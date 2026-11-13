باريس: جهات أجنبية ربما تقف وراء إنذارات القنابل الكاذبة في أوروبا

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الجمعة، إن الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل التي تزداد في أوروبا «منسّقة بشكل واضح»، وربما تكون مرتبطة بـ«تدخل أجنبي»، وذلك في تصريحات لقناة «إل سي آي» التلفزيونية.

وقال الوزير: «في ما يتعلق بالإنذارات بوجود قنابل في الطيران المدني، نرى بوضوح أيضاً احتمال وجود تدخل أجنبي».

وأشار إلى احتمال وقوف «روسيا، وربما دول أخرى تريد زعزعة استقرارنا وتنظّم حملات» وراء هذه البلاغات الكاذبة.

وقال نونييز: «شملت الموجة الأخيرة من إنذارات القنابل في قطاع الطيران المدني دولاً أوروبية عدة، ولذلك لدينا شكوك قوية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتلقت مدارس في إيطاليا وآيرلندا وبريطانيا إنذارات كاذبة بوجود قنابل، الأربعاء، بينما تلقت 3 مؤسسات تعليمية في فرنسا تهديدات مماثلة، الخميس.

ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، طالت إنذارات مماثلة عشرات الرحلات الجوية التجارية في أنحاء أوروبا؛ ما أدى إلى تحويل مسار طائرات ومرافقة مقاتلات لها، فضلاً عن عمليات إجلاء أو تفتيش، من دون العثور على أي متفجرات.

وتثير هذه الإنذارات قلقاً متزايداً في أوروبا من احتمال أن تكون جزءاً من «حرب متعددة الوسائل».

وقال الوزير: «تجرى تحقيقات، بالتعاون مع هيئات أوروبية مثل يوروبول، وتتبادل أجهزة الاستخبارات الكثير من المعلومات لمحاولة تحديد مصدر هذه الإنذارات التي من الواضح أنها منسّقة».

وكان الوزير يجيب عن سؤال لمشاهدة أعربت عن قلقها من «ازدياد إنذارات القنابل في كل مكان»، متسائلة: «هل نحن في خطر؟».

وأوضح أن هذه الإنذارات تكثر في فترات معينة، قائلاً: «تمرّ فترات نتلقى فيها الكثير من الإنذارات التي يتبيّن في الواقع أنها كاذبة في معظم الأحيان»، وأكّد: «مع ذلك، نتعامل معها دائماً بجدية بالغة».

وأعلنت النيابة العامة في باريس، السبت الماضي، فتح تحقيق في بلاغات كاذبة بوجود قنابل استهدفت طائرات تحلق فوق الأراضي الفرنسية، يبحث خصوصاً في احتمال وقوف قوى أجنبية خلفها.

وقالت النيابة العامة رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التحقيق «يجري للكشف عن مرسلي الرسائل الإلكترونية التي تضمنت هذه المعلومات الزائفة للإيحاء بوقوع دمار خطير، وعن صلتهم المحتملة بقوى أجنبية».