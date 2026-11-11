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العالم آسيا

الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
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الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)

استخدمت المرأة المتّهمة بالتجسس لصالح الصين عبر علاقة أقامتها مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ جواز سفر من هونغ كونغ لدخول تايوان، وفق ما أعلنت إدارة الهجرة في تايبيه الأربعاء، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في الأمر.

وأقرّ جنسن هوانغ بإقامة علاقة أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية. ورفضت بكين من جانبها تهم التجسس.

وأعلن مجلس إدارة «إنفيديا» الأحد فتح تحقيق بشأن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، ومؤسسها المشارك، علماً بأنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين أليس هوانغ.

وقال المدير العام لإدارة الهجرة الوطنية في تايوان، لين هونغ إن، للصحافيين إن «الأجهزة الحكومية المعنية على دراية كاملة بالسجلات والمعلومات ذات الصلة»، مؤكداً أن أليس هوانغ استخدمت جواز سفر من هونغ كونغ لدخول البلاد.

وأضاف: «نحن على اطلاع على كل سجلاتها ذات الصلة بالدخول والمغادرة».

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

يعد دخول تايوان بالمجمل أسهل بالنسبة لحاملي جوازات السفر الصادرة عن هونغ كونغ مقارنة بأولئك الذين يحملون جوازات سفر من البر الرئيس الصيني، والذين يتعيّن عليهم الحصول على إذن خاص للسفر إلى الجزيرة.

يعود ذلك جزئياً إلى العلاقة الشائكة بين الصين وتايوان التي تلوّح بكين بفرض سيطرتها عليها.

وقالت وزيرة الداخلية التايوانية، ليو شيه - فانغ، إن أليس هوانغ «دخلت البلاد بالفعل، لكنها حالياً في الخارج».

وأفادت النواب في البرلمان بقولها: «لو علمنا أنها جاسوسة لما كنا سمحنا لها بدخول تايوان بكل تأكيد».

وأضافت: «سنعيد النظر في إجراءاتنا، وخصوصاً الفحص المسبق الذي نجريه، وعمليات التحقق الميدانية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إجراءات ما بعد الزيارة».

وأكدت أنه تم حالياً إلغاء الإذن الذي تحمله هوانغ، ما يعني أنه لم يعد بإمكانها الدخول مرة أخرى إلى تايوان.

ورفضت السلطات التايوانية الإفصاح عن تواريخ زيارات هوانغ إلى تايوان، أو الكشف عن عددها.

وقالت ليو الثلاثاء إن «وحدات الأمن القومي (التايوانية) تحقق في المسألة».

وشوهدت أليس هوانغ، المعروفة كذلك باسم هوانغ لي، في عشاء أقامه جنسن هوانغ في مايو 2025 في مطعم صيني في تايبيه أثناء معرض «كمبيوتكس» للتكنولوجيا.

واصطف الصحافيون حينها خارج المطعم، وقاموا بالتصوير عبر النوافذ والأبواب الزجاجية، بينما كان جنسن هوانغ وامرأة تم التعريف عنها على أنها أليس هوانغ، والتي كانت ترتدي فستاناً وردياً، يتبادلان أطراف الحديث مع باقي الحضور.

وأظهر البث الحي لوسائل الإعلام جنسن هوانغ في إحدى اللحظات وهو يعانق أليس هوانغ، بينما قبلته هي على خده الأيمن.

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العالم آسيا

الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
TT
TT

الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)

استخدمت المرأة المتّهمة بالتجسس لصالح الصين عبر علاقة أقامتها مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ جواز سفر من هونغ كونغ لدخول تايوان، وفق ما أعلنت إدارة الهجرة في تايبيه الأربعاء، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في الأمر.

وأقرّ جنسن هوانغ بإقامة علاقة أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية. ورفضت بكين من جانبها تهم التجسس.

وأعلن مجلس إدارة «إنفيديا» الأحد فتح تحقيق بشأن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، ومؤسسها المشارك، علماً بأنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين أليس هوانغ.

وقال المدير العام لإدارة الهجرة الوطنية في تايوان، لين هونغ إن، للصحافيين إن «الأجهزة الحكومية المعنية على دراية كاملة بالسجلات والمعلومات ذات الصلة»، مؤكداً أن أليس هوانغ استخدمت جواز سفر من هونغ كونغ لدخول البلاد.

وأضاف: «نحن على اطلاع على كل سجلاتها ذات الصلة بالدخول والمغادرة».

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

يعد دخول تايوان بالمجمل أسهل بالنسبة لحاملي جوازات السفر الصادرة عن هونغ كونغ مقارنة بأولئك الذين يحملون جوازات سفر من البر الرئيس الصيني، والذين يتعيّن عليهم الحصول على إذن خاص للسفر إلى الجزيرة.

يعود ذلك جزئياً إلى العلاقة الشائكة بين الصين وتايوان التي تلوّح بكين بفرض سيطرتها عليها.

وقالت وزيرة الداخلية التايوانية، ليو شيه - فانغ، إن أليس هوانغ «دخلت البلاد بالفعل، لكنها حالياً في الخارج».

وأفادت النواب في البرلمان بقولها: «لو علمنا أنها جاسوسة لما كنا سمحنا لها بدخول تايوان بكل تأكيد».

وأضافت: «سنعيد النظر في إجراءاتنا، وخصوصاً الفحص المسبق الذي نجريه، وعمليات التحقق الميدانية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إجراءات ما بعد الزيارة».

وأكدت أنه تم حالياً إلغاء الإذن الذي تحمله هوانغ، ما يعني أنه لم يعد بإمكانها الدخول مرة أخرى إلى تايوان.

ورفضت السلطات التايوانية الإفصاح عن تواريخ زيارات هوانغ إلى تايوان، أو الكشف عن عددها.

وقالت ليو الثلاثاء إن «وحدات الأمن القومي (التايوانية) تحقق في المسألة».

وشوهدت أليس هوانغ، المعروفة كذلك باسم هوانغ لي، في عشاء أقامه جنسن هوانغ في مايو 2025 في مطعم صيني في تايبيه أثناء معرض «كمبيوتكس» للتكنولوجيا.

واصطف الصحافيون حينها خارج المطعم، وقاموا بالتصوير عبر النوافذ والأبواب الزجاجية، بينما كان جنسن هوانغ وامرأة تم التعريف عنها على أنها أليس هوانغ، والتي كانت ترتدي فستاناً وردياً، يتبادلان أطراف الحديث مع باقي الحضور.

وأظهر البث الحي لوسائل الإعلام جنسن هوانغ في إحدى اللحظات وهو يعانق أليس هوانغ، بينما قبلته هي على خده الأيمن.

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العالم آسيا

ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
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ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)

وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إلى منزله، اليوم الثلاثاء، لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن بتهمة الفساد قيد الإقامة الجبرية، وفقاً لما رصده مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان نجيب البالغ 73 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق التنمية السيادي (1 إم دي بي) الذي تم حله.

ووصل إلى مقر إقامته في حي راق بالعاصمة كوالالمبور في سيارة فضية ضمن موكب من المركبات، فيما كان أنصاره ينتظرون أمام المنزل.

وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت أمراً جديداً لنقل عبد الرزاق إلى منزله، بعدما اعترض النائب العام على توجيهٍ سابق بهذا الشأن.

موكب يقل رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب عبد رزاق إلى مقر إقامته حيث سيقضي فترة إقامته الجبرية (رويترز)

وفي سبتمبر (أيلول)، منح الملك رئيس الوزراء السابق «عفواً مشروطاً» يقضي «بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس (آب) 2028»، شرط دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار.

وسدد حزبه «المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية» قيمة الغرامة الجمعة، إلا أن النائب العام علّق نقله إلى منزله لأسباب قانونية.

وقال القاضي في المحكمة العليا في كوالالمبور إسلام زين الدين عقب اجتماعه بمحامي الدفاع والادعاء العام، «وفقاً لأمر العفو المشروط، سيقضي المتهم ما تبقى من عقوبته المخففة والبالغة ست سنوات قيد الإقامة الجبرية».

وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى منزل نجيب بحواجز مرورية لمنع الوصول إلى المنطقة.

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تطيل شعرها وترتدي الكعب العالي... هل يمكن أن تتولى ابنة الزعيم الكوري الشمالي الحكم؟

كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
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تطيل شعرها وترتدي الكعب العالي... هل يمكن أن تتولى ابنة الزعيم الكوري الشمالي الحكم؟

كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

استقطبت ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي لا تزال في سن المراهقة، اهتماماً إعلامياً دولياً واسعاً، مع تكرار ظهورها العلني إلى جانبه؛ ما أثار تكهنات بأنه يعدّها لخلافته في الحكم يوماً ما.

ورغم الجدل بشأن مكانتها، يتوقع معظم الخبراء أن ينقل كيم السلطة في نهاية المطاف إلى أحد أبنائه، ليواصل حكم عائلته الممتد إلى جيل رابع.

وفيما يلي نظرة على آراء منشقين عن كوريا الشمالية وآخرين بشأن الفتاة، التي يُعتقد أن عمرها نحو 13 عاماً، ويُقال إن اسمها كيم جو آي، وحول حكم العائلة القائم على توريث السلطة.

تاي يونغ هو، الوزير السابق في سفارة كوريا الشمالية لدى لندن، الذي انشق إلى كوريا الجنوبية عام 2016، وشغل لاحقاً عضوية برلمانها، قال إنه يشعر بحزن عميق إزاء ما يراه تحركات من كيم لإطالة أمد حكم عائلته.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (إلى اليمين) وزوجته ري سول جو (إلى اليسار)، وابنتهما التي يُقال إن اسمها كيم جو أي (في الوسط) وهم يحضرون مراسم عرض أنواع مختلفة من الطائرات المسيَّرة بالمنطقة السياحية الساحلية «وونسان-كالما» في كوريا الشمالية (أ.ف.ب)

وقال تاي لوكالة «أسوشييتد برس»: «إنه واقع بائس أن تنتقل السلطة المطلقة، التي لا تخضع لأي رقابة في ظل ملكية مطلقة، إلى جيل رابع في القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «من المرجح أن تتخلف كوريا الشمالية أكثر عن العالم الخارجي إذا انتقلت السلطة إلى الجيل الرابع».

مظهر الابنة

أما كيم يومي، التي فرَّت من كوريا الشمالية في مايو (أيار) 2023، فقالت إن كثيراً من الكوريين الشماليين يشعرون بالاستياء لرؤية ابنة كيم تطيل شعرها ليتجاوز كتفيها، وتسير مرتدية حذاءً بكعب عالٍ، وترتدي ملابس تشبه ملابس النساء البالغات؛ إذ لا يُسمح للمراهقات العاديات في كوريا الشمالية بمثل هذه المظاهر. لكنها أوضحت أنهن لا يملكن خياراً سوى كتمان استيائهن خوفاً من العقاب القاسي. وقالت: «قد يعتقد الناس الآن أن جو آي ستصبح ملكتهم».

في المقابل، قالت لي سي يونغ، التي وصلت إلى كوريا الجنوبية عام 2013، وتدير إذاعة «كوريا الشمالية الحرة» في سيول، إن الكوريين الشماليين لن يعترضوا على تسريحة شعر الفتاة أو ملابسها؛ لأن غسل أدمغتهم بلغ درجة كبيرة. وأضافت: «لن يعرفوا ما إذا كانت ملابسها من علامات تجارية فاخرة، لكنهم يعتقدون أن بإمكانها ارتداءها لأنها ابنة» زعيمهم الأعلى.

وقالت تشوي سونغ جوك، التي فرَّت من كوريا الشمالية عام 2015، إن تقبيل ابنة كيم والدها على خده يُعدّ «أمراً غير مألوف على الإطلاق» في مظاهر المودة بين الأب وابنته في كوريا الشمالية.

وأضافت تشوي، التي تعيش في ظل عبادة شخصية تتمحور حول عائلة كيم، أن بعض الكوريين الشماليين قد يشعرون بالفخر عند مشاهدة مثل هذا المشهد؛ إذ يجلّون كيم بوصفه «أباً لجميع الناس»، لا «طاغية قتل حتى عمه» في سلسلة من عمليات الإعدام الوحشية لمنافسين محتملين.

هل يقبل المجتمع بحكم امرأة؟

أما لي يونغ هيون، المنشق والمحامي الذي يدير موقعاً إلكترونياً يهدف إلى توفير معلومات من الخارج للكوريين الشماليين، فقال إن المجتمع الكوري الشمالي، الذي تترسخ فيه البنية الهرمية المتمحورة حول الرجال، لن يتقبل بسهولة تولي امرأة قيادة البلاد.

وأشار لي إلى أن كوريا الجنوبية نفسها لم تشهد سوى رئيسة واحدة، هي بارك كون هيه، التي حكمت بين عامي 2013 و2017. وقال: «حتى كوريا الجنوبية مجتمع أبوي للغاية، تجد فيه النساء صعوبة في تولي مناصب قيادية. لا أستطيع الاقتناع بفكرة أن تصبح امرأة زعيمة لكوريا الشمالية، التي تُعدّ عملياً سلالة حاكمة».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (في الوسط) برفقة ابنته التي يُقال إن اسمها كيم جو أي أثناء زيارتهما قاعدة تدريب عسكرية بكوريا الشمالية (أ.ف.ب)

من جهته، حذّر أوه كيونغ سيوب، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيول، من الجزم بأن الفتاة هي وريثة كيم. لكنه قال إنها إذا أُعلنت رسمياً وريثة لوالدها، فقد تتمكن سريعاً من ترسيخ سلطتها؛ إذ ستلتف حولها عناصر النخبة الحاكمة التي تتشارك معها المصالح، وتعمل على إقصاء المنافسين المحتملين. وقال أوه: «لا يهم حقاً ما إذا كان الخليفة رجلاً أم امرأة».

مستويات المعيشة

بدوره، قال آن كيونغ سو، الباحث الذي أجرى مقابلات مع مئات المنشقين، إن كيم سيحتاج إلى تحقيق تحسن اقتصادي ورفع مستويات المعيشة حتى يتقبل شعبه خطة الخلافة بصورة أكثر إيجابية.

وأوضح آن أن الكوريين الشماليين الأصغر سناً غيّروا طريقة تفكيرهم، رغم عيشهم في ظل حكم قمعي، نتيجة انتشار المسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية وغيرها من المحتويات الثقافية؛ وهو ما يشكل عبئاً على كيم. وقال: «لن يثور الشعب الكوري الشمالي على كيم، لكن المهم هو ما إذا كان سيتمكن من جعل شعبه يتقبل خطته بسعادة أم على مضض».

الزعيم كيم جونغ أون (إلى اليمين من المنتصف) وزوجته ري سول جو (الثالثة من اليسار) وابنتهما (في المنتصف) والتي يُعتقد أن اسمها كيم جو أي وهم يزورون قصر «كومسوسان» للشمس في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 1 يناير الماضي (أ.ب)

وقال جو سونغ راي، الذي يدير موقعاً إخبارياً إلكترونياً، إن مصادره داخل كوريا الشمالية أبلغته بأنهم لم يحسموا بعد ما إذا كانت الفتاة هي وريثة كيم. لكنه يعتقد شخصياً أنها كذلك، وأن مخاوف كيم بشأن وضعه الصحي ربما دفعته إلى تسريع إعدادها لخلافته.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أبلغت وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الجنوبية أعضاء البرلمان بأن كيم لم يُظهر مؤشرات أخرى مهمة على اعتلال صحته، لكنه لا يزال يعاني سمنة مفرطة، ويواجه خطراً مرتفعاً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان والده وجده، اللذان حكما كوريا الشمالية قبل أن يرث السلطة عام 2011، قد توفيا بسبب مشكلات في القلب.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته جو آي خلال حضور عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ ( وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية - أ.ف.ب)

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