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العالم آسيا

12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
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12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)

قُتل 12 شخصا في غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيّم للنازحين جرّاء الحرب الأهلية في ولاية راخين غربي البلاد، على ما أفاد شهود ومسعف السبت.

ووقعت الغارة مساء الجمعة في مخيّم بيار لا للنازحين في منطقة بوناغيون، شمال شرق سيتوي، عاصمة ولاية راخين.

وقالت تشيت سو واي، وهي تاجرة تبلغ 27 عاما وتقيم في المخيّم، إن الغارة أسفرت عن مقتل 12 شخصا، في حصيلة أكّدها خاين هاين هتيت، رئيس مؤسسة «فيوسين يين خوين» المحلية للإغاثة.

وروت تشيت سو واي باكية، بعدما فقدت ابنتها ووالدتها وإحدى قريباتها في الغارة، «لم أرَ سوى جثثهم متناثرة. لا أجد كلمات تصف ما رأيت». وأضافت: «لم نسمع صوت المقاتلة. ظهرت فجأة وألقت القنابل».

وتشهد بورما حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل خمس سنوات وأشعل تمردا مسلّحا يقوده ناشطون مؤيّدون للديموقراطية وجماعات من الأقليات الإثنية.

وأوضح خاين هاين هتيت أن طفلا في الخامسة من العمر بين القتلى، وأن 18 شخصا أصيبوا أيضا في المخيّم الذي يقيم فيه كثير من النازحين منذ أربع سنوات.

وقال المسعف البالغ 24 عاما: «كانوا يعتقدون أن المخيّم آمن (...) وعندما وصلنا، كان معظم الضحايا قد فارقوا الحياة في المكان نفسه».

وتعذّر الاتصال بالجيش البورمي للحصول على تعليق.

وبحسب منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في بورما منذ بدء الحرب الأهلية، في حصيلة تشمل جميع أطراف النزاع.

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العالم آسيا

12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
TT
TT

12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)
سكان محليون بجانب جثث ضحايا غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيم للنازحين في بلدة بوناغيون (ا.ف.ب)

قُتل 12 شخصا في غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيّم للنازحين جرّاء الحرب الأهلية في ولاية راخين غربي البلاد، على ما أفاد شهود ومسعف السبت.

ووقعت الغارة مساء الجمعة في مخيّم بيار لا للنازحين في منطقة بوناغيون، شمال شرق سيتوي، عاصمة ولاية راخين.

وقالت تشيت سو واي، وهي تاجرة تبلغ 27 عاما وتقيم في المخيّم، إن الغارة أسفرت عن مقتل 12 شخصا، في حصيلة أكّدها خاين هاين هتيت، رئيس مؤسسة «فيوسين يين خوين» المحلية للإغاثة.

وروت تشيت سو واي باكية، بعدما فقدت ابنتها ووالدتها وإحدى قريباتها في الغارة، «لم أرَ سوى جثثهم متناثرة. لا أجد كلمات تصف ما رأيت». وأضافت: «لم نسمع صوت المقاتلة. ظهرت فجأة وألقت القنابل».

وتشهد بورما حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل خمس سنوات وأشعل تمردا مسلّحا يقوده ناشطون مؤيّدون للديموقراطية وجماعات من الأقليات الإثنية.

وأوضح خاين هاين هتيت أن طفلا في الخامسة من العمر بين القتلى، وأن 18 شخصا أصيبوا أيضا في المخيّم الذي يقيم فيه كثير من النازحين منذ أربع سنوات.

وقال المسعف البالغ 24 عاما: «كانوا يعتقدون أن المخيّم آمن (...) وعندما وصلنا، كان معظم الضحايا قد فارقوا الحياة في المكان نفسه».

وتعذّر الاتصال بالجيش البورمي للحصول على تعليق.

وبحسب منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في بورما منذ بدء الحرب الأهلية، في حصيلة تشمل جميع أطراف النزاع.

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ميانمار
العالم آسيا

القمة الفرنكوفونية تنطلق في كمبوديا وسط صراع أفريقي يهدد بالانقسام

زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)
زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)
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القمة الفرنكوفونية تنطلق في كمبوديا وسط صراع أفريقي يهدد بالانقسام

زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)
زائرون بـ«القرية الفرنكوفونية» المقامة في بنوم بنه (أ.ب)

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في القمة التي تُعقد كل عامين للدول والأقاليم الناطقة بالفرنسية، والتي تنطلق اليوم (السبت) في كمبوديا. ويواجه ماكرون اضطرابات شعبية في الداخل، وتحديات سياسية دولية معقدة، في وقت يلقي فيه صراع أفريقي بظلاله على أعمال القمة.

وتستضيف العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اجتماعات المنظمة الدولية للفرنكوفونية على مدار 3 أيام، حتى الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يجري ماكرون محادثات ثنائية، ويشارك في اجتماع القمة للمنظمة التي تضم 90 دولة وحكومة ناطقة بالفرنسية، وتضم 53 عضواً كاملاً و5 أعضاء منتسبين و32 دولة بصفة مراقب

إحدى أسواق العاصمة الكمبودية بنوم بنه (أ.ف.ب)

وسوف تتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا التي استضافت الدورة السابقة عام 2024.

وتمثل الملفات الدبلوماسية الشائكة اختباراً حقيقياً لماكرون والقادة المشاركين، لا سيما عند التصويت الاثنين، لاختيار الأمين العام الجديد للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة.

وتنحصر المنافسة الرئيسية بين مرشحتين من دولتين أفريقيتين بينهما خلافات حادة؛ هما الرواندية لويز موشيكيوابو، التي تسعى لولاية ثالثة، والكونغولية جوليانا لومومبا (71 عاماً)، ابنة زعيم الاستقلال الراحل باتريس لومومبا.

وتتهم كينشاسا وواشنطن وخبراء أمميون، رواندا، بدعم حركة «إم23» المتمردة، وهي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتصارع للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن على الحدود مع رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.

ولوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانسحاب من المنظمة حال إعادة انتخاب موشيكيوابو. وإذا حصل ذلك، فسيكون ضربة موجعة للفرنكوفونية؛ كونها أكبر دولة ناطقة بالفرنسية من حيث عدد السكان بأكثر من 110 ملايين نسمة، متجاوزة سكان فرنسا بأكثر من 40 مليوناً.

وفي المقابل، يبرز مرشحان آخران من رومانيا وموريتانيا بوصفهما خيارين توافقيين لتجاوز الأزمة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

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العالم آسيا

«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
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TT

«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)

أعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي» (إف بي آي)، الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار باستخدام «أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية» يقوم على انتحال الهوية ومكالمات فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان المكتب قد اتهم في وقت سابق من الشهر الحالي قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة ستة مليارات دولار من منصة العملات المشفرة «بينانس»، وهي اتهامات تنفيها بيونغ يانغ.

وقال مدير العمليات في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمكتب بريت ليذرمان إن «النظام الكوري الشمالي يعتمد على عائدات السرقات الواسعة النطاق للعملات المشفرة لتمويل برنامج أسلحته غير المشروع، بعدما سرق مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة».

وأوضح المكتب أنه بمعزل عن اختراق منصة «بينانس»، يستهدف قراصنة كوريون شماليون «بشكل مكثف أفراداً في قطاع العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، باستخدام أساليب خداع قائمة على التلاعب النفسي».

وأدت هذه العملية الاحتيالية التي أطلق عليها المكتب اسم «فيس ستيلر» (FaceStealer)، إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وينتحل القراصنة في إطار هذه العملية هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو، مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم.

ثم يفتعل القراصنة «عطلاً تقنياً وهمياً» يدفع الضحية إلى النقر على رابط أو رسالة تظهر على الشاشة، ما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهازه.

ومن خلال استغلال قوائم جهات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بالضحايا، يتمكن القراصنة من انتحال هوياتهم لاستدراج ضحايا جدد.

وقال باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب «إف بي آي» في لوس أنجليس، إن «فيس ستيلر أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية، قادر على خداع حتى أكثر مستخدمي الكمبيوتر خبرة ووعياً بالمخاطر الأمنية».

وأضاف: «يستغل هذا الأسلوب ثقتنا بمنصات مؤتمرات الفيديو واسعة الانتشار وبعلاقاتنا الشخصية المهمة. وإذا كنت لا تتصور سيناريو قد تقع فيه ضحية، فهذا يعني أنك لا تفكر في الاحتمالات بما يكفي».

وأعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أنه صادر أكثر من 900 تسجيل فيديو التُقطت عبر كاميرات الويب لضحايا عملية «فيس ستيلر».

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