انفجار وإطلاق نار كثيف في كراتشي بباكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية بوقوع انفجار وإطلاق نار اليوم السبت على أحد الطرق الرئيسية في كراتشي قرب عدة جامعات ومقر إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.
وقالت قناة «آري نيوز» التلفزيونية إن الانفجار وقع قرب مكاتب (الرينجرز)، وهي قوة شبه عسكرية، وفق «رويترز».
وباشرت قوات الأمن الباكستانية تطويق الشوارع المحيطة بمنطقة موساميات تشاورانجي في كراتشي، عاصمة إقليم السند، فيما أمكن سماع أصوات إطلاق النار كثيف.
وقال رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه إنه «أخذ علماً بوقوع انفجار وإطلاق نار»، داعياً إلى تقديم تقرير مفصل عن الحادث، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف في بيان «على الشرطة التوجه فوراً إلى الموقع، وتحديد طبيعة الحادث، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة».
وأفادت مؤسسة «إدهي» التي تقدم خدمات الطوارئ في باكستان، بأن شخصين على الأقل أُصيبا ونُقلا إلى المستشفى.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، شُوهد عناصر من قوات الأمن يحرسون الطرق المغلقة قرب مكان الحادث.