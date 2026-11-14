تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار إعلان مجلس النواب الليبي الشروع في إعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 موجة من الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تزايد التساؤلات حول جدوى إقرار موازنة عامة في ظل استمرار الانقسام التنفيذي، وتعثّر تنفيذ اتفاق لجنة «4+4» لتشكيل حكومة «موحّدة».

ومع تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، أن المشروع سيُحال إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت التساؤلات حول ما إذا كانت التوافقات المالية ستسبق الحل السياسي، وما مدى صمودها؟ وإلى أي حد ستلتزم بها الحكومتان المتنازعتان على السلطة، وسط مخاوف من تكريس «الإنفاق المزدوج»؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة)

وخلف هذه الأسئلة تتزاحم ملفات لا تقل حساسية، وفي مقدمتها كيفية تقدير قيمة هذه الميزانية المقترحة، وهل ستُبنى على سعر النفط الراهن؟ وهل ستلبّي مطالب قطاعات خدمية عدة، أبرزها التعليم والقطاع الصحي، بتحسين الرواتب، في ظل غلاء معيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة سبها (جنوب)، إلى إعداد مشروع ميزانية موحّدة «دفعة إيجابية لتقريب وجهات النظر، وستُسهم بالتالي مع غيرها في الوصول إلى التوافق السياسي المطلوب لتطبيق اتفاق (4+4)».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان سيتوجه قريباً إلى طرابلس للقاء القيادات هناك وبحث ملفات عدة سياسية واقتصادية، منها الميزانية.

وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تدير الشرق وجزءاً من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، نصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهّد للانتخابات خلال عامَين.

وأوضح التكبالي أن «اللجنة المالية تجمع حالياً بيانات دقيقة من الجهات المعنية شرقاً وغرباً، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد التقديرات المالية تمهيداً لعرض الميزانية للتصويت الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الخطوة جاءت أيضاً في إطار استشعار الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الليبيين من غلاء الأسعار».

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، «إصدار مجلسه ميزانية موحّدة دون تشكيل سلطة تنفيذية».

وأوضح الصول لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل هو أن تقدم الحكومة الميزانية إلى البرلمان لمناقشتها، ثم إقرارها ومراقبة إنفاقها، لكن حتى الآن لم تُشكّل حكومة تدير عموم البلاد، ولا تزال لجنة (4+4) تواصل مشاوراتها لتطبيق اتفاقها»، محذراً من أن «صرف الميزانية لحكومتَين يكرّس الانقسام وظاهرة الإنفاق الموازي، التي يشكو الجميع من تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي».

بدوره، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، مشروع الميزانية في ظل استمرار الانقسام الراهن بأنه قد يكون «موحداً على الورق فقط»، وذلك لصعوبة تطبيقها مع تعدد قنوات الإنفاق.

أسامة حماد وزير الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع غياب موعد لتدشين السلطة التنفيذية الجديدة بسبب خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول الملف الليبي، فالمتوقع هو تقسيم الميزانية بين الحكومتين القائمتين، وبالتالي سنكرر سيناريو تجاوز الإنفاق للإيرادات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط هذا العام أسهم في تفادي مواجهة تلك الفجوة».

وذكّر بن شرادة بـ«عدم التزام الحكومتَين باتفاق التوحيد التنموي والميزانية العامة، المبرم برعاية أميركية وإشراف المصرف المركزي قبل أشهر لترشيد الإنفاق»، مضيفاً أنهما «واصلتا التوسع في الصرف لكسب الولاءات السياسية، وتمويل مشاريع الإعمار بمناطق نفوذهما من مخصصات باب التنمية».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصل ممثلو طرفَي الانقسام في ليبيا إلى اتفاق «الإنفاق الموحّد»، الذي يهدف إلى توحيد قنوات الصرف العام، وترشيد الإنفاق لحماية قيمة الدينار الليبي.

ووفقاً لتصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أحد موقِّعي الاتفاق، فقد تم التفاهم على تخصيص 40 مليار دينار لباب التنمية، تُوزّع بين شرق البلاد وغربها بشكل توافقي، يراعي الاحتياجات الفعلية، والكثافة السكانية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وتوسّط مدير معهد «صادق» للدراسات، أنس القماطي، الآراء السابقة، مرجحاً «إمكانية سبق التوافقات المالية للحل السياسي، مع التحذير من تبعاتها».

وأوضح القماطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي توافق مالي لا يُطلب من أي طرف من القوى الفاعلة التخلي عن السلطة؛ فكل منهما يُبقي حكومته ويصرف من إيرادات النفط في المصرف المركزي»، محذراً من أن ذلك «قد يجمّد الانقسام ويرسخه، ليحول الميزانية من خطوة نحو التسوية إلى بديل عنها».

ورغم تفهمه لمطالب القطاع الصحي، وإضراب المعلمين المستمر للشهر الثاني، الذي أبقى 1.6 مليون طالب خارج الدراسة، توقع القماطي «ارتفاع باب الرواتب إلى 80 مليار دينار، أو أكثر بنهاية العام إذا تمت الاستجابة لمطالبهم ومطالب غيرهم بزيادة أجورهم».

(الدولار يساوي 6.42 دينار في السوق الرسمية، و10 دنانير في السوق الموازية).