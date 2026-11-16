أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

قصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما أدى إلى تقييد حركة المرور عليه، وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعيّنة من موسكو، الاثنين. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف، على تطبيق «تلغرام»: «قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار، على الأرجح».

حركة المرور على جسر كيرش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم (أرشيفية-أ.ب)

وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية، في وقت سابق، اليوم، بإصابة ثلاثة أشخاص، واندلاع نيران في أربعة منشآت صناعية، على أثر هجوم بطائرات مُسيرة على بلدة أزوف في المنطقة.

وأضاف أن تساقط حطام الطائرات المسيرة تسبَّب أيضاً في أضرار لحقت ثلاثة منازل خاصة وخط أنابيب غاز في قرية روجاليك.

أعمدة الدخان تتصاعد بمستودع للنفط في بريانسك غرب روسيا (أرشيفية-أ.ب)

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان، أمس الأحد، إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية، بين ليل السبت وصباح الأحد، في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. وأعلنت القوات الأوكرانية كذلك مسؤوليتها عن ضربات استهدفت موقعاً للإنتاج العسكري وموقعين لإطلاق الطائرات والمسيّرات في مناطق بريانسك وأستراخان وأوريول.