الكرملين: على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام

في قاعات المؤتمرات السياسية الكبرى بفرنسا، يرتفع صوت أجشّ يتلاعب بالبلاغة الفرنسية كما يتلاعب الموسيقار بأوتاره، متنقلاً بين نبرة الثائر الغاضب ونبرة الفيلسوف المتأمل. إنه جان لوك ميلونشون، مؤسس حركة «فرنسا الأبية» والرقم الأصعب في معادلة اليسار الفرنسي، الذي لم يكتفِ بإعادة رسم خريطة المعارضة السياسية، بل جعل من نفسه ظاهرة انتخابية وإعلامية تثير الانقسام الحاد بين مريدين يرونه صوت الطبقات الشعبية والأقليات، وخصوم يتهمونه بالشعبوية والتطرف.

جان لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

من أزقة طنجة إلى مدرجات الفلسفة

تعود الجذور الأولى لجان لوك ميلونشون إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، وتحديداً إلى مدينة طنجة المغربية شمال المملكة التي وُلد فيها في 19 أغسطس (آب) عام 1951، إبان خضوعها لنظام المنطقة الدولية.

نشأ في كنف عائلة فرنسية ذات أصول إسبانية وصقلية، حيث عمل والده موظفاً في البريد ووالدته معلمة، وهو ما غرس فيه مبكراً حسّ الانتماء للخدمة العمومية وثقافة التعدد.

بعد انتقاله إلى فرنسا في سن المراهقة عقب انفصال والديه، اتجه ميلونشون إلى دراسة الفلسفة في جامعة «فرانش كومتي». هناك، تفتّح وعيه السياسي في خضم الحركات الطلابية والنقابية، قبل أن يعمل أستاذاً لمادة الفلسفة وصحافياً، وهي المسيرة التي صقلت قدرته الفائقة على الخطابة والتحليل، ومنحته تلك النزعة التنظيرية التي لا تفارق خطاباته الجماهيرية.

جان لوك ميلونشون مرشح «فرنسا الأبية» لدى وصوله إلى ساحة «لاريبوبليكا» في باريس للمشاركة في حفل موسيقي مساء 21 يونيو (أ.ف.ب)

مسيرة حافلة بالمناصب والانشقاقات

بدأ ميلونشون رحلته المؤسسية من بوابة الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي انضم إليه في السبعينات، وتدرج في صفوفه ليصبح أصغر عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي عن مقاطعة إيسون عام 1986.

كما تولى حقيبة التعليم المهني في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان بين عامي 2000 و2002، قبل أن يقرر عام 2008 القطيعة مع الحزب الاشتراكي متهماً إياه بالانحراف نحو الليبرالية.

أسس ميلونشون بعدها «حزب اليسار»، ثم أطلق في عام 2016 حركته السياسية الأبرز «فرنسا الأبية»، التي اعتمدت تنظيماً أفقياً يقوم على التعبئة الرقمية والشعبية، وتوج مسيرته البرلمانية بانتخابه نائباً في الجمعية الوطنية عن مدينة مرسيليا، ليقود تكتلاً برلمانياً شرساً في مواجهة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» خلال خطاب له في مدينة ليل (شمال) في 19 مارس إبان الحملة الانتخابية (أ.ف.ب)

طموح الإليزيه... محاولة رابعة لابن طنجة

ليست معركة الرئاسة المقبلة هي الأولى في سجل السياسي السبعيني، إذ يخوض ميلونشون غمار السباق نحو قصر الإليزيه للمرة الرابعة على التوالي. ففي مشاركته الأولى عام 2012، حلّ رابعاً بنسبة 11.1 في المائة من الأصوات، ليعود في انتخابات 2017 ويقفز إلى 19.58 في المائة محافظاً على المركز الرابع.

أما ذروة صعوده الانتخابي فكانت في اقتراع عام 2022، حين حصد 21.95 في المائة من الأصوات محتلاً المركز الثالث، ولم يفصله عن التأهل إلى الجولة الثانية سوى نحو 420 ألف صوت، وهو الرقم الذي لا يزال يغذي قناعة أنصاره بأن الوصول إلى الرئاسة بات في متناول اليد.

ميلونشون يحيّي مناصريه اليساريين (غيتي - أ.ف.ب)

زوبعة الجدل وحظر الدخول إلى إسرائيل

لطالما ارتبط اسم ميلونشون بالسجالات الصاخبة، سواء بسبب لغته الحادة تجاه المؤسسات الإعلامية والقضائية، أو مواقفه الدولية المناهضة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. غير أن الأزمة الأشد تفجراً ارتبطت بمواقفه من الحرب في قطاع غزة، حيث وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «إبادة جماعية»، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وباعتراف فرنسي بدولة فلسطين.

هذه المواقف جلبت عليه اتهامات متكررة من خصومه السياسيين بـ«معاداة السامية»، وهو ما ينفيه ميلونشون بشدة مؤكداً التمييز بين نقد حكومة بنيامين نتنياهو ومعاداة اليهود.

كما تصاعد التوتر الدبلوماسي ليصل إلى إعلان السلطات الإسرائيلية حظر دخوله إلى أراضيها، في خطوة ردّ عليها زعيم «فرنسا الأبية» بالتعهد بتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في حال فوزه برئاسة الجمهورية.

جان لوك ميلونشون زعم حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي (رويترز)

مدافع شرس عن المهاجرين وعلاقة وثيقة بالمسلمين

في المشهد السياسي الفرنسي المشحون بملفات الهوية، يتموضع ميلونشون في الجبهة المضادة لخطاب اليمين المتطرف، متبنياً مواقف واضحة داعمة لحقوق المهاجرين ورافضة لتشديد قوانين اللجوء.

يرى زعيم «فرنسا الأبية» أن الهجرة ظاهرة إنسانية واقتصادية طبيعية، داعياً إلى تسوية أوضاع العمال غير النظاميين وتوفير ظروف استقبال كريمة للاجئين، ومعتبراً أن التنوع الثقافي يمثل مصدر إثراء للمجتمع الفرنسي.

كما نسج ميلونشون علاقة وثيقة مع الجالية المسلمة وسكان الضواحي الشعبية، إذ يرفع شعار الدفاع عنهم ضد ما يصفه بـ«الإسلاموفوبيا» الممنهجة، ويرفض القوانين التي تقيد ارتداء الرموز الدينية في الفضاء العام أو المدارس والرياضة، معتبراً أن العلمانية الحقيقية تضمن حرية المعتقد ولا تُستخدم أداة لإقصاء المسلمين.

وقد أكسبته هذه المواقف قاعدة انتخابية صلبة في الضواحي، بينما يعرّضه ذلك في المقابل لانتقادات حادة من خصومه الذين يتهمونه بممارسة «الزبائنية الانتخابية» والتساهل مع تيارات الإسلام السياسي.

جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد يطالب باستقالة ماكرون والعودة إلى صناديق الانتخاب مباشرة وفي الصورة لدى حضوره آخر جلسة للبرلمان (أ.ف.ب)

كتابه «المستقبل المشترك»... خريطة طريق للقطيعة

لم يكتفِ ميلونشون بالخطابات الحماسية، بل صاغ رؤيته في كتابه الشهير «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الذي أُعيد إصدار نسخته المحدّثة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، متصدراً قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في فرنسا. يضم الكتاب أكثر من ألف مقترح ترتكز على فلسفة «القطيعة» مع النظام القائم، من خلال الدعوة إلى تأسيس «جمهورية سادسة» عبر جمعية تأسيسية تلغي الصلاحيات المطلقة للرئيس.

يقوم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للكتاب على التخطيط البيئي الشامل، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاماً، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى، فضلاً عن تبني دبلوماسية مستقلة تدعو للخروج من القيادة العسكرية المندمجة لحلف «الناتو» ورفض سياسات الضم في الأراضي الفلسطينية.

كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

قراءة في استطلاعات الرأي نحو عام 2027

تُظهر المؤشرات الرقمية الصادرة عن معاهد قياس الرأي في فرنسا ديناميكية متصاعدة لميلونشون مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل (نيسان) 2027، إذ تشير نتائج استطلاع أجراه معهد «كلوستر 17» (Cluster 17) لصالح موقع Politico ونُشر في 11 نوفمبر 2026، إلى أن ميلونشون تخطى للمرة الأولى عتبة العشرين في المائة محققاً 20.5 في المائة من نوايا التصويت في الجولة الأولى، ليحل في المرتبة الثانية خلف مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن.

وتتقاطع هذه الأرقام مع بيانات بارومتر «تولونا هاريس إنترأكتيف» (Toluna Harris Interactive) المنشور لصالح شبكتي RTL وM6 في 9 نوفمبر 2026، والذي يمنح ميلونشون 19 في المائة من نوايا التصويت ويضعه في موقع المتأهل إلى الجولة الثانية في جميع السيناريوهات المفترضة.

وقبل ذلك، أظهر استطلاع معهد «إيبسوس» (Ipsos) المنشور عبر موقع Ipsos في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 حصوله على 17 في المائة، مع إشارة هذه الدراسات مجتمعة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه يكمن في الجولة الثانية، حيث تمنح التوقعات الحالية الأفضلية لمارين لوبن في حال حدوث مواجهة مباشرة بينهما.