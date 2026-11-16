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العالم أوروبا

أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

اشتعال 4 منشآت صناعية عقب هجوم مسيرات في روستوف

جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
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أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)

قصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما أدى إلى تقييد حركة المرور عليه، وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعيّنة من موسكو، الاثنين. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف، على تطبيق «تلغرام»: «قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار، على الأرجح».

حركة المرور على جسر كيرش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم (أرشيفية-أ.ب)

وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية، في وقت سابق، اليوم، بإصابة ثلاثة أشخاص، واندلاع نيران في أربعة منشآت صناعية، على أثر هجوم بطائرات مُسيرة على بلدة أزوف في المنطقة.

وأضاف أن تساقط حطام الطائرات المسيرة تسبَّب أيضاً في أضرار لحقت ثلاثة منازل خاصة وخط أنابيب غاز في قرية روجاليك.

أعمدة الدخان تتصاعد بمستودع للنفط في بريانسك غرب روسيا (أرشيفية-أ.ب)

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان، أمس الأحد، إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية، بين ليل السبت وصباح الأحد، في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. وأعلنت القوات الأوكرانية كذلك مسؤوليتها عن ضربات استهدفت موقعاً للإنتاج العسكري وموقعين لإطلاق الطائرات والمسيّرات في مناطق بريانسك وأستراخان وأوريول.

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العالم أوروبا

أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
TT
TT

أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)

قصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما أدى إلى تقييد حركة المرور عليه، وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعيّنة من موسكو، الاثنين. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف، على تطبيق «تلغرام»: «قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار، على الأرجح».

حركة المرور على جسر كيرش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم (أرشيفية-أ.ب)

وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية، في وقت سابق، اليوم، بإصابة ثلاثة أشخاص، واندلاع نيران في أربعة منشآت صناعية، على أثر هجوم بطائرات مُسيرة على بلدة أزوف في المنطقة.

وأضاف أن تساقط حطام الطائرات المسيرة تسبَّب أيضاً في أضرار لحقت ثلاثة منازل خاصة وخط أنابيب غاز في قرية روجاليك.

أعمدة الدخان تتصاعد بمستودع للنفط في بريانسك غرب روسيا (أرشيفية-أ.ب)

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان، أمس الأحد، إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية، بين ليل السبت وصباح الأحد، في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. وأعلنت القوات الأوكرانية كذلك مسؤوليتها عن ضربات استهدفت موقعاً للإنتاج العسكري وموقعين لإطلاق الطائرات والمسيّرات في مناطق بريانسك وأستراخان وأوريول.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوه

جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)
جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)
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إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوه

جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)
جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)

قال مارجوس تساهكنا، وزير خارجية إستونيا، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستغلق جميع نقاط العبور الحدودية مع روسيا اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في أعقاب ما يشتبه أنه هجوم تخريبي استهدف شركة دفاع إستونية، وهو ما ألقت تالين باللوم فيه على موسكو.

واحتجزت السلطات الإستونية 8 أشخاص خلال الليل للاشتباه في تورطهم في محاولة إحراق شركة «ثرويد سيستمز» المُصنّعة للطائرات المسيرة. وقالت السلطات إن هذه المحاولة جرت بأمر من جهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو بشأن اتهامات إستونيا أو قرارها إغلاق المعابر الحدودية. ودأبت موسكو على نفي الاتهامات التي توجهها السلطات الأوروبية لها بالتورط في عمليات التخريب.

وقال تساهكنا، في منشور على منصة «إكس»: «يجب أن تدرك روسيا أن الأعمال القتالية التي تستهدف إستونيا ستكون لها عواقب».

ولم يحدد المدة التي سيستمر فيها إغلاق الحدود.

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إستونيا روسيا
العالم أوروبا

أوكرانيا تراهن على مسيّرات لإجلاء جرحاها من «منطقة الموت»

عمال البلدية يسيرون بين مبانٍ تضررت بفعل غارة روسية في منطقة أوديسا بأوكرانيا الأحد (أ.ف.ب)
عمال البلدية يسيرون بين مبانٍ تضررت بفعل غارة روسية في منطقة أوديسا بأوكرانيا الأحد (أ.ف.ب)
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TT

أوكرانيا تراهن على مسيّرات لإجلاء جرحاها من «منطقة الموت»

عمال البلدية يسيرون بين مبانٍ تضررت بفعل غارة روسية في منطقة أوديسا بأوكرانيا الأحد (أ.ف.ب)
عمال البلدية يسيرون بين مبانٍ تضررت بفعل غارة روسية في منطقة أوديسا بأوكرانيا الأحد (أ.ف.ب)

ظلّ الجندي الأوكراني يفغين عالقاً على خط الجبهة يومين بعدما بُترت قدمه بانفجار لغم، وحين بدأ يفقد الأمل، أخبره أحد رفاقه بأن مسيّرة ستأتي لإنقاذه جواً. وروى قائلاً: «قلت له: أنت تمزح، أليس كذلك؟ أنت تحاول رفع معنوياتي فحسب»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من مكان غير محدد في البلاد.

ويعدّ يفغين، الذي يتعافى حالياً في المستشفى، من أوائل الجنود الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم جواً بمسيّرة مخصصة لنقل الجرحى. ورفضت الوكالة كشف اسمه الكامل لأسباب أمنية.

وبعد نحو خمس سنوات على بدء الغزو الروسي، غيّرت المسيّرات طبيعة الحروب الحديثة. فقد أحكمت سيطرتها على الأجواء، خصوصاً على خط الجبهة الذي بات يُعرف بـ«منطقة الموت» التي تمتد على عمق كيلومترات عدة. وعلى هذا الخط، يوجّه الطرفان مسيّرات محمّلة بالمتفجرات لاستهداف أدنى حركة على الأرض.

وفيما أصبح الوصول إلى الجنود الجرحى العالقين في هذه المنطقة وإنقاذهم شبه مستحيل بالنسبة إلى القوات البرية والمسعفين الميدانيين، عمد مصنعو المسيرات الأوكرانيون إلى تطوير طائرات مخصصة لإجلاء الجرحى. ومن بينها «ستارغيت» (Stargate)، التي طورتها شركة «سكاي فول» (Skyfall) واستخدمت في ثلاث مهمات، إحداها لإنقاذ يفغين.

ويقول الجندي: «في وقت لاحق من المساء، اتصل بي قائد السرية وسألني إن كنت على استعداد للطيران؟».

وتُظهر مشاهد التقطتها كاميرا المسيّرة يفغين وهو يستلقي على نقالة تحملها قبل إغلاق الغطاء فوقه، بينما ضمّ سلاحه إلى صدره. وخلال نقله إلى الخطوط الخلفية، كانت مسيّرات الإمداد والمراقبة تحلّق فوقه وتحته، ويسمع أزيزها ويرى أشكالها. ورغم خوفه، يقول: «لم يكن هناك خيار آخر».

موقع سري

وتُجمع هذه المسيّرات المصنوعة من ألياف الكربون في ورشة سرية تشبه المختبر. وبدأت الفكرة حين طلب قائد لواء الهجوم الأوكراني «كود 9.2» تطوير مسيّرة لإجلاء الجرحى. وقال ممثل لشركة «سكاي فول» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته: «بعد عام، أصبحت لدينا (ستارغيت)».

ولم تكن المسيّرة ثمرة اختراق تكنولوجي جديد، بل طوّرت لتلبية حاجة ميدانية إلى إجلاء الجرحى من مواقع يصعب الوصول إليها.

وكانت أوكرانيا تستخدم مسيّرات برية لنقل جرحاها من المواقع الخطرة، لكن سرعتها لا تتجاوز عشرة كيلومترات في الساعة، وتواجه صعوبة في اجتياز الأنهار وحقول الألغام والتضاريس الوعرة.

وقال المتحدث باسم الشركة إن هذه الآليات يسهل استهدافها، وإن إجلاء الجرحى بواسطتها قد يستغرق ساعات عدة.

أما مسيّرة «ستارغيت»، فتصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة، ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 150 كيلوغراماً لمسافة تصل إلى 30 كيلومتراً. وتبلغ تكلفة المسيّرة الواحدة نحو 50 ألف دولار.

وفي الورشة، تصطف مسيّرات عدة على جانبي ممرّ، وخلفها هياكل معدنية لنماذج أولية يعلوها الغبار. وتسعى «سكاي فول» إلى إنتاج ألف مسيّرة شهرياً بحلول نهاية عام 2026.

وخارج المصنع، تحلّق مسيّرة تزن 400 كيلوغرام في رحلة تجريبية، مُطلقة هديراً يشبه دوي الرعد. ويتولى قيادتها طيارون متدرّبون لم يسبق لهم سوى تشغيل مسيّرات لنقل الإمدادات أو القنابل.

«صمت»

ويروي الطيار الذي أنقذ يفغين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «ما إن حملته حتى صمت الجميع». ويضيف الطيار المعروف باسمه الحركي «كي في إن» (KVN): «ساد صمت تام، كهدوء المكتبات. هذه المرة، كان هناك إنسان على متنها».

وقبل الإقلاع، رصد الفريق مسيّرات هجومية روسية عدة، فاضطر إلى تعليق العملية. وألغيت محاولة ثانية أيضاً. وفي المحاولة الثالثة، أقلعت المسيّرة وبلغت ارتفاع مائة متر، لكن التشويش الروسي قطع الاتصال بينها وبين الطيار لفترة وجيزة، فبقيت تحوم وسط المعركة الجوية في لحظات شديدة التوتر.

وبعد ثوان، تولّى نظام الذكاء الاصطناعي المزوّدة به قيادتها إلى أن عاد الاتصال. واستغرقت عملية الإجلاء نحو 15 دقيقة، تابعها فريق من الجنود الأوكرانيين عن كثب.

ويبدي الجيش تفاؤلاً حذراً بشأن هذه التكنولوجيا. ويقول ضابط طلب عدم كشف هويته: «نحتاج إلى مزيد من التجارب الميدانية لتقييم النظام فعلياً، (لكنه) يبدو واعداً».

أما «كي في إن»، فيرى في هذه المسيّرات «مستقبلاً تقوده التكنولوجيا ويعيد الجنود إلى عائلاتهم». وبات يفغين يحاول إقناع رفاقه الذين «يشعرون بالخوف» باستخدامها. ويقول: «أرسل إليهم رسائل لأشرح لهم أنه ليس لديهم ما يخشونه».

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