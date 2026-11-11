الخارجية الروسية: وفاة دارتشيف سفير موسكو لدى واشنطن

اختُتمت جولة المحادثات الثلاثية في أبوظبي، التي ضمت وفوداً من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بتفاهمات محدودة شملت اتفاقاً على «تبادل واسع» للأسرى من الجانبين، وتحديد أولويات عامة للنقاشات المقبلة.

وشغل ملف الأمن في أوروبا حيزاً أساسيا من المباحثات، رغم عدم حضور الأوروبيين على طاولة المفاوضات، وبدا أن هذه النقطة مع موضوع التنازلات الإقليمية ما زالا يشكلان العقدة الأبرز في طريق تحقيق اختراق كبير، رغم أن التفاؤل سيطر على أجواء الحوار الذي وصفته مصادر أميركية بأنه كان بنّاء.

واستمرت الجولة الحوارية في اليوم الثاني للمفاوضات قرابة ساعتين، خرجت بعدها الوفود من قاعة الاجتماعات من دون إعلان تفاصيل، لتُختتم بذلك أحدث جولة من المفاوضات التي تجري بوساطة أميركية لإنهاء الحرب.

اجتماع أوكراني مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية في أبوظبي أمس (جهاز الاستخبارات الأوكراني - أ.ف.ب)

«تبادل ضخم» للأسرى

وبدا من المؤتمر الصحافي المقتضب الذي عقده رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن الأطراف فشلت في تقريب وجهات النظر حول القضايا الأساسية. لكنه قال إن تفاصيله سوف تتضح لاحقاً. لتكون هذه النتيجة الملموسة الوحيدة حتى الآن.

وتجنب كبير المفاوضين الروس التطرق إلى تفاصيل النقاشات، وقال إن الصيغ المطروحة للتسوية لا ينبغي مناقشتها قبل التوصل إلى نتائج محددة بشأنها. لكنه تطرق إلى نقطتين أساسيتين، أظهرتا مستوى التباعد في المواقف. أبرزهما ملف الأمن في أوروبا، الذي قال إنه كان محوراً أساسياً للنقاش، وذكر أنه خلال المناقشات بشأنه «تم الاتفاق على بعض النقاط وظهرت خلافات في نقاط أخرى».

اجتماع مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)

بدورها أشادت أوكرانيا الأربعاء بما وصفته بأنه «زخم إيجابي» مع نهاية اليوم الثاني من جولة المحادثات. وقال المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا: «أعتقد أن لدينا زخماً إيجابياً للتوصل إلى حلّ قبل حلول العام الجديد»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف أنه يأمل في عقد جلسة أخرى «في أقرب وقت ممكن».

على الأوروبيين «البقاء في الفنادق»

والثاني هو طبيعة ومستوى المشاركة الأوروبية في بحث الملفات المطروحة، إذ شن ميدينسكي هجوماً حاداً على الأطراف الأوروبية وقال إنه لا يعلم سبب وجودهم في العاصمة الإماراتية خلال أعمال الجولة، ودعاهم لـ«البقاء في الفنادق».

وقال إن الوفد الروسي لم يجر أي اتصالات مع الأوروبيين الحاضرين خارج قاعة الاجتماعات. كما جدّد الاتهام للأوروبيين بأنهم يواصلون تأجيج الصراع، ويتحملون مسؤولية إراقة الدماء. وعندما سئل: متى يمكن للأوروبيين أن يجلسوا إلى طاولة الحوار لبحث الملفات المتعلقة بأمن القارة؟ أجاب: «عندما يوقظون ضميرهم».

في المقابل غابت أي تفاصيل في حديث ميدينسكي عن ملامح التسوية المنتظرة، والملفات التي طرحت للبحث، بما في ذلك موضوع التنازل عن الأراضي، وسط ضغط أميركي متواصل على كييف للإقرار بـ«تقلص خريطة أوكرانيا وتبدل ملامحها».

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)

وكانت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية نقلت عن مصدر في الوفد المفاوض أن المحادثات «هدفت إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتشكيل نظام أمني قاري جديد. وأن تسوية الملف الأوكراني ليست سوى نقطة واحدة ضمن نقاش أوسع».

لكن أكد ميدينسكي أن روسيا ستواصل المحادثات مع أوكرانيا، لكنّه شدّد على أن موسكو لا ترى مبرراً للاجتماع مع الأوروبيين لهذا الشأن. وقال ميدينسكي للصحافيين: «من المؤكد أن النقاش سيستمر»، مضيفاً أن موسكو «لم تتلق مبادرة سلام واحدة أو مقترحاً ملموساً واحداً للسلام من الدول الأوروبية. لذلك ليس واضحاً ما الذي يمكن مناقشته» معهم.

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، أن مفاوضيها سيعقدون اجتماعاً منفصلاً مع الأوروبيين والمبعوثَين الأميركيَين في أبوظبي، بعد انتهاء المحادثات مع الوفد الروسي.

رستم عمروف يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)

بوتين تابع لحظة بلحظة

وأكد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، الذي قال إن الرئيس فلاديمير بوتين كان على اطلاع لحظة بلحظة بمجريات النقاشات، على الموضوع المتعلق بالمقاطعة الروسية الكاملة للحضور الأوروبي، وقال إن أي اتصالات مع الأوروبيين، «لم يكن من المُخطط لها. ولم تحدث أي اتصالات من هذا القبيل».

وقال بيسكوف للصحافيين رداً على سؤال حول مسار التفاوض: «بالطبع، علينا الانتظار حتى انتهاء الجزء الحالي من محادثات أبوظبي. وسيقدم وفدنا تقريراً فورياً للرئاسة عن ذلك».

وبات معلوماً أن الراعي الأميركي للمفاوضات ركّز في جولة اليوم الأول التي استمرت قرابة أربع ساعات على موضوع الأمن في أوروبا، فيما خصص النقاش في اليوم التالي الذي استمرت النقاشات فيه قرابة ساعتين على موضوع التنازلات الإقليمية المحتملة.

وأظهرت تسريبات إعلامية تركيز المفاوضين الأميركيين على إنشاء مجموعتي عمل، وفقاً لموقع «أكسيوس»، إذ ركزت المجموعة العسكرية، بقيادة قائد القوات الأميركية في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش، على الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار المحتمل، بينما ركزت المجموعة السياسية على جوهر النزاع وآليات التسويات الإقليمية.

دافيد أراخاميا إلى جانب كوشنر وويتكوف في المؤتمر الصحافي بعد نهاية الجولة (أ.ب)

كوشنر وويتكوف إلى موسكو الخميس

وأفادت صحيفة «التلغراف» البريطانية بأن الولايات المتحدة اقترحت تسوية إقليمية تقوم على الإقرار بالواقع الجغرافي الجديد، بينما صرح مصدر أوكراني للصحيفة أن «الوفد الأوكراني لم يناقش أي تنازلات إقليمية».

وكانت التقييمات في اليوم الأول للمحادثات متباينة، إذ وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحادثات بأنها «مثمرة للغاية»، بينما وصفها المبعوث الرئاسي جاريد كوشنر بأنها «بنّاءة». فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عضو الوفد المفاوض بأنه «من السابق لأوانه» تقييم النتائج. في المقابل، جدّد زيلينسكي رفض إمكانية تقديم تنازلات إقليمية، ورفض سحب القوات من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة قواته في منطقة دونباس. رغم ذلك قالت مصادر روسية إن تشكيلة فريق التفاوض الروسي تُشير بوضوح إلى الأهمية التي يوليها الكرملين لهذه الجولة من المفاوضات.

وقال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الأربعاء، ‌إنه ‌وزميله ​ستيف ‌ويتكوف سيتوجهان ⁠إلى ​موسكو الخميس ⁠ثم سيلتقيان بالرئيس الأوكراني فولوديمير ⁠زيلينسكي في ‌العاصمة ‌الآيرلندية ​دبلن ‌عقب رحلتهما ‌إلى روسيا. وأضاف كوشنر أن ⁠المحادثات بين ⁠أوكرانيا وروسيا في أبوظبي «خطوة أولى جيدة».

اقتراب جديد أميركي تجاه روسيا

ومقارنةً بالاجتماعات السابقة، ازداد ثقل الوفد الروسي في المفاوضات. وإلى جانب مساعد الرئيس ميدينسكي الذي رأس الوفد ونائب الوزير ريابكوف، انضم يوري زيغارلوفسكي، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، كما حضر ممثلون عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حيث ضم الوفد الرئيسي أليكسي كومكوف، رئيس دائرة المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية، وديمتري مينايف، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الفيدرالي ورئيس إدارة عمليات مكافحة التجسس، ضمن فريق الخبراء. ومن موسكو، تولى يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، تنسيق أعمال الوفد بشكل مباشر.

واللافت أنه لا تزال التفاصيل الرئيسية للمحادثات طي الكتمان، إذ لم تُفصح وسائل الإعلام الأوكرانية إلا عن اتفاق الطرفين على تبادل كبير للأسرى. ورأت مصادر إعلامية أن التكتم الأوكراني يخفي استياءً من الضغوط المتواصلة على كييف، وأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يسعى إلى تقييم الموقف مع الأطراف الأوروبية قبل إعطاء تقييمات محددة.

كوشنر وويتكوف مع سيرغي كيسليتسيا

مع ذلك، رأى خبراء روس أن تركيز الإدارة الأميركية على ملف هندسة الأمن الأوروبي وإعطاء أولوية للنقاشات بشأنه عن موضوع الصراع الروسي الأوكراني نفسه، شكل اقتراباً جديداً من الإدارة الأميركية تجاه المواقف الروسية.

ورأى المعلق السياسي لـ«نوفوستي» أن هذا «تحول جوهري في الموقف الأميركي: فقد أكدت موسكو مراراً وتكراراً أن أحد الأسباب الجذرية للصراع هو سياسة الغرب العدوانية في توسيع نفوذه، متجاهلةً تماماً المصالح المشروعة لروسيا. والآن، تُقر واشنطن ضمنياً بخطئها».

مع ذلك، في أوروبا نفسها، عُد هذا بمثابة خيانة. وقد انتقدت كايا كالاس، كبيرة مسؤولي الرقابة على الدبلوماسية الأوروبية، المفاوضين الأميركيين بشدة بسبب التركيز الأميركي على هذا الملف وتجاهل الأسباب الأخرى للصراع. وقالت: «لدينا بالفعل بنية أمنية أوروبية - حيث يؤدي كل من حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي الدور المحدد».

تصاعد أعمدة الدخان إثر حرائق بمصفاة للنفط بموسكو عقب ما وصفته السلطات بأنه هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية (رويترز)





هجمات متبادلة

تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجمات خلال الليل بالتزامن مع إجراء المحادثات. وذكر رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي أن روسيا استهدفت ست محطات كهرباء ⁠فرعية كبرى في أربع مناطق بوسط أوكرانيا. وأعلنت شركة «نافتوجاز» الأوكرانية للطاقة الأربعاء ‌أن طائرات مسيّرة نفاثة أطلقتها روسيا قصفت منشأة تابعة لها في ‌منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق البلاد، مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار ​بالمعدات. وفي روسيا، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن حاكم ‌منطقة سمولينسك التي تقع على الحدود مع بيلاروسيا قوله إن حطام طائرة مسيّرة سقط على مبنى ‌سكني، مما أسفر عن مقتل شخصين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غربي ميناء أوديسا الأوكراني، وقالت إن السفينة كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.