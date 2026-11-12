إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340629-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9
إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهة
أفراد من الشرطة الألمانية في هامبورغ (أرشيفية - أ.ب)
أعلنت الشرطة الألمانية مساء اليوم الخميس عن إطلاق مهمة أمنية كبيرة وإخلاء الكنيس اليهودي في مدينة غيسن بولاية هيسن إثر العثور على رسالة مشبوهة تتضمن عبارات «معادية للسامية وتهديدات».
وأوضحت الشرطة أنه عند فتح الرسالة ظهر اليوم خرج منها مسحوق لم يتم التعرف عليه بعد. ورفعت الشرطة الطوق الأمني الواسع النطاق حول الكنيس في وقت متأخر من بعد الظهر؛ ومع ذلك ظل الكنيس مغلقاً حتى إشعار آخر، بحسب متحدثة باسم الشرطة.
وكان هناك 26 شخصاً داخل الكنيس وقت وقوع الحادث، وتم إخراجهم منه على سبيل الاحتراز. وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص كانوا على مقربة مباشرة من الرسالة عند فتحها. وخضع هؤلاء لفحوص من قبل خدمة الإسعاف، لكن سُمح لهم جميعاً بالمغادرة من موقع الحادث، إذ لم تكن هناك حاجة إلى تلقيهم العلاج الطبي.
وتولى فرع مكتب التحقيقات الجنائية للشرطة في ولاية هيسن التحقيق في الواقعة. وجاء في بيان الفرع: «يجري حالياً فحص جنائي وفني للمسحوق لتحديد طبيعة مادته وما إذا كانت تشكل خطراً»، وأضاف البيان أن التحقيقات جارية أيضاً لكشف الملابسات الدقيقة للحادث.
وقال وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، إن الشرطة تتعامل مع القضية بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن الحادث يمثل مثالاً مروعاً آخر على الاعتداءات التي تستهدف «الحياة اليهودية». وأضاف بوزيك المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: «هذا أمر مخزٍ»، مؤكداً: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية الحياة اليهودية لدينا بصورة فعالة».
وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك أي خطر يهدد عامة الناس. وشارك في التعامل مع الحادث، إلى جانب قوات رئاسة شرطة وسط هيسن، أفراد من فرق الإطفاء المهنية وخدمة الإنقاذ.
ووصف رئيس حكومة ولاية هيسن، بوريس راين، التهديد الذي استهدف الجالية اليهودية وكنيسها بأنه «أمر لا يُحتمل». وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي: «كل من يوجه الكراهية والتهديدات إلى اليهود في بلدنا سينال عقاباً بأقصى درجات الصرامة. ومن الجيد أن شرطتنا تحركت بسرعة».
من جانبه، وصف عمدة مدينة غيسن، فرانك تيلو بيشر، الواقعة بأنها من أعمال التهديد «الخسيسة»، وقال: «ندين بشدة هذا الفعل الشنيع المعادي للسامية، ونعلن تضامننا الكامل مع الجالية اليهودية». وأضاف أن ما حدث يعكس «كراهية خالصة معادية للسامية»، مؤكداً أن المدينة ستواجهها بكل ما لديها من قوة.
إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340629-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9
إخلاء كنيس يهودي في مدينة ألمانية بعد العثور على رسالة مشبوهة
أفراد من الشرطة الألمانية في هامبورغ (أرشيفية - أ.ب)
أعلنت الشرطة الألمانية مساء اليوم الخميس عن إطلاق مهمة أمنية كبيرة وإخلاء الكنيس اليهودي في مدينة غيسن بولاية هيسن إثر العثور على رسالة مشبوهة تتضمن عبارات «معادية للسامية وتهديدات».
وأوضحت الشرطة أنه عند فتح الرسالة ظهر اليوم خرج منها مسحوق لم يتم التعرف عليه بعد. ورفعت الشرطة الطوق الأمني الواسع النطاق حول الكنيس في وقت متأخر من بعد الظهر؛ ومع ذلك ظل الكنيس مغلقاً حتى إشعار آخر، بحسب متحدثة باسم الشرطة.
وكان هناك 26 شخصاً داخل الكنيس وقت وقوع الحادث، وتم إخراجهم منه على سبيل الاحتراز. وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص كانوا على مقربة مباشرة من الرسالة عند فتحها. وخضع هؤلاء لفحوص من قبل خدمة الإسعاف، لكن سُمح لهم جميعاً بالمغادرة من موقع الحادث، إذ لم تكن هناك حاجة إلى تلقيهم العلاج الطبي.
وتولى فرع مكتب التحقيقات الجنائية للشرطة في ولاية هيسن التحقيق في الواقعة. وجاء في بيان الفرع: «يجري حالياً فحص جنائي وفني للمسحوق لتحديد طبيعة مادته وما إذا كانت تشكل خطراً»، وأضاف البيان أن التحقيقات جارية أيضاً لكشف الملابسات الدقيقة للحادث.
وقال وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، إن الشرطة تتعامل مع القضية بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن الحادث يمثل مثالاً مروعاً آخر على الاعتداءات التي تستهدف «الحياة اليهودية». وأضاف بوزيك المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: «هذا أمر مخزٍ»، مؤكداً: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية الحياة اليهودية لدينا بصورة فعالة».
وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك أي خطر يهدد عامة الناس. وشارك في التعامل مع الحادث، إلى جانب قوات رئاسة شرطة وسط هيسن، أفراد من فرق الإطفاء المهنية وخدمة الإنقاذ.
ووصف رئيس حكومة ولاية هيسن، بوريس راين، التهديد الذي استهدف الجالية اليهودية وكنيسها بأنه «أمر لا يُحتمل». وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي: «كل من يوجه الكراهية والتهديدات إلى اليهود في بلدنا سينال عقاباً بأقصى درجات الصرامة. ومن الجيد أن شرطتنا تحركت بسرعة».
من جانبه، وصف عمدة مدينة غيسن، فرانك تيلو بيشر، الواقعة بأنها من أعمال التهديد «الخسيسة»، وقال: «ندين بشدة هذا الفعل الشنيع المعادي للسامية، ونعلن تضامننا الكامل مع الجالية اليهودية». وأضاف أن ما حدث يعكس «كراهية خالصة معادية للسامية»، مؤكداً أن المدينة ستواجهها بكل ما لديها من قوة.
من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟https://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5340598-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-2027%D8%9F
من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟
جان لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)
في قاعات المؤتمرات السياسية الكبرى بفرنسا، يرتفع صوت أجشّ يتلاعب بالبلاغة الفرنسية كما يتلاعب الموسيقار بأوتاره، متنقلاً بين نبرة الثائر الغاضب ونبرة الفيلسوف المتأمل. إنه جان لوك ميلونشون، مؤسس حركة «فرنسا الأبية» والرقم الأصعب في معادلة اليسار الفرنسي، الذي لم يكتفِ بإعادة رسم خريطة المعارضة السياسية، بل جعل من نفسه ظاهرة انتخابية وإعلامية تثير الانقسام الحاد بين مريدين يرونه صوت الطبقات الشعبية والأقليات، وخصوم يتهمونه بالشعبوية والتطرف.
من أزقة طنجة إلى مدرجات الفلسفة
تعود الجذور الأولى لجان لوك ميلونشون إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، وتحديداً إلى مدينة طنجة المغربية شمال المملكة التي وُلد فيها في 19 أغسطس (آب) عام 1951، إبان خضوعها لنظام المنطقة الدولية.
نشأ في كنف عائلة فرنسية ذات أصول إسبانية وصقلية، حيث عمل والده موظفاً في البريد ووالدته معلمة، وهو ما غرس فيه مبكراً حسّ الانتماء للخدمة العمومية وثقافة التعدد.
بعد انتقاله إلى فرنسا في سن المراهقة عقب انفصال والديه، اتجه ميلونشون إلى دراسة الفلسفة في جامعة «فرانش كومتي». هناك، تفتّح وعيه السياسي في خضم الحركات الطلابية والنقابية، قبل أن يعمل أستاذاً لمادة الفلسفة وصحافياً، وهي المسيرة التي صقلت قدرته الفائقة على الخطابة والتحليل، ومنحته تلك النزعة التنظيرية التي لا تفارق خطاباته الجماهيرية.
مسيرة حافلة بالمناصب والانشقاقات
بدأ ميلونشون رحلته المؤسسية من بوابة الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي انضم إليه في السبعينات، وتدرج في صفوفه ليصبح أصغر عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي عن مقاطعة إيسون عام 1986.
كما تولى حقيبة التعليم المهني في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان بين عامي 2000 و2002، قبل أن يقرر عام 2008 القطيعة مع الحزب الاشتراكي متهماً إياه بالانحراف نحو الليبرالية.
أسس ميلونشون بعدها «حزب اليسار»، ثم أطلق في عام 2016 حركته السياسية الأبرز «فرنسا الأبية»، التي اعتمدت تنظيماً أفقياً يقوم على التعبئة الرقمية والشعبية، وتوج مسيرته البرلمانية بانتخابه نائباً في الجمعية الوطنية عن مدينة مرسيليا، ليقود تكتلاً برلمانياً شرساً في مواجهة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
طموح الإليزيه... محاولة رابعة لابن طنجة
ليست معركة الرئاسة المقبلة هي الأولى في سجل السياسي السبعيني، إذ يخوض ميلونشون غمار السباق نحو قصر الإليزيه للمرة الرابعة على التوالي. ففي مشاركته الأولى عام 2012، حلّ رابعاً بنسبة 11.1 في المائة من الأصوات، ليعود في انتخابات 2017 ويقفز إلى 19.58 في المائة محافظاً على المركز الرابع.
أما ذروة صعوده الانتخابي فكانت في اقتراع عام 2022، حين حصد 21.95 في المائة من الأصوات محتلاً المركز الثالث، ولم يفصله عن التأهل إلى الجولة الثانية سوى نحو 420 ألف صوت، وهو الرقم الذي لا يزال يغذي قناعة أنصاره بأن الوصول إلى الرئاسة بات في متناول اليد.
زوبعة الجدل وحظر الدخول إلى إسرائيل
لطالما ارتبط اسم ميلونشون بالسجالات الصاخبة، سواء بسبب لغته الحادة تجاه المؤسسات الإعلامية والقضائية، أو مواقفه الدولية المناهضة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. غير أن الأزمة الأشد تفجراً ارتبطت بمواقفه من الحرب في قطاع غزة، حيث وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «إبادة جماعية»، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وباعتراف فرنسي بدولة فلسطين.
هذه المواقف جلبت عليه اتهامات متكررة من خصومه السياسيين بـ«معاداة السامية»، وهو ما ينفيه ميلونشون بشدة مؤكداً التمييز بين نقد حكومة بنيامين نتنياهو ومعاداة اليهود.
كما تصاعد التوتر الدبلوماسي ليصل إلى إعلان السلطات الإسرائيلية حظر دخوله إلى أراضيها، في خطوة ردّ عليها زعيم «فرنسا الأبية» بالتعهد بتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في حال فوزه برئاسة الجمهورية.
مدافع شرس عن المهاجرين وعلاقة وثيقة بالمسلمين
في المشهد السياسي الفرنسي المشحون بملفات الهوية، يتموضع ميلونشون في الجبهة المضادة لخطاب اليمين المتطرف، متبنياً مواقف واضحة داعمة لحقوق المهاجرين ورافضة لتشديد قوانين اللجوء.
يرى زعيم «فرنسا الأبية» أن الهجرة ظاهرة إنسانية واقتصادية طبيعية، داعياً إلى تسوية أوضاع العمال غير النظاميين وتوفير ظروف استقبال كريمة للاجئين، ومعتبراً أن التنوع الثقافي يمثل مصدر إثراء للمجتمع الفرنسي.
كما نسج ميلونشون علاقة وثيقة مع الجالية المسلمة وسكان الضواحي الشعبية، إذ يرفع شعار الدفاع عنهم ضد ما يصفه بـ«الإسلاموفوبيا» الممنهجة، ويرفض القوانين التي تقيد ارتداء الرموز الدينية في الفضاء العام أو المدارس والرياضة، معتبراً أن العلمانية الحقيقية تضمن حرية المعتقد ولا تُستخدم أداة لإقصاء المسلمين.
وقد أكسبته هذه المواقف قاعدة انتخابية صلبة في الضواحي، بينما يعرّضه ذلك في المقابل لانتقادات حادة من خصومه الذين يتهمونه بممارسة «الزبائنية الانتخابية» والتساهل مع تيارات الإسلام السياسي.
كتابه «المستقبل المشترك»... خريطة طريق للقطيعة
لم يكتفِ ميلونشون بالخطابات الحماسية، بل صاغ رؤيته في كتابه الشهير «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الذي أُعيد إصدار نسخته المحدّثة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، متصدراً قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في فرنسا. يضم الكتاب أكثر من ألف مقترح ترتكز على فلسفة «القطيعة» مع النظام القائم، من خلال الدعوة إلى تأسيس «جمهورية سادسة» عبر جمعية تأسيسية تلغي الصلاحيات المطلقة للرئيس.
يقوم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للكتاب على التخطيط البيئي الشامل، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاماً، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى، فضلاً عن تبني دبلوماسية مستقلة تدعو للخروج من القيادة العسكرية المندمجة لحلف «الناتو» ورفض سياسات الضم في الأراضي الفلسطينية.
قراءة في استطلاعات الرأي نحو عام 2027
تُظهر المؤشرات الرقمية الصادرة عن معاهد قياس الرأي في فرنسا ديناميكية متصاعدة لميلونشون مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقرر في أبريل (نيسان) 2027، إذ تشير نتائج استطلاع أجراه معهد «كلوستر 17» (Cluster 17) لصالح موقع Politico ونُشر في 11 نوفمبر 2026، إلى أن ميلونشون تخطى للمرة الأولى عتبة العشرين في المائة محققاً 20.5 في المائة من نوايا التصويت في الجولة الأولى، ليحل في المرتبة الثانية خلف مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن.
وتتقاطع هذه الأرقام مع بيانات بارومتر «تولونا هاريس إنترأكتيف» (Toluna Harris Interactive) المنشور لصالح شبكتي RTL وM6 في 9 نوفمبر 2026، والذي يمنح ميلونشون 19 في المائة من نوايا التصويت ويضعه في موقع المتأهل إلى الجولة الثانية في جميع السيناريوهات المفترضة.
وقبل ذلك، أظهر استطلاع معهد «إيبسوس» (Ipsos) المنشور عبر موقع Ipsos في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 حصوله على 17 في المائة، مع إشارة هذه الدراسات مجتمعة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه يكمن في الجولة الثانية، حيث تمنح التوقعات الحالية الأفضلية لمارين لوبن في حال حدوث مواجهة مباشرة بينهما.
بوتين يحدد أولوياته للتسوية السياسية في أوكرانيا والعلاقة مع أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340564-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
بوتين يحدد أولوياته للتسوية السياسية في أوكرانيا والعلاقة مع أوروبا
بوتين ويتكوف في لقاء الكرملين أمس (إ.ب.أ)
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملامح الإطار المقبول من جانب بلاده، لدفع تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا وحولها، بعد مرور يوم واحد على اختتام جولة المحادثات الثلاثية في أبو ظبي مع الطرفين الأوكراني والأميركي.
وعكست أجواء المناقشات التفصيلية التي أجراها بوتين الخميس في الكرملين، مع مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مسعى لبلورة خريطة طريق واضحة للتسوية تقوم على إنهاء النزاع ورسم الحدود الجديدة وبناء علاقات جديدة مع الأوروبيين في فضاء أمني مشترك.
استهل بوتين اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورأى أنه من دون الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لم يكن ممكناً التوصل إلى تفاهمات لهدنة إنسانية في منطقة أوليشكي، ما فتح المجال أمام تكرار هذه التجربة في مناطق أخرى. كما أشاد بجهود فريق ترمب لدفع التسوية السياسية المنتظرة وتهيئة الظروف لإنهاء الأسباب الجذرية لاندلاع الصراع.
ويتكوف يلتقي زيلينسكي بعد بوتين
وبرز خلال الشق المفتوح من اللقاء توافق على أن جولة المفاوضات الأخيرة كانت إيجابية وشهدت نقاشات بناءة تؤسس كما قال ويتكوف لدفع عملية السلام. وقال المبعوث الأميركي إنه سوف يواصل اتصالاته للإفادة من الزخم الحاصل، معلناً أنه سوف يتوجه بعد لقاء بوتين لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
من جهته، قال فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى دبلن إنه قد تكون هناك «فرصة سانحة» لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قبل عام 2027. وتابع: «المهم هو أن الأميركيين توجهوا إلى بوتين ومعهم تفاصيل محددة. وأود بشدة أن يأتوا إلى دبلن ومعهم تفاصيل محددة أيضاً»، مضيفاً أنه رغم استمرار شعوره بالشك، فإن «هناك أملاً». كما رحّب الرئيس الأوكراني بما سماه «تغييراً في النبرة» من جانب الولايات المتحدة بشأن احتمال إشراك أوروبا في المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي يتعامل مع الأمر بشكل أكثر إيجابية».
كما أشار ويتكوف إلى أنه رغم أن الأوروبيين لم يجلسوا في أبوظبي على طاولة المفاوضات، لكنهم أُبلغوا بنتائج الاتصالات الثلاثية. وأكد على أهمية مواصلة الحوار مع الجانب الأوروبي. وهو أمر توقف عنده أيضاً كوشنر في مداخلته الافتتاحية عندما أكد أن الجانب الأميركي يرى رغبة الأوروبيين في المشاركة في المفاوضات وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
بوتين يرفض «مناطق رمادية» أوكرانية
لكن الحديث الأطول خلال الجلسة المفتوحة وقبل أن تنتقل الأطراف لمواصلة مشاورات تفصيلية خلف أبواب مغلقة، كان للرئيس الروسي الذي قدم رؤية شاملة للوسيطين الأميركيين حول شروط التسوية المقبولة.
وفي إشارة إلى جانب من النقاشات التي جرت في أبوظبي حول مسألة الحدود والتنازلات الإقليمية، قال بوتين إنه يرغب في التوصل إلى سلام مستدام، لكنه يعلم أن الطرف الأوكراني يروج لمسألة إبقاء «مناطق رمادية» ما يعني عدم الإقرار بالواقع الميداني الذي تشكل على الأرض. وشدد بوتين على أنه «بالنسبة لروسيا، لا يوجد سوى خط ترسيم واحد مع أوكرانيا، هو خط الحدود الدولية بين بلدين»، معلناً بذلك رفضه مناقشة أي تجميد للصراع على الحدود القائمة حالياً، أو التراجع عن فكرة التنازلات الأوكرانية الكاملة عن دونباس والمناطق الأخرى التي ضمتها روسيا سابقاً بشكل أحادي.
رفض أي وجود أجنبي على الأراضي الأوكرانية
وفي ملف خلافي آخر، بدا أنه نوقش أيضاً في أبوظبي في إطار ترتيب الوضع المستقبلي بعد انتهاء الحرب، شدد بوتين على رفض أي وجود أجنبي على الأراضي الأوكرانية لاحقاً، وأوضح أنه «يدرك الأوروبيون أن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول، ولا يمكن التعامل معه (..) وجود قوات أجنبية يعني استمرار الصراع».
كما تطرق إلى المقترح الأميركي بإنشاء نظام أمني شامل في أوروبا، تشارك روسيا في بلورته وتحصل الأطراف بموجبه على ضمانات متبادلة.
ومع إعلان موافقته على المدخل الأميركي في هذا الشأن قال بوتين إن «الأوروبيين يرفضون هذا المقترح». وأكد أن بلاده «ترغب في أن تتعامل الولايات المتحدة مع أوروبا، في إطار تحديد ما يريدونه (الأوروبيون) السلام أو الحرب». واقترح الرئيس الروسي تنظيم بعثة إنسانية في منطقة كونستانتينوفكا، على غرار بعثة أوليشكي التي أسفرت عن إطلاق هدنة إنسانية.
وحضر اللقاء من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل دميتريف وهو عراب تطبيع العلاقات الروسية مع الجانب الأميركي، بالإضافة إلى كبير المفاوضين الروس في جولات الحوار فلاديمير ميدينسكي.
واستبق أوشاكوف اللقاء بتحديد أولويات الرئيس، وقال إن الجانب الروسي «يسعى إلى مناقشة مختلف القضايا التي تُفضي إلى حل دائم للأزمة الأوكرانية». ورفض اتهامات لبلاده بمعارضة مشاركة أوروبا في المفاوضات، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي لم يتمكن بعد من اختيار مرشح مناسب».
وأضاف أوشاكوف: «الأمر يتوقف على من سيتفاوضون معه أيضاً، وهذا غير معروف».
«استعادة الثقة» بين الأطراف
بدوره، قال ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، قبل اللقاء، إن الأطراف «اقتربت قليلاً من السلام، لكن الكثير يعتمد الآن على جميع المشاركين في العملية». وأوضح أن الموضوع الرئيسي لجولة المفاوضات في أبوظبي كان البنية الأمنية في أوروبا بعد انتهاء النزاع. كما نُوقشت قضايا إنسانية خلال المحادثات، حيث اتفقت روسيا وأوكرانيا على عملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
في السياق ذاته، أوضح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الذي شارك في مفاوضات أبوظبي أن «النظام الأمني الجديد في أوروبا الذي يجري الحوار بشأنه يهدف إلى الانتقال من حالة التصعيد المستمر إلى التعايش المستدام»، مشدداً على أن الحديث عن «استعادة الثقة» بين الأطراف بات غير واقعي في المرحلة الراهنة.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النقاشات تناولت بعمق آفاق تشكيل هندسة أمنية مستقرة في المنطقة الأوروبية والمجاورة للنزاع، بما يضمن متانة أي ترتيبات مستقبلية ويوقف مسار التوتر الحالي.
كما اعتبر أنه رغم غياب الثقة، فإنه يمكن بناء آلية وظيفية وعملية لتجنب التصعيد غير المنضبط، شريطة توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى جميع المعنيين.
وفيما يتعلق بدور أوروبا، أشار المسؤول الروسي إلى أن إصرار الدول الأوروبية على الانضمام إلى طاولة المفاوضات يعكس شعورها بالتهميش وعدم القدرة على تقبل المقاربات الروسية المطروحة، لافتاً إلى وجود فجوة كبيرة بينها وبين الطرح الأميركي أيضاً.
في الوقت ذاته، حذر ريابكوف من أن التسرع في إشراك الأوروبيين في عملية السلام، قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية الحالية أو إحداث انتكاسة، نظراً لمواقفهم السلبية تجاه مقترحات التسوية واستمرار دعمهم اللامحدود لكييف.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الخميس، إن تطورات إيجابية حدثت خلال محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي، لكنه حذر من أن الغموض لا يزال موجوداً بشأن ما إذا كانت روسيا مستعدة حقاً للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف روته: «الأمر كله يعتمد على الروس، وما إذا كانوا مستعدين للتعاون»، وتابع أنه يجب الحفاظ على قوة أوكرانيا قدر الإمكان مع استمرار المفاوضات مع روسيا.
تقديم «خطوات متبادلة» أوروبية روسية
وعلى صعيد الضمانات الأمنية، أكد أن حضور القائد الأعلى للقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، أضفى طابعاً احترافياً عالياً على النقاشات المتعلقة بجذور الصراع والأمن القاري، موضحاً أن الوفد العسكري الروسي تعامل مع الملف بكفاءة عالية.
كما لفت إلى أن الجانب الأميركي أظهر رغبة حقيقية في البحث عن حلول، معتبراً ذلك تطوراً إيجابياً مقارنة بالجولات السابقة، لكنه شدد على ضرورة أن تتطابق الممارسات العملية للدول الأوروبية مع تصريحاتها المعلنة حول العمل من أجل التسوية، واصفاً الفجوة الحالية بين الخطاب والفعل بأنها قائمة على «النفاق والكذب».
على صعيد متصل، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا تقديم مقترح جديد لاتفاقية أمنية مع أوروبا يتضمن خطوات لخفض التوتر، ضمن مساعٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتم تقديم الطلب خلال المفاوضات الثلاثية في أبوظبي حيث دعا المبعوثان الأميركيان روسيا لصياغة مسودة محدثة تعكس مخاوفها ومطالبها الأمنية، مع تقديم «خطوات متبادلة» بدلاً من الاكتفاء بمقترحات روسية كانت قد قدمت في عام 2021. كما طلبا من موسكو السماح لممثلي أوروبا بالمشاركة في محادثات السلام المقبلة، لإنجاح مسعى إدارة الرئيس ترمب إلى التفاوض بالتوازي على بنية أمنية أوروبية جديدة واتفاق لإنهاء الحرب. ورغم التقييمات الإيجابية التي قدمها المشاركون، لم تسفر محادثات أبوظبي عن اختراق حاسم بشأن إنهاء النزاع، فيما لا تزال الخلافات حول الأراضي والترتيبات الأمنية المستقبلية من أبرز العقبات أمام التسوية.
مقتل ضابط روسي في انفجار
أفادت تقارير إعلامية بمقتل ضابط في سلاح الجو الروسي، من جراء انفجار سيارة في مدينة سان بطرسبرغ، صباح الخميس. وذكر بيان صادر عن السلطات أن المحققين في المدينة فتحوا قضية جنائية للاشتباه في جريمة قتل. واكتفى البيان بالإشارة إلى الضحية بوصفه بأنه أحد أفراد القوات المسلحة، ولم تكشف السلطات رتبة العسكرية أو الوحدة التي ينتمي إليها. من جانبها، ذكرت قنوات روسية وأخرى مؤيدة لأوكرانيا، عبر تطبيق «تلغرام»، أن القتيل كان يشغل منصب ضابط في سلاح الجو الروسي. وذكرت التقارير أن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ إحدى الحافلات.
قمة دبلن تركز على أوكرانيا
من المقرر أن يلتقي عشرات القادة الأوروبيين في دبلن على مدى يومين لإجراء مباحثات تركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي والتحديات الاقتصادية التي تواجه القارة، ومنها الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 قائداً أوروبياً في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، الخميس، لإجراء مباحثات بشأن القدرة التنافسية لأوروبا وأمنها. وستتيح القمة أيضاً للرئيس الأوكراني فرصة إطلاع أقرب حلفائه على المباحثات الأخيرة مع روسيا، والمطالبة بمزيد من الدعم العسكري والمالي.
ومن المتوقع أيضاً أن يشارك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والأمين العام لحلف الناتو مارك روته في قمة الخميس.
وتضم هذه المنصة، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عدة سنوات، دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة وتركيا وأوكرانيا ومولدوفا ودول من غرب البلقان والقوقاز.
ويجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لمناقشة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أحدث التطورات في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بما في ذلك احتياجات كييف المالية المتزايدة. ومن المتوقع أن تركز مباحثات الذكاء الاصطناعي على سبل تحول أوروبا إلى طرف رئيسي في هذا المجال الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى حد كبير، فضلاً عن التأثيرات المجتمعية والبيئية لهذه التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تتمحور المناقشات المتعلقة بأوكرانيا حول سبل توفير دعم مالي إضافي، بعدما أبلغ زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) بأن بلاده تحتاج إلى 70 مليار يورو إضافية (77.9 مليار دولار) في عام 2027. ومن المتوقع أيضاً أن يعود القادة إلى مناقشة الجهة الأنسب لتمثيل الاتحاد الأوروبي في أي محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا.