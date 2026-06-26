حصيلة ضحايا زلزالَي فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلاً.. وسباق مع الزمن لإنقاذ المحاصرين

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالَين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء إلى 235 قتيلاً، وفق ما أعلن وزير الصحة كارلوس ألفارادو، بينما تعمل الحكومة مع شركات خاصة لجلب معدات ثقيلة لتسريع عمليات الإنقاذ.

وقال ألفارادو، اليوم (الخميس)، في تصريح للتلفزيون الحكومي «للأسف، استقبلنا حوالى 235 شخصا وصلوا دون مؤشرات حيوية أو توفوا فور وصولهم إلى منشآتنا الصحية». وكانت الحصيلة السابقة 188 قتيلا.

وقال خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية وشقيق ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا، إن ما ‌لا يقل عن ‌250 مبنى تعرضت لأضرار أو دمرت. ومن بين المباني التي أفادت ​التقارير ‌بتعرضها ⁠لأضرار ​بالغة ،ثمانية مستشفيات ⁠على الأقل ومقر الصليب الأحمر الفنزويلي والسفارة الفرنسية. وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيو إن حوالي 70 ألف أسرة في ولاية لا جوايرا تأثرت بالكارثة.

* منطقة كوارث

باتت ولاية لا جوايرا الساحلية المجاورة لكراكاس، حيث المطار الرئيسي للعاصمة، من بين المناطق الأكثر تضررا. وقالت رودريغيز «أصبحت منطقة كوارث»، مضيفة أن الحكومة تعمل مع شركات خاصة لجلب معدات ثقيلة وتسريع عمليات الإنقاذ. وظلت الكهرباء شحيحة في أجزاء من الولاية، وأُغلق مطار كراكاس بعد تعرضه لأضرار. وواصل عمال الطوارئ والمتطوعون البحث بين أنقاض المباني المنهارة حتى ساعات متأخرة ⁠من الليل. لكن في بعض المناطق، قال السكان إن مساعدة الحكومة ‌تأخرت في الوصول.

عمليات بحث عن ضحايا بين الأنقاض (روتيرز)

وقالت ياميليث جيمينيز، من سكان لا جوايرا، ‌إن ابنها البالغ من العمر 19 عاما لا يزال عالقا ​تحت أنقاض مبنى سكني مكون من ‌سبعة طوابق.

وأضافت جيمينيز، التي توفي والدها قبل ثلاثة أيام «هو تحت الألواح الخرسانية ولا توجد آلات لإخراجه».

وكان ‌كثير من الفنزويليين في منازلهم عندما وقع الزلزالان خلال عطلة رسمية. وهرع السكان خارج المباني التي كانت تهتز إلى الشوارع. بالقرب من مركز الزلزال في مورون، وهي بلدة ساحلية في ولاية كارابوبو، انهارت المنازل وبات السكان دون ماء أو كهرباء.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من أن عدد القتلى سيكون بالآلاف مع ‌احتمال كبير بأن يتجاوز 10 آلاف، مستندة إلى نماذج لتقدير الأرقام.

وأدرج موقع إلكتروني أُنشئ لتتبع المفقودين، وشاركه قادة المعارضة في البلاد، أكثر ⁠من 46 ألف ⁠شخص في قائمة المفقودين بعد السابعة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش)

وتعهدت دول من أنحاء العالم بتقديم الدعم، ومنها بلدان عارضت فنزويلا، التي عانت لعقود من العزلة الدولية وسط دوامة من القمع السياسي والانهيار الاقتصادي والضغوط الدبلوماسية.

أفراد من الجيش السلفادوري يستقلون طائرة متجهة إلى فنزويلا (ا.ف.ب)

وتوقعت رودريغيز وصول فرق الإنقاذ الدولية قريبا، وشكرت قادة من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتخذت واشنطن خطوات لتخفيف العقوبات، إذ سمحت بإجراء معاملات متعلقة بمساعدات الزلزال التي كانت ستُحظر لولا ذلك.

وقال توم فليتشر منسق الإغاثة في الأمم المتحدة إن المنظمة تنسق جهود فرق الإنقاذ الدولية، وإن الأمر سيتطلب «جهدا جماعيا هائلا» في بلد كان فيه ثمانية ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل وقوع الزلزالين.

رجال إطفاء وعمال إنقاذ من الإكوادور يستعدون للسفر إلى فنزويلا للمساعدة في عمليات إنقاذ (إ.ب.أ)

وقالت شركة ستارلينك إنها ستوفر خدمة مجانية حتى 25 يوليو (تموز) للعملاء الجدد والحاليين ​في المناطق المتضررة، وإنها تعمل على نشر محطات ​في المناطق الأكثر تضررا للمساعدة في استعادة الاتصالات. وفي قطاع النفط، قالت شركات الطاقة الأجنبية إن عملياتها لم تتعرض لاضطرابات كبيرة، وبدا أن البنية التحتية النفطية قد نجت إلى حد كبير.