روسيا تجري عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب

أعلنت روسيا، الأربعاء، عن أنها أجرت وأوكرانيا عملية تبادل جديدة للأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين، فيما يُعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «تمت استعادة 103 عسكريين روسيين. في المقابل، تمّ تسليم 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية».

وأضافت أن العسكريين الروس موجودون حالياً في بيلاروس لتلقي العلاج «الطبي والنفسي»، وسيُنقلون لاحقاً إلى روسيا.

وتُعد عمليات تبادل الأسرى من آخر مجالات التعاون المتبقية بين روسيا وأوكرانيا، كما أنّها النتيجة الملموسة الوحيدة للمفاوضات التي كانت قد جرت بين البلدين.

وحسب كييف، يُحتجز أكثر من 15 ألف مدني أوكراني في السجون الروسية. وفي فبراير (شباط)، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ نحو 7 آلاف جندي أوكراني محتجزون أيضاً في روسيا.

ومنذ الشتاء، أجريت عمليات تبادل عدة للأسرى، شملت في كل مرة مئات الأشخاص من كلا الجانبين.