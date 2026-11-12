بالفيديو... إغماء مفاجئ لحارس بالإليزيه خلال استقبال ماكرون رئيس سلوفاكيا

شهد قصر الإليزيه في باريس مساء أمس (الأربعاء)، موقفاً غير متوقع خلال مراسم استقبال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، بعدما سقط أحد أفراد الحرس الجمهوري مغشياً عليه في أثناء أداء التشريفات العسكرية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل للاطمئنان عليه ومساعدته.

ووقع الحادث لدى وصول موكب الرئيس السلوفاكي إلى القصر الرئاسي، فيما كان أفراد الحرس مصطفين على الدرج حاملين سيوفهم، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من أفراد طاقم القصر إلى التدخل للاطمئنان على الحارس ومساعدته.

A member of the honor guard collapsed as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Elysee Palace in Paris for a visit with French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/U9gFHeetxb — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

وأظهرت مشاهد متداولة نقل الحارس من موقع الحادث لتلقي الرعاية الطبية، قبل استكمال مراسم الاستقبال ومواصلة ماكرون البروتوكول الرسمي مع ضيفه السلوفاكي.

ولم تصدر معلومات رسمية عن الوضع الصحي للحارس أو أسباب إغمائه، فيما أشارت بعض التغطيات إلى احتمال ارتباط الحادث بالإرهاق أو الوقوف لفترة طويلة.