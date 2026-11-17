الصين: «لا نملك معلومات» بشأن لقاء محتمل بين كيم جونغ أون وترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسيران معاً عقب تناول الغداء في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة يوم 12 يونيو 2018 (رويترز)
قالت الصين الثلاثاء إنها «لا تملك معلومات» بشأن ما إذا كان دونالد ترمب سيلتقي كيم جونغ أون، بعدما لم يستبعد الرئيس الأميركي احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته الآسيوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري: «ليست لدي معلومات بشأن هذه المسألة»، عشية وصول ترمب المرتقب إلى مدينة شنغن للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال أمس الاثنين إنه قد يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في الصين هذا الأسبوع، في إعلان مفاجئ قد يعيد ترتيب مسار رحلته إلى شرق آسيا. والتقى ترمب مع كيم عدة مرات خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، في إطار دبلوماسية مباشرة غير مسبوقة لم تنجح في إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن الأسلحة النووية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. كان ترمب قد أبدى سابقاً رغبته في عقد اجتماع آخر مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ولايته الحالية، لكنه سبق أن أعلن عن لقاءات مع كيم لم تعقد قط، بما في ذلك خلال زيارة إلى آسيا العام الماضي.
وقال مسؤولون أميركيون كبار في وقت سابق إن ترمب لا توجد لديه خطط فورية لعقد اجتماع آخر، في حين قالت كوريا الشمالية إنها لا ترى حاجة إلى محادثات في الوقت الراهن، ونددت بالسياسات العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة. وقال ترمب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى الفلبين والصين إن حضور الزعيم الكوري الشمالي يعود في نهاية المطاف إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، مؤكداً أن أي اجتماع سيعقد في الصين. وأضاف ترمب: «كان شي هنا... وسنلتقي أيضاً بالرئيس (الروسي) بوتين، وقد نلتقي بكيم جونغ أون أيضاً». وتابع: «لذا سيكون ذلك جيداً. لدينا فرصة لإنجاز الكثير من الأمور». وقال ترمب في إشارة إلى كيم: «قد يأتي. لا أعرف. الأمر متروك للرئيس شي». ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تصريحات ترمب. وقال الكرملين أمس إن اجتماعاً مقرراً بين بوتين وترمب وشي على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في الصين هذا الأسبوع سيكون له تأثير كبير على الشؤون العالمية. وقال ترمب إنه سيناقش مع شي وبوتين مسألة نزع السلاح النووي، والوضع في إيران، وأوكرانيا، إلى جانب التجارة، والاقتصاد، لكن مسؤولين ومحللين أميركيين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق مهم. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في وقت لاحق أمس الاثنين إن بوتين قد يلتقي مع كيم إذا قدم إلى الصين.
الصين: «لا نملك معلومات» بشأن لقاء محتمل بين كيم جونغ أون وترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسيران معاً عقب تناول الغداء في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة يوم 12 يونيو 2018 (رويترز)
قالت الصين الثلاثاء إنها «لا تملك معلومات» بشأن ما إذا كان دونالد ترمب سيلتقي كيم جونغ أون، بعدما لم يستبعد الرئيس الأميركي احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته الآسيوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري: «ليست لدي معلومات بشأن هذه المسألة»، عشية وصول ترمب المرتقب إلى مدينة شنغن للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال أمس الاثنين إنه قد يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في الصين هذا الأسبوع، في إعلان مفاجئ قد يعيد ترتيب مسار رحلته إلى شرق آسيا. والتقى ترمب مع كيم عدة مرات خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، في إطار دبلوماسية مباشرة غير مسبوقة لم تنجح في إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن الأسلحة النووية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. كان ترمب قد أبدى سابقاً رغبته في عقد اجتماع آخر مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ولايته الحالية، لكنه سبق أن أعلن عن لقاءات مع كيم لم تعقد قط، بما في ذلك خلال زيارة إلى آسيا العام الماضي.
وقال مسؤولون أميركيون كبار في وقت سابق إن ترمب لا توجد لديه خطط فورية لعقد اجتماع آخر، في حين قالت كوريا الشمالية إنها لا ترى حاجة إلى محادثات في الوقت الراهن، ونددت بالسياسات العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة. وقال ترمب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى الفلبين والصين إن حضور الزعيم الكوري الشمالي يعود في نهاية المطاف إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، مؤكداً أن أي اجتماع سيعقد في الصين. وأضاف ترمب: «كان شي هنا... وسنلتقي أيضاً بالرئيس (الروسي) بوتين، وقد نلتقي بكيم جونغ أون أيضاً». وتابع: «لذا سيكون ذلك جيداً. لدينا فرصة لإنجاز الكثير من الأمور». وقال ترمب في إشارة إلى كيم: «قد يأتي. لا أعرف. الأمر متروك للرئيس شي». ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تصريحات ترمب. وقال الكرملين أمس إن اجتماعاً مقرراً بين بوتين وترمب وشي على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في الصين هذا الأسبوع سيكون له تأثير كبير على الشؤون العالمية. وقال ترمب إنه سيناقش مع شي وبوتين مسألة نزع السلاح النووي، والوضع في إيران، وأوكرانيا، إلى جانب التجارة، والاقتصاد، لكن مسؤولين ومحللين أميركيين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق مهم. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في وقت لاحق أمس الاثنين إن بوتين قد يلتقي مع كيم إذا قدم إلى الصين.
اليابان تقول إن مقاتلتين روسيتين انتهكتا مجالها الجويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342140-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
اليابان تقول إن مقاتلتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوي
مقاتلتان روسيتان في أجواء موسكو (أرشيفية - رويترز)
أعلنت اليابان، الثلاثاء، أن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان انتهكتا مجالها الجوي، فيما دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وأجرت مناورات تكتيكية بعدما دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لها.
ودخلت الطائرتان المجال الجوي لليابان قرب أوكينوشيما في منطقة فوكوكا في جنوب غرب البلاد بعيد الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش الاثنين).
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن «انتهاك طائرات روسية لمجالنا الجوي، وإذ يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة بلدنا، فهو يشكل أيضاً تهديداً لأمننا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».
وأضاف: «قدمنا احتجاجاً شديد اللهجة إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ أسابيع، تشهد العلاقات اليابانية الروسية توتراً على خلفية توقيف صحافي ياباني بتهمة التجسس، ومصادرة أصول شركة «جابان توباكو» في روسيا.
بدورها، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عدداً غير محدّد من الطائرات الروسية دخل ثم غادر منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية فوق البحر الشرقي، المعروف أيضاً ببحر اليابان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضافت الهيئة، في بيان مقتضب: «رصد جيشنا الطائرات الروسية قبل دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية، ونشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو واتخذ إجراءات تكتيكية استعداداً لأي طارئ».
وتصنّف منطقة تحديد الدفاع الجوي، منطقة عازلة خارج المجال الجوي السيادي للدول، وتُستخدم لرصد الطائرات المقتربة والتعرف إليها.
وأكدت سيول أن الطائرات الروسية لم تنتهك مجالها الجوي.
وفي يونيو (حزيران)، دخلت أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، ما دفع سيول إلى نشر مقاتلات رداً على ذلك.
وقالت بكين في حينه إن المناورات المشتركة مع موسكو كانت «دورية جوية استراتيجية» فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على «السلام والاستقرار الإقليميين».
وأعلنت تايوان أيضاً، الثلاثاء، أنها رصدت طائرتين عسكريتين روسيتين «في وقت مبكر من صباح اليوم» قرب الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجيش «راقب الوضع واتخذ الإجراءات المناسبة».
القمة الأميركية - الصينية - الروسية تبحث «السلام العالمي» وتتجاهل الصراع في أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5341998-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
القمة الأميركية - الصينية - الروسية تبحث «السلام العالمي» وتتجاهل الصراع في أوكرانيا
عرض دمى خشبية تصور رؤساء روسيا وأميركا والصين في متجر هدايا بموسكو الاثنين قبل القمة الثلاثية (إ.ب.أ)
تتجه الأنظار الخميس إلى الصين، حيث تُعقد أول قمة تجمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين لبحث السلام العالمي، وملفات الاستقرار الاستراتيجي. وأشادت بكين بـ«الحدث الفريد»، بينما وصفه محللون في روسيا وخارجها بأنه قد يكون مقدمة لـ«يالطا جديدة»، في إشارة إلى لقاء زعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا في يالطا بعد الحرب العالمية لوضع أسس النظام الدولي الجديد آنذاك.
وكانت الأطراف الثلاثة أعلنت موافقتها على عقد القمة على هامش مؤتمر قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الذي تستضيفه الصين. واللافت أن إعلانات الأطراف الثلاثة عن الأجندة المرتقبة للقمة تحدثت عن بحث قضايا الاستقرار، وتقليص التسلح، والنزاعات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول إيران، فيما بدا أن الصراع في أوكرانيا، الذي يشكل محوراً أساسياً للنقاشات الروسية - الأميركية حالياً، لن يكون حاضراً على جدول الأعمال.
وأعلنت بكين، الاثنين، أن الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترمب وفلاديمير بوتين سيناقشون «السلام العالمي» في أول قمة تجمعهم في مدينة شنغن هذا الأسبوع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة سيجرون «حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، معتبرة أن اللقاء «سيحمل أهمية تاريخية». وأضافت ماو نينغ أن بكين وموسكو وواشنطن تتشارك مسؤولية مواجهة التحديات العالمية، وأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.
الملف الأوكراني غائب
وأكد الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين يستعد لأعمال القمة، وأنه سيجري على هامش أعمال المنتدى سلسلة لقاءات مع زعماء البلدان المشاركة. لكن الكرملين لم يتطرق إلى الأجندة التي قد يطرحها الجانب الروسي خلال هذه اللقاءات. وبدا أن الحديث عن سلسلة لقاءات واسعة -أبرزها اللقاء مع ترمب- يشكل بالنسبة إلى الكرملين أهمية خاصة على خلفية تأكيد فشل الغرب في فرض عزلة على الرئيس الروسي. وفي المقابل، ذكر مسؤولون أميركيون أن ترمب ينوي مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح موضوع الحرب مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قال في وقت سابق إن نظيره الصيني أبدى أثناء اجتماع مؤخراً «انزعاجاً» من فكرة إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا، ورأى أن هذا «نزاع أوروبي، ويجب أن يكون الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات». كما عبر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن مخاوف أخرى، وقال إن العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يخشون أن تتحول محادثات ترمب - بوتين في الصين إلى «أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى القمة الوحيدة التي جمعت الرئيسين الروسي والأميركي، وبدا ترمب بعدها أكثر انفتاحاً على تأييد المطالب الروسية في أوكرانيا. وكان تقرير إعلامي تحدث قبل أيام عن رغبة روسية قوية في أن تخرج القمة بمقترح مشترك للسلام في أوكرانيا يصب في صالح بوتين، لكن بدا أن هذا الموضوع لا يحظى بحماسة لدى الزعيمين الأميركي، والصيني. إلا أن عدم طرح الموضوع على الأرجح خلال القمة لم يخفف من قلق الجانب الأوكراني، إذ حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن يكون الاجتماع «تكراراً لقمة يالطا، وأن يتم خلاله إعادة توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين».
نزع السلاح النووي
وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، بدا أن هذا الملف سيكون الأصعب على جدول أعمال القادة، إذ تطالب واشنطن التي تبدي استياء من التوسع السريع للترسانة النووية الصينية، بأن تكون بكين جزءاً من أي اتفاق للحد من الأسلحة النووية، لكن الصين أكدت أكثر من مرة موقفها بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن مخزونها النووي.
كما أن مواقف موسكو وواشنطن لا تبدو متقاربة في هذا الشأن، وكان البلدان انسحبا سابقاً من كل الاتفاقات والمعاهدات التي تنظم تقليص التسلح، والرقابة عليه، وخصوصاً المعاهدة الأبرز «نيو ستارت» التي انتهى مفعولها في فبراير (شباط) الماضي من دون أن ينجح الطرفان في الاتفاق على آلية لتمديد العمل بها. ورغم ذلك، فقد اتفق وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة قبل أيام على أهمية «خوض محادثات هادفة على مستوى القادة للدفع قدماً بأهداف مثل السلام، ونزع السلاح النووي». وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أنه «إذا التزم القادة فعلاً بنزع حقيقي للأسلحة النووية فسيكون ذلك إنجازاً عظيماً للعالم». وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق: «سنبحث العديد من الأمور، بينها نزع الأسلحة النووية، ونحاول إنهاء الحرب في إيران». وكانت الصين وروسيا قدمتا -كل على حدة- عروضاً للوساطة مع طهران، وتشدد بكين على أن وقف الأعمال العسكرية «أولوية قصوى»، واستضافت في الأسابيع الأخيرة قادة ودبلوماسيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط على أمل إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
بوتين يستبق القمة
واللافت أن بوتين استبق القمة بشن هجوم لاذع على الغرب، وأكد -في رسالة إلى مؤتمر «مؤيدي مكافحة الاستعمار الحديث» الذي نظمته موسكو ودعت إليه ممثلين من بلدان عدة- أن «أعداد الدول التي تدعو إلى بناء نظام دولي عادل في تزايد، ولكن الطموحات الاستعمارية للدول الغربية لا تزال تشكل عقبة». وأضاف: «لا تزال الدول الاستعمارية السابقة -التي أُجبرت في وقت من الأوقات على التخلي عن القمع المباشر لشعوب آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية- تحاول الحفاظ على سيطرتها على اقتصادات دول هذه المناطق، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتأثير على سياستها الخارجية». وشدد على أن «روسيا ترفض بشكل قاطع وتدين أي شكل أو مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد، بما في ذلك استخدام القوة، والعقوبات، وتدعم بشكل كامل تطلعات دول الأغلبية في العالم لتعزيز سيادتها، واستقلالها».
عقوبات أوروبية جديدة
على صعيد آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 49 مصرفاً روسياً، في أحدث توسيع للعقوبات المفروضة على الكرملين. ونص القرار الذي جاء في غمار سجالات حادة بين روسيا والأوروبيين على أن «القطاع المصرفي قطاع اقتصادي يُدرّ عائدات كبيرة للحكومة الروسية». وكانت موسكو أكدت مراراً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية غير قانونية، وغير قادرة على إجبار موسكو على التخلي عن مواقفها. وصرح الرئيس الروسي في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته. وأعلن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف الاثنين أن بلاده ترغب في الحصول على توضيح من الممثلين الأوروبيين بشأن مدى إمكانية إسهام موقفهم في مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني. وكانت موسكو رفضت مشاركة الأوروبيين في جولات التفاوض حول أوكرانيا، ما آثار استياء أوروبياً واسعاً.
ورأى بيسكوف أن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الضغط على روسيا «تُظهر في الواقع مماطلة أوروبا في تسهيل عملية التفاوض بشأن أوكرانيا». وتجنب بيسكوف الاثنين الكشف عن مضمون المحادثات الجارية مع الجانب الأميركي حول الملف الأوكراني، وزاد أنه «فيما يتعلق بعملية السلام، فقد أكدنا مراراً وتكراراً أنها طويلة، ومعقدة، وتتضمن عدداً هائلاً من التفاصيل، يصعب المبالغة في تقدير أهمية كل منها. ولا يزال هذا العمل مستمراً». وسئل عما إذا كان موضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس قد نوقش خلال اجتماع الرئيس الروسي مع المبعوثين الأميركيين أخيراً، فقال: «ما زلنا نؤكد موقفنا القائل إنه من غير المناسب الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية بيننا وبين الأميركيين، وذلك حرصاً على مصلحة عملية السلام نفسها».