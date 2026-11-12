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العالم أوروبا

بالفيديو... إغماء مفاجئ لحارس بالإليزيه خلال استقبال ماكرون رئيس سلوفاكيا

صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه
صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه
TT
TT

بالفيديو... إغماء مفاجئ لحارس بالإليزيه خلال استقبال ماكرون رئيس سلوفاكيا

صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه
صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه

شهد قصر الإليزيه في باريس مساء أمس (الأربعاء)، موقفاً غير متوقع خلال مراسم استقبال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، بعدما سقط أحد أفراد الحرس الجمهوري مغشياً عليه في أثناء أداء التشريفات العسكرية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل للاطمئنان عليه ومساعدته.

ووقع الحادث لدى وصول موكب الرئيس السلوفاكي إلى القصر الرئاسي، فيما كان أفراد الحرس مصطفين على الدرج حاملين سيوفهم، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من أفراد طاقم القصر إلى التدخل للاطمئنان على الحارس ومساعدته.

وأظهرت مشاهد متداولة نقل الحارس من موقع الحادث لتلقي الرعاية الطبية، قبل استكمال مراسم الاستقبال ومواصلة ماكرون البروتوكول الرسمي مع ضيفه السلوفاكي.

ولم تصدر معلومات رسمية عن الوضع الصحي للحارس أو أسباب إغمائه، فيما أشارت بعض التغطيات إلى احتمال ارتباط الحادث بالإرهاق أو الوقوف لفترة طويلة.

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بالفيديو... إغماء مفاجئ لحارس بالإليزيه خلال استقبال ماكرون رئيس سلوفاكيا

صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه
صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه
TT
TT

بالفيديو... إغماء مفاجئ لحارس بالإليزيه خلال استقبال ماكرون رئيس سلوفاكيا

صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه
صورة مثبتة من فيديو تُظهر لحظة سقوط الحارس أمام قصر الإليزيه

شهد قصر الإليزيه في باريس مساء أمس (الأربعاء)، موقفاً غير متوقع خلال مراسم استقبال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، بعدما سقط أحد أفراد الحرس الجمهوري مغشياً عليه في أثناء أداء التشريفات العسكرية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل للاطمئنان عليه ومساعدته.

ووقع الحادث لدى وصول موكب الرئيس السلوفاكي إلى القصر الرئاسي، فيما كان أفراد الحرس مصطفين على الدرج حاملين سيوفهم، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من أفراد طاقم القصر إلى التدخل للاطمئنان على الحارس ومساعدته.

وأظهرت مشاهد متداولة نقل الحارس من موقع الحادث لتلقي الرعاية الطبية، قبل استكمال مراسم الاستقبال ومواصلة ماكرون البروتوكول الرسمي مع ضيفه السلوفاكي.

ولم تصدر معلومات رسمية عن الوضع الصحي للحارس أو أسباب إغمائه، فيما أشارت بعض التغطيات إلى احتمال ارتباط الحادث بالإرهاق أو الوقوف لفترة طويلة.

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ماكرون فرنسا
العالم أوروبا

«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
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«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)

اختُتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، أحدث جولة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، برعاية أميركية، فيما بدا أن موضوع «التنازلات الإقليمية» ما زال يُشكل العقدة الأبرز في طريق تحقيق اختراق كبير. واستمرت الجولة الحوارية في اليوم الثاني نحو ساعتين، خرجت بعدهما الوفود من دون إعلان تفاصيل.

وقال فلاديمير ميدينسكي، كبير مفاوضي موسكو في المحادثات، أمس، إن روسيا لا ترى أي إمكانية لتبادل أراضٍ مع ‌أوكرانيا ضمن ‌أي اتفاق. وفي المقابل، جدّدت كييف رفض إمكانية تقديم تنازلات إقليمية، ورفض سحب القوات من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها في منطقة دونباس.

ورفضت موسكو طبيعة ومستوى المشاركة الأوروبية في بحث الملفات المطروحة؛ إذ شنّ ميدينسكي هجوماً حاداً على الأطراف الأوروبية، وقال إنه لا يعلم سبب وجودهم في العاصمة الإماراتية خلال أعمال الجولة، ودعاهم إلى «البقاء في الفنادق».

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العالم أوروبا

هجوم يشعل حريقاً بميناء روسي على بحر البلطيق وأوكرانيا تعلن مسؤوليتها

تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)
تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)
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هجوم يشعل حريقاً بميناء روسي على بحر البلطيق وأوكرانيا تعلن مسؤوليتها

تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)
تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)

ذكر حاكم منطقة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، في منشور على تطبيق «تيليغرام» اليوم الأربعاء، أن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق بمنطقة ميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق، بشمال غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال.

وأعلنت أوكرانيا في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم على الميناء، الذي تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بجزء من شبكة خزانات الوقود.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر «تيليغرام»: «بحسب المعلومات الأولية، تضررت شبكة الخزانات بشدة جراء غارات الطائرات المسيرة على البنية التحتية النفطية للميناء»، مشيرة إلى أضرار لحقت بخمسة خزانات.

وقال دروزدينكو إن محطة لتوليد الكهرباء توقفت نتيجة الهجوم، الذي أُسقطت خلاله 150 طائرة مسيرة فوق منطقة لينينغراد، التي يوجد بها أيضا مصفاة نفط رئيسية ومدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتُعد أوست-لوغا منفذا رئيسيا لتصدير النفط ومشتقاته والحبوب، إلى جانب سلع أخرى.

وقال مسؤولون إن حلف شمال الأطلسي دفع بطائرات مقاتلة خلال الليل بعد أن دخلت أربع مسيرات على الأقل المجال الجوي لدول البلطيق خلال الضربات الأوكرانية على روسيا، مما أدى إلى إصدار تنبيهات قصيرة لمواطني ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا تطالبهم بالاحتماء.

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