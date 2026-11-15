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العالم العربي شمال افريقيا

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

في ظل تعثر «المبادرة الأميركية»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
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TT

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

لوّح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مجدداً بعصا العقوبات الدولية في وجه «معرقلي الحل السياسي» في ليبيا، مشدداً في تصريح له قبل أيام على أنه «قد حان وقت التنفيذ».

وتباينت القراءات حول خلفيات تلك النبرة التحذيرية الحاسمة في حديثه، وازداد الجدل حولها. فبينما رآها فريق استعجالاً أميركياً لحسم الملف سعياً لتسجيل إنجاز دبلوماسي يُحسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب، يرى آخرون أن واشنطن «انتقلت من رعاية التفاهمات إلى الضغط المباشر بعد نفاد صبرها من مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد، تمهيداً لإعلان سلطة تنفيذية جديدة قريباً».

ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن التلويح المتكرر بالعقوبات يرجع إلى «رغبة إدارة ترمب ومستشاره في حسم الملف الليبي وغيره قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في مجلس الشيوخ».

ويعتقد الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر لا يعدو كونه «تصفية حسابات داخلية بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الجمهورية، أكثر منه اهتماماً بأزمة أي دولة»؛ متوقعاً في هذا السياق «مراجعة السياسة الخارجية للإدارة الحالية، ومنها مبادرتا بولس في ليبيا والسودان».

وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق ومناطق بالجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وأعلنت البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، بمشاركة طرفي الصراع في ليبيا، أي «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، التوصل إلى اتفاق اللجنة المصغرة (4+4)، الذي ينص على سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة تمهّد لانتخابات خلال عامين.

وبشأن معاقبة المعرقلين، تساءل الشبلي عن «الجهة التي ستصنف المعرقلين وبأي معايير»، منتقداً اختزالهم في رافضي المبادرة الأميركية.

واعتبر مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن بولس «يسعى لإنجاز دبلوماسي يرسخ الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، تزامناً مع عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط الليبي منذ مطلع العام الحالي».

ويُرجع عبد الله، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، تعثر المبادرة والاتفاق الأممي إلى «تدخلات إقليمية وغربية»، وقال: «هناك دول إقليمية لديها مصالح تتعارض مع فكرة توحيد السلطة والمؤسسة العسكرية الليبية؛ لأن هذا يعني إخراج القوات الأجنبية كالتركية والروسية من الأراضي الليبية».

بالمقابل، يرى رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - الليبية، هاني شنيب، أن واشنطن ترى أن «الوقت حان لتوحيد المؤسسات، وإنهاء مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد».

وفند شنيب فكرة الربط بين فوز الديمقراطيين بالكونغرس والاهتمام بالملف الليبي، وتوقع انشغال الديمقراطيين «4 أشهر لترتيب أولوياتهم الداخلية وما يرتبط بها، كتداعيات حرب إيران على الاقتصاد؛ ما يمنح إدارة ترمب فرصة لاختراقات خارجية في ملفات ليبيا والسودان والساحل تخفف انتقادات خصومها».

وعن آليات العقوبات، أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «قدرة المجتمع الدولي المترابط إلكترونياً على تجميد الأموال وإدراج أسماء على قوائم منع السفر، مع احتمال الحجز والمحاكمة»، متحدثاً عن «مفاجآت قد تحدث».

وقال: «الفساد المستشري على أعلى المستويات في ليبيا يعرقل جهود المجتمع الدولي لدعم المؤسسات والخدمات وحقوق المواطن في التعليم والصحة»، وهو ما تنقله المبعوثة الأممية هانا تيتيه مراراً في إحاطاتها لمجلس الأمن.

وتوقع شنيب تحديد مواعيد لاجتماعات المسارين العسكري والقضائي للاتفاق على الحدود الدنيا، مضيفاً أن الأيام المقبلة «ستكشف ما إذا كانت واشنطن لها أسنان قابضة، وكيف باتت المبعوثة الأممية تعتمد عليها في مواجهة الأطراف المتصارعة لإنهاء مرحلة المراوغات».

بدوره، رأى المحامي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري، أن واشنطن تريد الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «إغلاق الملف»، عبر تسوية تضمن استقرار تدفقات النفط، وتحد من النفوذ الروسي في المتوسط، وتعيد ضبط مراكز المال والسلاح تحت سقف واحد.

وفي منشور على «فيسبوك»، أشار التاجوري إلى أدوات ضغط حاسمة بيد واشنطن، تشمل مفاتيح النظام المالي العالمي، والتحكم في عوائد النفط عبر المصرف المركزي، والعقوبات الدولية، وثقلها الدبلوماسي.

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ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
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ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

في تحرك عسكري يعكس اهتمام واشنطن بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، محادثات منفصلة مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، ونجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» ونائبه الفريق صدام حفتر، في سرت.

وتكشف هذه الجولة المزدوجة في شرق البلاد وغربها عن تحوّل في مقاربة واشنطن للملف الليبي، كما عدّها محللون «تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر».

وتركزت الزيارة على التعاون العسكري والأمني، وتوحيد المؤسسات، والاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027»؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية الأميركية والليبية أن الزيارة وضعت التعاون بين القوات في شرق ليبيا وغربها، وتطوير قدراتها، وتعزيز التنسيق الأمني، في مقدمة الملفات المطروحة.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أشاد صدام حفتر بتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجالات التعاون العسكري والأمني، وثمّن نتائج تمرين «فلينتلوك 2026» والاستعدادات لنسخة 2027. كما أشاد بالتقدم في أعمال اللجنة المشتركة «3+3» الليبية المعنية بتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة وشبكات التهريب.

ونقل البيان عن أندرسون تأكيد استعداد «أفريكوم» لدعم قدرات الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار.

صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي وقائد «أفريكوم» داغفين أندرسون خلال زيارته بنغازي السبت (القيادة العامة)

وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال صدام حفتر إنه بحث مع قائد «أفريكوم» ما وصفه بالتقدم المحرز في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز مهنيتها، وسبل تطوير التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لتعزيز قدرات القوات المسلحة على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وأشار إلى أن التحضيرات المشتركة لتمرين «فلينتلوك 2027» تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة.

وفي بيانها، أكدت «أفريكوم» أن لقاءات أندرسون مع القيادات الليبية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز السيادة الوطنية والأمن الإقليمي من خلال التعاون العسكري المستمر.

وشددت «أفريكوم» على أن التزام واشنطن لا يقتصر على المسار الأمني، بل يشمل دعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معتبرةً أن نجاح هذه الجهود يمثل أمراً أساسياً لمستقبل ليبيا وللسلام والأمن في المنطقة.

وحسب بيان حكومة «الوحدة» في طرابلس، بحث الدبيبة وأندرسون آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن اللقاء تناول توسيع التعاون في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027».

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وكبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأميركية جيريمي بيرنت.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد عبد الواحد أن زيارة أندرسون إلى ليبيا تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر، وترتبط بتوقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة التي تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأمين المصالح الأميركية والغربية في قطاع الطاقة، وحماية حقول النفط والغاز، يمثلان أحد أبرز دوافع الاهتمام الأميركي بليبيا».

ويضيف أن واشنطن تسعى إلى إيجاد إطار عسكري وأمني مشترك بين شرق ليبيا وغربها، بما يسمح بتطوير التعاون الميداني، ويفتح مدخلاً لتقريب المسارات السياسية، وإن لم يكن ذلك ضماناً لتسوية الانقسام. ويشير إلى أن التعاون عبر اللجنة المشتركة «3+3» أو التدريبات العسكرية يمكن أن يخلق مساحة عملية للتواصل وتبادل الخبرات، ويحد من حالة القطيعة بين المؤسسات العسكرية.

ويكتسب تمرين «فلينتلوك 2027» أهمية خاصة مع توجه أميركي لإشراك عناصر من مختلف المناطق الليبية، بما يتيح احتكاكاً مهنياً وتنسيقاً عملياً تحت مظلة تدريب دولية. لكن هذا المسار يظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف الليبية على تحويل التعاون الميداني إلى ترتيبات مؤسسية مستدامة.

ويطرح لقاء أندرسون بصدام حفتر في سرت، دون إعلان لقاء مماثل مع القائد العام المشير خليفة حفتر، تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل الأميركية إلى المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا. ويقرأ عبد الواحد هذا الاختيار في سياق صعود صدام حفتر إلى واجهة الاتصالات العسكرية والدولية، بما قد يعكس توجهاً «لإعداده لأدوار قيادية مستقبلية».

ويرى أن اللقاء «يحمل طابعاً عسكرياً ومهنياً واضحاً، ويتيح مناقشة التدريب وبناء القدرات بعيداً عن بعض الحساسيات السياسية المرتبطة بخليفة حفتر». كما لا يستبعد وجود اتصالات أخرى غير معلنة، لكنه لا يعتبر غياب اللقاء الرسمي دليلاً على خلاف أو قطيعة.

وتعكس الاجتماعات المتزامنة في طرابلس وسرت حرص واشنطن على التواصل مع طرفي المؤسسة العسكرية، وعدم حصر علاقاتها الأمنية في منطقة واحدة. ويشير عبد الواحد إلى أن هذا التوازن يمنح الولايات المتحدة مساحة أوسع للتأثير في مسار توحيد المؤسسات، ويجنبها الظهور بمظهر الطرف المنحاز. كما أن إشراك القيادات العسكرية في الشرق والغرب في التحضيرات لتمرين «فلينتلوك 2027» قد يتيح اختباراً عملياً لمدى استعداد الطرفين للتعاون، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

ورغم أهمية الزيارة وما حملته من رسائل بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، فإنها لا تعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية شاملة أو حسم الخلافات حول القيادة والسلطة، لكنها تضع التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها ضمن أولويات واشنطن المعلنة، وتربطه بأمن ليبيا وسيادتها والاستقرار الإقليمي، فيما يظل تحويل هذا الاهتمام إلى وحدة مؤسسية فعلية رهناً بالتفاهمات الليبية نفسها.

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تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
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TT

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

لوّح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مجدداً بعصا العقوبات الدولية في وجه «معرقلي الحل السياسي» في ليبيا، مشدداً في تصريح له قبل أيام على أنه «قد حان وقت التنفيذ».

وتباينت القراءات حول خلفيات تلك النبرة التحذيرية الحاسمة في حديثه، وازداد الجدل حولها. فبينما رآها فريق استعجالاً أميركياً لحسم الملف سعياً لتسجيل إنجاز دبلوماسي يُحسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب، يرى آخرون أن واشنطن «انتقلت من رعاية التفاهمات إلى الضغط المباشر بعد نفاد صبرها من مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد، تمهيداً لإعلان سلطة تنفيذية جديدة قريباً».

ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن التلويح المتكرر بالعقوبات يرجع إلى «رغبة إدارة ترمب ومستشاره في حسم الملف الليبي وغيره قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في مجلس الشيوخ».

ويعتقد الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر لا يعدو كونه «تصفية حسابات داخلية بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الجمهورية، أكثر منه اهتماماً بأزمة أي دولة»؛ متوقعاً في هذا السياق «مراجعة السياسة الخارجية للإدارة الحالية، ومنها مبادرتا بولس في ليبيا والسودان».

وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق ومناطق بالجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وأعلنت البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، بمشاركة طرفي الصراع في ليبيا، أي «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، التوصل إلى اتفاق اللجنة المصغرة (4+4)، الذي ينص على سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة تمهّد لانتخابات خلال عامين.

وبشأن معاقبة المعرقلين، تساءل الشبلي عن «الجهة التي ستصنف المعرقلين وبأي معايير»، منتقداً اختزالهم في رافضي المبادرة الأميركية.

واعتبر مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن بولس «يسعى لإنجاز دبلوماسي يرسخ الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، تزامناً مع عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط الليبي منذ مطلع العام الحالي».

ويُرجع عبد الله، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، تعثر المبادرة والاتفاق الأممي إلى «تدخلات إقليمية وغربية»، وقال: «هناك دول إقليمية لديها مصالح تتعارض مع فكرة توحيد السلطة والمؤسسة العسكرية الليبية؛ لأن هذا يعني إخراج القوات الأجنبية كالتركية والروسية من الأراضي الليبية».

بالمقابل، يرى رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - الليبية، هاني شنيب، أن واشنطن ترى أن «الوقت حان لتوحيد المؤسسات، وإنهاء مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد».

وفند شنيب فكرة الربط بين فوز الديمقراطيين بالكونغرس والاهتمام بالملف الليبي، وتوقع انشغال الديمقراطيين «4 أشهر لترتيب أولوياتهم الداخلية وما يرتبط بها، كتداعيات حرب إيران على الاقتصاد؛ ما يمنح إدارة ترمب فرصة لاختراقات خارجية في ملفات ليبيا والسودان والساحل تخفف انتقادات خصومها».

وعن آليات العقوبات، أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «قدرة المجتمع الدولي المترابط إلكترونياً على تجميد الأموال وإدراج أسماء على قوائم منع السفر، مع احتمال الحجز والمحاكمة»، متحدثاً عن «مفاجآت قد تحدث».

وقال: «الفساد المستشري على أعلى المستويات في ليبيا يعرقل جهود المجتمع الدولي لدعم المؤسسات والخدمات وحقوق المواطن في التعليم والصحة»، وهو ما تنقله المبعوثة الأممية هانا تيتيه مراراً في إحاطاتها لمجلس الأمن.

وتوقع شنيب تحديد مواعيد لاجتماعات المسارين العسكري والقضائي للاتفاق على الحدود الدنيا، مضيفاً أن الأيام المقبلة «ستكشف ما إذا كانت واشنطن لها أسنان قابضة، وكيف باتت المبعوثة الأممية تعتمد عليها في مواجهة الأطراف المتصارعة لإنهاء مرحلة المراوغات».

بدوره، رأى المحامي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري، أن واشنطن تريد الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «إغلاق الملف»، عبر تسوية تضمن استقرار تدفقات النفط، وتحد من النفوذ الروسي في المتوسط، وتعيد ضبط مراكز المال والسلاح تحت سقف واحد.

وفي منشور على «فيسبوك»، أشار التاجوري إلى أدوات ضغط حاسمة بيد واشنطن، تشمل مفاتيح النظام المالي العالمي، والتحكم في عوائد النفط عبر المصرف المركزي، والعقوبات الدولية، وثقلها الدبلوماسي.

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السودان... مقابر جماعية وأسر تبحث عن مفقوديها

مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
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TT

السودان... مقابر جماعية وأسر تبحث عن مفقوديها

مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

فقدت السودانية وردة محمد خمسة من أفراد أسرتها خلال يومين... أصيبوا بإسهال حاد بعد أن شربوا من بئر تبعد خطوات عن المنزل، ولم تتوفر محاليل وريدية لعلاجهم، ولم يكن لديها المال الكافي الذي تشترط «قوات الدعم السريع» دفعه للسماح بخروجهم من المدينة.

تقول وردة التي تسكن حي المسيد بمدينة الهلالية في ولاية الجزيرة: «تساقط أبنائي مثل أوراق الشجر. كنت عاجزة عن فعل شيء».

وردة محمد قالت إن 5 من أفراد أسرتها ماتوا جراء تسممهم بعد شرب ماء بئر (الشرق الأوسط)

ففي بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في تلك الولايات، بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، بينما حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ مقتلهم.

وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات نقل الجثامين من الساحات والمدارس تضمنت جثامين مجهولة الهوية، في حين تواصل أسر البحث عن مفقوديها.

وفيات تحت الحصار

تقول وردة لـ«الشرق الأوسط» إنها رأت أفراداً من «الدعم السريع» يصبون سائلاً من قارورة في البئر، أعقب ذلك انتشار الإسهال المائي.

أما عواطف إبراهيم، وهي من سكان الهلالية أيضاً، فتصف الهجوم الذي أعقب انشقاق «أبو عاقلة كيكل» عن «الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش بأنه «حملة انتقامية»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «القوات طلبت مبالغ مالية ممن حاولوا الخروج، وطالبت نساءً بتسليم حليهن تحت التهديد بقتل أفراد من أسرهن».

ويروي العشار محمد لـ«الشرق الأوسط» كيف فقد 37 من أفراد عائلته، وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد. وبحسب شهادته، كانت الجثامين تنقل بعربات «الكارو» التي تجرها الحمير، ويتم دفن ما بين 8 و10 جثامين في القبر الواحد.

العشار محمد شارك في دفن عشرات الجثث يومياً بمدينة الهلالية (الشرق الأوسط)

ويقول الطيب الأمين، عضو لجنة تطوير المنطقة، لـ«الشرق الأوسط» إن المقابر امتلأت، فخُصص أحد ملاعب كرة القدم للدفن.

وكان مؤتمر الجزيرة، وهو تجمع شعبي، قد أعلن أنه وثق 527 وفاة في مدينة الهلالية بين 21 أكتوبر (تشرين الأول) و17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وخلال مدة حصار البلدة راجت روايات عن أن القتلى تناولوا حبوباً يُشتبه في تلوثها؛ بينما أوردت منصات صحافية عدة روايات من بينها أن الضحايا تناولوا حبوب «ذرة» مخلوطة بسماد اليوريا، وشحنات قمح دخلت المدينة بعد نفاد صلاحيتها. ولم يتسن التحقق مما إذا كانت الحبوب تقاوي معالجة كيميائياً، أو ما إذا كان تناولها وراء الوفيات.

وفي 15 نوفمبر 2024، نقلت «رويترز» عن مصدر طبي أن فحوص عشرات ممن غادروا الهلالية جاءت إيجابية للكوليرا، بينما نقلت عن أطباء وشاهد أن بعض السكان اضطروا إلى استخدام بئر قديمة، يُحتمل أنها اختلطت بمياه الصرف.

بئر مهجورة اتهم سكان بالمنطقة «قوات الدعم السريع» بتسميم مياهها (الشرق الأوسط)

وبعد عامين، اتهم المرصد السوداني لحقوق الإنسان «قوات الدعم السريع» بتسميم مصادر المياه عمداً في الهلالية والقرى المجاورة، وعزا ذلك إلى عدد الوفيات الكبير الذي قدره بأكثر من 1900 وفاة.

وقال المرصد إن تحليل عينات من بئر أظهر مؤشرات كيميائية، وإنه يحتفظ بالعينات للفحص المستقل.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حصيلة المرصد أو من سبب الوفاة لدى جميع الضحايا.

من ود النورة إلى الكراديس

في 5 يونيو (حزيران) 2024، هاجمت «قوات الدعم السريع» ود النورة التابعة لمحلية 24 القرشي غرب ولاية الجزيرة، وأفادت تقارير نُشرت عقب الهجوم بمقتل أكثر من 100 شخص.

ويقول بشرى عبد المولى، الذي شارك في محاولة صد الهجوم، لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من الشبان واجهوا القوات بالعصي، بينما كانت تطلق الرصاص والقذائف.

ويشير اثنان من الأهالي، بلة أحمد وصباح الخير عوض الله لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سكان المنطقة دفنوا أكثر من 117 شخصاً في اليوم الأول، وأنهم خصصوا جزءاً من أرض مستشفى ود النورة للدفن.

بلة أحمد وصباح الخير عوض الله شاركا في دفن ضحايا مجزرة ود النورة (الشرق الأوسط)

وتتذكر مكة عبد الله أنها مشت 3 أيام وسط الطين حتى بلغت قرية نائية، وما زالت الأصوات العالية تزعجها.

وفي فبراير (شباط) 2025، طال هجوم لـ«قوات الدعم السريع» منطقة الكراديس في القطينة بولاية النيل الأبيض. ويقول إدريس حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي جمعوا الجثامين من الشوارع والمزارع في اليوم التالي، ودفنوا 27 متوفى في قبر واحد.

مكة عبد الله تشير إلى مكان دفن أحد أفراد أسرتها (الشرق الأوسط)

وتقول آمنة حسن إن أفراداً من القوات ضربوها بمؤخرة سلاح، وأطلقوا النار على قدم زوجها حين قال لهم إنهما لا يملكان مالاً ولا ذهباً.

جثامين بلا أسماء

ويتحدث مصدر بـ«هيئة الطب العدلي» لـ«الشرق الأوسط» عن مقابر جماعية عُثر عليها في محليات ولاية الخرطوم السبع بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، بينما لم يتسنَّ التحقق من الأعداد التي ذكرها بخصوص الجثامين ومجهولي الهوية.

من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم حكومة «تأسيس»، أحمد تقد لسان، علمه بوجود مقابر جماعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وقال إن انتهاكات وقعت من الجيش والقوات المتحالفة معه ومن عناصر في «الدعم السريع».

شباب من مدينة الهلالية يشاركون في تشييد سور لمقابر الضحايا (الشرق الأوسط)

وحذر مصدر بوزارة الصحة من إعادة دفن الجثامين مجهولة الهوية دون تسجيل موضع دفن كل جثمان، وقال إنها تصعِّب على الأسر العثور على ذويها. بينما أوصى دليل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» وشركائها بإعطاء كل جثمان رقماً مرجعياً وتوثيق موضع دفنه، والاستعانة بتحليل الحمض النووي عند الحاجة.

وبعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على الفاشر في أكتوبر 2025، رصد مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، في صور الأقمار الاصطناعية، مؤشرات على دفن جماعي قرب المستشفى السعودي، وأفادت منظمة الصحة العالمية بتلقي تقارير عن مقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقاً في المستشفى.

من جهته، قال الخبير القانوني المعز حضرة إن وصول بعثة تقصّي الحقائق إلى مواقع الانتهاكات ضروري لجمع الأدلة.

إدريس حسن بالقرب من مقابر جماعية في منطقة الكراديس بولاية النيل الأبيض (الشرق الأوسط)

وكانت البعثة الأممية، التي ترفض الحكومة التعامل معها، قد خلصت إلى أن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات يرقى معظمها إلى جرائم حرب، وأن نطاق إحالة هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية من اختصاص مجلس الأمن الذي يوصي بتحويلها لها، أسوة بما فعل في جرائم دارفور السابقة إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.

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