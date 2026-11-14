زيلينسكي: أميركا اقترحت تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل الانضمام إلى «ناتو»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341098-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
زيلينسكي: أميركا اقترحت تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل الانضمام إلى «ناتو»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأميركيين طرحوا سؤالاً عن انسحاب أوكرانيا المحتمل من منطقة دونباس الشرقية مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبوظبي.
وأكد زيلينسكي مجدداً موقفه بأن كييف لا تنوي التنازل عن أراضيها. وقال إنه في حال حصول أوكرانيا على حزمة أمنية شاملة، تشمل ضمانات أمنية وجيشاً وطنياً قوياً يحظى بتمويل جيد وأموالاً لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة في استفتاء.
وأضاف، اليوم السبت: «طرح الأميركيون سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ كانت هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا السؤال... لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم أيضاً تلميحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وهذه محادثة صعبة للغاية».
ووصف مطالب بوتين الجديدة على الصعيد الأمني بأنها «خطيرة»، مؤكداً أن روسيا «تراهن بكل شيء» على حملتها العسكرية لفصل الشتاء.
وكرر أن بلاده ترفض وضع الحياد وهو أحد المطالب الروسية الرئيسية لإنهاء الحرب. وقال: «إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض أن وضع الحياد الأوكراني سوف يتم النص عليه (في الدستور)، فهذا لن يحدث».
وكشف الرئيس الأوكراني أن الحزمة التي عرضتها واشنطن تشمل ضمانات أمنية محددة من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي يتمتع بعدد كافٍ من القوات والأسلحة والدعم المالي لفترة محددة، إلى جانب خطة للتعافي مدعومة بتمويل من مصادر واضحة ومحددة.
وختم بالقول: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديدًا، إلى جانب شركاء الناتو الآخرين، فسوف استشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».
بدّدت موسكو، الجمعة، جانباً من التفاؤل بإشراك أوروبا في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية.
إيلي يوسف (واشنطن)
احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341200-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة
متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)
تشهد فرنسا، السبت، تحركات احتجاجية جديدة تركز على قضايا واسعة النطاق، أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة «رخصة للقتل».
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).
وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة، ولكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة «لا ريبوبليك» (الجمهورية) بالعاصمة باريس، بعد ظهر السبت، بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة».
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال، أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف من المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».
أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ عشرين عاماً جاء ضمن أوركسترا متطوعة، فقال إنه يتظاهر ضد مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف: «نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزَّز إفلاتهم من العقاب»، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجَّين الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكن معارضي النص الذي أقرَّته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
وفقاً للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة.
وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي؛ حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حسب الأرقام الرسمية.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة، معتبرة أن ذلك مجرد «فتات».
قبول «مشروط» لانضمام أوروبا إلى طاولة مفاوضات السلام في أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341197-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
قبول «مشروط» لانضمام أوروبا إلى طاولة مفاوضات السلام في أوكرانيا
لم يعد قادة دول الاتحاد الأوروبي من قمة دبلن غير الرسمية فارغي الوفاض، فمن جهة، حصلوا على الضوء الأخضر «المشروط» من الولايات المتحدة وروسيا للمشاركة في المفاوضات اللاحقة الخاصة بمصير الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي دأبوا على المطالبة به منذ سنوات. ومن جهة ثانية، نجحوا في تسوية الجدل الخاص حول من سيمثلهم في جولات المفاوضات المباشرة التي لم تحدد تواريخ لها والتي حصلت حتى اليوم بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية.
تساؤلات حول الخيار الأوروبي
بيد أن ما تحقق يثير أكثر من تساؤل، ذلك أن مسارعة جاريد كوشنر، المبعوث الأميركي للملف الأوكراني، بإبلاغ الأوروبيين أن موسكو قبلت بالتخلي عن «الفيتو» الذي وضعته على جلوسهم حول طاولة المفاوضات اللاحقة لا يبدو أنه يشكل ضمانة لمشاركتهم الفعلية لا، بل هو أقرب إلى القبول المبدئي «المشروط».
موسكو لم تنف أنها منحت أوروبا «الضوء» الأخضر، بيد أنها سارعت، الجمعة، إلى القول إن المشاركة الفعلية مرهونة باطلاعها المسبق على «نوايا» الأوروبيين والتيقن من مدى استعدادهم للإسهام في عملية السلام.
والحال أن الجانب الروسي نظر دوماً بشكل سلبي إلى دور الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً بريطانيا، وذهب إلى حد اتهام الأوروبيين بتحريض كييف على مواصلة الحرب وتزويدها بالأسلحة الهجومية والتمويل الضرورين وبإجهاض المفاوضات السابقة التي حصلت لوضع حد للنزاع.
ولا تنسى موسكو أن الأوروبيين فرضوا عليها أقصى العقوبات المالية والاقتصادية وما زالوا يدأبون على ذلك. وتتعين الإشارة إلى أن ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، قال الجمعة إنه «إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوَّض، بشكل أو بآخر، لإجراء محادثات، وإذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية في ذلك، فسنكون مستعدين بالطبع للتحدث معهم».
منذ انطلاق الحرب في فبراير (شباط) من عام 2022، تنظر موسكو بكثير من الريبة لكل ما يصدر عن الأوروبيين بما في ذلك مبادرة «تحالف الراغبين» التي أطلقها من عام ونصف العام، الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والقائمة على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد توقف القتال من خلال نشر قوات على الأراضي الأوكرانية وفي الجو والبحر تكون بمنزلة «الرادع» لروسيا لمنعها من استهداف أوكرانيا مجدداً. ومنذ بداية الحرب، دأب الأوروبيون على القول إنهم لا يريدون أن يكون المفاوض الأوكراني «وحيداً» بمواجهة روسيا. واشتدت هذه الحاجة بعد وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض واستشعار القادة الأوروبيين أنه يميل أكثر إلى المقاربة الروسية منه إلى المطالب الأوكرانية. وآخر ما استجد ما كشف عنه الرئيس الأوكراني من أن المفاوضين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اقترحا عليه في أبو ظبي التخلي عن كل منطقة الدونباس مقابل انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علماً أن موسكو ترفض إطلاقاً خياراً كهذا.
الخوف من «مفاجآت»
رغم التحفظات الروسية، وبعد الجدل العلني واختلاف المقاربات بين الأوروبيين حول من يحق له أن يتحدث باسمهم في المفاوضات مع أوكرانيا، نجحوا في دبلن في وضع حد لمشاحناتهم، وتوصلوا إلى تسوية تقوم على انتداب 5 دول لهذه المهمة هي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، فضلاً عن ممثلين عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
وحتى الاتفاق المشار إليه، احتفظت الدول الثلاث الأولى بحق متابعة المفاوضات وإن لم تشارك مباشرة في نقاشاتها، غير أن الصيغة التي رسا عليها الاتفاق تبدو غريبة بعض الشيء. فإذا كان المطلوب أن يتحدث الأوروبيون بصوت واحد، فإن كثرة ممثليهم تفترض اجتماعات تنسيقية فيما بينهم، علماً أن ثمة خلافات داخل الاتحاد حول كيفية التعاطي مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية وحول تمويل كييف التي استدان لها الأوروبيون 90 مليون يورو، فيما يطول الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
فضلاً عما سبق، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة يتناول مدى قدرة الأوروبيين على التأثير في مسار المفاوضات ومدى استعدادهم للوقوف بوجه الجانب الأميركي الساعي إلى التخلص من الملف الأوكراني بأسرع وقت، الأمر الذي يفسر المقترح المفاجئ القاضي بضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علماً أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا ليست متشجعة لتطور من هذا النوع؛ لأنه سيعني الدخول في مواجهة مع روسيا.
وما يعكس المخاوف الأوروبية ما جاء على لسان فريدرتش ميرتس، المستشار الألماني، الذي أعرب عن أمله بـ«ألا تكون هناك مفاجآت» في إشارة ضمنية منه إلى ما يمكن أن يصدر عن واشنطن التي فاجأت أووروبا أكثر من مرة وآخرها عندما حرمت أوكرانيا من الاستفادة من مجموعة «ستارلينك» الفضائية التي تمكنها من التصدي للمسيرات والصواريخ الباليستية الروسية التي تستهدف أوكرانيا.
«الفخ الروسي»
لم يُعرف ما إذا كان الأوروبيون سيقترحون الفريق نفسه للتفاوض مع روسيا والولايات المتحدة حول «هندسة النظام الأمني الجديد» في أوروبا؛ فرئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قال الجمعة إنه «يجب أن يكون لأوروبا صوت واضح وموحّد في جميع المناقشات التي ترسم مستقبل أوكرانيا وأمن قارتنا»، مؤكداً أنه «في نهاية المطاف، هذا عمل جماعي»، لكن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لها مقاربة مختلفة؛ إذ عجلت، الجمعة، من دبلن، في رسم الخط البياني للاتحاد الأوروبي بتأكيدها أنه «يجب أن ينصبّ تركيزنا على إنهاء الحرب، وتحقيق السلام لأوكرانيا» قبل النظر في المنظومة الأمنية لأوروبا. وأضافت المسؤولة الأوروبية: «لن يكون الطريق إلى السلام سهلاً، لكننا سنبقى متحدين كما كنا طوال السنوات الخمس الماضية، في دعمنا لأوكرانيا، مع إبقاء الهدف النهائي واضحاً في أذهاننا».
يقوم الرأي الغالب في أوروبا على أن إثارة ملف الأمن الأوروبي اليوم ليس سوى «فخ روسي»، وفق تعبير كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي أضافت: «نحتاج أولاً إلى وقف لإطلاق نار. فإذا بدأنا بمناقشة ما تطالب به روسيا فيما يخص الهيكل الأمني، فإننا نقع فعلياً في الفخاخ التي تنصبها لنا، وهي أن نصرف انتباهنا عن حقيقة عدم وجود وقف لإطلاق النار». وقال ميرتس إن «لا حاجة» لمناقشة «هيكل أمني أوروبي» جديد محتمل مع موسكو؛ لأنه «موجود بالفعل» في إشارته إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ومن جهته، أعلن رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس، الجمعة، أن روسيا «ليست في وضع يتيح لها» طلب ترتيبات أمنية جديدة من أوروبا.
ما سبق يكشف عن قلق أوروبي إزاء المبادرات الأميركية، ومنها اقتراح إعادة النظر في المنظومة الأمنية في أوروبا التي أطلقها كوشنر. وما يتخوف منه الأوروبيون أن تفتح الباب لإعادة النظر بالالتزام الأميركي بالحلف الأطلسي ومصير المظلة النووية الأميركية - الأطلسية التي تظلل أوروبا، أو أن يعود الطرف الروسي للمطالبة بابتعاد الحلف الأطلسي عن حدوده الغربية، والخوف المباشر الأول للأوروبيين أن يكون فتح ملف الأمن الأوروبي المدخل لإطلاق جدل قد يدوم سنوات، ولإدخال الحرب في أوكرانيا في متاهات سيكون من الصعب الخروج منها.
الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341174-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A8-31-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق
ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)
دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في أنطاليا جنوب تركيا، إلى التحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات والحد من الاحتباس الحراري.
وحث الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية، سايمون ستيل، في كلمة السبت خلال المؤتمر الذي انطلق يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، المفاوضين في «كوب31» على التحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق و«تجنب التأخيرات التكتيكية»، مع دخول القمة أسبوعها الثاني والأخير.
غياب مؤثر واقتراحات
وقال ستيل إن «لكل دولة وجهة نظرها، ولكل دولة صوتها، والتوصل إلى اتفاق حول كل كلمة وكل عبارة هو عمل صعب لكنه ضروري، ولا يمكن تحقيق نجاح جماعي دون تنازلات من كل طرف».
وتعقد قمة «كوب 31» وسط غياب قادة عدد من كبريات الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، في وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، في ظل مزاحمة الحروب، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأربعاء الماضي، ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور هي: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.
وقال ستيل إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها، داعياً إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية».
وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر الشهر الماضي، حذر من أن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها.
التحول للكهرباء
وتسعى تركيا، التي تترأس «كوب 31» الذي تشارك فيه 200 دولة، إلى وضع مقترح لتوسيع نطاق التحول العالمي لاستخدام الكهرباء في صميم أي اتفاق نهائي، قائلة إن الخطة ستؤدي إلى خفض أسرع للانبعاثات من خلال تسريع الاستغناء عن السيارات والغلايات والأفران وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ويستهدف المقترح، الذي عرضه الرئيس رجب طيب إردوغان في افتتاح القمة، رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر.
لكن المقترح لا يشترط أن يأتي الاستخدام المتزايد للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما خيب آمال المراقبين والوفود التي تريد من الدول أن تضع خطة أكثر وضوحاً.
ويواجه «كوب 31» تحديات جديدة هذا العام، إذ تدفع سلسلة من الأزمات، مثل الحروب والتضخم، قضية الاحتباس الحراري إلى أسفل قائمة أولويات الحكومات حول العالم.
ورداً على سؤال حول رأيه في التقدم المحرز خلال المحادثات حتى الآن، قال ستيل: «كل ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أن المشاركة بناءة، ونحن نعلم أين تكمن أسباب التوتر بشكل طبيعي».
دعم للمقترح التركي
في السياق ذاته، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن تبني الدول «هدف الكهربة العالمي» المطروح في مؤتمر المناخ «كوب 31» من شأنه أن يزيد اهتمام المستثمرين بالتحول نحو استخدام الكهرباء على نطاق أوسع.
ورأى بيرول، في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر، أن المشاركة الواسعة على مستوى رؤساء الدول والحكومات (نحو 70 من رؤساء الدول والحكومات) قد تكون مؤشراً إيجابياً على تجدد الاهتمام الدولي بمكافحة تغير المناخ.
وأوضح أن هدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، يمكن أن يسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وخفض الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية للدول.
وأشار بيرول إلى أن التأثيرات التي أعقبت الحروب على سياسات الطاقة دفعت دولاً عديدة إلى التوجه نحو توسيع استخدام الكهرباء لتعزيز أمن إمداداتها، وإن هذا التوجه يمكن أن يسهم أيضاً في خفض الانبعاثات».
وشدد على أهمية تحويل الهدف المطروح في «كوب 31» إلى تعهد توقعه الدول، قائلاً: «إذا وقّعت دول عديدة هذا التعهد، فسيوجه رسالة واضحة جداً إلى المستثمرين والمؤسسات المالية مفادها أن (مستقبل الطاقة في العالم يكمن في الكهربة)».