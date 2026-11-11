الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

استخدمت المرأة المتّهمة بالتجسس لصالح الصين عبر علاقة أقامتها مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ جواز سفر من هونغ كونغ لدخول تايوان، وفق ما أعلنت إدارة الهجرة في تايبيه الأربعاء، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في الأمر.

وأقرّ جنسن هوانغ بإقامة علاقة أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية. ورفضت بكين من جانبها تهم التجسس.

وأعلن مجلس إدارة «إنفيديا» الأحد فتح تحقيق بشأن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، ومؤسسها المشارك، علماً بأنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين أليس هوانغ.

وقال المدير العام لإدارة الهجرة الوطنية في تايوان، لين هونغ إن، للصحافيين إن «الأجهزة الحكومية المعنية على دراية كاملة بالسجلات والمعلومات ذات الصلة»، مؤكداً أن أليس هوانغ استخدمت جواز سفر من هونغ كونغ لدخول البلاد.

وأضاف: «نحن على اطلاع على كل سجلاتها ذات الصلة بالدخول والمغادرة».

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

يعد دخول تايوان بالمجمل أسهل بالنسبة لحاملي جوازات السفر الصادرة عن هونغ كونغ مقارنة بأولئك الذين يحملون جوازات سفر من البر الرئيس الصيني، والذين يتعيّن عليهم الحصول على إذن خاص للسفر إلى الجزيرة.

يعود ذلك جزئياً إلى العلاقة الشائكة بين الصين وتايوان التي تلوّح بكين بفرض سيطرتها عليها.

وقالت وزيرة الداخلية التايوانية، ليو شيه - فانغ، إن أليس هوانغ «دخلت البلاد بالفعل، لكنها حالياً في الخارج».

وأفادت النواب في البرلمان بقولها: «لو علمنا أنها جاسوسة لما كنا سمحنا لها بدخول تايوان بكل تأكيد».

وأضافت: «سنعيد النظر في إجراءاتنا، وخصوصاً الفحص المسبق الذي نجريه، وعمليات التحقق الميدانية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إجراءات ما بعد الزيارة».

وأكدت أنه تم حالياً إلغاء الإذن الذي تحمله هوانغ، ما يعني أنه لم يعد بإمكانها الدخول مرة أخرى إلى تايوان.

ورفضت السلطات التايوانية الإفصاح عن تواريخ زيارات هوانغ إلى تايوان، أو الكشف عن عددها.

وقالت ليو الثلاثاء إن «وحدات الأمن القومي (التايوانية) تحقق في المسألة».

وشوهدت أليس هوانغ، المعروفة كذلك باسم هوانغ لي، في عشاء أقامه جنسن هوانغ في مايو 2025 في مطعم صيني في تايبيه أثناء معرض «كمبيوتكس» للتكنولوجيا.

واصطف الصحافيون حينها خارج المطعم، وقاموا بالتصوير عبر النوافذ والأبواب الزجاجية، بينما كان جنسن هوانغ وامرأة تم التعريف عنها على أنها أليس هوانغ، والتي كانت ترتدي فستاناً وردياً، يتبادلان أطراف الحديث مع باقي الحضور.

وأظهر البث الحي لوسائل الإعلام جنسن هوانغ في إحدى اللحظات وهو يعانق أليس هوانغ، بينما قبلته هي على خده الأيمن.