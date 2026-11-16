تحذيرات من حادث نووي محتمل في أوكرانيا هذا الشتاء

قالت هيئات لتنظيم السلامة النووية تمثل 38 دولة، اليوم (الاثنين)، إن خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا آخذ في الازدياد هذا الشتاء، وحثت روسيا على وقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وتصعد موسكو من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية، مثل المحطات وخطوط الكهرباء ومحطات التوزيع الفرعية، وهي شبكة تصدعت بالفعل جراء الحرب المندلعة منذ نحو خمس سنوات.

وقالت الهيئات، في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء قبل نشره: «نعبر معاً... عن قلقنا البالغ إزاء المخاطر المتزايدة على السلامة النووية الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وهجماتها المستمرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد»، وأضافت: «نرى معاً أن هناك ضرورة ملحة لأن توقف روسيا هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة الضرورية لتشغيلها بأمان».

ويتمثل القلق الرئيسي للجهات التنظيمية في أنه دون إمدادات كهرباء مستقرة من الشبكة، تواجه المحطات النووية الأوكرانية صعوبة متزايدة لتبريد موادها النووية وتجنب حدوث انصهار.

وإذا حدث ذلك، فقد يتسرب نشاط إشعاعي كما حدث خلال كارثة تشرنوبل عام 1986، أسوأ حادثة للطاقة النووية المدنية في العالم، وتسبب الحادث في انتشار مواد مشعة في أجزاء من أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا وشمال ووسط أوروبا.

والهيئات التي أطلقت هذا النداء هي رابطة رؤساء السلطات الأوروبية المختصة بالحماية من الإشعاع ورابطة الهيئات التنظيمية النووية في أوروبا الغربية ورابطة رؤساء سلطات السلامة الإشعاعية في دول الشمال، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتمثل هذه الهيئات مجتمعة 38 دولة منها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وغيرها.

وقال بير ستراند، رئيس رابطتين من هذه الهيئات، إن الهجمات الروسية أصبحت أكثر فتكاً في الأسابيع الماضية مع استخدام موسكو، على سبيل المثال، طائرات مسيرة تحمل حمولات أكبر وتتميز بدقة أكبر في الاستهداف، وقال لوكالة «رويترز» للأنباء: «بسبب هذه الأساليب الجديدة التي يتبعها الروس... من الواضح أن خطر وقوع حادث نووي سيبلغ ذروته هذا الشتاء»، وأضاف أن أسوأ سيناريو سيكون انهيار شبكة الكهرباء الأوكرانية على مستوى البلاد مما سيؤثر في آن واحد على المفاعلات النووية التسعة العاملة في أوكرانيا. وتابع: «تعطل تسعة مفاعلات في الوقت نفسه مع احتمال حدوث تسرب (إشعاعي) سيشكل وضعاً خطيراً للغاية».

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب هذا الاحتمال وممارسة الضغط على روسيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة.

وقال إنه في حال لم تفلح تلك الجهود، يجب على الدول الأوروبية التكاتف استعداداً للطوارئ لمواجهة العواقب المحتملة لأي حادث نووي.

ويوجد في أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية، ثلاث منها قيد التشغيل وتوفر نحو 80 في المائة من الطاقة المستخدمة هذا الشتاء. أما المحطة الرابعة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، فهي تحت سيطرة روسيا قرب خط المواجهة.

ولا تنتج المحطة حالياً الكهرباء وتعتمد على مصدر طاقة خارجي للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب حدوث انصهار.