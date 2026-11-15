بعد أسبوعين من انسحاب «المينورسو»... أنباء عن قصف بين المغرب و«البوليساريو»

أفادت مصادر محلية بتبادل القصف المدفعي بين الجيش المغربي و«جبهة البوليساريو»، مساء السبت حتى صباح الأحد، في محيط الجدار الرملي العازل في منطقة الصحراء، دون صدور أي تأكيد رسمي، وسط مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو).

وقالت المصادر إن قصفاً بالقذائف والمدفعية الثقيلة اندلع على جانبي الجدار، حيث حاولت عناصر من «البوليساريو» استهداف منطقتي طارف عبده وطارف منينه الواقعتين داخل الجدار المغربي، ولكن المصادر أكدت أن الجيش الملكي المغربي رد على المحاولة بطلعات جوية وقصف كثيف لمنطقتي اكليبات الفولة وأم ارويصين الواقعتين خارج الجدار، في المنطقة العازلة.

وقال منقبون عن الذهب يتحركون في المنطقة إن نحو 15 قذيفة سقطت بالقرب من مواقع التنقيب في اكليبات الفولة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وينشط عدد من المنقبين في المنطقة بطريقة غير شرعية، كما يعمل بها عدد من شبكات التهريب.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لأفراد يدَّعون وجودهم في المنطقة، ويتحدثون عن طلعات جوية كثيفة قام بها سلاح الجو الملكي المغربي. ولم يتم تأكيد هذه الروايات من جهات مستقلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش المغربي أو «جبهة البوليساريو» بعد تداول هذه الأنباء.

وتقع منطقة اكليبات الفولة بالقرب من الحدود الموريتانية، ولا تبعد سوى 150 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة ازويرات بأقصى شمال موريتانيا، حيث توجد مناجم الحديد وينطلق منها أطول قطار في العالم، ويوجد فيها مقر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، أكبر شركة في موريتانيا.

ويأتي هذا التوتر بعد انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد فشل مجلس الأمن في تجديدها. وكانت «جبهة البوليساريو» قد أعلنت في الأيام السابقة حالة «التعبئة العامة»، متهمةً المغرب بتجميع قوات على طول الجدار، بينما أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار مع الحرص على أمنه وسيادته.

ولا تتوفر تقارير مستقلة أو بيانات رسمية مفصلة تسمح بتأكيد حجم الحوادث أو طبيعتها أو أي حصيلة محتملة.

وفي ظل التقارير المتداولة عن توترات عسكرية قرب الحدود الشمالية، وجَّهت السلطات الموريتانية نداءً إلى مواطنيها الموجودين في المناطق المتاخمة للحدود أو في المناطق العازلة، لتوخِّي أقصى درجات الحذر، وطلبت منهم العودة فوراً إلى الأراضي الموريتانية إذا كانوا خارجها، والابتعاد عن خط الحدود والمناطق التي قد تشهد تحركات عسكرية أو مخاطر أمنية، خصوصاً في ظل نشاط التنقيب عن الذهب الذي يجذب أعداداً من الموريتانيين إلى تلك المناطق.