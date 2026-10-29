وفاة الممثل باتريك ستيوارت نجم «ستار تريك» عن 86 عاماً

توفي الممثل البريطاني باتريك ‌ستيوارت عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة بدأت من الفقر في إنجلترا وقادته إلى أن يصبح ممثلا مسرحيا كبيرا في أعمال شكسبير، قبل أن يحقق شهرة ​عالمية بدور القبطان جان-لوك بيكار في مسلسل «ستار تريك: الجيل التالي» (ستار تريك: نيكست جينيريشن) وبشخصية بروفيسور تشارلز زافيير في سلسلة أفلام «رجال إكس» (إكس-من).

وذكر بيان نشر على حساب ستيوارت على منصة إكس أن الممثل، الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس عام 2010 تقديرا لإسهاماته في مجال الدراما، توفي في منزله بمدينة لوس أنجليس.

وجاء في البيان «نعلن ببالغ الحزن وفاة السير باتريك ستيوارت أمس في منزله بلوس أنجليس، إذ كان يتلقى الرعاية ‌من زوجته ‌المحبوبة ساني، بعد رحلة قصيرة ومؤثرة مع مرض ​ألزهايمر ‌وخرف ⁠أجسام ​ليوي».

وبدأ ستيوارت ⁠التمثيل في سن الثامنة عشرة، ونال إشادة واسعة على خشبة المسرح حين كان عضوا في فرقة شكسبير الملكية منذ ستينيات القرن الماضي. غير أن شهرته الواسعة لم تتحقق إلا بعد اختياره في سن السابعة والأربعين للمشاركة في مسلسل «ستار تريك: الجيل التالي»، الذي عرض بين عامي 1987 و1994 باعتباره امتدادا للمسلسل الأصلي «ستار تريك» الذي انطلق في ستينيات القرن الماضي، فيما واصل التمثيل ⁠حتى بعد بلوغه الثمانينيات من عمره.

«نفذ الأمر»، هذه ‌العبارة كانت من بين أكثر العبارات ‌التي يرددها بيكار، الشخصية التي جسدها ستيوارت، عند ​توجيه الأوامر إلى مرؤوسيه، كما كان يستخدم ‌أحيانا العبارة الشهيرة الأخرى «انطلق».

وتردد ستيوارت في قبول هذا الدور، بعدما ‌نصحه صديقه المقرب وزميله في أعمال شكسبير إيان ماكيلين برفض «ستار تريك" والبقاء في المسرح. لكنه قبل الدور في النهاية، ليصبح من أكثر الشخصيات شعبية لدى المعجبين وعنصرا أساسيا في واحدة من أنجح سلاسل الخيال العلمي. فقد أدى دور بيكار في ‌176 حلقة على مدى سبعة مواسم، إضافة إلى عدد من أفلام «ستار تريك» ومسلسل البث الرقمي «ستار تريك: بيكار» ⁠الذي بدأ عرضه عام ⁠2020 عندما كان في التاسعة والسبعين من عمره.

وقال ستيوارت لصحيفة الغارديان عام 2022 «مع مرور مواسم (الجيل التالي) السبعة، أصبح الفارق بين جان-لوك بيكار وباتريك ستيوارت أقل فأقل، إلى أن بات من المستحيل بالنسبة لي أن أعرف أين تنتهي شخصيته وأين أبدأ أنا. لقد أدخلت الكثير مما أؤمن به وأشعر به في ذلك العمل».

وولد ستيوارت في 13 يوليو (تموز) 1940 في بلدة ميرفيلد بإقليم يوركشير الإنجليزي. ونشأ في أسرة فقيرة، وقال إن والده عاد من الحرب العالمية الثانية مدمنا للكحول ويعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وكان يسيء معاملة والدته جسديا. واستذكر أنه كان ​يتدخل بجسده بين والده ووالدته في ​محاولة لحمايتها.

وتزوج ستيوارت ثلاث مرات ولديه ابن وابنة. وكان زواجه الثالث عام 2013 من الفنانة الموسيقية الأميركية ساني أوزيل.