صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي نقل أمس الاثنين طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، وذلك بعد أسابيع من واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأدت إلى سحب قاذفات القنابل الأميركية.
وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أن طائرتين أميركيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في الصباح، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.
وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية «إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية».
وتم اعتقال خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز «بي-1» من تلك القاعدة الجوية بعد ذلك بوقت قصير لأسباب أمنية.
وكانت القاذفات الأميركية تستخدم قاعدة فيرفورد لتنفيذ غارات على إيران.