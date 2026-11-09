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العالم أوروبا

زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية

متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
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زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية

متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)

اتفق زعيما قبرص بشطريها اليوناني والتركي، الاثنين، على فتح معبرين حدوديين جديدين والتنسيق بشأن الاستجابة للطوارئ، وتبادل المواد الأرشيفية، وذلك في إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بعد جمود استمر قرابة عقد.

وقالت وسائل الإعلام في قبرص إن عدد المعابر المفتوحة في الجزيرة المقسمة الواقعة في البحر المتوسط ارتفع بذلك إلى 11 معبراً.

واجتمع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجوين لمدة 4 ساعات تقريباً في منطقة عازلة تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

واختلف الطرفان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف.

لكن الأمم المتحدة وصفت اجتماع، الاثنين، بأنه «إيجابي» وقالت إن الزعيمين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع المقبلة بحضور غوتيريش.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة في 1974 رداً على انقلاب قصير بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك.

وانهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963، وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي حالياً واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، بمراقبة خط وقف إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً والذي يفصل بين الجانبين.

ومن بين أسباب فشل المحادثات السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في المستقبل؛ فالقبارصة اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر من أنقرة، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.

وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الزعيمين ناقشا أيضاً إمكانية فتح معابر أخرى.

وقال كريستودوليدس للصحافيين بعد الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة وهدف واحد وهو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام» أي بحلول نهاية 2026.

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قبرص

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العالم أوروبا

زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية

متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
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TT

زعيما شطرَي قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وإجراء محادثات مستقبلية

متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)
متظاهر يرفع علم قبرص خلال مسيرة نظمتها أمس مبادرة «قبرص متحدة» قرب المنطقة الأممية منزوعة السلاح في نيقوسيا (إ.ب.أ)

اتفق زعيما قبرص بشطريها اليوناني والتركي، الاثنين، على فتح معبرين حدوديين جديدين والتنسيق بشأن الاستجابة للطوارئ، وتبادل المواد الأرشيفية، وذلك في إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بعد جمود استمر قرابة عقد.

وقالت وسائل الإعلام في قبرص إن عدد المعابر المفتوحة في الجزيرة المقسمة الواقعة في البحر المتوسط ارتفع بذلك إلى 11 معبراً.

واجتمع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجوين لمدة 4 ساعات تقريباً في منطقة عازلة تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

واختلف الطرفان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف.

لكن الأمم المتحدة وصفت اجتماع، الاثنين، بأنه «إيجابي» وقالت إن الزعيمين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع المقبلة بحضور غوتيريش.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة في 1974 رداً على انقلاب قصير بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك.

وانهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963، وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي حالياً واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، بمراقبة خط وقف إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً والذي يفصل بين الجانبين.

ومن بين أسباب فشل المحادثات السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في المستقبل؛ فالقبارصة اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر من أنقرة، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.

وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الزعيمين ناقشا أيضاً إمكانية فتح معابر أخرى.

وقال كريستودوليدس للصحافيين بعد الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة وهدف واحد وهو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام» أي بحلول نهاية 2026.

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قبرص
العالم أوروبا

فرنسا تتهم «الحرس الثوري» بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على أنظمة تبريد

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)
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فرنسا تتهم «الحرس الثوري» بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على أنظمة تبريد

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في بكين يوم 27 مارس 2025 (رويترز)

اتهم وزير ​الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم ‌الاثنين، بالوقوف وراء ‌هجوم ​إلكتروني ‌وقع ⁠في ​الآونة الأخيرة، ⁠واستهدف أنظمة تبريد في متاجر فرنسية كبرى، ⁠قائلاً إن ‌إيران ‌ستواجه ​عواقب.

وقال بارو: «أؤكد أن هذا الاعتداء نفّذه الحرس الثوري الإيراني»، معتبراً أنه «غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى العدوانية... سنفرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحق كل المسؤولين عن هذا الاعتداء».

في ‌الوقت نفسه، ‌أعلن مكتب الادعاء العام في باريس ‌أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية ⁠بحق ⁠قائد جماعة «شهيد كاوه»، وهي وحدة هجومية للعمليات الإلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري، ​ونائبيه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

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أمن إلكتروني الجريمة الإلكترونية فرنسا
العالم أوروبا

«ائتلاف الراغبين» يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
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«ائتلاف الراغبين» يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)
جنود من الجيش الألماني يحمّلون صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في بولندا يوم 23 يناير 2025 (د.ب.أ)

بدأ «ائتلاف الراغبين»، الاثنين، أولى مناوراته العسكرية المخصصة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب مستقبلاً، وسط انتقادات حادة من جانب روسيا.

ويشارك نحو 2800 جندي من 11 دولة في هذه المناورات التي تهدف إلى اختبار كيفية تأمين سلام دائم عقب التوصل بنجاح إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب.

وتجرى المناورات التي تحمل اسم «تحالف 2026»، في بولندا والمجال الجوي فوق رومانيا وفي غرب البحر الأسود. وتقود فرنسا وبريطانيا هذه المناورات المقرر استمرارها حتى 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

جدير بالذكر أن «ائتلاف الراغبين» تشكل في أوائل عام 2025 لدعم أوكرانيا، بينما اتُّخذ قرار إنشاء هذه القوة متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) خلال قمة حول أوكرانيا عُقدت في برلين.

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