ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

في تحرك عسكري يعكس اهتمام واشنطن بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، محادثات منفصلة مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، ونجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» ونائبه الفريق صدام حفتر، في سرت.

وتكشف هذه الجولة المزدوجة في شرق البلاد وغربها عن تحوّل في مقاربة واشنطن للملف الليبي، كما عدّها محللون «تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر».

وتركزت الزيارة على التعاون العسكري والأمني، وتوحيد المؤسسات، والاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027»؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية الأميركية والليبية أن الزيارة وضعت التعاون بين القوات في شرق ليبيا وغربها، وتطوير قدراتها، وتعزيز التنسيق الأمني، في مقدمة الملفات المطروحة.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أشاد صدام حفتر بتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجالات التعاون العسكري والأمني، وثمّن نتائج تمرين «فلينتلوك 2026» والاستعدادات لنسخة 2027. كما أشاد بالتقدم في أعمال اللجنة المشتركة «3+3» الليبية المعنية بتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة وشبكات التهريب.

ونقل البيان عن أندرسون تأكيد استعداد «أفريكوم» لدعم قدرات الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار.

صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي وقائد «أفريكوم» داغفين أندرسون خلال زيارته بنغازي السبت (القيادة العامة)

وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال صدام حفتر إنه بحث مع قائد «أفريكوم» ما وصفه بالتقدم المحرز في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز مهنيتها، وسبل تطوير التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لتعزيز قدرات القوات المسلحة على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وأشار إلى أن التحضيرات المشتركة لتمرين «فلينتلوك 2027» تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة.

وفي بيانها، أكدت «أفريكوم» أن لقاءات أندرسون مع القيادات الليبية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز السيادة الوطنية والأمن الإقليمي من خلال التعاون العسكري المستمر.

وشددت «أفريكوم» على أن التزام واشنطن لا يقتصر على المسار الأمني، بل يشمل دعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معتبرةً أن نجاح هذه الجهود يمثل أمراً أساسياً لمستقبل ليبيا وللسلام والأمن في المنطقة.

وحسب بيان حكومة «الوحدة» في طرابلس، بحث الدبيبة وأندرسون آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن اللقاء تناول توسيع التعاون في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027».

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وكبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأميركية جيريمي بيرنت.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد عبد الواحد أن زيارة أندرسون إلى ليبيا تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر، وترتبط بتوقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة التي تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأمين المصالح الأميركية والغربية في قطاع الطاقة، وحماية حقول النفط والغاز، يمثلان أحد أبرز دوافع الاهتمام الأميركي بليبيا».

ويضيف أن واشنطن تسعى إلى إيجاد إطار عسكري وأمني مشترك بين شرق ليبيا وغربها، بما يسمح بتطوير التعاون الميداني، ويفتح مدخلاً لتقريب المسارات السياسية، وإن لم يكن ذلك ضماناً لتسوية الانقسام. ويشير إلى أن التعاون عبر اللجنة المشتركة «3+3» أو التدريبات العسكرية يمكن أن يخلق مساحة عملية للتواصل وتبادل الخبرات، ويحد من حالة القطيعة بين المؤسسات العسكرية.

ويكتسب تمرين «فلينتلوك 2027» أهمية خاصة مع توجه أميركي لإشراك عناصر من مختلف المناطق الليبية، بما يتيح احتكاكاً مهنياً وتنسيقاً عملياً تحت مظلة تدريب دولية. لكن هذا المسار يظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف الليبية على تحويل التعاون الميداني إلى ترتيبات مؤسسية مستدامة.

ويطرح لقاء أندرسون بصدام حفتر في سرت، دون إعلان لقاء مماثل مع القائد العام المشير خليفة حفتر، تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل الأميركية إلى المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا. ويقرأ عبد الواحد هذا الاختيار في سياق صعود صدام حفتر إلى واجهة الاتصالات العسكرية والدولية، بما قد يعكس توجهاً «لإعداده لأدوار قيادية مستقبلية».

ويرى أن اللقاء «يحمل طابعاً عسكرياً ومهنياً واضحاً، ويتيح مناقشة التدريب وبناء القدرات بعيداً عن بعض الحساسيات السياسية المرتبطة بخليفة حفتر». كما لا يستبعد وجود اتصالات أخرى غير معلنة، لكنه لا يعتبر غياب اللقاء الرسمي دليلاً على خلاف أو قطيعة.

وتعكس الاجتماعات المتزامنة في طرابلس وسرت حرص واشنطن على التواصل مع طرفي المؤسسة العسكرية، وعدم حصر علاقاتها الأمنية في منطقة واحدة. ويشير عبد الواحد إلى أن هذا التوازن يمنح الولايات المتحدة مساحة أوسع للتأثير في مسار توحيد المؤسسات، ويجنبها الظهور بمظهر الطرف المنحاز. كما أن إشراك القيادات العسكرية في الشرق والغرب في التحضيرات لتمرين «فلينتلوك 2027» قد يتيح اختباراً عملياً لمدى استعداد الطرفين للتعاون، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

ورغم أهمية الزيارة وما حملته من رسائل بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، فإنها لا تعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية شاملة أو حسم الخلافات حول القيادة والسلطة، لكنها تضع التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها ضمن أولويات واشنطن المعلنة، وتربطه بأمن ليبيا وسيادتها والاستقرار الإقليمي، فيما يظل تحويل هذا الاهتمام إلى وحدة مؤسسية فعلية رهناً بالتفاهمات الليبية نفسها.