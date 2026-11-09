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العالم أوروبا

المجر: توقيف شقيق أوربان للاشتباه بتورطه في الاتجار بالبشر

رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)
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المجر: توقيف شقيق أوربان للاشتباه بتورطه في الاتجار بالبشر

رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)

أوقفت الشرطة المجرية شقيق رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان، الاثنين، حسبما ذكر رئيس الوزراء بيتر ماديار استناداً إلى تقرير صحافي.

وقد حقق ماديار، وهو محافظ مؤيد للاتحاد الأوروبي، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان)، واضعاً بذلك حداً لـ16 عاماً من حكم أوربان، وتعهد بالتحقيق في اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد سلفه.

وكتب ماديار، على «فيسبوك»: «وفقاً لتقارير صحافية، تم احتجاز آرون أوربان، شقيق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالبشر»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وورد التقرير الأساسي على موقع «كونترول» الإخباري المملوك من مارتون ماديار شقيق بيتر ماديار.

ووصف رئيس الوزراء السابق إجراءات توقيف شقيقه بأنها «لعبة قذرة»، متهماً الحكومة بمحاولة التخلص من خصومها السياسيين. وكتب، على «فيسبوك»: «أنا المستهدف، أما شقيقي فليس سوى أداة».

ومثل سواه من أفراد عائلة أوربان، أسس آرون أوربان العديد من المشاريع التجارية الناجحة خلال فترة وجود شقيقه في السلطة.

والعام الماضي، ربط صحافيون استقصائيون إحدى شركاته بمخطط مفترض لتسهيل الحصول على تأشيرات، مُنح بموجبه أجانب وصولاً تفضيلياً إلى تأشيرات العمل المجرية.

وأفادت الشرطة بـ«احتجاز عدة أشخاص» في بودابست وبلدتين في مقاطعة بيست المحيطة بها، وذلك في إطار عملية تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأضاف البيان: «تجري حالياً عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الخاضعين للتحقيق». وتابع البيان: «نتوقع تقديم مزيد من التفاصيل بعد الظهر حول طبيعة المخالفات والإجراءات التحقيقية التي نُفذت اليوم».

ونُفذت هذه العملية المشتركة من جانب المكتب الوطني للتحقيقات والوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها؛ وهي هيئة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة، أُنشئت في إطار مساعي ماديار لتعزيز المساءلة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تولت وكالة استرداد الأصول 4 قضايا تحقيق إحداها تتعلق باستغلال النفوذ، قد يكون آرون أوربان متورطاً فيها، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتتمحور تلك القضية حول شبكة غير قانونية يُعتقد أنها كان تعد بتجاوز الإجراءات الإدارية لمنح تأشيرات لمواطنين أجانب مقابل مبالغ مالية. واكتسبت عدة تحقيقات زخماً كبيراً منذ خروج أوربان من السلطة.

وهناك 3 وزراء سابقين رهن الاحتجاز من بينهم محافظ البنك المركزي السابق غيورغي ماتولتشي، الذي وصفه أوربان ذات مرة بأنه «ساعده الأيمن».

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العالم أوروبا

المجر: توقيف شقيق أوربان للاشتباه بتورطه في الاتجار بالبشر

رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)
TT
TT

المجر: توقيف شقيق أوربان للاشتباه بتورطه في الاتجار بالبشر

رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان (رويترز)

أوقفت الشرطة المجرية شقيق رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان، الاثنين، حسبما ذكر رئيس الوزراء بيتر ماديار استناداً إلى تقرير صحافي.

وقد حقق ماديار، وهو محافظ مؤيد للاتحاد الأوروبي، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان)، واضعاً بذلك حداً لـ16 عاماً من حكم أوربان، وتعهد بالتحقيق في اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد سلفه.

وكتب ماديار، على «فيسبوك»: «وفقاً لتقارير صحافية، تم احتجاز آرون أوربان، شقيق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالبشر»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وورد التقرير الأساسي على موقع «كونترول» الإخباري المملوك من مارتون ماديار شقيق بيتر ماديار.

ووصف رئيس الوزراء السابق إجراءات توقيف شقيقه بأنها «لعبة قذرة»، متهماً الحكومة بمحاولة التخلص من خصومها السياسيين. وكتب، على «فيسبوك»: «أنا المستهدف، أما شقيقي فليس سوى أداة».

ومثل سواه من أفراد عائلة أوربان، أسس آرون أوربان العديد من المشاريع التجارية الناجحة خلال فترة وجود شقيقه في السلطة.

والعام الماضي، ربط صحافيون استقصائيون إحدى شركاته بمخطط مفترض لتسهيل الحصول على تأشيرات، مُنح بموجبه أجانب وصولاً تفضيلياً إلى تأشيرات العمل المجرية.

وأفادت الشرطة بـ«احتجاز عدة أشخاص» في بودابست وبلدتين في مقاطعة بيست المحيطة بها، وذلك في إطار عملية تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأضاف البيان: «تجري حالياً عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الخاضعين للتحقيق». وتابع البيان: «نتوقع تقديم مزيد من التفاصيل بعد الظهر حول طبيعة المخالفات والإجراءات التحقيقية التي نُفذت اليوم».

ونُفذت هذه العملية المشتركة من جانب المكتب الوطني للتحقيقات والوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها؛ وهي هيئة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة، أُنشئت في إطار مساعي ماديار لتعزيز المساءلة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تولت وكالة استرداد الأصول 4 قضايا تحقيق إحداها تتعلق باستغلال النفوذ، قد يكون آرون أوربان متورطاً فيها، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتتمحور تلك القضية حول شبكة غير قانونية يُعتقد أنها كان تعد بتجاوز الإجراءات الإدارية لمنح تأشيرات لمواطنين أجانب مقابل مبالغ مالية. واكتسبت عدة تحقيقات زخماً كبيراً منذ خروج أوربان من السلطة.

وهناك 3 وزراء سابقين رهن الاحتجاز من بينهم محافظ البنك المركزي السابق غيورغي ماتولتشي، الذي وصفه أوربان ذات مرة بأنه «ساعده الأيمن».

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المجر
العالم أوروبا

زيلينسكي ينسِّق مع الاتحاد الأوروبي قبيل محادثات مرتقبة مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 5 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 5 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
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زيلينسكي ينسِّق مع الاتحاد الأوروبي قبيل محادثات مرتقبة مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 5 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 5 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

​أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل محادثات مع روسيا بوساطة أميركية مقررة هذا الأسبوع في أبوظبي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتكثف القوى الأوروبية جهودها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية للحرب الروسية على أوكرانيا منصفة لكييف، وتجنُّب تقديم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لموسكو من دون التشاور مع الأوروبيين.

وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس»: «نسَّقت وأورسولا (فون دير لاين) أيضاً مواقفنا بشأن الاجتماع في أبوظبي. نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تفضي المحادثات الثلاثية إلى نتائج».

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثة، أن «الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً إلى جانب شركائنا» في محادثات أبوظبي المقررة الثلاثاء والأربعاء، مرددة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن مسؤولين عن الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، سيكونون موجودين في أبوظبي، رغم أن طبيعة مشاركتهم لم تتضح بعد.

وأضاف: «سنعرف الصيغ الدقيقة عندما نصل إلى هناك».

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن تسوية الصراع الأوكراني، ستُعقد بمشاركة وفدَي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيسكوف للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين، والأوكرانيين مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، ولكنني أكرر مرة أخرى: نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

وأشار بيسكوف إلى أنه «فيما يتعلق بشكل أوكرانيا، فهي دولة مختلفة جغرافياً. الحقائق على أرض الواقع واضحة، ومن غير المرجح أن ينكرها أحد».

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي في موسكو يوم 19 ديسمبر 2024 (د.ب.أ)

وبشأن قمة «أبيك» (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في الصين، أشار بيسكوف إلى أن الدول تتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال اجتماع محتمل للرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، في القمة.

وقال بيسكوف: «يمكن أن تكون هناك مجموعة متنوعة من الأسئلة. على أي حال، سيكون الاجتماع مثيراً للاهتمام فعلاً. وبالطبع، سوف يجذب انتباه الجميع في العالم».

وتابع بيسكوف: «هناك تبادل للمقترحات حول جدول أعمال محتمل للاجتماع. الأطراف تتبادل وجهات النظر حول هذه القضية».

وأثار ترمب مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين، بعدما توقَّع التوصل إلى اتفاق «كبير جداً» مع روسيا، لا يشمل أوكرانيا فحسب؛ بل «أوروبا كلها».

وزادت تصريحات مبعوث ترمب وصهره جاريد كوشنر من قلق الأوروبيين، بعدما قال إن واشنطن تعمل على «بنية أمنية أوروبية أوسع نطاقاً، يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم» في أوكرانيا.

وشارك كوشنر عبر الفيديو الأسبوع الماضي في اجتماع ببروكسل، ضم مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين ومن حلف شمال الأطلسي، وقال إن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين «على هامش» محادثات أبوظبي.

ويرفض الحلفاء الأوروبيون منذ فترة طويلة مساعي موسكو لإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية.

وقبل شن الحرب على أوكرانيا عام 2022، وجَّه الكرملين إنذاراً إلى حلف شمال الأطلسي، تضمَّن مطالبة بسحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.

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حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي أبوظبي أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا الإمارات أميركا
العالم أوروبا

فرنسا: البطل الأولمبي في الجودو تيدي رينر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تيدي رينر (أ.ف.ب)
تيدي رينر (أ.ف.ب)
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فرنسا: البطل الأولمبي في الجودو تيدي رينر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تيدي رينر (أ.ف.ب)
تيدي رينر (أ.ف.ب)

أعلن تيدي رينر، الفائز بخمس ذهبيات أولمبية في الجودو والذي ما زال ينافس في هذه الرياضة، ترشحه لرئاسة فرنسا من أجل خلافة إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027، وفق مقطع فيديو نشره اليوم (الاثنين)، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ابن الـ37 عاماً وهو جالس أمام مكتبة مرتدياً قميصاً أبيض وسترة داكنة: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027»، مضيفاً: «لطالما كان النضال جزءاً منّي. أعرف ما معنى أن تقاتل، أن تسقط، أن تنهض دائماً».

ويعد رينر أعظم لاعب جودو في تاريخ اللعبة في بلاده والأكثر تتويجاً في هذه الرياضة عموماً في تاريخ الألعاب الأولمبية (5 ألقاب، منها 3 في الفردي) والأكثر فوزاً بالميداليات (5 ذهبيات وبرونزيتان)، والرياضي الأولمبي الفرنسي الأكثر تتويجاً في الألعاب الصيفية بعدما أحرز ذهبيتين في أولمبياد باريس 2024.

ويملك رينر في سجله 12 لقباً على صعيد بطولات العالم، و5 على صعيد بطولة أوروبا، إضافةً إلى ألقاب عدة أخرى، مما يجعله أحد أعظم مَن مارسَ هذه الرياضة.

وأقر رينر بأن ترشحه قد يثير الاستغراب، قائلاً: «أعرف ما سيُقال عني: إنه مجنون، ليس من أبناء المؤسسة، لا يمتلك رموزها، ولم يسبق له أن مارس السياسة. لكن اسألوا أنفسكم معي: ما الذي يبدو جنونياً اليوم؟ لم أُمضِ حياتي خلف منصة سياسية، لكن النضال كان دائماً جزءاً منّي».

وأطلق رينر حزبه السياسي اليوم، تحت اسم «فرنسا التي نريد». وقال: «أنا لست مجرد لاعب جودو. أرفض أن يتم اختزالي في صفة بطل أو رياضي يقتصر دوره على الصعود إلى منصات التتويج، من دون أن يكون له رأي في أي شيء آخر».

وأوضح أن هذا القرار الذي اتخذه بعد تفكير عميق، يعود إلى فترة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024، قائلاً: «رأيت بلداً بأكمله يتوحد، فخوراً وسعيداً... وقلت لنفسي: إذا نجحنا في تحقيق ذلك طوال 15 يوماً (مدة الألعاب)، فلا بد أن نتمكن من تحقيقه من أجل البلاد».

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة «لو باريزيان»، أوضح العملاق الفرنسي الذي أصبح في أولمبياد باريس 2024 أول لاعب جودو يحرز ثلاث ذهبيات أولمبية في فئة الوزن الثقيل، أنه ينوي مواصلة مسيرته الرياضية وحتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028: «إذا سمحت لي مهام المنصب بذلك وإذا وافق الفرنسيون على ذلك».

ورغم إقراره بأن «هناك بالفعل كثيراً من المرشحين»، أكد رينر عزمه على «المضي حتى النهاية»، مضيفاً أنه «لما أقدمت على هذه المبادرة» لو لم يكن يعتقد أن لديه «كل الفرص» للنجاح.

وشدد لاعب الجودو الذي يقول إنه لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، على أن «الخطر الوحيد الذي أراه اليوم هو الاستسلام للاختيار بين احتمالين فقط، هما طرفا النقيض»، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني» وحزب «فرنسا الأبية».

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