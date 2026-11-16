761 أسرة فرت إلى حضرموت منذ بدء التصعيد الحوثي

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني، مراد باعلوي، أن ملف النازحين يحظى باهتمام بالغ من السلطة المحلية وبرعاية مباشرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيراً إلى أن المحافظة استقبلت نحو 761 أسرة نازحة، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توزعت بين 311 أسرة في ساحل حضرموت و450 أسرة في الوادي.
وقال باعلوي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة المحلية عملت على توفير المأوى والخدمات الأساسية والرعاية الصحية للأُسر الوافدة، في إطار مساعيها لتخفيف معاناتها وتحسين أوضاعها المعيشية والإنسانية، موضحاً أن إدارة المخيمات أُسندت إلى «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، لتنظيم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتقديم الخدمات المتاحة.
وأضاف أن حركة النزوح إلى حضرموت ترتبط بالتطورات الميدانية في عدد من المناطق، ما يجعل أعداد الأُسر الوافدة عرضة للتغير تبعاً للظروف الأمنية والإنسانية.
وأشار إلى أن مِن أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية صعوبة حصر الأُسر النازحة بصورة دقيقة ومستمرة، إلى جانب شح الإمكانات وضعف الدعم اللوجستي المقدم للوحدة التنفيذية للنازحين، الأمر الذي يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات بالشكل المطلوب.
وشدد المسؤول المحلي على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقاً أوسع بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتعزيز الشراكة بينها، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أن السلطة المحلية تبذل ما في وسعها لتوفير الخدمات المتاحة رغم محدودية الموارد.
وفي تقييمه تجربة المحافظة قال باعلوي إن حضرموت سعت إلى احتواء تداعيات النزوح وتسخير ما لديها من إمكانات لخدمة الأُسر الوافدة، وعدَّ أن استمرار الدعم الإنساني واللوجستي ضرورة لتعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وقدَّم شكره للسعودية على دعمها الإنساني، خصوصاً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
الشباب ومنظمات المجتمع
في سياق آخر، أكد باعلوي أهمية دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مسيرة التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مشاركة هذه المكونات تمثل ركيزة أساسية في مساندة جهود السلطة المحلية وتعزيز العمل المجتمعي.
وأوضح أن الشباب يمتلكون طاقات وقدرات يمكن توظيفها في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية، في حين تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في رصد احتياجات السكان والمساهمة في معالجتها، بما يعزز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع المحلي.
وقال إن حضرموت تمثل نموذجاً للاستقرار والتماسك المجتمعي، عازياً ذلك إلى وعي أبنائها وتعاونهم، إلى جانب دعم مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الداعم للشرعية، بقيادة السعودية.
وأضاف المسؤول المحلي أن العمل الإنساني والتنمية مساران متكاملان، وأن الاستثمار فيهما يمثل أساساً لصون كرامة المواطنين وتعزيز الاستقرار، داعياً إلى مواصلة الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية والمجتمعية لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت.