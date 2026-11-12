إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهة

بوتين ويتكوف في لقاء الكرملين أمس (إ.ب.أ)

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملامح الإطار المقبول من جانب بلاده، لدفع تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا وحولها، بعد مرور يوم واحد على اختتام جولة المحادثات الثلاثية في أبو ظبي مع الطرفين الأوكراني والأميركي.

وعكست أجواء المناقشات التفصيلية التي أجراها بوتين الخميس في الكرملين، مع مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مسعى لبلورة خريطة طريق واضحة للتسوية تقوم على إنهاء النزاع ورسم الحدود الجديدة وبناء علاقات جديدة مع الأوروبيين في فضاء أمني مشترك.

استهل بوتين اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورأى أنه من دون الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لم يكن ممكناً التوصل إلى تفاهمات لهدنة إنسانية في منطقة أوليشكي، ما فتح المجال أمام تكرار هذه التجربة في مناطق أخرى. كما أشاد بجهود فريق ترمب لدفع التسوية السياسية المنتظرة وتهيئة الظروف لإنهاء الأسباب الجذرية لاندلاع الصراع.

بوتين مع فريقه في موسكو خلال اجتماعه مع كوشنر وويتكوف(ا.ب)

ويتكوف يلتقي زيلينسكي بعد بوتين

وبرز خلال الشق المفتوح من اللقاء توافق على أن جولة المفاوضات الأخيرة كانت إيجابية وشهدت نقاشات بناءة تؤسس كما قال ويتكوف لدفع عملية السلام. وقال المبعوث الأميركي إنه سوف يواصل اتصالاته للإفادة من الزخم الحاصل، معلناً أنه سوف يتوجه بعد لقاء بوتين لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أحاديث جانبية بين كوشنر وويتكوف وميدينسكي وديمتريف في موسكو الخميس (إ.ب.أ)

من جهته، قال فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى دبلن إنه قد تكون هناك «فرصة سانحة» لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قبل عام 2027. وتابع: «المهم هو أن الأميركيين توجهوا إلى بوتين ومعهم تفاصيل محددة. وأود بشدة أن يأتوا إلى دبلن ومعهم تفاصيل محددة أيضاً»، مضيفاً أنه رغم استمرار شعوره بالشك، فإن «هناك أملاً». كما رحّب الرئيس الأوكراني بما سماه «تغييراً في النبرة» من جانب الولايات المتحدة بشأن احتمال إشراك أوروبا في المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي يتعامل مع الأمر بشكل أكثر إيجابية».

اجتماع أوكراني مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية في أبوظبي أمس (جهاز الاستخبارات الأوكراني - أ.ف.ب)

كما أشار ويتكوف إلى أنه رغم أن الأوروبيين لم يجلسوا في أبوظبي على طاولة المفاوضات، لكنهم أُبلغوا بنتائج الاتصالات الثلاثية. وأكد على أهمية مواصلة الحوار مع الجانب الأوروبي. وهو أمر توقف عنده أيضاً كوشنر في مداخلته الافتتاحية عندما أكد أن الجانب الأميركي يرى رغبة الأوروبيين في المشاركة في المفاوضات وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

بوتين يرفض «مناطق رمادية» أوكرانية

كوشنر وويتكوف وميدينسكي وديمتريف (إ.ب.أ)

لكن الحديث الأطول خلال الجلسة المفتوحة وقبل أن تنتقل الأطراف لمواصلة مشاورات تفصيلية خلف أبواب مغلقة، كان للرئيس الروسي الذي قدم رؤية شاملة للوسيطين الأميركيين حول شروط التسوية المقبولة.

وفي إشارة إلى جانب من النقاشات التي جرت في أبوظبي حول مسألة الحدود والتنازلات الإقليمية، قال بوتين إنه يرغب في التوصل إلى سلام مستدام، لكنه يعلم أن الطرف الأوكراني يروج لمسألة إبقاء «مناطق رمادية» ما يعني عدم الإقرار بالواقع الميداني الذي تشكل على الأرض. وشدد بوتين على أنه «بالنسبة لروسيا، لا يوجد سوى خط ترسيم واحد مع أوكرانيا، هو خط الحدود الدولية بين بلدين»، معلناً بذلك رفضه مناقشة أي تجميد للصراع على الحدود القائمة حالياً، أو التراجع عن فكرة التنازلات الأوكرانية الكاملة عن دونباس والمناطق الأخرى التي ضمتها روسيا سابقاً بشكل أحادي.

كوشنر وويتكوف في موسكو (إ.ب.أ)

رفض أي وجود أجنبي على الأراضي الأوكرانية

وفي ملف خلافي آخر، بدا أنه نوقش أيضاً في أبوظبي في إطار ترتيب الوضع المستقبلي بعد انتهاء الحرب، شدد بوتين على رفض أي وجود أجنبي على الأراضي الأوكرانية لاحقاً، وأوضح أنه «يدرك الأوروبيون أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول، ولا يمكن التعامل معه (..) وجود قوات أجنبية يعني استمرار الصراع».

كما تطرق إلى المقترح الأميركي بإنشاء نظام أمني شامل في أوروبا، تشارك روسيا في بلورته وتحصل الأطراف بموجبه على ضمانات متبادلة.

ومع إعلان موافقته على المدخل الأميركي في هذا الشأن قال بوتين إن «الأوروبيين يرفضون هذا المقترح». وأكد أن بلاده «ترغب في أن تتعامل الولايات المتحدة مع أوروبا، في إطار تحديد ما يريدونه (الأوروبيون) السلام أو الحرب». واقترح الرئيس الروسي تنظيم بعثة إنسانية في منطقة كونستانتينوفكا، على غرار بعثة أوليشكي التي أسفرت عن إطلاق هدنة إنسانية.

بوتين مع يوري أوشاكوف وكيريل ديفتريف (أ.ب)

وحضر اللقاء من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل دميتريف وهو عراب تطبيع العلاقات الروسية مع الجانب الأميركي، بالإضافة إلى كبير المفاوضين الروس في جولات الحوار فلاديمير ميدينسكي.

واستبق أوشاكوف اللقاء بتحديد أولويات الرئيس، وقال إن الجانب الروسي «يسعى إلى مناقشة مختلف القضايا التي تُفضي إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية». ورفض اتهامات لبلاده بمعارضة مشاركة أوروبا في المفاوضات، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي لم يتمكن بعد من اختيار مرشح مناسب».

وأضاف أوشاكوف: «الأمر يتوقف على من سيتفاوضون معه أيضاً، وهذا غير معروف».

عناق الحلفاء ماكرون وزيلينسكي في قمة دبلن (أ.ف.ب)

«استعادة الثقة» بين الأطراف

بدوره، قال ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، قبل اللقاء، إن الأطراف «اقتربت قليلاً من السلام، لكن الكثير يعتمد الآن على جميع المشاركين في العملية». وأوضح أن الموضوع الرئيسي لجولة المفاوضات في أبوظبي كان البنية الأمنية في أوروبا بعد انتهاء النزاع. كما نُوقشت قضايا إنسانية خلال المحادثات، حيث اتفقت روسيا وأوكرانيا على عملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

في السياق ذاته، أوضح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الذي شارك في مفاوضات أبوظبي أن «النظام الأمني الجديد في أوروبا الذي يجري الحوار بشأنه يهدف إلى الانتقال من حالة التصعيد المستمر إلى التعايش المستدام»، مشدداً على أن الحديث عن «استعادة الثقة» بين الأطراف بات غير واقعي في المرحلة الراهنة.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النقاشات تناولت بعمق آفاق تشكيل هندسة أمنية مستقرة في المنطقة الأوروبية والمجاورة للنزاع، بما يضمن متانة أي ترتيبات مستقبلية ويوقف مسار التوتر الحالي.

كما اعتبر أنه رغم غياب الثقة، فإنه يمكن بناء آلية وظيفية وعملية لتجنب التصعيد غير المنضبط، شريطة توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى جميع المعنيين.

وفيما يتعلق بدور أوروبا، أشار المسؤول الروسي إلى أن إصرار الدول الأوروبية على الانضمام إلى طاولة المفاوضات يعكس شعورها بالتهميش وعدم القدرة على تقبل المقاربات الروسية المطروحة، لافتاً إلى وجود فجوة كبيرة بينها وبين الطرح الأميركي أيضاً.

في الوقت ذاته، حذر ريابكوف من أن التسرع في إشراك الأوروبيين في عملية السلام، قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية الحالية أو إحداث انتكاسة، نظراً لمواقفهم السلبية تجاه مقترحات التسوية واستمرار دعمهم اللامحدود لكييف.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الخميس، إن تطورات إيجابية حدثت خلال محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي، لكنه حذر من أن الغموض لا يزال موجوداً بشأن ما إذا كانت روسيا مستعدة حقاً للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف روته: «الأمر كله يعتمد على الروس، وما إذا كانوا مستعدين للتعاون»، وتابع أنه يجب الحفاظ على قوة أوكرانيا قدر الإمكان مع استمرار المفاوضات مع روسيا.

تقديم «خطوات متبادلة» أوروبية روسية

وعلى صعيد الضمانات الأمنية، أكد أن حضور القائد الأعلى للقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، أضفى طابعاً احترافياً عالياً على النقاشات المتعلقة بجذور الصراع والأمن القاري، موضحاً أن الوفد العسكري الروسي تعامل مع الملف بكفاءة عالية.

كما لفت إلى أن الجانب الأميركي أظهر رغبة حقيقية في البحث عن حلول، معتبراً ذلك تطوراً إيجابياً مقارنة بالجولات السابقة، لكنه شدد على ضرورة أن تتطابق الممارسات العملية للدول الأوروبية مع تصريحاتها المعلنة حول العمل من أجل التسوية، واصفاً الفجوة الحالية بين الخطاب والفعل بأنها قائمة على «النفاق والكذب».

على صعيد متصل، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا تقديم مقترح جديد لاتفاقية أمنية مع أوروبا يتضمن خطوات لخفض التوتر، ضمن مساعٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتم تقديم الطلب خلال المفاوضات الثلاثية في أبوظبي حيث دعا المبعوثان الأميركيان روسيا لصياغة مسودة محدثة تعكس مخاوفها ومطالبها الأمنية، مع تقديم «خطوات متبادلة» بدلاً من الاكتفاء بمقترحات روسية كانت قد قدمت في عام 2021. كما طلبا من موسكو السماح لممثلي أوروبا بالمشاركة في محادثات السلام المقبلة، لإنجاح مسعى إدارة الرئيس ترمب إلى التفاوض بالتوازي على بنية أمنية أوروبية جديدة واتفاق لإنهاء الحرب. ورغم التقييمات الإيجابية التي قدمها المشاركون، لم تسفر محادثات أبوظبي عن اختراق حاسم بشأن إنهاء النزاع، فيما لا تزال الخلافات حول الأراضي والترتيبات الأمنية المستقبلية من أبرز العقبات أمام التسوية.

مقتل ضابط روسي في انفجار

أفادت تقارير إعلامية بمقتل ضابط في سلاح الجو الروسي، من جراء انفجار سيارة في مدينة سان بطرسبرغ، صباح الخميس. وذكر بيان صادر عن السلطات أن المحققين في المدينة فتحوا قضية جنائية للاشتباه في جريمة قتل. واكتفى البيان بالإشارة إلى الضحية بوصفه بأنه أحد أفراد القوات المسلحة، ولم تكشف السلطات رتبة العسكرية أو الوحدة التي ينتمي إليها. من جانبها، ذكرت قنوات روسية وأخرى مؤيدة لأوكرانيا، عبر تطبيق «تلغرام»، أن القتيل كان يشغل منصب ضابط في سلاح الجو الروسي. وذكرت التقارير أن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ إحدى الحافلات.

زيلينسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

قمة دبلن تركز على أوكرانيا

من المقرر أن يلتقي عشرات القادة الأوروبيين في دبلن على مدى يومين لإجراء مباحثات تركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي والتحديات الاقتصادية التي تواجه القارة، ومنها الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 قائداً أوروبياً في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، الخميس، لإجراء مباحثات بشأن القدرة التنافسية لأوروبا وأمنها. وستتيح القمة أيضاً للرئيس الأوكراني فرصة إطلاع أقرب حلفائه على المباحثات الأخيرة مع روسيا، والمطالبة بمزيد من الدعم العسكري والمالي.

ومن المتوقع أيضاً أن يشارك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والأمين العام لحلف الناتو مارك روته في قمة الخميس.

وتضم هذه المنصة، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عدة سنوات، دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة وتركيا وأوكرانيا ومولدوفا ودول من غرب البلقان والقوقاز.

رئيس وزراء آيرلندا وزيلينسكي في دبلن (إ.ب.أ)

ويجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لمناقشة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أحدث التطورات في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات كييف المالية المتزايدة. ومن المتوقع أن تركز مباحثات الذكاء الاصطناعي على سبل تحول أوروبا إلى طرف رئيسي في هذا المجال الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى حد كبير، فضلاً عن التأثيرات المجتمعية والبيئية لهذه التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تتمحور المناقشات المتعلقة بأوكرانيا حول سبل توفير دعم مالي إضافي، بعدما أبلغ زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) بأن بلاده تحتاج إلى 70 مليار يورو إضافية (77.9 مليار دولار) في عام 2027. ومن المتوقع أيضاً أن يعود القادة إلى مناقشة الجهة الأنسب لتمثيل الاتحاد الأوروبي في أي محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا.