12 قتيلاً بغارة للجيش البورمي على مخيّم للنازحين

قُتل 12 شخصا في غارة جوية شنّها الجيش البورمي على مخيّم للنازحين جرّاء الحرب الأهلية في ولاية راخين غربي البلاد، على ما أفاد شهود ومسعف السبت.

ووقعت الغارة مساء الجمعة في مخيّم بيار لا للنازحين في منطقة بوناغيون، شمال شرق سيتوي، عاصمة ولاية راخين.

وقالت تشيت سو واي، وهي تاجرة تبلغ 27 عاما وتقيم في المخيّم، إن الغارة أسفرت عن مقتل 12 شخصا، في حصيلة أكّدها خاين هاين هتيت، رئيس مؤسسة «فيوسين يين خوين» المحلية للإغاثة.

وروت تشيت سو واي باكية، بعدما فقدت ابنتها ووالدتها وإحدى قريباتها في الغارة، «لم أرَ سوى جثثهم متناثرة. لا أجد كلمات تصف ما رأيت». وأضافت: «لم نسمع صوت المقاتلة. ظهرت فجأة وألقت القنابل».

وتشهد بورما حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل خمس سنوات وأشعل تمردا مسلّحا يقوده ناشطون مؤيّدون للديموقراطية وجماعات من الأقليات الإثنية.

وأوضح خاين هاين هتيت أن طفلا في الخامسة من العمر بين القتلى، وأن 18 شخصا أصيبوا أيضا في المخيّم الذي يقيم فيه كثير من النازحين منذ أربع سنوات.

وقال المسعف البالغ 24 عاما: «كانوا يعتقدون أن المخيّم آمن (...) وعندما وصلنا، كان معظم الضحايا قد فارقوا الحياة في المكان نفسه».

وتعذّر الاتصال بالجيش البورمي للحصول على تعليق.

وبحسب منظمة «أكليد» لرصد النزاعات، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في بورما منذ بدء الحرب الأهلية، في حصيلة تشمل جميع أطراف النزاع.