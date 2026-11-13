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العالم أوروبا

مجلس النواب الألماني يُقر تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
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مجلس النواب الألماني يُقر تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)

أقرّ مجلس النواب الألماني، الجمعة، تعديلاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة النطاق وتفويضاً بالرد على عمليات أجهزة معادية.

وصادق «البوندستاغ»، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، على مشروع قانون يتيح خصوصاً تنفيذ عمليات سرية على غرار أعمال التخريب أو الهجمات السيبرانية، في نص جرت مناقشته في سياق تهديد روسي متزايد، وفق برلين.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، في البرلمان، إنّ «ألمانيا باتت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرّف والقوى الخارجية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

حتى الآن، كان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر على جمع المعلومات، لكن في المستقبل ستكون لديها صلاحيات «تنفيذية» على غرار أجهزة الاستخبارات في دول أخرى، وذلك لدرء المخاطر أو الرد على هجمات.

يأتي إقرار هذا التعديل بموازاة تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة هجوم عسكري روسي محتمل في السنوات المقبلة.

وسيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية للتلاعب ببيانات أو محوها. فعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور هذه الأجهزة تعديل توجيهات تصنيع أسلحة أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع المسيّرات أو لمختبرات أسلحة كيميائية.

لكن هذه الأجهزة لن تُمنح تفويضاً لممارسة العنف ضد أفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى. ويُفترض إنشاء مجلس مراقبة مستقل لضبط هذه الأجهزة.

ويخشى معارضون أن يضعف ذلك دولة القانون، بما يعيد إلى الأذهان تجاوزات الأنظمة النازية أو الشيوعية.

وقالت كلارا بونغر عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي: «إن ألكسندر دوبريندت ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة».

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العالم أوروبا

أوكرانيا لم تتبلّغ بأسباب تقييد استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
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أوكرانيا لم تتبلّغ بأسباب تقييد استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن بلاده لم تتبلّغ بعد بأسباب تقييد استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية. و«ستارشيلد» هي النسخة المخصصة للاستخدام العسكري من نظام الإنترنت الفضائي «ستارلينك».

وتعتمد كييف على هذا النظام في الاتصالات على خطوط الجبهة وتوجيه المسيّرات، بما ذلك أنظمة اعتراض المسيّرات الروسية.

والخميس، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يواجه قيوداً «ممنهجة» جديدة في استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الذي تديره شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، لافتاً إلى أن الاتصال بالشبكة يقتصر على الأجهزة التي تقل سرعتها عن 161 كيلومتراً في الساعة.

والجمعة، قال الرئيس الأوكراني: «لم نتبلّغ بعد بتفسير واضح»، مؤكداً أن القيود ما زالت قائمة «على طول خط الجبهة» وبالنسبة إلى أراضٍ تحتلّها روسيا.

وجاء في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: «أعطيت توجيهات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية ووزير الدفاع بتسريع وتيرة الاتصالات مع وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون و(سبايس إكس)، للحصول على توضيح وإيجاد حل لهذا الوضع».

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن سقف السرعة لا ينطبق على مناطق تسيطر عليها أوكرانيا.

وتقول كييف إن القيود تحول دون اعتراضها مسيّرات روسية نفّاثة تصل سرعتها إلى ألف كيلومتر في الساعة.

والشهر الماضي، أبلغت أوكرانيا لأول مرة عن وجود مشكلات في الوصول إلى خدمات «ستارشيلد»، في أعقاب خلاف بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، إثر إعلان الأخير اتفاقاً بين واشنطن وموسكو لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات.

ونفى ترمب ومالك الشركة إيلون ماسك مسؤوليتهما عن الانقطاعات السابقة، رغم أن الأخير اتهم أوكرانيا في وقت لاحق بإساءة استخدام خدمات «ستارلينك» لأغراض عسكرية، قبل أن تعلن جميع الأطراف استعادة الوصول الكامل إلى الخدمة.

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حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي أوكرانيا
العالم أوروبا

باريس: جهات أجنبية ربما تقف وراء إنذارات القنابل الكاذبة في أوروبا

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)
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باريس: جهات أجنبية ربما تقف وراء إنذارات القنابل الكاذبة في أوروبا

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الجمعة، إن الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل التي تزداد في أوروبا «منسّقة بشكل واضح»، وربما تكون مرتبطة بـ«تدخل أجنبي»، وذلك في تصريحات لقناة «إل سي آي» التلفزيونية.

وقال الوزير: «في ما يتعلق بالإنذارات بوجود قنابل في الطيران المدني، نرى بوضوح أيضاً احتمال وجود تدخل أجنبي».

وأشار إلى احتمال وقوف «روسيا، وربما دول أخرى تريد زعزعة استقرارنا وتنظّم حملات» وراء هذه البلاغات الكاذبة.

وقال نونييز: «شملت الموجة الأخيرة من إنذارات القنابل في قطاع الطيران المدني دولاً أوروبية عدة، ولذلك لدينا شكوك قوية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتلقت مدارس في إيطاليا وآيرلندا وبريطانيا إنذارات كاذبة بوجود قنابل، الأربعاء، بينما تلقت 3 مؤسسات تعليمية في فرنسا تهديدات مماثلة، الخميس.

ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، طالت إنذارات مماثلة عشرات الرحلات الجوية التجارية في أنحاء أوروبا؛ ما أدى إلى تحويل مسار طائرات ومرافقة مقاتلات لها، فضلاً عن عمليات إجلاء أو تفتيش، من دون العثور على أي متفجرات.

وتثير هذه الإنذارات قلقاً متزايداً في أوروبا من احتمال أن تكون جزءاً من «حرب متعددة الوسائل».

وقال الوزير: «تجرى تحقيقات، بالتعاون مع هيئات أوروبية مثل يوروبول، وتتبادل أجهزة الاستخبارات الكثير من المعلومات لمحاولة تحديد مصدر هذه الإنذارات التي من الواضح أنها منسّقة».

وكان الوزير يجيب عن سؤال لمشاهدة أعربت عن قلقها من «ازدياد إنذارات القنابل في كل مكان»، متسائلة: «هل نحن في خطر؟».

وأوضح أن هذه الإنذارات تكثر في فترات معينة، قائلاً: «تمرّ فترات نتلقى فيها الكثير من الإنذارات التي يتبيّن في الواقع أنها كاذبة في معظم الأحيان»، وأكّد: «مع ذلك، نتعامل معها دائماً بجدية بالغة».

وأعلنت النيابة العامة في باريس، السبت الماضي، فتح تحقيق في بلاغات كاذبة بوجود قنابل استهدفت طائرات تحلق فوق الأراضي الفرنسية، يبحث خصوصاً في احتمال وقوف قوى أجنبية خلفها.

وقالت النيابة العامة رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التحقيق «يجري للكشف عن مرسلي الرسائل الإلكترونية التي تضمنت هذه المعلومات الزائفة للإيحاء بوقوع دمار خطير، وعن صلتهم المحتملة بقوى أجنبية».

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فرنسا أوروبا
العالم أوروبا

مجلس النواب الألماني يُقر تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
TT
TT

مجلس النواب الألماني يُقر تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)

أقرّ مجلس النواب الألماني، الجمعة، تعديلاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة النطاق وتفويضاً بالرد على عمليات أجهزة معادية.

وصادق «البوندستاغ»، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، على مشروع قانون يتيح خصوصاً تنفيذ عمليات سرية على غرار أعمال التخريب أو الهجمات السيبرانية، في نص جرت مناقشته في سياق تهديد روسي متزايد، وفق برلين.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، في البرلمان، إنّ «ألمانيا باتت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرّف والقوى الخارجية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

حتى الآن، كان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر على جمع المعلومات، لكن في المستقبل ستكون لديها صلاحيات «تنفيذية» على غرار أجهزة الاستخبارات في دول أخرى، وذلك لدرء المخاطر أو الرد على هجمات.

يأتي إقرار هذا التعديل بموازاة تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة هجوم عسكري روسي محتمل في السنوات المقبلة.

وسيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية للتلاعب ببيانات أو محوها. فعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور هذه الأجهزة تعديل توجيهات تصنيع أسلحة أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع المسيّرات أو لمختبرات أسلحة كيميائية.

لكن هذه الأجهزة لن تُمنح تفويضاً لممارسة العنف ضد أفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى. ويُفترض إنشاء مجلس مراقبة مستقل لضبط هذه الأجهزة.

ويخشى معارضون أن يضعف ذلك دولة القانون، بما يعيد إلى الأذهان تجاوزات الأنظمة النازية أو الشيوعية.

وقالت كلارا بونغر عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي: «إن ألكسندر دوبريندت ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة».

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