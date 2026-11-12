زيلينسكي يعلن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن.

بدوره، شدد المبعوث الرئاسي الأميركي جاريد كوشنر على أنه «لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق» بين موسكو وكييف «دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات».

وأضاف في تصريحات للصحافيين أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في قاعدة جوية بإيرلندا: «أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس فلاديمير بوتين»، الذي التقاه مع المبعوث الأميركي الآخر ستيف ويتكوف في موسكو في وقت سابق الخميس.

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)

يطالب الأوروبيون منذ فترة طويلة بإشراكهم في أي مفاوضات لتسوية النزاع الأكثر دموية في قارتهم منذ الحرب العالمية الثانية. غير أنهم ظلوا، حتى الآن، مستبعدين في ظل رفض موسكو حضورهم.

لكن الإعلان يزيد أيضا الضغوط على الأوروبيين الذين يواجهون صعوبة منذ أشهر في الاتفاق على اسم ممثل موحد لهم في هذه المفاوضات.

ويأتي لقاء دبلن في إطار الحراك الدبلوماسي المكثف الذي شهده الأسبوع، والمكرس للحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي اجتمع مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دبلن (رويترز)

فقبل موسكو، شارك كوشنر وويتكوف في رعاية يومين من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي بحثا عن سبيل لإنهاء النزاع.

خلال استقبالهما في الكرملين الخميس، شدد بوتين على أنه لن يتراجع عن مطالبه القصوى، مقترحا في الآن نفسه هدنة في مدينة تقع على جبهة القتال.

وتدفع موسكو نحو توسيع نطاق المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا لتشمل مناقشة الترتيبات الأمنية في أوروبا عموما.

لكن كييف والقادة الأوروبيين حذروا من التوصل إلى «يالطا» جديدة، في إشارة إلى الاتفاق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وقسّم القارة إلى مناطق نفوذ، وشددوا على ضرورة أن تركز المحادثات أولا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

عند وصوله إلى دبلن الأربعاء للمشاركة في قمة أوروبية، تحدث زيلينسكي عن «فرصة سانحة» لتحقيق «نتيجة» قبل عام 2027.

غير أن بوتين تمسك بمطالبه المتعلقة بالسيطرة على أجزاء من أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها، واستبعد الموافقة على نشر قوات أجنبية لحفظ السلام في أوكرانيا.

رغم أن مثل هذه اللقاءات تُعقد عادة خلف أبواب مغلقة، فإن الكرملين اختار بث جانب مطول من الحوار الافتتاحي بين بوتين والمبعوثين الأميركيين عبر التلفزيون.

ورفض بوتين مقترحات إقامة مناطق عازلة أو منزوعة السلاح بين المواقع الروسية والأوكرانية، قائلا: «بالنسبة إلينا، لا يوجد سوى خط فاصل واحد، هو حدود الدولة. لأنه عندها سيكون الأمر واضحا وجليا: «نحن هنا وأنتم هناك».

كما جدد معارضته نشر قوات أجنبية في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أن موسكو ستعتبرها «هدفا مشروعا»، وأن انتشارها سيعني «استمرار الحرب».

وسيطَر الجيش الروسي على مساحات واسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ شن هجومه الشامل عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وأراض كانت خاضعة لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا.

وأعلنت موسكو رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا، رغم أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وترفض كييف والغرب عمليات الضم باعتبارها غير قانونية، ولا يعترف بها المجتمع الدولي.

وتباطأ تقدم الجيش الروسي خلال عام 2026.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأس أمس اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضة في موسكو (ا.ف.ب)

واقترح بوتين تنظيم «مهمة إنسانية» في مدينة كوستيانتينيفكا التي تشهد معارك في شرق أوكرانيا، والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها في يوليو (تموز).

وقال: «لا يزال هناك نحو 400 إلى 500 مدني» في المدينة، مقترحا «تكرار ما فعلناه» في أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية.

ويستند الاقتراح إلى هدنة قصيرة الأمد أتاحت الشهر الماضي مغادرة مئات السكان العالقين الذين يعانون الجوع من مدينة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا.

لكن دميترو ليتفين، وهو مستشار للرئيس الأوكراني، قال إنه «من الواضح ما يريدونه في كوستيانتينيفكا».

وأضاف: «في أوليشكي، أدخلوا معدات وأجروا تبديلا للقوات تحت غطاء عملية إنسانية».

وفي غضون ذلك، أصابت ضربات روسية ليلية مبنى سكنيا في كييف، ما أسفر عن مقتل شخص.

وقال زيلينسكي الخميس إن الجيش الأوكراني يواجه قيودا «ممنهجة» جديدة على خدمة الإنترنت الفضائي «ستارشيلد» التي تديرها شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، وتؤدي دورا رئيسيا في الاتصالات على خطوط الجبهة.

وفي سان بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، أسفر انفجار سيارة مفخخة عن مقتل عسكري روسي، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات يُشتبه بأنها اغتيالات لشخصيات عسكرية داخل روسيا.

وأدى الهجوم الروسي واسع النطاق في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022 إلى دمار البلاد ومقتل مئات الآلاف من الجانبين، ليصبح بذلك النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

رسميا، لا تزال مواقف الطرفين متباعدة للغاية، إذ تطالب موسكو خصوصا بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك، في حين ترفض كييف الانسحاب من هذه المنطقة المحصنة.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية متينة بما يكفي لردع موسكو عن مهاجمتها مجددا.