الجيش الألماني يحظر استخدام المسيّرات صينية الصنع

الجيش الألماني يحظر استخدام المسيّرات صينية الصنعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340160-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9
لندن: اعتقال عسكري أميركي في «الناتو» بشبهة التجسس لروسيا
علم «الناتو» خارج مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)
استجوبت الشرطة البريطانية الأربعاء جندياً أميركيا يخدم ضمن قوات «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، بعدما أُوقف في عملية جاءت في إطار تحقيق مشترك مع الجيش الأميركي والسلطات الأمنية البريطانية.
وأعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف العسكري البالغ 41 عاماً في منطقة غلوسترشير بجنوب غربي إنجلترا، قبل نقله إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة.
وقال مسؤول رفيع في «حلف شمال الأطلسي»، إن العسكري يخدم في صفوف «فيلق الرد السريع» التابع للحلف، الذي يضم قوات من دول عدة، ويتمتع بقدرة عالية على الاستجابة السريعة، ويتولى الجيش البريطاني قيادته.
ويتمركز الفيلق في ثكنات «إمجين» في قرية إنسوورث، ويمكنه الانتشار في غضون مهلة قصيرة في أي مكان في أوروبا أو حول العالم، بأوامر عملياتية مباشرة من القائد الأعلى لقوات «الناتو» في أوروبا.
وتقع «إمجين» على بُعد أميال قليلة من مقر «وكالة الاستخبارات والأمن السيبراني» البريطانية، الذي يُعدّ من المواقع الحساسة في البلاد.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة اتهامات بالتجسس ضمت أشخاصاً يُشتبه في عملهم لحساب روسيا في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
كما تأتي عقب حوادث أمنية شهدتها حديثاً قاعدتان جويتان بريطانيتان تتمركز فيهما قوات أميركية، اتّهم مسؤولون إيران بالوقوف خلفها.
وقالت فيكي إيفانز، كبيرة المنسقين الوطنيين في «جهاز مكافحة الإرهاب» البريطاني، إن «التوقيف والتحقيق المهمين، جاءا ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البريطانية والأميركية». وأضافت في بيان الثلاثاء أن «الاتهامات خطرة، والتحقيق لا يزال جارياً».
ونقل بيان الشرطة البريطانية عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل قوله إن «عملية التوقيف التي تتسم بأهمية كبيرة، تأتي على خلفية اتهامات بالتجسس، وهو أمر يثير قلقاً كبيرة لدى الولايات المتحدة وحلفائها».
«التهديدات الداخلية مستمرة»
وأوقفت الشرطة العسكري الأميركي استناداً إلى المادتين (1) و(3) من القانون البريطاني المرتبط بالأمن القومي الذي أقر عام 2023. وتتعلق المادتان بـ«التجسس وبمساعدة جهاز استخبارات أجنبي». ويسمح القانون لشرطة مكافحة الإرهاب باحتجازه من دون توجيه تهمة إليه لمدة تصل إلى 14 يوماً.
ووصف قائد «قيادة مكافحة التجسس» في الجيش الأميركي شون ستينشون، الاتهامات المنسوبة إلى «عسكري رفيع الرتبة اؤتمن على معلومات حساسة»، بأنها «تذكير مقلق بأن التهديدات الداخلية فعلية ومستمرة».
وتتهم دول غربية، الكرملين منذ سنوات، بممارسة أنشطة تجسس داخل أراضيها، فضلاً عن التخطيط لسلسلة من الحوادث بهدف تقويض الدعم الممنوح لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، مَثُل رجل بريطاني أمام محكمة في لندن، على خلفية اتهامات بالتخطيط لتخريب مصنع مسيّرات ومواقع تصنيعها لصالح المخابرات العسكرية الروسية. وحُكم على بريطاني يبلغ 66 عاماً بالسجن سبع سنوات خلال العام الماضي، لإدانته بمحاولة التجسس لمصلحة روسيا.
الجيش الألماني يحظر استخدام المسيّرات صينية الصنعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340160-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9
تركيا ترحب بجهود الأمم المتحدة لفتح المعابر بين شطري قبرصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340142-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
تركيا ترحب بجهود الأمم المتحدة لفتح المعابر بين شطري قبرص
كويار خلال الاجتماع مع خريستودوليدس وأرهورمان في المنطقة العازلة في نيقوسيا (رويترز)
رحبت تركيا بالبدء في مناقشة مجالات التعاون الرامية إلى بناء الثقة بين شطري جزيرة قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة، في الوقت الذي تتمسك فيه بموقفها بشأن حل الدولتين في الجزيرة المقسمة منذ العام 1974.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، تعليقاً على اللقاء الذي جمعت فيه الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة، ماريا أنجيلا هولغوين كويا، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيس «جمهورية شمال قبرص التركية»، طوفان أرهورمان، يوم الاثنين الماضي، في مجمع للأمم المتحدة داخل المنطقة العازلة في نيقوسيا، إن تركيا «ترحب بالمناقشة التي جرت خلال الاجتماع حول مجالات التعاون الهادفة إلى بناء الثقة بين الجانبين».
تقدم محدود
وتحدث كيتشالي، في بيان عبر حسابه في «إكس»، عن إحراز تقدم «محدود» بشأن فتح معابر جديدة بين شطري الجزيرة، قائلاً إنها «مسألة مطروحة على جدول الأعمال منذ عام ونصف العام، في إطار مسار تعاون أُطلق بناء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
Kıbrıs Adası’nda Liderlerin BM Genel Sekreteri’nin Şahsi Temsilcisi’yle Üçlü Görüşmesi Hakkında: KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın dün (9 Kasım) Rum lider ve BM Genel Sekreteri’nin Şahsi Temsilcisi’yle Ada’da yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde...
وأضاف أن «إحراز مزيد من التقدم في مجالات التعاون، بما فيها فتح المعابر، خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رئيس شطري قبرص وغوتيريش، يتطلب من الجانب القبرصي (اليوناني) تغيير موقفه الرافض للتوافق».
وتلت كويا والمتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، عالم صديق، بياناً أممياً أمام الصحافيين بشأن نتائج المباحثات، أعلنا فيه توصل خريستودوليدس وأرهورمان إلى اتفاق بشأن فتح معبرين جديدين بين «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير المعترف بها دولياً) وجمهورية قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي، الأول بين أكنجيلار وليبميا، والثاني بين غمي كوناغي وكامبوس (كامبو) وكارافوستاسي.
محادثات مرتقبة
واختلف الجانبان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف الماضي، لكن البيان وصف اجتماع الاثنين بأنه «إيجابي»، لافتاً إلى أن الزعيمين القبرصيين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع المقبلة بحضور غوتيريش.
وانقسمت قبرص بعد تدخل عسكري تركي في الجزيرة عام 1974، رداً على انقلاب قصير تم بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك، وقبل ذلك، انهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963. وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، في واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، خط وقف إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً، والذي يفصل بين شطري الجزيرة.
ورفض القبارصة اليونانيون في عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة. كما انهارت محادثات لإعادة توحيدها، جرت برعاية الأمم المتحدة في منتجع «كرانس مونتانا» في سويسرا في يوليو (تموز) 2017، ولم تُعقد منذ ذلك الوقت مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع القائم في الجزيرة.
وقال خريستودوليدس بعد الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة، وهدف واحد هو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية العام الحالي».
موقف تركي
ومن بين أسباب فشل المحادثات السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في المستقبل، فالقبارصة اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر لها، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.
وتؤكد تركيا أن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية يتمثل في «حل الدولتين»، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بـ«الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك»، وفي مقدمتها «المساواة في السيادة، والمكانة الدولية المتساوية، وموارد الطاقة» في البحر المتوسط.
وجدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيد موقف بلاده، في تصريحات الأحد الماضي، قائلاً: «لن نترك الشعب القبرصي التركي وحيداً عاجزاً، يجب أن يعرف العالم أجمع هذا الأمر، ويحفظه عن ظهر قلب: إن قضية قبرص ليست مجرد شأن سياسي خارجي بالنسبة لنا، نحن لا نعتبر غياب حل في قبرص حلاً، وندعم حل الدولتين».
وأضاف إردوغان: «سنواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية في المحافل الدولية، وسنواصل اتخاذ الخطوات، وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز حضورها... قضية قبرص قضية وطنية سنتابعها حتى يتحقق العدل، ويجب أن يعلم الجميع ذلك الآن».
ويواجه الطرح التركي بشأن «حل الدولتين» في قبرص رفضاً من جانب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتتمسك هذه الأطراف باستمرار العمل بصيغة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.