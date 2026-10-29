القبض على إيطالي خطط لمهاجمة كنيس يهودي ومسجد في ميلانو

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على رجل إيطالي (22 عاماً) في منطقة ميلانو الكبرى، للاشتباه في تحضيره لهجمات إرهابية تستهدف كنيساً يهودياً، ومسجداً.

وقال المحققون لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الرجل عمل على تنفيذ مخططه «حتى أدق التفاصيل».

وبحسب التقارير، عثرت وحدة خاصة نفذت عملية التوقيف على أدلة تشير إلى ارتباط المشتبه به بأشخاص ينكرون المحرقة النازية (الهولوكوست)، ومعادين للإسلام، ومن أنصار تفوق العرق الأبيض.

ووفقاً للشرطة، فقد عاين الرجل كنيساً يهودياً في ميلانو، ومسجداً في ضواحي المدينة الواقعة بشمال إيطاليا، في إطار التخطيط للهجمات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

كما اكتسب معرفة بكيفية تصنيع العبوات المتفجرة، والأسلحة، إلى جانب كيفية استخدام المواد الكيميائية، أو الجرثومية. وتشير النتائج الأولية إلى أن المشتبه به كان يعتزم تنفيذ الهجمات بمفرده.

وخلال عملية التوقيف، ضبطت القوات وثيقة من 12 صفحة، يحتمل أنها كانت معدة للنشر بعد تنفيذ إحدى الهجمات.

ووفقاً للمحققين، ورد في الوثيقة: «حان الوقت لأن يقدم أحدهم على فعل شيء. (...) أشعر بأنني جندي، وأعلم أن حربي قد بدأت بالفعل، حتى وإن كنت ما زلت أعمل على تنظيمها. لكنني سأنجح، صدقوني».