المجر: توقيف شقيق أوربان للاشتباه بتورطه في الاتجار بالبشر

أوقفت الشرطة المجرية شقيق رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان، الاثنين، حسبما ذكر رئيس الوزراء بيتر ماديار استناداً إلى تقرير صحافي.

وقد حقق ماديار، وهو محافظ مؤيد للاتحاد الأوروبي، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان)، واضعاً بذلك حداً لـ16 عاماً من حكم أوربان، وتعهد بالتحقيق في اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد سلفه.

وكتب ماديار، على «فيسبوك»: «وفقاً لتقارير صحافية، تم احتجاز آرون أوربان، شقيق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالبشر»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وورد التقرير الأساسي على موقع «كونترول» الإخباري المملوك من مارتون ماديار شقيق بيتر ماديار.

ووصف رئيس الوزراء السابق إجراءات توقيف شقيقه بأنها «لعبة قذرة»، متهماً الحكومة بمحاولة التخلص من خصومها السياسيين. وكتب، على «فيسبوك»: «أنا المستهدف، أما شقيقي فليس سوى أداة».

ومثل سواه من أفراد عائلة أوربان، أسس آرون أوربان العديد من المشاريع التجارية الناجحة خلال فترة وجود شقيقه في السلطة.

والعام الماضي، ربط صحافيون استقصائيون إحدى شركاته بمخطط مفترض لتسهيل الحصول على تأشيرات، مُنح بموجبه أجانب وصولاً تفضيلياً إلى تأشيرات العمل المجرية.

وأفادت الشرطة بـ«احتجاز عدة أشخاص» في بودابست وبلدتين في مقاطعة بيست المحيطة بها، وذلك في إطار عملية تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأضاف البيان: «تجري حالياً عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الخاضعين للتحقيق». وتابع البيان: «نتوقع تقديم مزيد من التفاصيل بعد الظهر حول طبيعة المخالفات والإجراءات التحقيقية التي نُفذت اليوم».

ونُفذت هذه العملية المشتركة من جانب المكتب الوطني للتحقيقات والوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها؛ وهي هيئة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة، أُنشئت في إطار مساعي ماديار لتعزيز المساءلة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تولت وكالة استرداد الأصول 4 قضايا تحقيق إحداها تتعلق باستغلال النفوذ، قد يكون آرون أوربان متورطاً فيها، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتتمحور تلك القضية حول شبكة غير قانونية يُعتقد أنها كان تعد بتجاوز الإجراءات الإدارية لمنح تأشيرات لمواطنين أجانب مقابل مبالغ مالية. واكتسبت عدة تحقيقات زخماً كبيراً منذ خروج أوربان من السلطة.

وهناك 3 وزراء سابقين رهن الاحتجاز من بينهم محافظ البنك المركزي السابق غيورغي ماتولتشي، الذي وصفه أوربان ذات مرة بأنه «ساعده الأيمن».