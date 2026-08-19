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العالم أوروبا

روسيا تجري عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب

صورة وزعتها هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب اليوم حيث يظهر أسرى حرب أوكرانيون سابقون بعد عملية تبادل أسرى في موقع لم يُكشف عنه وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)
صورة وزعتها هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب اليوم حيث يظهر أسرى حرب أوكرانيون سابقون بعد عملية تبادل أسرى في موقع لم يُكشف عنه وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)
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روسيا تجري عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب

صورة وزعتها هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب اليوم حيث يظهر أسرى حرب أوكرانيون سابقون بعد عملية تبادل أسرى في موقع لم يُكشف عنه وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)
صورة وزعتها هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب اليوم حيث يظهر أسرى حرب أوكرانيون سابقون بعد عملية تبادل أسرى في موقع لم يُكشف عنه وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)

أعلنت روسيا، الأربعاء، عن أنها أجرت وأوكرانيا عملية تبادل جديدة للأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين، فيما يُعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «تمت استعادة 103 عسكريين روسيين. في المقابل، تمّ تسليم 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية».

وأضافت أن العسكريين الروس موجودون حالياً في بيلاروس لتلقي العلاج «الطبي والنفسي»، وسيُنقلون لاحقاً إلى روسيا.

وتُعد عمليات تبادل الأسرى من آخر مجالات التعاون المتبقية بين روسيا وأوكرانيا، كما أنّها النتيجة الملموسة الوحيدة للمفاوضات التي كانت قد جرت بين البلدين.

وحسب كييف، يُحتجز أكثر من 15 ألف مدني أوكراني في السجون الروسية. وفي فبراير (شباط)، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ نحو 7 آلاف جندي أوكراني محتجزون أيضاً في روسيا.

ومنذ الشتاء، أجريت عمليات تبادل عدة للأسرى، شملت في كل مرة مئات الأشخاص من كلا الجانبين.

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هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تُحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة «الناتو» في أنقرة بتركيا 8 يوليو 2026 (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة «الناتو» في أنقرة بتركيا 8 يوليو 2026 (أ.ب)
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هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية تُحقق مع مسؤولين بارزين بمكتب زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة «الناتو» في أنقرة بتركيا 8 يوليو 2026 (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة «الناتو» في أنقرة بتركيا 8 يوليو 2026 (أ.ب)

أفادت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، الأربعاء، بأنها تقوم بالتحقيق مع مسؤولين بارزين يعملون في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من دعوة وزير الدفاع، المُقال مؤخراً، ميخائيلو فيدوروف، إلى إجراء انتخابات وطنية رغم استمرار الحرب ضد الغزو الروسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

يُشار إلى أن الأزمة السياسية تعد مصدر تشتيت غير مرغوب فيه بالنسبة لزيلينسكي، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية مع جارتها الكبرى، للعام الخامس.

ويجري المحققون عملية لكشف منظمة إجرامية يزعم أن نائباً حالياً وآخر سابقاً يقودانها، وتضم مسؤولين بارزين من مكتب الرئاسة وأفراداً آخرين، وفق ما ورد في بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.

وأضافت الهيئات في بيان مشترك أنه من المقرر أن يتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق قد دعا إلى إجراء انتخابات، وذلك بعد أقل من شهر على إقالته، حسبما ذكر في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت الثلاثاء، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وتمت إقالة فيدوروف من منصبه وزيراً للدفاع بعد أقل من 6 أشهر، في إطار تعديل وزاري. وقبل ذلك، كان يترأس وزارة التحول الرقمي، التي استحدثت عام 2019. وأدَّت إقالته إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الشباب بشكل رئيسي للمطالبة بعودته إلى منصب وزير الدفاع.

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العالم أوروبا

اعتقال مشتبه به ثانٍ في كرواتيا على صلة بتفجيرات «نورد ستريم»

المتهم الأوكراني فولوديمير جورافلوف (يمين) يستمع إلى القاضي وهو يعلن قراره بعدم السماح بتسليمه إلى ألمانيا في قاعة محكمة وارسو الإقليمية 17 أكتوبر 2025 (أ.ب)
المتهم الأوكراني فولوديمير جورافلوف (يمين) يستمع إلى القاضي وهو يعلن قراره بعدم السماح بتسليمه إلى ألمانيا في قاعة محكمة وارسو الإقليمية 17 أكتوبر 2025 (أ.ب)
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اعتقال مشتبه به ثانٍ في كرواتيا على صلة بتفجيرات «نورد ستريم»

المتهم الأوكراني فولوديمير جورافلوف (يمين) يستمع إلى القاضي وهو يعلن قراره بعدم السماح بتسليمه إلى ألمانيا في قاعة محكمة وارسو الإقليمية 17 أكتوبر 2025 (أ.ب)
المتهم الأوكراني فولوديمير جورافلوف (يمين) يستمع إلى القاضي وهو يعلن قراره بعدم السماح بتسليمه إلى ألمانيا في قاعة محكمة وارسو الإقليمية 17 أكتوبر 2025 (أ.ب)

قال ممثلون للادعاء في ألمانيا، الأربعاء، إن الشرطة في كرواتيا ألقت القبض على مشتبه به ثانٍ متهم بالمشاركة في تفجيرات خطي أنابيب «نورد ستريم» للغاز عام 2022، وسيتم تسليمه إلى ألمانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وحدد ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان هوية المشتبه به، وهو مواطن أوكراني يدعى فلاديمير.ز، مشيرين إلى أن الشرطة الكرواتية ألقت القبض عليه في مدينة بولا الساحلية تنفيذاً لمذكرة توقيف أوروبية.

ووجّه ممثلو الادعاء في يوليو (تموز) اتهامات جنائية ضد أوكراني آخر يدعى سيرهي. ك، وهو ضابط سابق في الجيش، بالتورط في التفجيرات، متهمين إياه بالعمل نيابة عن جهات حكومية أوكرانية. وقال الادعاء اليوم في بيان إن الغواص فلاديمير.ز، كان ضمن مجموعة قادها سيرهي.ك. وزرعت متفجرات في خطي «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وتصف روسيا والدول الغربية التفجيرات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بأنها أعمال تخريبية.

وألحقت التفجيرات أضراراً بخط أنابيب «نورد ستريم 1»، وهو شريان حيوي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، فضلاً عن فرع «نورد ستريم 2» الذي لم يدخل الخدمة بعد.

وأوقفت روسيا قبل وقت قصير من وقوع الهجوم تدفقات الغاز عبر خط «نورد ستريم 1»، وعزت ذلك إلى العقوبات الغربية ومشكلات فنية، إلا أن أن أوروبا اتهمتها باستغلال إمدادات الطاقة بوصفها سلاحاً.

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العالم أوروبا

مقتل 4 أشخاص بضربة روسية على حافلة في خيرسون

مواطنون يسيرون في موقع تعرض لضربة روسية في زابوريجيا الأوكرانية اليوم (رويترز)
مواطنون يسيرون في موقع تعرض لضربة روسية في زابوريجيا الأوكرانية اليوم (رويترز)
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مقتل 4 أشخاص بضربة روسية على حافلة في خيرسون

مواطنون يسيرون في موقع تعرض لضربة روسية في زابوريجيا الأوكرانية اليوم (رويترز)
مواطنون يسيرون في موقع تعرض لضربة روسية في زابوريجيا الأوكرانية اليوم (رويترز)

قُتل 4 أشخاص وأُصيب 5 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيّرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح الأربعاء، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمي.

وذكر المكتب أنّ «المعلومات الأولية تُشير إلى مقتل 4 ركاب مدنيين في الهجوم»، موضحاً أن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرّض باستمرار لغارات جوية روسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ «عملية الصيد الروسية الوحشية ضد شعبنا في خيرسون قد تجاوزت بكثير أي تصور بشري». وأضاف أن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي استهدف حافلة صغيرة عادية، وتابع: «هذه هي حقائق الحياة اليومية في المناطق الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا. وفي حين يتردد الشركاء بشأن إمدادات إضافية من المعدات الدفاعية، فإن الروس قد تجاوزوا الحدود منذ فترة طويلة».

وأظهرت صور نشرتها السلطات الإقليمية حافلة صغيرة صفراء اللون بنوافذ محطمة وأرضية ملطخة بالدماء.

واتهمت أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر روسيا بمطاردة مدني في سوق شعبية بمدينة خيرسون باستخدام طائرة مسيّرة قبل تفجيرها.

ونددت كييف بالحادثة، ووصفتها بأنها عملية «صيد» متعمدة للرجل الذي نجا من الموت، لكنه تعرّض لإصابات.

وكانت مدينة خيرسون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة قبل الحرب، خاضعة للسيطرة الروسية من مارس (آذار) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتتمركز القوات الروسية حالياً على الضفة المقابلة لنهر دنيبر القريب من المدينة، وتستهدفها بانتظام، خصوصاً بالطائرات المسيرة.

وارتفعت أعداد القتلى المدنيين خلال عام 2026، حسب الأمم المتحدة، في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، من دون أي أفق للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

بدورها، تتهم السلطات الروسية كييف بأنها تستهدف المدنيين عمداً بالطائرات المسيّرة، وتحديداً في المناطق الروسية المحاذية لأوكرانيا.

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