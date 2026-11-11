تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن اللفتنانت جنرال الروسي ألكسندر زورين قوله إنه قد يتم تنفيذ عملية تبادل أسرى واسعة النطاق اتفقت عليها موسكو وكييف خلال المحادثات التي جرت في أبوظبي اليوم الأربعاء، وذلك خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة. وذكرت «تاس» نقلاً عن زورين أيضاً أن عملية التبادل ستشمل أكثر من ألف أسير من كل جانب.
وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إن روسيا ستواصل المحادثات مع أوكرانيا عقب المفاوضات، لكنه شدّد على أن موسكو لا ترى مبرراً للاجتماع مع الأوروبيين لهذا الشأن. وقال ميدينسكي للصحافيين: «من المؤكد أن النقاش سيستمر»، مضيفاً أن موسكو «لم تتلق مبادرة سلام واحدة أو مقترحاً ملموساً واحداً للسلام من الدول الأوروبية. لذلك ليس واضحاً ما الذي يمكن مناقشته» معهم.
وفي المقابل، قال أحد كبار المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، إن محادثات السلام شهدت «زخماً إيجابياً» نحو التوصل إلى حل قبل نهاية العام. وذكر دافيد أراخاميا، الحليف المقرب للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات يجب أن تكون متعددة الأطراف، لا ثلاثية الأطراف، مضيفاً أن أوروبا يجب أن تكون ممثلة فيها.
وقال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إنه وزميله ستيف ويتكوف سيتوجهان إلى موسكو غداً الخميس ثم سيلتقيان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الآيرلندية دبلن عقب رحلتهما إلى روسيا. وأضاف كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي «خطوة أولى جيدة».
واستؤنفت المحادثات الروسية الأوكرانية التي تجرى بوساطة أميركية في أبوظبي سعياً إلى التوصل إلى تسوية للنزاع بين موسكو وكييف، وفق ما أعلن رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف، الأربعاء.
وجاء في منشور لعمروف على منصة «تلغرام»: «نبدأ اليوم الثاني من المفاوضات. يُعقد في بادئ الأمر لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا، ثم نعقد اجتماعاً منفصلاً مع شركائنا الأوروبيين».
وأصرّت أوكرانيا خلال محادثات مع روسيا بوساطة أميركية على أن توقف موسكو القتال قبل أي نقاش بشأن ترتيبات أمنية مستقبلية لأوروبا، وفق ما أفاد مصدر في الوفد الأوكراني «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.
وفي مكالمة هاتفية مع الصحافيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضاً إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من الوفد الروسي حول المفاوضات.