الفلبين: مقتل 4 أشخاص وأكثر من 200 جريح جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجات

أفادت السلطات الفلبينية، اليوم (الاثنين)، بسقوط أربعة قتلى وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وتسبب أيضاً في حدوث موجات تسونامي.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي للفليبين، 7,8 درجات وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي.

صورة لمبنى انهار بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر في جزيرة مينداناو (رويترز)

وقالت الهيئة الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي «خلال الساعات الثلاث المقبلة» على طول سواحل الفليبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

وبحسب مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، من المحتمل أن تصل أمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفليبين، ومن 0,3 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا.

كذلك، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو. ومن المتوقع أن تصل الأمواج إلى الساحل الياباني قرابة الساعة 11,30 صباحا بالتوقيت المحلي (02,30 بتوقيت غرينتش)، على ألا يتجاوز ارتفاعها مترا واحدا.

وقالت الوكالة «يجب على من هم في البحر الخروج من المياه فورا والابتعاد عن الشاطئ. ستبقى التيارات قوية، لذلك يرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يرفع التحذير».