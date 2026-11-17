واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342472-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.
وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».
وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.
نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.
ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.
وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».
من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».
اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة.
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342472-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.
وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».
وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.
نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.
ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.
وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».
من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».
صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342471-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%87
وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما بالضرب بدعوى تأديبهما، لتترك الواقعة الرأي العام في حالة صدمة، خصوصاً مع تكرار الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة.
وتعود أحداث القضية إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين نشب خلاف بين الأب وطفليه انهال الأب إثره عليهما بالضرب، ما أسفر عن سقوطهما في حالة إعياء شديد، بعدها أودع الأب أحدهما في المستشفى وادعى تعرضه لحادث، وعند العودة للمنزل وجد الآخر قد لفظ أنفاسه، فكفنه في ملاءة سرير ودفنه في صحراء مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد أيام حين تُوفي الطفل الآخر في المستشفى 13 الحالي؛ إذ أبلغ المستشفى الشرطة بوجود شبهة جنائية، وبالتحقيق اعترف الأب بالجريمة. ويعيش الضحيتان مع شقيقهما الثالث صحبة الأب في منطقة الطالبية الشعبية في محافظة الجيزة، بعدما انفصلت والدتهما عن الأب منذ سنوات. وتسلمت الأم الطفل الثالث بعدما نجا من الموت.
وحازت القضية اهتمام الرأي العام وسط استنكار لتفاصيلها وتساؤلات عن الأسباب التي تدفع إلى تكرار هذا النوع من الجرائم، وكتبت الكاتبة والطبيبة أميرة أبو الفتوح عبر «إكس» (تويتر سابقاً): «ماذا حصل في مجتمعنا، كل يوم فاجعة جديدة وغريبة على مجتمعنا، أب يقتل أولاده وأم تقتل أطفالها، وابنة تقتل أمها، وابن يقتل أباه، وجدة تقتل أحفادها، إلى آخره من هذه الحوادث التي لم تشهدها مصر من قبل؟!».
وأشار الكاتب وأستاذ الطب النفسي محمد طه إلى أن المجتمع المصاب بصدمة من ضرب أب لأبنائه حتى الموت، هو نفسه المجتمع الذي يتصالح ويبرر ضرب الأطفال باعتباره وسيلة للتربية. وأكد أن المجتمع في حاجة إلى «تحديث طارئ للوعي»، خلال تعليق له على الحادثة عبر صفحته على «فيسبوك».
وتأتي القضية الأخيرة بعد نحو أسبوعين من تنازل أب عن الدعوى ضد والدته وشقيقته، في اتهامهما بقتل ابنته ذات الثلاثة أعوام وابنه البالغ عاماً بحقنهما بالكلور، لخلافات بين الجدة المتهمة بالقتل وزوجة ابنها والدة الطفلين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً سواء في تفاصيلها أو في تصرف الأب.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق أن هذا النوع من الجرائم ليس جديداً، لكنه أصبح أكثر ظهوراً وتكراراً لأسباب متعددة ومتداخلة؛ منها تطبيع الضرب بوصفه «تربية»، لافتاً إلى ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 من أن نحو 82.8 في المائة من الأطفال بين 1 و14 عاماً يتعرضون لشكل من أشكال العنف تحت مبرر التأديب.
وعلق قائلاً إن «كثيراً من الأسر ترى الضرب وسيلة طبيعية لتقويم السلوك، فيتحول الأمر تدريجياً من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. هذا موروث ثقافي موجود، لكنه يصبح خطيراً عندما يغيب الوعي بحدوده».
وأضاف صادق لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعاني منها المصريون من تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، تؤدي إلى تزايد أشكال العنف؛ إذ إن الضغوط المالية تتراكم وتتحول إلى غضب يُفرَّغ على الأضعف (الأطفال)».
واتفقت معه أستاذة علم الاجتماع هالة منصور، قائلة إن «كل ما يحيط بنا يؤجج العنف والصراع المجتمعي، من حروب وصراعات إقليمية، إلى الضغوط الحياتية، وحتى الدراما التي تقدم العنف محتوىً»، معتبرة أن زيادة الأمراض النفسية غير المعالَجة من أبرز أسباب تزايد الجرائم في نطاق الأسرة، والتي تعكس خللاً كبيراً، فبدلاً من أن تكون الأسرة هي مساحة الأمان تصبح هي ساحة الجريمة».
وتكاد تجزم منصور بأن «كل جريمة أسرية يكون المتهم فيها مختلاً نفسياً»، موضحة أن «الخلل النفسي يختلف عن العقلي، فالأخير يكون الشخص فيه غير واعٍ أو مدرك لأفعاله ولا يتحمل مسؤوليتها، عكس المختل نفسياً الذي يعاني من مشكلة نفسية أو أكثر، ويتركها تتفاقم حتى تؤثر على من حوله».
وبث صحافيون وصناع محتوى لقاءات مع جيران المتهم بقتل طفليه ومن داخل منزلهما، وأشار البعض إلى أن المتهم كان يتناول الطعام في مطعم ويترك أطفاله في الخارج، وكان دائم الضرب والاعتداء عليهم، وقال أحدهم إنه «كان غير متزن نفسياً».
وطالبت منصور الدولة بالاهتمام بملف الدعم النفسي. والأمر نفسه كرره سعيد قائلاً إن «الغضب غير المنضبط، والاكتئاب، أو اضطرابات أخرى تُترك دون علاج، تؤدي إلى أن بعض الآباء يصلون إلى نقطة ينهارون فيها نفسياً ويرتكبون ما لا يُغتفر، خاصة مع غياب خدمات الصحة النفسية المتاحة والميسورة». وأرجع هذه الجرائم أيضاً إلى «ضعف التدخل الوقائي»، موضحاً أن «قوانين حماية الطفل موجودة، لكن التطبيق والمراقبة المبكرة (قبل الوصول للقتل) لا تزال محدودة».
ورأى أستاذ علم الاجتماع السياسي ضرورة وقف الضرب وعدم اعتباره طريقةً للتربية والتأديب، محذراً من أن وجوده يعني أن الحالات ستستمر في التصاعد من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. كما طالب بتفعيل وتوسيع آليات الإبلاغ والتدخل المبكر، وتشجيع الجيران والأقارب والمعلمين على الإبلاغ المبكر عند سماع صراخ متكرر أو رؤية إصابات متكررة، بخط نجدة الطفل، دون انتظار الكارثة.
وبينما غرق متابعون في تفاصيل الحادثة وصور الضحيتين، ومسكنهما «غير الآدمي» الذي ظهر في مقاطع متداولة، كاشفاً عن حجم المعاناة التي عاشها هؤلاء الأطفال، ركز آخرون على المصير الذي ينتظر المتهم، وهل يمكن أن تُغلق القضية على سجنه عدة سنوات دون إعدامه؟ وقال المحامي حسن شومان لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة وجهت تهمة القتل العمد، وليس القتل الخطأ أو الضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبة التهمة الإعدام أو المؤبد أو المشدد، لكن الأمر يتوقف على المحكمة وإثبات نية القتل، وهو ما سيظهر من التحقيقات.
احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342467-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية
حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)
احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار، وسط استمرار توترات الملاحة الإقليمية التي تؤثر على حركة عبور السفن بالقناة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن «إحصاءات الملاحة سجلت منذ افتتاحها عبور قرابة 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات يصل إلى 35.8 مليار طن».
وينظر مختصون في النقل البحري واقتصاديون مصريون إلى توقيت الإعلان عن الإحصاءات الملاحية لقناة السويس على مرّ تاريخها باعتباره «رسالة تعكس أهمية القناة كشريان ملاحي لحركة التجارة الدولية»، وقالوا إن «قناة السويس لا منافس لها، وجميع الأحداث والتطورات أثبتت أنها الممر الملاحي الأقل تكلفة في العالم»، وأشاروا إلى أن «الأرقام المعلنة من الهيئة تؤكد الانضباط المؤسسي الذي تدار به القناة على مدار أكثر من قرن ونصف».
واحتفت قناة السويس بذكرى افتتاحها، الثلاثاء، والذي يوافق 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1869، وأشارت في إفادة عبر صفحتها إلى أن القناة «جرى تدشينها لتربط الشرق بالغرب، وتغير خريطة التجارة العالمية».
وتزامناً مع ذكرى افتتاح القناة، قال الفريق أسامة ربيع إن «إحصاءات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها حتى الآن عبور قرابة 1.5 مليون سفينة»، وأضاف في إفادة الثلاثاء أن «إجمالي الحمولات الصافية التي عبرت القناة يصل إلى 35.8 مليار طن، وكميات البضائع تقدر بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب».
وأكد بيان الهيئة أن «هذه الأرقام تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 157 عاماً ضمن منظومة حركة التجارة العالمية».
وحققت قناة السويس إيرادات ضخمة تقدر بنحو 180 مليار دولار على مدار قرن ونصف، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة، وفق هيئة قناة السويس.
وتُعدّ قناة السويس أحد أهم وأبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري عبر تاريخها؛ إذ تساهم بشكل رئيسي في توفير العملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدي وخزينة الدولة. وحققت إيرادات القناة قفزة الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 94 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 724 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات العام الحالي إلى 6.6 مليار دولار، وفق بيانات هيئة قناة السويس.
وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولو الحكومة المصرية عن خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، بداية من «حرب غزة» وصولاً لـ«الحرب الإيرانية». وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» الذي عُقد الشهر الماضي، إن بلاده «تكبدت خسائر تراكمية بلغت نحو 20 مليار دولار في إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية في المنطقة»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «حركة الملاحة ومرور السفن بالقناة تشهد تحسناً تدريجياً مع استمرار أهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية».
وتعكس إحصاءات الملاحة عبر قناة السويس على مرّ تاريخها أهميتها كشريان تجاري وملاحي مهم، وفق مستشار وزير النقل الأسبق للنقل البحري، أحمد أمين، الذي قال إن «الأرقام تشير إلى حجم البضاعة التي مرت من القناة عبر تاريخها كممر آمن للنقل متعدد الوسائط»، وأوضح أن «القناة تعد الأكثر تنافسية بالمقارنة بأي ممرات بحرية أخرى، بعدّها الأقل تكلفة والأسرع في الربط البحري بين الشرق والغرب».
ويتوقف أمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمام دلالات توقيت الإعلان عن إحصاءات الملاحة عبر القناة على مرّ تاريخها؛ إذ أشار إلى أنه «يقدم رسالة بأن القناة ما زالت تحتفظ بمحوريتها في حركة التجارة العالمية، رغم التغيرات الجيوسياسية والحروب التي تشهدها المنطقة»، مضيفاً: «هناك انخفاض في عدد السفن المارّة من القناة بسبب التوترات في الممرات البحرية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ورغم ذلك تظل القناة لا منافس لها باعتبارها ممراً بحرياً مستداماً طوال العام».
وتسببت الهجمات التي قام بها الحوثيون في مضيق باب المندب، بعد حرب غزة، في توجيه شركات الشحن العالمية رحلات عبور السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بديلاً لقناة السويس. ويرى الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، أنه «لا بديل ملاحياً لقناة السويس، في ظل ما توفره القناة من ميزة تنافسية في حركة التجارة العالمية»، وقال إن «البدائل المطروحة للقناة توفر حركة التجارة بشكل موسمي، وليس بشكل مستدام»، مشيراً إلى أن «الاضطرابات الإقليمية دفعت للبحث إلى بدائل مؤقتة لحركة التجارة، لكنها لا تعني الاستغناء الكامل عن القناة في حركة التجارة، والربط بين الشرق والغرب».
وينظر نافع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إحصاءات الملاحة عبر تاريخ القناة باعتبارها «تعكس انضباطاً مؤسسياً على مدار 157 عاماً»، وقال إن «حفاظ قناة السويس على استمرارية نشاطها كشريان ملاحي بحري، وتوثيقها لأرقام وإحصاءات الملاحة طوال هذه السنوات، يعكسان القدرات المؤسسية التي تدار بها».
وأوضح أن «التوترات الأخيرة أكدت أهمية القناة للتجارة العالمية، ما يعني ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بأمان واستدامة الملاحة عبر قناة السويس».