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العالم آسيا

مسلّحون يقتلون 10 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
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مسلّحون يقتلون 10 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)

هاجم مسلّحون الأربعاء قافلة للشرطة كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الشرطة، بحسب مسؤولين، في حين قُتل 18 مسلحا في الاشتباكات التي تلت ذلك، وفق الشرطة.

وذكر بيان صادر عن شرطة إقليم خيبر بختونخوا في باكستان أن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من جانب مسلحين. وأضاف أنه إلى جانب مقتل 10 من عناصر الشرطة و18 مسلحا، أُصيب 12 من أفراد الشرطة بجروح.

وعقب الاشتباكات، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، من بينها هجوم استهدف موكبا للشرطة في منطقة غومبات. وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين أضرموا النار في مركبتين للشرطة خلال الهجوم، فيما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وذكر مسؤول آخر في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات أن 10 مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية قُتلوا خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مضيفا أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة المسلحين.

وتواجه قوات الأمن في المنطقة الحدودية تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة طالبان الأفغانية ذلك.

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد في وقت سابق الأربعاء بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطيا مصابا.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، إلا أن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حربا مفتوحة« على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك الدائر بين البلدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وفقا لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين حماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية. وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي في خطوة بررتها السلطات بأنها رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد.

وأدى فرض تدابير الطوارئ هذه إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وأفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان، أسفرت عن اعتقال المئات منهم.

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العالم آسيا

مسلّحون يقتلون 10 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
TT
TT

مسلّحون يقتلون 10 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)

هاجم مسلّحون الأربعاء قافلة للشرطة كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الشرطة، بحسب مسؤولين، في حين قُتل 18 مسلحا في الاشتباكات التي تلت ذلك، وفق الشرطة.

وذكر بيان صادر عن شرطة إقليم خيبر بختونخوا في باكستان أن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من جانب مسلحين. وأضاف أنه إلى جانب مقتل 10 من عناصر الشرطة و18 مسلحا، أُصيب 12 من أفراد الشرطة بجروح.

وعقب الاشتباكات، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، من بينها هجوم استهدف موكبا للشرطة في منطقة غومبات. وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين أضرموا النار في مركبتين للشرطة خلال الهجوم، فيما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وذكر مسؤول آخر في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات أن 10 مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية قُتلوا خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مضيفا أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة المسلحين.

وتواجه قوات الأمن في المنطقة الحدودية تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة طالبان الأفغانية ذلك.

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد في وقت سابق الأربعاء بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطيا مصابا.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، إلا أن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حربا مفتوحة« على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك الدائر بين البلدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وفقا لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين حماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية. وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي في خطوة بررتها السلطات بأنها رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد.

وأدى فرض تدابير الطوارئ هذه إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وأفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان، أسفرت عن اعتقال المئات منهم.

مواضيع
باكستان أفغانستان
العالم آسيا

زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسية

كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
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زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسية

كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)

تفقد زعيم كوريا الشمالي، كيم جونغ أون، أعمال بناء قاعدة بحرية على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء المركزية.

وذكرت الوكالة أن كيم وضع توجيهات بشأن نشر الأصول الاستراتيجية، وأمر بتعزيز قدرات القيادة والبناء للإسراع في أعمال إنشاء القاعدة البحرية والميناء التابع لها.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد الأحياء السكنية التي تم إنشاؤها حديثاً (رويترز)

وقال تقرير منفصل للوكالة إن كيم تفقد أيضا أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة بُنيت في مقاطعة تونغتشون بإقليم كانغوون، بالقرب من موقع بناء قاعدة بحرية كبيرة. ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت هذه هي القاعدة نفسها التي تفقدها كيم.

وتكثف كوريا الشمالية جهودها لتحديث أسطولها البحري بقيادة كيم، الذي يركز بشكل متزايد على توسيع «الأصول الاستراتيجية» في المياه الرئيسية.

وقال كيم في سبتمبر (أيلول) الماضي إن قواعد بحرية جديدة تُبنى على الساحل الشرقي، مضيفا أنه سيتم الكشف عن تقدم بحري «مهم» آخر خلال ثمانية أشهر.

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كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
العالم آسيا

مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
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مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)

هاجم مسلّحون، الأربعاء، قافلة للشرطة الباكستانية كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بحسب مسؤولين.

وذكر مسؤول إداري في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن 8 من عناصر الشرطة قُتلوا بينما أصيب 13 آخرون. وأضرم المسلحون النار في مركبتين خلال الهجوم، بينما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وقال المسؤول نفسه إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم إلى موقع يستخرج منه الذهب بصورة غير قانونية قرب غومبات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في المنطقة الحدودية، حيث تواجه قوات الأمن تصاعداً في الهجمات المسلحة، التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة «طالبان الأفغانية» ذلك.

عناصر أمن باكستانيون يقفون على أهبة الاستعداد وسط حواجز للطرق في بيشاور (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد، في وقت سابق، الأربعاء، بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطياً مصاباً.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً منذ وصول «حركة طالبان» إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، فإن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حرباً مفتوحة» على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك بين البلدين منذ أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون أحد المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين بحماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية.

وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي، في خطوة بررتها السلطات بأنها «رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد».

وأدى فرض تدابير الطوارئ إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

كما أفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان أسفرت عن اعتقال المئات منهم.

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