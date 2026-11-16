مقتل 13 على الأقل في غارة بطائرة مسيَّرة على غرب كردفان

قُتل 13 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون في قصف بطائرة مسيَّرة استهدف بلدة أبو قلب بمحلية أبو زبد في إقليم غرب كردفان.

وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي منظمة تُوثِّق الانتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ 2023، إن الرصد الأولي للهجوم الجوي الذي استهدف المنطقة، عصر الأحد، يشير إلى مقتل 13 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ القصف الذي قالت إنه أسفر أيضاً عن تدمير منازل وممتلكات.

ودعت في بيان نشرته على «فيسبوك»، الاثنين، إلى «إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين، وتمكين الجهات المعنية من حصر الضحايا وتوثيق الانتهاكات دون عوائق».

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن قصفاً بمسيَّرة للجيش السوداني، الأحد، أدى إلى مقتل 15 شخصاً في بلدة أبو قلب، من بينهم أربعة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، مستشهدة برواية أحد الناجين ومرصد حقوقي.

وأكد «مرصد كردفان» الحقوقي، في بيان صحافي، سقوط 15 قتيلاً جراء القصف، مشيراً إلى «إصابة آخرين، واحتراق عدد من منازل المواطنين»، وأكد كذلك أن حصيلة القتلى تشمل أربعة أطفال.

كما أشار المرصد إلى أن مدينة غبيش تعرضت لسلسلة ضربات جوية بطائرات مسيّرة، دون التمكن من التحقق من حجم الأضرار والخسائر بسبب انقطاع الاتصالات وتعطيل «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على المنطقة لخدمات الإنترنت.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد دمار كبير ألحقته القذائف بعدد من المنازل.

أحد عناصر «قوات الدعم السريع» يقف على مركبة في محلية شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

بدوره، اتهم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده «قوات الدعم السريع»، الجيش السوداني بشن ضربات جوية استهدفت البلدة، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 نساء وطفلة، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى.

ويأتي الهجوم في ظل عملية للجيش السوداني لاستعادة غرب كردفان من «قوات الدعم السريع» التي يخوض حرباً ضدّها منذ أبريل (نيسان) 2023.

وتتركز الاشتباكات بالولاية حالياً في محاور خارج مدينة النهود، أكبر مدن غرب كردفان، كما تشمل العديد من المناطق في شمال كردفان، بوسط غرب البلاد.

وتصاعدت حدة الهجمات بالطائرات المسيَّرة التي يشنّها الطرفان في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين، وفق تقارير أممية.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من إقليم كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان، وهي مناطق تضم حقولاً نفطية ومناجم ذهب ذات أهمية اقتصادية كبيرة، في حين يواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.

ومنذ اشتداد المعارك في كردفان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نزح منها أكثر من 150 ألف شخص، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً استخدام الطرفين للطائرات المسيَّرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، بينهم عدد كبير من الأطفال، حسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».