقة كييف (رويترز)
أوروبا

تحذيرات من حادث نووي محتمل في أوكرانيا هذا الشتاء

قالت هيئات لتنظيم السلامة النووية تمثل 38 دولة، اليوم (الاثنين)، إن خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا آخذ في الازدياد هذا الشتاء.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
العالم أوروبا

غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة محتملة بطائرة مسيرة

طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
TT
TT

غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا إثر ضربة محتملة بطائرة مسيرة

طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
طائرة مروحية شاركت في جهود إنقاذ بحارة من سفينة الشحن «بتول 8» التي غرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

غرقت سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا، اليوم (الاثنين)، إثر هجوم محتمل بطائرة مسيرة، حسبما قال أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، في أحدث تداعيات الحرب في أوكرانيا في منطقة البحر الأسود.

وذكرت وزارة النقل البلغارية أنه تم إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي، وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.

وقال أفراد الطاقم للصحافيين، عقب وصولهم إلى مدينة فارنا الساحلية، إن سفينتهم تعرضت لضربة من طائرتين مسيّرتين بحريتين.

وتأتي الحادثة عقب تعرض 3 سفن أخرى لهجمات قبالة سواحل رومانيا في اليومين الماضيين، وفقاً للسلطات في بوخارست، في غياب تقارير عن تسجيل إصابات بشرية. وقال وزير الخارجية الروماني، دان نيكولايسكو، إن الحوادث الأخيرة «غير مقبولة».

إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

وأكدت الوزارة البلغارية عدم تسجيل «إصابات خطيرة» جراء حادثة، الاثنين، مضيفة أن البحارة «يعانون من البرد الشديد».

وذكرت الوزارة أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في فارنا تلقى نداء استغاثة في الساعة 9:15 صباحاً (07:15 بتوقيت غرينيتش)، بينما كانت سفينة الشحن على بعد نحو 74 كيلومتراً جنوب شرقي رأس كلياكرا. وكانت السفينة تنقل شحنة قمح من رومانيا إلى مصر.

وأُرسلت قطعة بحرية إلى الموقع للتحقق مما إذا كانت السفينة تسببت في أي تلوث بيئي، وفق الوزارة. ومنذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، تعرضت 13 سفينة تجارية على الأقل لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 30 بحاراً.

ووجّهت رومانيا وبلغاريا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن هذه الهجمات، رغم تأكيد بلغاريا عدم وجود أدلة قاطعة حول الجهة التي تقف وراءها.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا بلغاريا رومانيا أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)
تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا كيم، مالكة «وايلدبيريز»، أهم موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا.

وقررت دول الاتحاد فرض عقوبات على 12 فرداً من بينهم كيم، وعلى 101 كيان، بسبب دورهم في تمويل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان الدول السبع والعشرين.

وتشمل العقوبات أيضاً نحو 50 بنكاً ومؤسسة مالية روسية، بهدف «قطع القنوات المالية التي تتعامل مع عائدات الدولة» الروسية، بحسب النص نفسه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى جانب «وايلدبيريز»، فُرضت عقوبات أيضاً على «أوزون»، الشركة الروسية الكبرى الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية.

واستهدفت أوكرانيا مرات عدة مستودعات هاتين الشركتين، متهمة إياهما بتوزيع مكوّنات يستفيد منها الجيش الروسي. وغالباً ما تُقارَن «وايلدبيريز» و«أوزون» بشركة «أمازون» بسبب هيمنتهما على هذا القطاع في روسيا.

كما استهدفت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي الذي يساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية. وفرضت في هذا الإطار عقوبات على شركات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشل وسلطنة عُمان، كلها متهمة بشراء منتجات نفطية من أصل روسي بصورة غير قانونية.

وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً رجال أعمال يملكون أو يديرون سفناً تابعة لأسطول الظل.

وتنصّ العقوبات على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، ومنع السفر إليه، وحظر تمويل هؤلاء الأفراد أو الكيانات بأي شكل من الأشكال.

ويخضع أكثر من 4600 فرد وكيان لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، كما تُعِدُّ دول الاتحاد حالياً «حزمة» العقوبات الثانية والعشرين، التي تشمل إجراءات اقتصادية أو مالية تتخطى مجرد إدراج أفراد أو كيانات على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا عقوبات تجارية الاتحاد الأوروبي أوروبا روسيا
العالم أوروبا

تقرير: جنود فرنسيون في مهمة تدريب وصيانة بأوكرانيا منذ أشهر

جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)
جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)
TT
TT

تقرير: جنود فرنسيون في مهمة تدريب وصيانة بأوكرانيا منذ أشهر

جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)
جنود أوكرانيون خلال تدريبات في مكان غير معلن عنه في ألمانيا (رويترز)

تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين منذ أشهر في أوكرانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين والمشاركة في صيانة معدات، من غير أن تشمل مهامهم أي أعمال قتالية، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وقال المصدر، مؤكداً معلومات كشفتها «إذاعة فرنسا الدولية» في وقت سابق: «يتناوب مدربون فرنسيون على تدريب الأوكرانيين في فرنسا وبولندا وأحياناً في أوكرانيا. لكننا لسنا في إطار عملية عسكرية، وليست هناك أي نية للمشاركة في أعمال تنطوي على استخدام القوة».

ولم تعلّق هيئة أركان الجيوش الفرنسية رداً على سؤال بهذا الشأن.

وتحمل هذه المهمة السرّية التي يقودها جنرال فرنسي اسم «فوليا» (Volia)، وتعتمد على تشكيل يقوم على «أعداد محدودة لمهمات قصيرة»، بحسب مصادر تحدّثت إلى «إذاعة فرنسا الدولية»، طالبة عدم كشف هوياتها. ويُعتقد أن هؤلاء العسكريين موجودون في أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل.

ولا يشارك رسمياً أي جنود من دول ثالثة في القتال إلى جانب أوكرانيا.

أما في الجانب الروسي، فأرسلت كوريا الشمالية عسكريين للمشاركة في المعارك في منطقة كورسك داخل روسيا.

وأعلنت المملكة المتحدة من جانبها في مارس (آذار) أن لديها منشآت لصيانة المعدات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، في إطار مهمات غير قتالية مماثلة لتلك التي يعتقد أن العسكريين الفرنسيين يؤدّونها.

مخاوف من الانخراط في الحرب

وتدرّب فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ولديها أيضاً مدرّبون عسكريون في بولندا، في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي يستمرّ تفويضها حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2028.

ومنذ عام 2023، تلقّى 25 ألف جندي أوكراني تدريباً في فرنسا وبولندا في هذا الإطار. لكن نشر عسكريين غربيين على الأراضي الأوكرانية يظلّ مسألة حساسة.

فالكرملين، المتهم بتكثيف عملياته السرية خلال الأشهر الماضية ضد الدول الأوروبية الداعمة لكييف، حذر مراراً من أنه يعدّ إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا خطاً أحمر.

وفي أوروبا، تحذر شخصيات سياسية تعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا باستمرار من خطر التحول إلى «طرف مشارك في الحرب».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن من يريدون الحدّ من الموارد المتاحة لأوكرانيا إنما يسعون إلى «إرغامها على القبول بسلام غير عادل»، ما يهدّد بـ«إضعاف أوروبا بأسرها على المدى الطويل».

ويأتي تصريح ماكرون فيما تسعى مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلى إعادة النظر في المساعدات لكييف.

وصرح الرئيس الفرنسي، في رسالة عبر منصة «إكس»، بأن «هذا ما يمهّد للحرب المقبلة. لا يمكن أن يكون هذا موقف فرنسا».

وأطلقت باريس ولندن «تحالف الراغبين» الذي يضم 35 دولة، ويعتزم نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا لتنفيذ ضمانات أمنية بعد التوصل بالتفاوض إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

واقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا للمرة الأولى التخلّي عن أراض في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت السبت، عقب محادثات ثلاثية جرت خلال الأيام الماضية.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا فرنسا أوكرانيا روسيا