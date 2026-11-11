روسيا تعلن توقيف شخصين يعملان لحساب الاستخبارات البولندية

علم «الناتو» خارج مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

استجوبت الشرطة البريطانية الأربعاء جندياً أميركيا يخدم ضمن قوات «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، بعدما أُوقف في عملية جاءت في إطار تحقيق مشترك مع الجيش الأميركي والسلطات الأمنية البريطانية.

وأعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف العسكري البالغ 41 عاماً في منطقة غلوسترشير بجنوب غربي إنجلترا، قبل نقله إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة.

جنود مارينز بريطانيون خلال تدريبات ضمن حلف «الناتو» (البحرية البريطانية عبر منصة إكس)

وقال مسؤول رفيع في «حلف شمال الأطلسي»، إن العسكري يخدم في صفوف «فيلق الرد السريع» التابع للحلف، الذي يضم قوات من دول عدة، ويتمتع بقدرة عالية على الاستجابة السريعة، ويتولى الجيش البريطاني قيادته.

ويتمركز الفيلق في ثكنات «إمجين» في قرية إنسوورث، ويمكنه الانتشار في غضون مهلة قصيرة في أي مكان في أوروبا أو حول العالم، بأوامر عملياتية مباشرة من القائد الأعلى لقوات «الناتو» في أوروبا.

وتقع «إمجين» على بُعد أميال قليلة من مقر «وكالة الاستخبارات والأمن السيبراني» البريطانية، الذي يُعدّ من المواقع الحساسة في البلاد.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة اتهامات بالتجسس ضمت أشخاصاً يُشتبه في عملهم لحساب روسيا في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

شرطيان بريطانيان في محيط قاعدة فيرفورد الجوية (رويترز)

كما تأتي عقب حوادث أمنية شهدتها حديثاً قاعدتان جويتان بريطانيتان تتمركز فيهما قوات أميركية، اتّهم مسؤولون إيران بالوقوف خلفها.

وقالت فيكي إيفانز، كبيرة المنسقين الوطنيين في «جهاز مكافحة الإرهاب» البريطاني، إن «التوقيف والتحقيق المهمين، جاءا ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البريطانية والأميركية». وأضافت في بيان الثلاثاء أن «الاتهامات خطرة، والتحقيق لا يزال جارياً».

ونقل بيان الشرطة البريطانية عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل قوله إن «عملية التوقيف التي تتسم بأهمية كبيرة، تأتي على خلفية اتهامات بالتجسس، وهو أمر يثير قلقاً كبيرة لدى الولايات المتحدة وحلفائها».

«التهديدات الداخلية مستمرة»

وأوقفت الشرطة العسكري الأميركي استناداً إلى المادتين (1) و(3) من القانون البريطاني المرتبط بالأمن القومي الذي أقر عام 2023. وتتعلق المادتان بـ«التجسس وبمساعدة جهاز استخبارات أجنبي». ويسمح القانون لشرطة مكافحة الإرهاب باحتجازه من دون توجيه تهمة إليه لمدة تصل إلى 14 يوماً.

ووصف قائد «قيادة مكافحة التجسس» في الجيش الأميركي شون ستينشون، الاتهامات المنسوبة إلى «عسكري رفيع الرتبة اؤتمن على معلومات حساسة»، بأنها «تذكير مقلق بأن التهديدات الداخلية فعلية ومستمرة».

حاجز أمني قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)

وتتهم دول غربية، الكرملين منذ سنوات، بممارسة أنشطة تجسس داخل أراضيها، فضلاً عن التخطيط لسلسلة من الحوادث بهدف تقويض الدعم الممنوح لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، مَثُل رجل بريطاني أمام محكمة في لندن، على خلفية اتهامات بالتخطيط لتخريب مصنع مسيّرات ومواقع تصنيعها لصالح المخابرات العسكرية الروسية. وحُكم على بريطاني يبلغ 66 عاماً بالسجن سبع سنوات خلال العام الماضي، لإدانته بمحاولة التجسس لمصلحة روسيا.