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العالم أوروبا

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
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صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي نقل أمس الاثنين طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، وذلك بعد أسابيع من واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأدت إلى سحب قاذفات القنابل الأميركية.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أن طائرتين أميركيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في الصباح، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية «إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية».

وتم اعتقال خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز «بي-1» من تلك القاعدة الجوية بعد ذلك بوقت قصير لأسباب أمنية.

وكانت القاذفات الأميركية تستخدم قاعدة فيرفورد لتنفيذ غارات على إيران.

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العالم أوروبا

صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
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صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)
قاذفة أميركية من طراز «بي - 1» تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية يوم 4 أكتوبر 2026 (رويترز)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي نقل أمس الاثنين طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، وذلك بعد أسابيع من واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأدت إلى سحب قاذفات القنابل الأميركية.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أن طائرتين أميركيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في الصباح، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية «إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية».

وتم اعتقال خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز «بي-1» من تلك القاعدة الجوية بعد ذلك بوقت قصير لأسباب أمنية.

وكانت القاذفات الأميركية تستخدم قاعدة فيرفورد لتنفيذ غارات على إيران.

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بريطانيا إيران أميركا
العالم أوروبا

روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 ديسمبر (كانون الأول) في جنوب البلاد حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (...) بل يمكن أن تكون مدنية».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وهدأت حدّة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا ينص على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين «تجريبيتين».

وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.

وفي ما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو «نحن نتابع العملية عن كثب. وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزما إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة». وأضاف «أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها. وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة. ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصا ملتزما، بل ملتزما بشدة، مسألة الإصلاح».

ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبرا أن ذلك سيجعله «محكوما عليه بالخسارة»، مؤكدا «نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جدا. وسنترك عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار. وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد».

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، تصدرت ريبيكا غرينسبان (70 عاما) النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مجددا التصويت الاستطلاعي السابع الذي أجراه مجلس الأمن حول المرشّح المحتمل لمنصب الأمين العام، متقدمة على الأرجنتيني رافايل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غويانا السابقة.

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أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
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أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)

أغلقت صحيفة «نوفايا غازيتا»، وهي أشهر صحيفة مستقلة في روسيا، مقرها في موسكو، الاثنين، وأرجعت السبب إلى «الضغوط المتواصلة» التي يمارسها المسؤولون الحكوميون عليها، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت الصحيفة هي آخر منفذ إعلامي مستقل رئيسي ينتقد الكرملين، ولا يزال يمارس نشاطه داخل روسيا. أما وسائل الإعلام الأخرى، فقد أغلقت أبوابها أو نقلت أنشطتها إلى الخارج، بعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفي بيان نُشر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت الصحيفة إن السلطات الروسية والأجهزة الأمنية «أجبرت فريق التحرير لدينا على وقف العمل».

وأضافت: «تم القضاء على حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد، وأصبح الدفاع عنها يعامَل الآن بوصفه جريمة. لقد تم تفكيك الانتخابات والهيئات الحاكمة المنتخبة فعلياً، والقضاء على مؤسسات المجتمع المدني، ودهس حرية الضمير والكرامة الإنسانية».

يُذْكر أن صحيفة «نوفايا غازيتا» أُسست عام 1993، وسرعان ما اشتهرت بتغطياتها الصحافية الجريئة والتزامها بكشف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في روسيا.

وقد قُتل ستة من صحافييها، من بينهم آنا بوليتكوفسكايا التي غطّت الفظائع المرتكبة خلال حرب الشيشان الثانية، في بداية الولاية الرئاسية الأولى لبوتين. وقد لقيت حتفها بالرصاص داخل المبنى السكني الذي كانت تقيم فيه عام 2006.

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