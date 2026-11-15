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العالم العربي شمال افريقيا

بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية

خسائر كبيرة للطرفين وتوجس في الاتحاد من دخول روسيا والصين

دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
TT
TT

بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية

دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)

انتهى رسمياً البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، عند منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك بعد فشل عدة جولات من التفاوض في التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد مؤقت، مما أجبر عشرات السفن الأوروبية على وقف أنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها سفن الصيد الأوروبية المياه الموريتانية منذ توقيع اتفاقية الصيد بين الطرفين عام 1987؛ وبينما يبقى الاتفاق الإطاري الموقَّع عام 2021 سارياً كإطار قانوني عام، فإن انتهاء البروتوكول التنفيذي يعني توقف الحق القانوني للسفن الأوروبية في ممارسة الصيد وفق الشروط السابقة.

كان البروتوكول المنتهي يتيح لسفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، صيد ما يصل إلى نحو 280 ألف طن سنوياً من أنواع متعددة من الأسماك والقشريات، مقابل مساهمة مالية أوروبية بلغت 60.8 مليون يورو سنوياً.

مفاوضات متعثرة

بدأت المفاوضات حول تجديد البروتوكول مطلع العام الجاري، واستمرت عبر أربع جولات على الأقل، إضافة إلى اتصالات مباشرة بين المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، والوزيرة الموريتانية للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام.

وتركزت الخلافات أساساً حول المقابل المالي الذي تطالب موريتانيا برفعه، وحجم حصص الصيد خصوصاً للأسماك السطحية الصغيرة، وشروط الاستغلال المستدام.

ورغم تقديم المفوضية الأوروبية عرضاً معدلاً في الأيام الأخيرة، فقد فشل الطرفان في ردم الهوَّة قبل الموعد النهائي، فيما أكد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.

وطلبت أربع دول أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، دراسة إمكانية التمديد المؤقت، كما دعت منظمة «يوروبش» الممثلة لمصالح قطاع الصيد الأوروبي إلى تمديدٍ لا يقل عن ستة أشهر، إلا أن المفوضية أشارت إلى عدم توفر التفويض اللازم لذلك.

تداعيات فورية

أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء مسبقاً بأن السفن لن تكون مخولة بمواصلة الصيد بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميماً يُلزم السفن الأوروبية بوقف النشاط والتوجه إلى ميناء نواذيبو لإتمام الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذراً من عقوبات في حال المخالفة.

ويقدَّر عدد السفن المتأثرة مباشرةً بنحو 60 سفينة، منها نحو 25 إلى 30 سفينة إسبانية، معظمها من إقليم الأندلس، وهي سفن صيد القشريات بشكل خاص. وتتحدث تقديرات إسبانية عن خسائر بملايين اليوروهات شهرياً، وتهديد نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مناطق مثل قادس وهويلفا.

من جهة أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن 1000 بحار موريتاني كانوا يعملون على متن سفن الصيد الأوروبية سيفقدون وظائفهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة ستخسر 60 مليون يورو كانت تحصل عليها سنوياً من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة الموريتانية لم تدرج هذه العائدات ضمن مشروع ميزانية عام 2027، في مؤشر على استعدادها لاحتمال انقطاع الاتفاق.

ولم تُصدر نواكشوط موقفاً رسمياً مفصلاً حول انتهاء البروتوكول، مكتفيةً بالتأكيد سابقاً على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تحفظ المصالح المشتركة والاستغلال المستدام للموارد.

ردود الفعل

أعرب وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس، عن خيبة أمله، داعياً المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى توفر بدائل مؤقتة للأسطول الإسباني في مياه البرتغال وغينيا بيساو.

وحذر الوزير من مخاطر تحول بعض السفن إلى التهرب من الأمر برفعها أعلام دول أخرى، بالمخالفة للقانون، وتأثير ذلك على الاستدامة العالمية للصيد.

أما على الجانب الأوروبي، فقد وصفت بعض الأوساط رحيل السفن الأوروبية من المياه الموريتانية بأنه «يوم حزين»، مؤكدةً أن مياه موريتانيا تمثل أحد أهم مصايد الأسطول الأوروبي خارج المياه الأوروبية.

ويبقى باب المفاوضات مفتوحاً من الناحية السياسية، إذ لم يعلن الطرفان إغلاق المسار التفاوضي. ويتوقع مراقبون أن تستمر الضغوط الإسبانية والأوروبية لاستئناف المحادثات على أعلى مستوى، في حين ترى موريتانيا في هذه المرحلة فرصة لإعادة التفاوض على شروط أفضل تعزز استفادتها من ثرواتها البحرية وتحمي مخزوناتها السمكية على المدى الطويل.

يُشار إلى أن اتفاق الصيد مع موريتانيا كان الأكبر مالياً بين الاتحاد الأوروبي ودولة أخرى في هذا المجال، ويحظى بأهمية استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى النفوذ الأوروبي في غرب أفريقيا، حيث عبَّر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن تملأ روسيا والصيد الفراغ الذي ستتركه السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.

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العالم العربي شمال افريقيا

السيسي يراجع خطة لتحسين المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)
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السيسي يراجع خطة لتحسين المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)

راجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج الحكومة لـ«تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، مطالباً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

واجتمع الرئيس المصري، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في إفادة رسمية، أن الاجتماع «شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027».

وأشار إلى أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف «تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4 في المائة بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، مستعرضاً «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين»، فضلاً عن «الإصلاحات الهيكلية المُتضمَّنة في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو».

وقال متحدث الرئاسة إن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع «أبرز ملامح (البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027 - 2030) الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، وفق «مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات».

وأكد السيسي أهمية «تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين».

وتواجه مصر تحديات اقتصادية عدة مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق. وبلغ معدل التضخم بالبلاد على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي نسبة 13.9 في المائة، مقارنة بـ14.5 في أغسطس (آب) الماضي.

مصريون يشترون طعام الإفطار من أحد المطاعم في القاهرة (رويترز)

وتطرق وزير التخطيط، الأحد، إلى «الجهود المبذولة من جانب وزارته لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة»، بالإضافة إلى «توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة»، بحسب متحدث الرئاسة.

وتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي عن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج يضم استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف زيادة معدل النمو والاستثمارات»، موضحاً أن «الهدف المرحلي الحالي ليس تفعيل الاستراتيجية؛ بل مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية».

ويعتقد فهمي أن «العمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين يحتاج آليات وأدوات وإجراءات محددة عبر مشاركة القطاع الخاص في التنمية وخلق فرص العمل»، كما أنه «يجب على كافة الوزارات المعنية إشراك الرأي العام في النقاشات حول الخطة الاقتصادية وانعكاساتها على حياتهم».

واتخذت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة عدداً من الإجراءات للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، منها تطبيق «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، بهدف خفض الإنفاق، وضخ كميات من السلع الأساسية في منافذ توزيع حكومية بأسعار مخفضة. كما أصدر السيسي، الأسبوع الماضي، قراراً أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات.

إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر (صفحة وزارة التموين على فيسبوك)

الخبير الاقتصادي وائل النحاس يرى أن «الخطط الاقتصادية للحكومة تواجه وضعاً صعباً وسط عدم وضوح تفاصيلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات الحكومية ترتكز على البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر آلية الصكوك وغيرها، بهدف خفض الدين العام، لكن هذه الإجراءات لا تنعكس مباشرة على تحسين الأحوال المعيشية»، موضحاً أن «حجم الديون الحكومية يشكل مشكلة كبيرة أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد».

ووفق إفادة متحدث الرئاسة، الأحد، تابع الرئيس المصري الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث أكد السيسي على «أهمية الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر».

كما وجّه بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلاً عن دراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

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العالم العربي شمال افريقيا

بعد أسبوعين من انسحاب «المينورسو»... أنباء عن قصف بين المغرب و«البوليساريو»

تدريب أمني لعناصر من «جبهة البوليساريو» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
تدريب أمني لعناصر من «جبهة البوليساريو» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT
TT

بعد أسبوعين من انسحاب «المينورسو»... أنباء عن قصف بين المغرب و«البوليساريو»

تدريب أمني لعناصر من «جبهة البوليساريو» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
تدريب أمني لعناصر من «جبهة البوليساريو» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أفادت مصادر محلية بتبادل القصف المدفعي بين الجيش المغربي و«جبهة البوليساريو»، مساء السبت حتى صباح الأحد، في محيط الجدار الرملي العازل في منطقة الصحراء، دون صدور أي تأكيد رسمي، وسط مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو).

وقالت المصادر إن قصفاً بالقذائف والمدفعية الثقيلة اندلع على جانبي الجدار، حيث حاولت عناصر من «البوليساريو» استهداف منطقتي طارف عبده وطارف منينه الواقعتين داخل الجدار المغربي، ولكن المصادر أكدت أن الجيش الملكي المغربي رد على المحاولة بطلعات جوية وقصف كثيف لمنطقتي اكليبات الفولة وأم ارويصين الواقعتين خارج الجدار، في المنطقة العازلة.

وقال منقبون عن الذهب يتحركون في المنطقة إن نحو 15 قذيفة سقطت بالقرب من مواقع التنقيب في اكليبات الفولة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وينشط عدد من المنقبين في المنطقة بطريقة غير شرعية، كما يعمل بها عدد من شبكات التهريب.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لأفراد يدَّعون وجودهم في المنطقة، ويتحدثون عن طلعات جوية كثيفة قام بها سلاح الجو الملكي المغربي. ولم يتم تأكيد هذه الروايات من جهات مستقلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش المغربي أو «جبهة البوليساريو» بعد تداول هذه الأنباء.

وتقع منطقة اكليبات الفولة بالقرب من الحدود الموريتانية، ولا تبعد سوى 150 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة ازويرات بأقصى شمال موريتانيا، حيث توجد مناجم الحديد وينطلق منها أطول قطار في العالم، ويوجد فيها مقر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، أكبر شركة في موريتانيا.

ويأتي هذا التوتر بعد انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد فشل مجلس الأمن في تجديدها. وكانت «جبهة البوليساريو» قد أعلنت في الأيام السابقة حالة «التعبئة العامة»، متهمةً المغرب بتجميع قوات على طول الجدار، بينما أكد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار مع الحرص على أمنه وسيادته.

ولا تتوفر تقارير مستقلة أو بيانات رسمية مفصلة تسمح بتأكيد حجم الحوادث أو طبيعتها أو أي حصيلة محتملة.

وفي ظل التقارير المتداولة عن توترات عسكرية قرب الحدود الشمالية، وجَّهت السلطات الموريتانية نداءً إلى مواطنيها الموجودين في المناطق المتاخمة للحدود أو في المناطق العازلة، لتوخِّي أقصى درجات الحذر، وطلبت منهم العودة فوراً إلى الأراضي الموريتانية إذا كانوا خارجها، والابتعاد عن خط الحدود والمناطق التي قد تشهد تحركات عسكرية أو مخاطر أمنية، خصوصاً في ظل نشاط التنقيب عن الذهب الذي يجذب أعداداً من الموريتانيين إلى تلك المناطق.

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العالم العربي شمال افريقيا

بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية

دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
TT
TT

بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية

دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)

انتهى رسمياً البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، عند منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك بعد فشل عدة جولات من التفاوض في التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد مؤقت، مما أجبر عشرات السفن الأوروبية على وقف أنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها سفن الصيد الأوروبية المياه الموريتانية منذ توقيع اتفاقية الصيد بين الطرفين عام 1987؛ وبينما يبقى الاتفاق الإطاري الموقَّع عام 2021 سارياً كإطار قانوني عام، فإن انتهاء البروتوكول التنفيذي يعني توقف الحق القانوني للسفن الأوروبية في ممارسة الصيد وفق الشروط السابقة.

كان البروتوكول المنتهي يتيح لسفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، صيد ما يصل إلى نحو 280 ألف طن سنوياً من أنواع متعددة من الأسماك والقشريات، مقابل مساهمة مالية أوروبية بلغت 60.8 مليون يورو سنوياً.

مفاوضات متعثرة

بدأت المفاوضات حول تجديد البروتوكول مطلع العام الجاري، واستمرت عبر أربع جولات على الأقل، إضافة إلى اتصالات مباشرة بين المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، والوزيرة الموريتانية للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام.

وتركزت الخلافات أساساً حول المقابل المالي الذي تطالب موريتانيا برفعه، وحجم حصص الصيد خصوصاً للأسماك السطحية الصغيرة، وشروط الاستغلال المستدام.

ورغم تقديم المفوضية الأوروبية عرضاً معدلاً في الأيام الأخيرة، فقد فشل الطرفان في ردم الهوَّة قبل الموعد النهائي، فيما أكد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.

وطلبت أربع دول أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، دراسة إمكانية التمديد المؤقت، كما دعت منظمة «يوروبش» الممثلة لمصالح قطاع الصيد الأوروبي إلى تمديدٍ لا يقل عن ستة أشهر، إلا أن المفوضية أشارت إلى عدم توفر التفويض اللازم لذلك.

تداعيات فورية

أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء مسبقاً بأن السفن لن تكون مخولة بمواصلة الصيد بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميماً يُلزم السفن الأوروبية بوقف النشاط والتوجه إلى ميناء نواذيبو لإتمام الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذراً من عقوبات في حال المخالفة.

ويقدَّر عدد السفن المتأثرة مباشرةً بنحو 60 سفينة، منها نحو 25 إلى 30 سفينة إسبانية، معظمها من إقليم الأندلس، وهي سفن صيد القشريات بشكل خاص. وتتحدث تقديرات إسبانية عن خسائر بملايين اليوروهات شهرياً، وتهديد نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مناطق مثل قادس وهويلفا.

من جهة أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن 1000 بحار موريتاني كانوا يعملون على متن سفن الصيد الأوروبية سيفقدون وظائفهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة ستخسر 60 مليون يورو كانت تحصل عليها سنوياً من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة الموريتانية لم تدرج هذه العائدات ضمن مشروع ميزانية عام 2027، في مؤشر على استعدادها لاحتمال انقطاع الاتفاق.

ولم تُصدر نواكشوط موقفاً رسمياً مفصلاً حول انتهاء البروتوكول، مكتفيةً بالتأكيد سابقاً على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تحفظ المصالح المشتركة والاستغلال المستدام للموارد.

ردود الفعل

أعرب وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس، عن خيبة أمله، داعياً المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى توفر بدائل مؤقتة للأسطول الإسباني في مياه البرتغال وغينيا بيساو.

وحذر الوزير من مخاطر تحول بعض السفن إلى التهرب من الأمر برفعها أعلام دول أخرى، بالمخالفة للقانون، وتأثير ذلك على الاستدامة العالمية للصيد.

أما على الجانب الأوروبي، فقد وصفت بعض الأوساط رحيل السفن الأوروبية من المياه الموريتانية بأنه «يوم حزين»، مؤكدةً أن مياه موريتانيا تمثل أحد أهم مصايد الأسطول الأوروبي خارج المياه الأوروبية.

ويبقى باب المفاوضات مفتوحاً من الناحية السياسية، إذ لم يعلن الطرفان إغلاق المسار التفاوضي. ويتوقع مراقبون أن تستمر الضغوط الإسبانية والأوروبية لاستئناف المحادثات على أعلى مستوى، في حين ترى موريتانيا في هذه المرحلة فرصة لإعادة التفاوض على شروط أفضل تعزز استفادتها من ثرواتها البحرية وتحمي مخزوناتها السمكية على المدى الطويل.

يُشار إلى أن اتفاق الصيد مع موريتانيا كان الأكبر مالياً بين الاتحاد الأوروبي ودولة أخرى في هذا المجال، ويحظى بأهمية استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى النفوذ الأوروبي في غرب أفريقيا، حيث عبَّر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن تملأ روسيا والصيد الفراغ الذي ستتركه السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.

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