احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

لم يعد قادة دول الاتحاد الأوروبي من قمة دبلن غير الرسمية فارغي الوفاض، فمن جهة، حصلوا على الضوء الأخضر «المشروط» من الولايات المتحدة وروسيا للمشاركة في المفاوضات اللاحقة الخاصة بمصير الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي دأبوا على المطالبة به منذ سنوات. ومن جهة ثانية، نجحوا في تسوية الجدل الخاص حول من سيمثلهم في جولات المفاوضات المباشرة التي لم تحدد تواريخ لها والتي حصلت حتى اليوم بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية.

زيلينسكي مع كوشنر في دبلن: سارع المبعوث الأميركي بإبلاغ الأوروبيين أن موسكو قبلت بالتخلي عن «الفيتو» (إ.ب.أ)

تساؤلات حول الخيار الأوروبي

بيد أن ما تحقق يثير أكثر من تساؤل، ذلك أن مسارعة جاريد كوشنر، المبعوث الأميركي للملف الأوكراني، بإبلاغ الأوروبيين أن موسكو قبلت بالتخلي عن «الفيتو» الذي وضعته على جلوسهم حول طاولة المفاوضات اللاحقة لا يبدو أنه يشكل ضمانة لمشاركتهم الفعلية لا، بل هو أقرب إلى القبول المبدئي «المشروط».

موسكو لم تنف أنها منحت أوروبا «الضوء» الأخضر، بيد أنها سارعت، الجمعة، إلى القول إن المشاركة الفعلية مرهونة باطلاعها المسبق على «نوايا» الأوروبيين والتيقن من مدى استعدادهم للإسهام في عملية السلام.

والحال أن الجانب الروسي نظر دوماً بشكل سلبي إلى دور الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً بريطانيا، وذهب إلى حد اتهام الأوروبيين بتحريض كييف على مواصلة الحرب وتزويدها بالأسلحة الهجومية والتمويل الضرورين وبإجهاض المفاوضات السابقة التي حصلت لوضع حد للنزاع.

ولا تنسى موسكو أن الأوروبيين فرضوا عليها أقصى العقوبات المالية والاقتصادية وما زالوا يدأبون على ذلك. وتتعين الإشارة إلى أن ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، قال الجمعة إنه «إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوَّض، بشكل أو بآخر، لإجراء محادثات، وإذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية في ذلك، فسنكون مستعدين بالطبع للتحدث معهم».

منذ انطلاق الحرب في فبراير (شباط) من عام 2022، تنظر موسكو بكثير من الريبة لكل ما يصدر عن الأوروبيين بما في ذلك مبادرة «تحالف الراغبين» التي أطلقها من عام ونصف العام، الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والقائمة على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد توقف القتال من خلال نشر قوات على الأراضي الأوكرانية وفي الجو والبحر تكون بمنزلة «الرادع» لروسيا لمنعها من استهداف أوكرانيا مجدداً. ومنذ بداية الحرب، دأب الأوروبيون على القول إنهم لا يريدون أن يكون المفاوض الأوكراني «وحيداً» بمواجهة روسيا. واشتدت هذه الحاجة بعد وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض واستشعار القادة الأوروبيين أنه يميل أكثر إلى المقاربة الروسية منه إلى المطالب الأوكرانية. وآخر ما استجد ما كشف عنه الرئيس الأوكراني من أن المفاوضين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اقترحا عليه في أبو ظبي التخلي عن كل منطقة الدونباس مقابل انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علماً أن موسكو ترفض إطلاقاً خياراً كهذا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)

الخوف من «مفاجآت»

رغم التحفظات الروسية، وبعد الجدل العلني واختلاف المقاربات بين الأوروبيين حول من يحق له أن يتحدث باسمهم في المفاوضات مع أوكرانيا، نجحوا في دبلن في وضع حد لمشاحناتهم، وتوصلوا إلى تسوية تقوم على انتداب 5 دول لهذه المهمة هي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، فضلاً عن ممثلين عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

وحتى الاتفاق المشار إليه، احتفظت الدول الثلاث الأولى بحق متابعة المفاوضات وإن لم تشارك مباشرة في نقاشاتها، غير أن الصيغة التي رسا عليها الاتفاق تبدو غريبة بعض الشيء. فإذا كان المطلوب أن يتحدث الأوروبيون بصوت واحد، فإن كثرة ممثليهم تفترض اجتماعات تنسيقية فيما بينهم، علماً أن ثمة خلافات داخل الاتحاد حول كيفية التعاطي مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية وحول تمويل كييف التي استدان لها الأوروبيون 90 مليون يورو، فيما يطول الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

فضلاً عما سبق، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة يتناول مدى قدرة الأوروبيين على التأثير في مسار المفاوضات ومدى استعدادهم للوقوف بوجه الجانب الأميركي الساعي إلى التخلص من الملف الأوكراني بأسرع وقت، الأمر الذي يفسر المقترح المفاجئ القاضي بضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علماً أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا ليست متشجعة لتطور من هذا النوع؛ لأنه سيعني الدخول في مواجهة مع روسيا.

وما يعكس المخاوف الأوروبية ما جاء على لسان فريدرتش ميرتس، المستشار الألماني، الذي أعرب عن أمله بـ«ألا تكون هناك مفاجآت» في إشارة ضمنية منه إلى ما يمكن أن يصدر عن واشنطن التي فاجأت أووروبا أكثر من مرة وآخرها عندما حرمت أوكرانيا من الاستفادة من مجموعة «ستارلينك» الفضائية التي تمكنها من التصدي للمسيرات والصواريخ الباليستية الروسية التي تستهدف أوكرانيا.

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)

«الفخ الروسي»

لم يُعرف ما إذا كان الأوروبيون سيقترحون الفريق نفسه للتفاوض مع روسيا والولايات المتحدة حول «هندسة النظام الأمني الجديد» في أوروبا؛ فرئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قال الجمعة إنه «يجب أن يكون لأوروبا صوت واضح وموحّد في جميع المناقشات التي ترسم مستقبل أوكرانيا وأمن قارتنا»، مؤكداً أنه «في نهاية المطاف، هذا عمل جماعي»، لكن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لها مقاربة مختلفة؛ إذ عجلت، الجمعة، من دبلن، في رسم الخط البياني للاتحاد الأوروبي بتأكيدها أنه «يجب أن ينصبّ تركيزنا على إنهاء الحرب، وتحقيق السلام لأوكرانيا» قبل النظر في المنظومة الأمنية لأوروبا. وأضافت المسؤولة الأوروبية: «لن يكون الطريق إلى السلام سهلاً، لكننا سنبقى متحدين كما كنا طوال السنوات الخمس الماضية، في دعمنا لأوكرانيا، مع إبقاء الهدف النهائي واضحاً في أذهاننا».

يقوم الرأي الغالب في أوروبا على أن إثارة ملف الأمن الأوروبي اليوم ليس سوى «فخ روسي»، وفق تعبير كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي أضافت: «نحتاج أولاً إلى وقف لإطلاق نار. فإذا بدأنا بمناقشة ما تطالب به روسيا فيما يخص الهيكل الأمني، فإننا نقع فعلياً في الفخاخ التي تنصبها لنا، وهي أن نصرف انتباهنا عن حقيقة عدم وجود وقف لإطلاق النار». وقال ميرتس إن «لا حاجة» لمناقشة «هيكل أمني أوروبي» جديد محتمل مع موسكو؛ لأنه «موجود بالفعل» في إشارته إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ومن جهته، أعلن رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس، الجمعة، أن روسيا «ليست في وضع يتيح لها» طلب ترتيبات أمنية جديدة من أوروبا.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس الجمعة في اجتماع القادة الأوربيين في دبلن (إ.ب.أ)

ما سبق يكشف عن قلق أوروبي إزاء المبادرات الأميركية، ومنها اقتراح إعادة النظر في المنظومة الأمنية في أوروبا التي أطلقها كوشنر. وما يتخوف منه الأوروبيون أن تفتح الباب لإعادة النظر بالالتزام الأميركي بالحلف الأطلسي ومصير المظلة النووية الأميركية - الأطلسية التي تظلل أوروبا، أو أن يعود الطرف الروسي للمطالبة بابتعاد الحلف الأطلسي عن حدوده الغربية، والخوف المباشر الأول للأوروبيين أن يكون فتح ملف الأمن الأوروبي المدخل لإطلاق جدل قد يدوم سنوات، ولإدخال الحرب في أوكرانيا في متاهات سيكون من الصعب الخروج منها.