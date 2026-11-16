تقرير: جنود فرنسيون في مهمة تدريب وصيانة بأوكرانيا منذ أشهر

تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين منذ أشهر في أوكرانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين والمشاركة في صيانة معدات، من غير أن تشمل مهامهم أي أعمال قتالية، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وقال المصدر، مؤكداً معلومات كشفتها «إذاعة فرنسا الدولية» في وقت سابق: «يتناوب مدربون فرنسيون على تدريب الأوكرانيين في فرنسا وبولندا وأحياناً في أوكرانيا. لكننا لسنا في إطار عملية عسكرية، وليست هناك أي نية للمشاركة في أعمال تنطوي على استخدام القوة».

ولم تعلّق هيئة أركان الجيوش الفرنسية رداً على سؤال بهذا الشأن.

وتحمل هذه المهمة السرّية التي يقودها جنرال فرنسي اسم «فوليا» (Volia)، وتعتمد على تشكيل يقوم على «أعداد محدودة لمهمات قصيرة»، بحسب مصادر تحدّثت إلى «إذاعة فرنسا الدولية»، طالبة عدم كشف هوياتها. ويُعتقد أن هؤلاء العسكريين موجودون في أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل.

ولا يشارك رسمياً أي جنود من دول ثالثة في القتال إلى جانب أوكرانيا.

أما في الجانب الروسي، فأرسلت كوريا الشمالية عسكريين للمشاركة في المعارك في منطقة كورسك داخل روسيا.

وأعلنت المملكة المتحدة من جانبها في مارس (آذار) أن لديها منشآت لصيانة المعدات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، في إطار مهمات غير قتالية مماثلة لتلك التي يعتقد أن العسكريين الفرنسيين يؤدّونها.

مخاوف من الانخراط في الحرب

وتدرّب فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ولديها أيضاً مدرّبون عسكريون في بولندا، في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي يستمرّ تفويضها حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2028.

ومنذ عام 2023، تلقّى 25 ألف جندي أوكراني تدريباً في فرنسا وبولندا في هذا الإطار. لكن نشر عسكريين غربيين على الأراضي الأوكرانية يظلّ مسألة حساسة.

فالكرملين، المتهم بتكثيف عملياته السرية خلال الأشهر الماضية ضد الدول الأوروبية الداعمة لكييف، حذر مراراً من أنه يعدّ إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا خطاً أحمر.

وفي أوروبا، تحذر شخصيات سياسية تعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا باستمرار من خطر التحول إلى «طرف مشارك في الحرب».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن من يريدون الحدّ من الموارد المتاحة لأوكرانيا إنما يسعون إلى «إرغامها على القبول بسلام غير عادل»، ما يهدّد بـ«إضعاف أوروبا بأسرها على المدى الطويل».

ويأتي تصريح ماكرون فيما تسعى مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلى إعادة النظر في المساعدات لكييف.

وصرح الرئيس الفرنسي، في رسالة عبر منصة «إكس»، بأن «هذا ما يمهّد للحرب المقبلة. لا يمكن أن يكون هذا موقف فرنسا».

وأطلقت باريس ولندن «تحالف الراغبين» الذي يضم 35 دولة، ويعتزم نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا لتنفيذ ضمانات أمنية بعد التوصل بالتفاوض إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

واقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا للمرة الأولى التخلّي عن أراض في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت السبت، عقب محادثات ثلاثية جرت خلال الأيام الماضية.