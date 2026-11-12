الكرملين: على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340635-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
الكرملين: على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام
ويتكوف وكوشنر وكيريل دميترييف ويوري أوشاكوف قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
اجتمع المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، قبل توجههما إلى آيرلندا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعطاء زخم جديد لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.
وقال كوشنر إن أحد أهداف الاجتماع مع بوتين كان الحصول على موافقة الرئيس الروسي على مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات، التي تتناول الترتيبات الأمنية الأوسع نطاقاً في القارة الأوروبية.
ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، المحادثات التي جرت، اليوم الخميس، بأنها كانت «مهمة وبناءة وصريحة ومفيدة»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وأضاف أن الرئيس الروسي ذكّر ويتكوف وكوشنر بالمقترحات التي تقدمت بها موسكو عام 2021، قبل إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وطالبت فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسحب انتشاره العسكري من وسط أوروبا وشرقها. وقال أوشاكوف إن روسيا ستُحدث تلك المقترحات بإضافة «اعتبارات جديدة».
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام. وأضاف: «يتشاجر الأوروبيون فيما بينهم كالعناكب داخل وعاء. وإذا بادر أحدهم إلى إقامة اتصالات مع الجانب الروسي، فإنه يواجه النبذ والعزلة».
وأكد بوتين للمبعوثين الأميركيين مجدداً أنه سيكون «من غير المقبول إطلاقاً» إرسال أي قوات أوروبية إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وهو اقتراح طرحته أوروبا منذ فترة طويلة للحيلولة دون شن موسكو هجوم جديد، وأن روسيا ستعتبر انتشار هذه القوات تهديداً لأمنها وأهدافاً مشروعة.
واستطرد الرئيس الروسي قائلاً: «بعبارة أخرى، ستُستأنف الحرب على الفور».
وتابع أيضاً أن روسيا تعتبر أن حدودها مع أوكرانيا، التي يُفترض أن ترسمها أي اتفاقية سلام محتملة، تمتد حالياً لتشمل المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو عام 2022، لكنها لم تفرض سيطرتها عليها بالكامل قط.
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«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الكرملين: على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340635-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
الكرملين: على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام
ويتكوف وكوشنر وكيريل دميترييف ويوري أوشاكوف قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
اجتمع المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، قبل توجههما إلى آيرلندا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعطاء زخم جديد لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.
وقال كوشنر إن أحد أهداف الاجتماع مع بوتين كان الحصول على موافقة الرئيس الروسي على مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات، التي تتناول الترتيبات الأمنية الأوسع نطاقاً في القارة الأوروبية.
ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، المحادثات التي جرت، اليوم الخميس، بأنها كانت «مهمة وبناءة وصريحة ومفيدة»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وأضاف أن الرئيس الروسي ذكّر ويتكوف وكوشنر بالمقترحات التي تقدمت بها موسكو عام 2021، قبل إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وطالبت فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسحب انتشاره العسكري من وسط أوروبا وشرقها. وقال أوشاكوف إن روسيا ستُحدث تلك المقترحات بإضافة «اعتبارات جديدة».
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام. وأضاف: «يتشاجر الأوروبيون فيما بينهم كالعناكب داخل وعاء. وإذا بادر أحدهم إلى إقامة اتصالات مع الجانب الروسي، فإنه يواجه النبذ والعزلة».
وأكد بوتين للمبعوثين الأميركيين مجدداً أنه سيكون «من غير المقبول إطلاقاً» إرسال أي قوات أوروبية إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وهو اقتراح طرحته أوروبا منذ فترة طويلة للحيلولة دون شن موسكو هجوم جديد، وأن روسيا ستعتبر انتشار هذه القوات تهديداً لأمنها وأهدافاً مشروعة.
واستطرد الرئيس الروسي قائلاً: «بعبارة أخرى، ستُستأنف الحرب على الفور».
وتابع أيضاً أن روسيا تعتبر أن حدودها مع أوكرانيا، التي يُفترض أن ترسمها أي اتفاقية سلام محتملة، تمتد حالياً لتشمل المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو عام 2022، لكنها لم تفرض سيطرتها عليها بالكامل قط.
إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340629-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9
إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهة
أفراد من الشرطة الألمانية في هامبورغ (أرشيفية - أ.ب)
أعلنت الشرطة الألمانية مساء اليوم الخميس عن إطلاق مهمة أمنية كبيرة وإخلاء الكنيس اليهودي في مدينة غيسن بولاية هيسن إثر العثور على رسالة مشبوهة تتضمن عبارات «معادية للسامية وتهديدات».
وأوضحت الشرطة أنه عند فتح الرسالة ظهر اليوم خرج منها مسحوق لم يتم التعرف عليه بعد. ورفعت الشرطة الطوق الأمني الواسع النطاق حول الكنيس في وقت متأخر من بعد الظهر؛ ومع ذلك ظل الكنيس مغلقاً حتى إشعار آخر، بحسب متحدثة باسم الشرطة.
وكان هناك 26 شخصاً داخل الكنيس وقت وقوع الحادث، وتم إخراجهم منه على سبيل الاحتراز. وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص كانوا على مقربة مباشرة من الرسالة عند فتحها. وخضع هؤلاء لفحوص من قبل خدمة الإسعاف، لكن سُمح لهم جميعاً بالمغادرة من موقع الحادث، إذ لم تكن هناك حاجة إلى تلقيهم العلاج الطبي.
وتولى فرع مكتب التحقيقات الجنائية للشرطة في ولاية هيسن التحقيق في الواقعة. وجاء في بيان الفرع: «يجري حالياً فحص جنائي وفني للمسحوق لتحديد طبيعة مادته وما إذا كانت تشكل خطراً»، وأضاف البيان أن التحقيقات جارية أيضاً لكشف الملابسات الدقيقة للحادث.
وقال وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، إن الشرطة تتعامل مع القضية بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن الحادث يمثل مثالاً مروعاً آخر على الاعتداءات التي تستهدف «الحياة اليهودية». وأضاف بوزيك المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: «هذا أمر مخزٍ»، مؤكداً: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية الحياة اليهودية لدينا بصورة فعالة».
وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك أي خطر يهدد عامة الناس. وشارك في التعامل مع الحادث، إلى جانب قوات رئاسة شرطة وسط هيسن، أفراد من فرق الإطفاء المهنية وخدمة الإنقاذ.
ووصف رئيس حكومة ولاية هيسن، بوريس راين، التهديد الذي استهدف الجالية اليهودية وكنيسها بأنه «أمر لا يُحتمل». وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي: «كل من يوجه الكراهية والتهديدات إلى اليهود في بلدنا سينال عقاباً بأقصى درجات الصرامة. ومن الجيد أن شرطتنا تحركت بسرعة».
من جانبه، وصف عمدة مدينة غيسن، فرانك تيلو بيشر، الواقعة بأنها من أعمال التهديد «الخسيسة»، وقال: «ندين بشدة هذا الفعل الشنيع المعادي للسامية، ونعلن تضامننا الكامل مع الجالية اليهودية». وأضاف أن ما حدث يعكس «كراهية خالصة معادية للسامية»، مؤكداً أن المدينة ستواجهها بكل ما لديها من قوة.
من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟https://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5340598-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-2027%D8%9F
من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟
جان لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)
في قاعات المؤتمرات السياسية الكبرى بفرنسا، يرتفع صوت أجشّ يتلاعب بالبلاغة الفرنسية كما يتلاعب الموسيقار بأوتاره، متنقلاً بين نبرة الثائر الغاضب ونبرة الفيلسوف المتأمل. إنه جان لوك ميلونشون، مؤسس حركة «فرنسا الأبية» والرقم الأصعب في معادلة اليسار الفرنسي، الذي لم يكتفِ بإعادة رسم خريطة المعارضة السياسية، بل جعل من نفسه ظاهرة انتخابية وإعلامية تثير الانقسام الحاد بين مريدين يرونه صوت الطبقات الشعبية والأقليات، وخصوم يتهمونه بالشعبوية والتطرف.
من أزقة طنجة إلى مدرجات الفلسفة
تعود الجذور الأولى لجان لوك ميلونشون إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، وتحديداً إلى مدينة طنجة المغربية شمال المملكة التي وُلد فيها في 19 أغسطس (آب) عام 1951، إبان خضوعها لنظام المنطقة الدولية.
نشأ في كنف عائلة فرنسية ذات أصول إسبانية وصقلية، حيث عمل والده موظفاً في البريد ووالدته معلمة، وهو ما غرس فيه مبكراً حسّ الانتماء للخدمة العمومية وثقافة التعدد.
بعد انتقاله إلى فرنسا في سن المراهقة عقب انفصال والديه، اتجه ميلونشون إلى دراسة الفلسفة في جامعة «فرانش كومتي». هناك، تفتّح وعيه السياسي في خضم الحركات الطلابية والنقابية، قبل أن يعمل أستاذاً لمادة الفلسفة وصحافياً، وهي المسيرة التي صقلت قدرته الفائقة على الخطابة والتحليل، ومنحته تلك النزعة التنظيرية التي لا تفارق خطاباته الجماهيرية.
مسيرة حافلة بالمناصب والانشقاقات
بدأ ميلونشون رحلته المؤسسية من بوابة الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي انضم إليه في السبعينات، وتدرج في صفوفه ليصبح أصغر عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي عن مقاطعة إيسون عام 1986.
كما تولى حقيبة التعليم المهني في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان بين عامي 2000 و2002، قبل أن يقرر عام 2008 القطيعة مع الحزب الاشتراكي متهماً إياه بالانحراف نحو الليبرالية.
أسس ميلونشون بعدها «حزب اليسار»، ثم أطلق في عام 2016 حركته السياسية الأبرز «فرنسا الأبية»، التي اعتمدت تنظيماً أفقياً يقوم على التعبئة الرقمية والشعبية، وتوج مسيرته البرلمانية بانتخابه نائباً في الجمعية الوطنية عن مدينة مرسيليا، ليقود تكتلاً برلمانياً شرساً في مواجهة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
طموح الإليزيه... محاولة رابعة لابن طنجة
ليست معركة الرئاسة المقبلة هي الأولى في سجل السياسي السبعيني، إذ يخوض ميلونشون غمار السباق نحو قصر الإليزيه للمرة الرابعة على التوالي. ففي مشاركته الأولى عام 2012، حلّ رابعاً بنسبة 11.1 في المائة من الأصوات، ليعود في انتخابات 2017 ويقفز إلى 19.58 في المائة محافظاً على المركز الرابع.
أما ذروة صعوده الانتخابي فكانت في اقتراع عام 2022، حين حصد 21.95 في المائة من الأصوات محتلاً المركز الثالث، ولم يفصله عن التأهل إلى الجولة الثانية سوى نحو 420 ألف صوت، وهو الرقم الذي لا يزال يغذي قناعة أنصاره بأن الوصول إلى الرئاسة بات في متناول اليد.
زوبعة الجدل وحظر الدخول إلى إسرائيل
لطالما ارتبط اسم ميلونشون بالسجالات الصاخبة، سواء بسبب لغته الحادة تجاه المؤسسات الإعلامية والقضائية، أو مواقفه الدولية المناهضة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. غير أن الأزمة الأشد تفجراً ارتبطت بمواقفه من الحرب في قطاع غزة، حيث وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «إبادة جماعية»، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وباعتراف فرنسي بدولة فلسطين.
هذه المواقف جلبت عليه اتهامات متكررة من خصومه السياسيين بـ«معاداة السامية»، وهو ما ينفيه ميلونشون بشدة مؤكداً التمييز بين نقد حكومة بنيامين نتنياهو ومعاداة اليهود.
كما تصاعد التوتر الدبلوماسي ليصل إلى إعلان السلطات الإسرائيلية حظر دخوله إلى أراضيها، في خطوة ردّ عليها زعيم «فرنسا الأبية» بالتعهد بتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في حال فوزه برئاسة الجمهورية.
مدافع شرس عن المهاجرين وعلاقة وثيقة بالمسلمين
في المشهد السياسي الفرنسي المشحون بملفات الهوية، يتموضع ميلونشون في الجبهة المضادة لخطاب اليمين المتطرف، متبنياً مواقف واضحة داعمة لحقوق المهاجرين ورافضة لتشديد قوانين اللجوء.
يرى زعيم «فرنسا الأبية» أن الهجرة ظاهرة إنسانية واقتصادية طبيعية، داعياً إلى تسوية أوضاع العمال غير النظاميين وتوفير ظروف استقبال كريمة للاجئين، ومعتبراً أن التنوع الثقافي يمثل مصدر إثراء للمجتمع الفرنسي.
كما نسج ميلونشون علاقة وثيقة مع الجالية المسلمة وسكان الضواحي الشعبية، إذ يرفع شعار الدفاع عنهم ضد ما يصفه بـ«الإسلاموفوبيا» الممنهجة، ويرفض القوانين التي تقيد ارتداء الرموز الدينية في الفضاء العام أو المدارس والرياضة، معتبراً أن العلمانية الحقيقية تضمن حرية المعتقد ولا تُستخدم أداة لإقصاء المسلمين.
وقد أكسبته هذه المواقف قاعدة انتخابية صلبة في الضواحي، بينما يعرّضه ذلك في المقابل لانتقادات حادة من خصومه الذين يتهمونه بممارسة «الزبائنية الانتخابية» والتساهل مع تيارات الإسلام السياسي.
كتابه «المستقبل المشترك»... خريطة طريق للقطيعة
لم يكتفِ ميلونشون بالخطابات الحماسية، بل صاغ رؤيته في كتابه الشهير «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الذي أُعيد إصدار نسخته المحدّثة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، متصدراً قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في فرنسا. يضم الكتاب أكثر من ألف مقترح ترتكز على فلسفة «القطيعة» مع النظام القائم، من خلال الدعوة إلى تأسيس «جمهورية سادسة» عبر جمعية تأسيسية تلغي الصلاحيات المطلقة للرئيس.
يقوم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للكتاب على التخطيط البيئي الشامل، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاماً، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى، فضلاً عن تبني دبلوماسية مستقلة تدعو للخروج من القيادة العسكرية المندمجة لحلف «الناتو» ورفض سياسات الضم في الأراضي الفلسطينية.
قراءة في استطلاعات الرأي نحو عام 2027
تُظهر المؤشرات الرقمية الصادرة عن معاهد قياس الرأي في فرنسا ديناميكية متصاعدة لميلونشون مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل (نيسان) 2027، إذ تشير نتائج استطلاع أجراه معهد «كلوستر 17» (Cluster 17) لصالح موقع Politico ونُشر في 11 نوفمبر 2026، إلى أن ميلونشون تخطى للمرة الأولى عتبة العشرين في المائة محققاً 20.5 في المائة من نوايا التصويت في الجولة الأولى، ليحل في المرتبة الثانية خلف مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن.
وتتقاطع هذه الأرقام مع بيانات بارومتر «تولونا هاريس إنترأكتيف» (Toluna Harris Interactive) المنشور لصالح شبكتي RTL وM6 في 9 نوفمبر 2026، والذي يمنح ميلونشون 19 في المائة من نوايا التصويت ويضعه في موقع المتأهل إلى الجولة الثانية في جميع السيناريوهات المفترضة.
وقبل ذلك، أظهر استطلاع معهد «إيبسوس» (Ipsos) المنشور عبر موقع Ipsos في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 حصوله على 17 في المائة، مع إشارة هذه الدراسات مجتمعة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه يكمن في الجولة الثانية، حيث تمنح التوقعات الحالية الأفضلية لمارين لوبن في حال حدوث مواجهة مباشرة بينهما.