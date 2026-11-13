مدعٍ عام إسباني يؤيد تسليم مليونير أميركي مناصر للفلسطينيين إلى واشنطن
جيمس كوكس تشامبرز جونيور (فيرجي) خلال انتظار جلسة قضائية تنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
أبدى مدعٍ عام إسباني، اليوم (الجمعة)، تأييده لطلب أميركي بتسليم جيمس كوكس تشامبرز جونيور، وهو مليونير ووريث إمبراطورية إعلامية أميركية ومتبرع مؤيد للقضية الفلسطينية، في قضية يقول فريق الدفاع عن تشامبرز إن وراءها دوافع سياسية.
وستُصدر المحكمة العليا الإسبانية حكمها في القضية خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيلما سايث إن مجلس الوزراء سيتخذ بعد ذلك القرار النهائي.
وتُعدّ هذه القضية حساسة من الناحية السياسية للحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي والمعروفة بموقفها المؤيد بقوة للفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات من الإدارة الأميركية وأسهم في توتر أكبر مع واشنطن.
واعتقلت السلطات الإسبانية تشامبرز، المعروف باسم «فيرجي»، بناء على طلب السلطات الأميركية في 10 يوليو (تموز) في أثناء عطلة كان يقضيها في جزيرة إيبيزا، ولا يزال محتجزاً منذ ذلك الحين. وقالت المحكمة إن طلب تسليمه يتضمن تهماً بالشغب والتآمر لارتكاب أعمال شغب وغسل أموال على الصعيد الدولي.
وقال فريق تشامبرز القانوني إن موكله تبرع بأكثر من مليون دولار لقضايا إنسانية في غزة، ودفع أتعاب المحاماة لبعض أعضاء مجموعة «فلسطين أكشن» الناشطة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتتعلق تهمة الشغب باحتجاجات عام 2023 التي نظّمها نشطاء يناصرون الفلسطينيين ضد شركة أنظمة «إلبيت» الإسرائيلية للدفاع في ولاية نيوهامبشير الأميركية.
وقال المدعي العام خوان هرنانديز بيالبا أمام المحكمة: «لا يستند طلب التسليم إلى مجرد معتقد أو تصريحات سياسية، بل إلى عمل منظّم ومموّل تم تنفيذه وتسبب في أضرار مادية جسيمة، وتقييمه من اختصاص المحكمة الأميركية المختصة».
وقال تشامبرز إنه كان موجوداً في الاحتجاجات، لكنه لم يُحدث أي أضرار. وذكر أنه حوّل أمواله الخاصة إلى تونس، حيث كان يقيم، لتمويل رعاية شركته للنادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية.
وأضاف أمام المحكمة: «لا أستطيع أن أفهم حتى يومنا هذا سبب استمرار وجودي في السجن منذ يوليو... كل ما أطلبه هو العدالة والمنطق والرحمة».
وأنكر ارتكاب أي مخالفة، وقدّم طلب لجوء في إسبانيا بدعوى الاضطهاد السياسي. كما رفض، اليوم (الجمعة)، الموافقة على تسليمه. وبموجب القانون الإسباني، لا يمكن المضي في إجراءات التسليم إذا تبيّن أن الطلب له دوافع سياسية.
وقال أيتور مارتينيز، محامي تشامبرز، إن حتى الأشخاص الذين تسببوا في الأضرار في نيوهامبشير أُدينوا بارتكاب جنح، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة 60 يوماً، أي أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ عاماً واحداً في معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وإسبانيا.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الدعوى المقامة على تشامبرز نجل الملياردير جيمس كوكس تشامبرز الذي يشترك في ملكية شركة «كوكس إنتربرايزز».
مدعٍ عام إسباني يؤيد تسليم مليونير أميركي مناصر للفلسطينيين إلى واشنطن
جيمس كوكس تشامبرز جونيور (فيرجي) خلال انتظار جلسة قضائية تنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
أبدى مدعٍ عام إسباني، اليوم (الجمعة)، تأييده لطلب أميركي بتسليم جيمس كوكس تشامبرز جونيور، وهو مليونير ووريث إمبراطورية إعلامية أميركية ومتبرع مؤيد للقضية الفلسطينية، في قضية يقول فريق الدفاع عن تشامبرز إن وراءها دوافع سياسية.
وستُصدر المحكمة العليا الإسبانية حكمها في القضية خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيلما سايث إن مجلس الوزراء سيتخذ بعد ذلك القرار النهائي.
وتُعدّ هذه القضية حساسة من الناحية السياسية للحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي والمعروفة بموقفها المؤيد بقوة للفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات من الإدارة الأميركية وأسهم في توتر أكبر مع واشنطن.
واعتقلت السلطات الإسبانية تشامبرز، المعروف باسم «فيرجي»، بناء على طلب السلطات الأميركية في 10 يوليو (تموز) في أثناء عطلة كان يقضيها في جزيرة إيبيزا، ولا يزال محتجزاً منذ ذلك الحين. وقالت المحكمة إن طلب تسليمه يتضمن تهماً بالشغب والتآمر لارتكاب أعمال شغب وغسل أموال على الصعيد الدولي.
وقال فريق تشامبرز القانوني إن موكله تبرع بأكثر من مليون دولار لقضايا إنسانية في غزة، ودفع أتعاب المحاماة لبعض أعضاء مجموعة «فلسطين أكشن» الناشطة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتتعلق تهمة الشغب باحتجاجات عام 2023 التي نظّمها نشطاء يناصرون الفلسطينيين ضد شركة أنظمة «إلبيت» الإسرائيلية للدفاع في ولاية نيوهامبشير الأميركية.
وقال المدعي العام خوان هرنانديز بيالبا أمام المحكمة: «لا يستند طلب التسليم إلى مجرد معتقد أو تصريحات سياسية، بل إلى عمل منظّم ومموّل تم تنفيذه وتسبب في أضرار مادية جسيمة، وتقييمه من اختصاص المحكمة الأميركية المختصة».
وقال تشامبرز إنه كان موجوداً في الاحتجاجات، لكنه لم يُحدث أي أضرار. وذكر أنه حوّل أمواله الخاصة إلى تونس، حيث كان يقيم، لتمويل رعاية شركته للنادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية.
وأضاف أمام المحكمة: «لا أستطيع أن أفهم حتى يومنا هذا سبب استمرار وجودي في السجن منذ يوليو... كل ما أطلبه هو العدالة والمنطق والرحمة».
وأنكر ارتكاب أي مخالفة، وقدّم طلب لجوء في إسبانيا بدعوى الاضطهاد السياسي. كما رفض، اليوم (الجمعة)، الموافقة على تسليمه. وبموجب القانون الإسباني، لا يمكن المضي في إجراءات التسليم إذا تبيّن أن الطلب له دوافع سياسية.
وقال أيتور مارتينيز، محامي تشامبرز، إن حتى الأشخاص الذين تسببوا في الأضرار في نيوهامبشير أُدينوا بارتكاب جنح، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة 60 يوماً، أي أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ عاماً واحداً في معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وإسبانيا.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الدعوى المقامة على تشامبرز نجل الملياردير جيمس كوكس تشامبرز الذي يشترك في ملكية شركة «كوكس إنتربرايزز».
مخاوف الأوروبيين من صفقة أميركية - روسية تتم بعيداً عنهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340912-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85
مخاوف الأوروبيين من صفقة أميركية - روسية تتم بعيداً عنهم
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن (إ.ب.أ)
في عام 2022، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع إنشاء «المجموعة السياسية الأوروبية» بوصفه وسيلة لضم كل دول القارة الأوروبية في بنية موحدة، ولتخفيف الضغوط على الاتحاد الأوروبي الذي تطمح الدول خارجه إلى الانضمام إليه.
و«المجموعة» التي عقدت قمتها التاسعة، الخميس، في دبلن تضم اليوم 47 عضواً، منهم 20 لا ينتمون إلى «الاتحاد». وأهمية هذه القمة أنها التأمت وسط تطورين مهمين: الأول، استئناف المفاوضات الروسية - الأوكرانية في أبوظبي، بوساطة أميركية بحر هذا الأسبوع. والثاني، الحديث المتجدد عن الحاجة إلى «بنية أمنية» جديدة في أوروبا. والمبادرة جاءت من واشنطن، وكان أنها «أيقظت» الأوروبيين الذين استشعروا الخوف من أن يتم ذلك من فوق رؤوسهم وبتفاهم أميركي - روسي يذكر باتفاقية يالطا مثلاً.
«إعلان دبلن»
رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في العاصمة الآيرلندية، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي وكيفية تمكين أوروبا من أن تكون جزءاً من تطويره وحوكمته، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة إلى أن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية - الروسية، وأن تعود لها الكلمة فيما خص مستقبل الأمن بالقارة القديمة.
وأسفرت قمة المجموعة السياسية الأوروبية» عن إصدار «إعلان» حول «مبادئ الأمن الأوروبي» وقعته 39 دولة وامتنعت 8 منها عن التوقيع، لأسباب متفاوتة؛ أبرزها تركيا وصربيا وأذربيجان وسويسرا وبلغاريا، الدولة الوحيدة المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتشكل «الإعلان» من مقدمة و10 مبادئ عامة و13 هدفاً مشتركاً، وهو يؤكد دعم الدول الموقعة «الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً».
كذلك، يشدد «الإعلان» على الحاجة إلى توفير ضمانات أمنية «قوية وذات مصداقية» لكييف. والأهم أن «الإعلان» يذكر بالموقف المبدئي والثابت للأوروبيين بصدد أهمية احترام سلامة حدود الدول المعترف بها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وحرية كل دولة في إقامة علاقات مع أي جهة أو منظمة.
وبالنسبة لأوكرانيا، شدد على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا، وأن أي مسألة تمسّ الأمن الأوروبي يجب أن تُقرّر بالتشاور مع الأوروبيين».
ونص «الإعلان» على أن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي، وأن التطورات المستقبلية للاستقرار الاستراتيجي في أوروبا ستعتمد على مآلات الحرب في أوكرانيا». وبكلام آخر، فإن الأوروبيين يجعلون من انتهاء الحرب في أوكرانيا المسألة المركزية التي تقرر مجمل العلاقات المستقبلية مع روسيا، وبالتالي صيغتها الأمنية التي يرفضون الحديث عنها إلا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
أوروبا إلى طاولة المفاوضات
بيد أن الصعوبة بالنسبة للأوروبيين ليست صياغة «الإعلان»؛ بل ترجمته إلى واقع وبداية فيما خص مشاركتهم الفعلية في المفاوضات الروسية - الأوكرانية. وكان هذا الموضوع رئيسياً في قمة الاتحاد، الجمعة. وما يغيظ الأوروبيين أن الوساطة لوضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية بقيت، عملياً وحتى اليوم، حكراً على الجانب الأميركي ممثلاً بمبعوثي الرئيس ترمب؛ وهما صديقه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.
والمحزن بالنسبة إليهم أنهم أرسلوا 5 ممثلين لهم (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وممثل عن المفوضية الأوروبية) إلى العاصمة الإماراتية، رغبة منهم في المشاركة في محادثات اليومين التي استضافتها أبوظبي.
والحال أنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ بل إن اجتماعاتهم جاءت جانبية، وانحصرت في الوفدين الأميركي والأوكراني اللذين أطلعاهم على المجريات. لكن يبدو أن الأمور بدأت تتحسن نظراً لما جاء على لسان كوشنر الذي قال ما حرفيته: «لسنا قادرين على التوصل إلى اتفاق (بين روسيا وأوكرانيا) من غير الأوروبيين الذين يفترض بهم أن يكونوا حول طاولة المفاوضات».
وأكد زيلينسكي مساء الخميس، أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن. وشدد كوشنر في تصريحات للصحافيين، أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في قاعدة جوية بآيرلندا: «أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس (فلاديمير) بوتين».
وفي وقت لاحق، أكد كوشنر هذا الموقف مجدداً في منشور على منصة «إكس»، حيث كتب: «اتفق الطرفان الآن على توسيع الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل شركاءنا الأوروبيين». وأضاف: «لا تزال هناك خلافات جوهرية، لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المحرز»، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن الجدول الزمني وتفاصيل مسار التفاوض «قريباً».
وقالت روسيا، الجمعة، إنها تريد معرفة «نوايا» الأوروبيين قبل إشراكهم في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «عندما نعرف نواياهم الحقيقية ومدى استعدادهم للمساهمة في عملية السلام، حينها يمكننا اتخاذ قرار بشأن إجراء محادثات بصيغة موسعة». وأضاف: «إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوَّض، بشكل أو بآخر، لإجراء محادثات، وإذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية في ذلك، فسنكون مستعدين بالطبع للتحدث معهم».
ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «سنشرك، بشكل أكثر فاعلية، الممثلين الأوروبيين في (العملية) الدبلوماسية بحيث يكونون على قدم المساواة» في المفاوضات المقبلة.
وثمة قناعة عامة مفادها أنه يحق للأوروبيين أن يكونوا طرفاً أصيلاً في المفاوضات؛ فهم يشكلون الجهة الرئيسية الداعمة لأوكرانيا مالياً وعسكرياً بعد أن قررت إدارة ترمب وقف المساعدات لكييف. ويبحث القادة الأوروبيون راهناً كيفية الاستجابة لطلب زيلينسكي الخاص بتوفير ما لا يقل عن 47 مليار دولار لبلاده تضاف إلى الـ90 مليار دولار التي استدانتها المفوضية جماعياً باسم الاتحاد العام الماضي، وهي بصدد تسليمها تباعاً إلى كييف.
كذلك يشدد الأوروبيون على أنهم المعنيون، قبل الأميركيين، بكيفية انتهاء هذه الحرب. لكن تغير الموقف الأميركي لا يعني أنهم سيضمون إلى طاولة المفاوضات في الجولة المقبلة التي لم يحدد موعد لها. وتراهن بروكسل على تدخل واشنطن لإقناع الرئيس بوتين الذي يتهم دوماً الأوروبيين بتأجيج أوار الحرب، وليس البحث عن وضع حد لها. ولم يفته، خلال الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر في موسكو، الأربعاء، تكرار رفض بلاده لنشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية في الوقت الذي يجري فيه «تحالف الراغبين» مناورات في بولندا. وقد أقيم «التحالف» من أجل توفير «ضمانات أمنية» لأوكرانيا من خلال نشر قوات أوروبية على أراضيها بعد أن تنتهي الحرب.
من يمثل أوروبا؟
حتى اليوم، كان «الثلاثي الأوروبي» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الجهة التي تتابع ملف المفاوضات، كما هي الحال في الملف الإيراني. بيد أن أصواتاً ترتفع في أوروبا ترفض هذه الصيغة، وأولها إيطاليا وبولندا. ورغم الكلام الصادر عن كوشنر، فإن الأوروبيين ما زالوا بالغي الحذر مما قد يصدر عن ترمب. والملفت هو التحذير الذي أطلقه المستشار الألماني فرديريش ميرتس، الجمعة، في دبلن، إزاء ما قد يحصل في لقاء ترمب وبوتين في الصين الأسبوع المقبل.
وقال ميرتس: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحول هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة سبق أن استضافت اجتماعاً بين ترمب وبوتين. وأضاف: «لذا، أود أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب بصفتكم جزءاً من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».
ويخشى الأوروبيون أن يقدم ترمب مزيداً من التنازلات للرئيس الروسي؛ ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا؛ بل أيضاً فيما خص الترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا، التي يرفض الأوروبيون النظر فيها إلا بعد انتهاء حرب أوكرانيا.
ويجد الأوروبيون اليوم أنفسهم أمام صعوبة إضافية عنوانها تعيين الجهة المؤهلة للتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي: هل هي المفوضية الأوروبية التي تمثل السلطة التنفيذية في الاتحاد؟ أم رئاسة المجلس الأوروبي؟ أم «الثلاثي» الأوروبي أم كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية ونائبة رئيسة المفوضية؟ فيوم 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حصلت هزة سياسية شبه أرضية داخل الاتحاد، عندما بادر الرئيس البولندي ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء النرويج، إلى التواصل مع بوتين.
واستعجلت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، توجيه رسالة خطية إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تطالبه فيها بـ«تحديد المسؤوليات»، بمعنى تعيين الجهة المخولة بالحديث إلى القيادة الروسية.
وليس سراً أن أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين، لا يعيشان شهر عسل، وأكثر من مرة برز الخلاف بينهما بشأن الصلاحيات. ولذا، الخوض في مسألة الهندسة الأمنية الجديدة في أوروبا يفرض على القادة الأوروبيين أمرين رئيسيين: الأول، طرح رؤيتهم لهذا الموضوع التي تحفظ مصالحهم؛ إذ لا يكفي التمسك برفض الخوض فيه بانتظار انتهاء الحرب الأوكرانية. والثاني، التوافق داخل الاتحاد على الجهات المخولة بالرد على الطروحات الأميركية لتجنب النشاز الذي من شأنه أن يوفر للرئيس بوتين الفرصة للعب على حبل الانقسامات الأوروبية.
موسكو تقيّد مشاركة أوروبا في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340898-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
موسكو تقيّد مشاركة أوروبا في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية
إطلاق صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس إكس» من مجمع الإطلاق في كاليفورنيا (رويترز)
بدّدت موسكو، الجمعة، جانباً من التفاؤل بإشراك أوروبا في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية، عندما ربط الكرملين توسيع المحادثات بإثبات الأوروبيين استعدادهم للمساهمة في التسوية. وجاء الموقف بعد إعلان المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن الأوروبيين سيشاركون في الجولة المقبلة، ما كشف فجوة بين التفاهم الذي تعرضه واشنطن والشروط التي تتمسك بها روسيا.
وتزامن هذا التباين مع استمرار الضربات المتبادلة، وتصاعد الجدل بشأن اتهام كييف شركة «سبايس إكس» بفرض قيود جديدة على خدمة الاتصالات الفضائية العسكرية (ستارشيلد). ومع وعود بتبادل غير مسبوق للأسرى، وخلافات على الأراضي والضمانات الأمنية، بدا أن الوساطة الأميركية تواجه اختباراً مزدوجاً، بين تحويل الحراك الدبلوماسي إلى التزامات قابلة للتنفيذ، وتبديد الشكوك الأوكرانية بشأن استخدام الاعتماد العسكري على واشنطن ورقة ضغط تفاوضية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قرار توسيع المفاوضات يتوقف على فهم نيات الأوروبيين واستعدادهم الفعلي لدفع عملية السلام. في المقابل، ردّت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس بأن اختيار ممثل الاتحاد ليس من اختصاص روسيا.
ويضع هذا التباين تصريحات كوشنر، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني في دبلن، أمام امتحان عملي. فقد أكد أن الاتفاق يحتاج إلى وجود الأوروبيين على الطاولة، في حين رحّب زيلينسكي بمشاركتهم. غير أن الإعلان عن حضورهم لا يحسم هوية ممثليهم، ولا صلاحياتهم، ولا ما إذا كانت موسكو تقبل بهم شركاء في صياغة التسوية أم مجرد أطراف مطالبة بتسهيلها.
ويرى مراقبون أن المسألة تتجاوز ترتيب المقاعد، فروسيا تدفع نحو مناقشة نظام أمني أوروبي أوسع، في حين تخشى كييف وعواصم أوروبية أن تتحول مفاوضات وقف الحرب إلى مساومة أميركية ـ روسية على أمن القارة. وهو ما عزز التحذير من «يالطا جديدة»، تعيد توزيع النفوذ قبل تسوية مصير الأراضي الأوكرانية وضمان عدم تجدد الهجوم.
وتكشف هذه المعادلة اختلافاً في ترتيب الأولويات، بين الأوروبيين الذين يريدون وقفاً لإطلاق النار وضمانات تردع حرباً جديدة، ومساعي موسكو لمعالجة ما تسميه أسباب النزاع، بما يشمل علاقة أوكرانيا بالغرب والترتيبات العسكرية المحيطة بروسيا. وقد يصبح إشراك أوروبا تقدماً إجرائياً مهماً، لكنه لن يكون اختراقاً سياسياً إذا كان ثمنه قبول الأجندة الروسية سلفاً. كما أن تجاوز أوروبا يصطدم بدورها العملي في تمويل كييف وتسليحها، وبالحاجة إليها لتنفيذ أي ترتيبات أمنية لاحقة. ولذلك، فإن حضورها يخدم قابلية الاتفاق للتطبيق، بقدر ما يعبّر عن رفضها أن تتولى واشنطن وموسكو وحدهما تقرير مستقبل القارة.
الثقة على المحك
في موازاة ذلك، أعادت شكاوى زيلينسكي من اضطراب الاتصالات الفضائية طرح سؤال حدود الدعم الأميركي أثناء التفاوض. والمقصود تحديداً «ستارشيلد»؛ الخدمة المخصصة للاستخدامات الحكومية والعسكرية، وليس فقط «ستارلينك» التجارية التي توفر الاتصالات والدعم اللوجستي. وتستخدم كييف الخدمة العسكرية، عبر اتفاق حكومي أميركي، لتشغيل مسيّرات الاستطلاع واعتراض المسيّرات الروسية.
وبحسب الرواية الأوكرانية التي نقلها موقع «أكسيوس»، رصدت الوحدات قيوداً ممنهجة على السرعة، تؤدي إلى انقطاع الخدمة عندما تتجاوز المسيّرات 160 كيلومتراً في الساعة. وقال مسؤول أوكراني إن الاضطرابات تفاقمت خلال ثلاثة أيام، في حين طلبت كييف إيضاحات من «البنتاغون» والشركة. في المقابل، نفت «سبايس إكس» الاتهام، مؤكدة عدم حدوث أي تغيير.
ويمنح التوقيت القضية ثقلاً سياسياً؛ لأن القيود المزعومة تزامنت مع تنقل المبعوثَين الأميركيين بين موسكو وكييف. لكن التزامن لا يثبت أن الإدارة الأميركية أمرت بها، ولا أن الغرض منها انتزاع تنازلات أوكرانية. ولا تتوافر في رواية الموقع أدلة تحسم المسؤولية التقنية أو السياسية عن الاضطراب.
ومع ذلك، لا تحتاج أزمة الثقة إلى إثبات قرار متعمد كي تؤثر في المفاوضات. فاعتماد أوكرانيا على منظومة أميركية في الدفاع والاستطلاع يجعل استقرار الخدمة جزءاً من قدرتها على التفاوض. وإذا عجزت عن معرفة سبب تعطّلها والجهة المخولة إصلاحها، تصبح تطمينات الدعم والضمانات المستقبلية أكثر عرضة للتشكيك.
ولهذا، طالب التجمع الداعم لأوكرانيا في الكونغرس، الذي يضم أعضاء من الحزبين، بتفسير كامل من الإدارة والشركة، ما يضع هذا التشكيك إدارة ترمب أمام اختبار حياديتها وغياب مصالحها، بل صدقيتها وسيطاً.
تبادل الأسرى وعقدة الأرض
يبقى أكثر النتائج المعلنة قابلية للقياس العمل على تبادل للأسرى وصفه كوشنر بأنه الأكبر منذ بدء الحرب، وقد يتيح عودة آلاف الأشخاص إلى عائلاتهم. ورحّب زيلينسكي بالخطوة، لكن الأعداد النهائية وآليات التنفيذ لم تُحسم بعد، الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز تبادلاً لبناء الثقة، لا دليلاً في ذاته على قرب اتفاق شامل.
وأكدت الضربات المتبادلة الجمعة أن التفاوض لم يفرض تهدئة ميدانية. وقال الجيش الأوكراني الجمعة إنه استهدف مواقع لإنتاج وإصلاح الطائرات المسيّرة الروسية في روستوف-أون-دون بهجوم صاروخي. وقال أرتيم نيكراسوف نائب وزير الطاقة الأوكراني الجمعة إن هجمات روسية استهدفت بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل تسببت في انقطاع الكهرباء في 12 منطقة أوكرانية.
من جانب آخر، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، الجمعة أنها فتحت تحقيقاً في انفجار سيارة في موسكو، وهي سيارة أفادت وسائل إعلام روسية بأنها تعود لمساعد سياسي أوكراني يعيش خارج بلاده. وأوضحت التقارير أن السيارة تخص سيرغي زافوروتني، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، الذي يعيش في روسيا منذ فراره من أوكرانيا إثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2014. وأفادت صحيفة «كوميرسانت» بأنه جرى نقل زافوروتني للمستشفى. وهذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة مما يقال إنها محاولات اغتيال داخل روسيا. وذكر المحققون أن عسكرياً روسياً قُتل الخميس بعد تفجير السيارة التي كان يقودها في سان بطرسبرغ.