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العالم أوروبا

روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 ديسمبر (كانون الأول) في جنوب البلاد حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (...) بل يمكن أن تكون مدنية».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وهدأت حدّة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا ينص على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين «تجريبيتين».

وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.

وفي ما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو «نحن نتابع العملية عن كثب. وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزما إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة». وأضاف «أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها. وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة. ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصا ملتزما، بل ملتزما بشدة، مسألة الإصلاح».

ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبرا أن ذلك سيجعله «محكوما عليه بالخسارة»، مؤكدا «نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جدا. وسنترك عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار. وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد».

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، تصدرت ريبيكا غرينسبان (70 عاما) النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مجددا التصويت الاستطلاعي السابع الذي أجراه مجلس الأمن حول المرشّح المحتمل لمنصب الأمين العام، متقدمة على الأرجنتيني رافايل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غويانا السابقة.

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العالم أوروبا

روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان واختيار أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 ديسمبر (كانون الأول) في جنوب البلاد حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (...) بل يمكن أن تكون مدنية».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وهدأت حدّة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا ينص على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين «تجريبيتين».

وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.

وفي ما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو «نحن نتابع العملية عن كثب. وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزما إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة». وأضاف «أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها. وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة. ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصا ملتزما، بل ملتزما بشدة، مسألة الإصلاح».

ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبرا أن ذلك سيجعله «محكوما عليه بالخسارة»، مؤكدا «نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جدا. وسنترك عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار. وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد».

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، تصدرت ريبيكا غرينسبان (70 عاما) النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مجددا التصويت الاستطلاعي السابع الذي أجراه مجلس الأمن حول المرشّح المحتمل لمنصب الأمين العام، متقدمة على الأرجنتيني رافايل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غويانا السابقة.

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الأمم المتحدة ماكرون فرنسا أميركا لبنان إسرائيل
العالم أوروبا

أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
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أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)

أغلقت صحيفة «نوفايا غازيتا»، وهي أشهر صحيفة مستقلة في روسيا، مقرها في موسكو، الاثنين، وأرجعت السبب إلى «الضغوط المتواصلة» التي يمارسها المسؤولون الحكوميون عليها، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت الصحيفة هي آخر منفذ إعلامي مستقل رئيسي ينتقد الكرملين، ولا يزال يمارس نشاطه داخل روسيا. أما وسائل الإعلام الأخرى، فقد أغلقت أبوابها أو نقلت أنشطتها إلى الخارج، بعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفي بيان نُشر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت الصحيفة إن السلطات الروسية والأجهزة الأمنية «أجبرت فريق التحرير لدينا على وقف العمل».

وأضافت: «تم القضاء على حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد، وأصبح الدفاع عنها يعامَل الآن بوصفه جريمة. لقد تم تفكيك الانتخابات والهيئات الحاكمة المنتخبة فعلياً، والقضاء على مؤسسات المجتمع المدني، ودهس حرية الضمير والكرامة الإنسانية».

يُذْكر أن صحيفة «نوفايا غازيتا» أُسست عام 1993، وسرعان ما اشتهرت بتغطياتها الصحافية الجريئة والتزامها بكشف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في روسيا.

وقد قُتل ستة من صحافييها، من بينهم آنا بوليتكوفسكايا التي غطّت الفظائع المرتكبة خلال حرب الشيشان الثانية، في بداية الولاية الرئاسية الأولى لبوتين. وقد لقيت حتفها بالرصاص داخل المبنى السكني الذي كانت تقيم فيه عام 2006.

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أخبار روسيا صحيفة الإعلام روسيا
العالم أوروبا

زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية

متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
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زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية

متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)

اتفق زعيما قبرص بشطريها اليوناني والتركي، الاثنين، على فتح معبرين حدوديين جديدين والتنسيق بشأن الاستجابة للطوارئ، وتبادل المواد الأرشيفية، وذلك في إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بعد جمود استمر قرابة عقد.

وقالت وسائل الإعلام في قبرص إن عدد المعابر المفتوحة في الجزيرة المقسمة الواقعة في البحر المتوسط ارتفع بذلك إلى 11 معبراً.

واجتمع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجوين لمدة 4 ساعات تقريباً في منطقة عازلة تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

واختلف الطرفان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف.

لكن الأمم المتحدة وصفت اجتماع، الاثنين، بأنه «إيجابي» وقالت إن الزعيمين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع المقبلة بحضور غوتيريش.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة في 1974 رداً على انقلاب قصير بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك.

وانهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963، وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي حالياً واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، بمراقبة خط وقف إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً والذي يفصل بين الجانبين.

ومن بين أسباب فشل المحادثات السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في المستقبل؛ فالقبارصة اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر من أنقرة، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.

وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الزعيمين ناقشا أيضاً إمكانية فتح معابر أخرى.

وقال كريستودوليدس للصحافيين بعد الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة وهدف واحد وهو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام» أي بحلول نهاية 2026.

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